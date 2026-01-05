Începe judectata lui Nicolas Maduro. Liderul din Venezuela apare luni în fața unui judecător din New York. Ce acuzaţii îi vor fi aduse

12:10

Considerat un obicei străvechi al satului românesc, calendar de ceapă este apreciat ca având puterea de a indica, chiar din noaptea dintre ani, care dintre lunile următoare vor fi ploioase şi în care va fi secetă. Cum se pregăteşte „calendarul de ceapă" Calendarul foilor de ceapă 2026 este apreciat de agricultori ca un prim "meteorolog" […]