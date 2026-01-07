Cuba în mâinile Americii?

16:00

Trei bărbați au avut în vizor o mănăstire din județul Teleorman, însă nu mânați de pioșenie, ci cu gândul de a aduna foloase necuvenite, și anume încercând să fure bani și bunuri. Planul lor – pe care ar fi încercat să-l pună în practică la adăpostul întunericului – a fost dat, însă, peste cap. Tentativa […] The post Au vrut să fure de la o mănăstire din Teleorman, dar planul le-a fost dat cu totul peste cap. Ce a urmat după ce au încercat să fugă – VIDEO first appeared on Ziarul National.