Ce i-a spus Putin lui Bush după summitul NATO de la București? (I)
National.ro, 7 ianuarie 2026 15:00
La doar două zile după summitul NATO de la București, Vladimir Putin i-a transmis direct președintelui american George W. Bush că extinderea Alianței spre Ucraina și Georgia reprezintă o amenințare directă la adresa Rusiei. Discuția, purtată la Soci pe 6 aprilie 2008 și consemnată într-un memorandum declasificat ulterior, arată fără echivoc că liniile de conflict […]
• • •
15:00
Capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro a funcționat perfect. Succesul acestei operațiuni îndrăznețe i-a adus lui Donald Trump a doua victorie militară din mandatul său. Dar, în timp ce succesul primei operațiuni – atacul aerian asupra Iranului din iunie, care a distrus instalații de îmbogățire a uraniului – și a fost obținut printr-un bombardament care a […]
15:00
La doar două zile după summitul NATO de la București, Vladimir Putin i-a transmis direct președintelui american George W. Bush că extinderea Alianței spre Ucraina și Georgia reprezintă o amenințare directă la adresa Rusiei. Discuția, purtată la Soci pe 6 aprilie 2008 și consemnată într-un memorandum declasificat ulterior, arată fără echivoc că liniile de conflict […] The post Ce i-a spus Putin lui Bush după summitul NATO de la București? (I) first appeared on Ziarul National.
14:50
1. Un cititor mi-a trimis mesajul "1907! Începe curând." Se referea, probabil, la o revoltă generată de gonflarea abuzivă a impozitelor. Care 1907? Mi-e teamă să nu înceapă 1917 sau 1947. În 1917 sau 1947, comuniștii ziceau ce zice Bolojan. Că fac reforme. Sau cum a spus Buzoianu, care își îndeplinește misiunea, dar, fiind deșteaptă, […]
Acum 2 ore
14:10
Tarife pentru parcarea de reședință în Capitală, în 2026. Cu cât plătesc mai mult bucureștenii față de anul trecut # National.ro
Printre alte taxe și impozite pe care le au de achitat, locuitorii Capitalei care au mașină și vor să o parcheze cât mai aproape de casă au de plătit tarife mai mari, pentru parcarea de reședință, comparativ cu anul trecut. Așadar, pe lângă alte cheltuieli cu care se vor confrunta șoferii din Capitală, odată ce […]
13:20
Vreme extremă în Europa, haos din cauza ninsorilor și a zăpezii. Șase morți, sute de zboruri anulate – VIDEO # National.ro
Mai multe regiuni din Europa se confruntă cu un episod de iarnă grea, ce a adus ninsori și un strat consistent de zăpadă, generând probleme pe drumuri și dând totodată peste cap programul zborurilor. Sute de curse aeriene au fost anulate din cauza condițiilor meteo, mulți pasageri fiind blocați cu orele în aeroporturi. Din păcate, […]
Acum 4 ore
12:40
Sfârșit tragic pentru o tânără de 23 de ani! A murit după ce i s-a făcut rău în casă/ Primele constatări ale polițiștilor # National.ro
Poliţiştii din Alba au deschis o anchetă după ce o tânără de 23 de ani a murit în locuinţa sa. Se face o anchetă pentru a se stabili exact cum anume s-a produs tragedia, din primele precizări ale oamenilor legii reieșind că nu au fost constatate urme vizibile de violenţă pe trupul ei. Tânăra în […]
12:00
Actorul Sebastian Stan, cunoscut la Hollywood în special pentru rolurile din universul Marvel, dar și pentru recentele filme "The Apprentice" și "A Different Man", este în negocieri pentru a se alătura lui Robert Pattinson în filmul „The Batman Part II" al DC Studios. Stan nu este străin de eroii și răufăcătorii costumați, având în vedere […]
11:40
Reușită remarcabilă pentru un cunoscut alpinist hunedorean, în primele zile ale anului 2026. Adrian Ahrițculesei (42 de ani) și-a trecut în palmares cucerirea celui mai înalt vârf din Antarctica. Alpinistul Adrian Ahrițculesei a cucerit Mount Vinson (4.892 metri), cel mai înalt vârf din Antarctica, în cadrul Circuitului „Seven Summits" în care și-a propus să urce […]
11:30
Românii lasă Sărbătorile în urmă şi se repun pe picioare pentru a reveni la muncă. Cum te refaci, fizic, după petreceri, cu remedii naturale # National.ro
Sărbătorile de iarnă se încheie miercuri, 7 ianuarie 2026. De joi, copiii se întorc la şcoală, iar părinţii, la muncă. În cazul unor adulţi, petrecerile au lăsat "urme". Totuşi, există o serie de remedii și metode la îndemâna tuturor pentru a șterge cu buretele dezmățul festiv. În primul rând trebuie să încetăm să mai mâncăm […]
Acum 6 ore
11:10
De ce mâncarea pe care o consumă americanii nu poate fi vândută şi în România. Substanțele permise în SUA, dar interzise în UE # National.ro
Inspectorii sanitari din SUA şi cei din Uniunea Europeană au impus norme diferite de siguranţă pentru alimentele comercializate în cele două regiuni. Mai multe produse alimentare fabricate peste Ocean nu pot fi comercializate în UE din cauza diferențelor semnificative de standarde sanitare. Autoritățile europene aplică reguli mult mai stricte, ceea ce duce la interzicerea unor […]
10:40
Sectoarele de activitate în care România duce lipsă de angajaţi. Pentru aceste domenii suntem nevoiţi să importăm forţă de muncă din Asia # National.ro
Specialiştii în Resurse Umane au identificat domeniile în care România duce lipsă de angajaţi. Ţara noastră are un deficit de aproximativ 600.000 de angajați, pe care muncitorii străini îl acoperă parțial, cu atât mai mult cu cât contingentul pentru anul 2026 a scăzut cu 10.000 față de anul anterior. Dincolo de HoReCa şi construcţii, acolo […]
10:40
Caz șocant în Capitală! Un bărbat s-a dus la poliție pentru a se preda, făcând o declarație cutremurătoare! Ce au descoperit oamenii legii # National.ro
Oamenii legii din Capitală au început o anchetă, în urma descoperirii, într-o locuință din Sectorul 2, a trupului fără viață al unui bărbat. Polițiștii au ajuns acolo după ce fratele victimei a mers la secție, marți seară, și a făcut o declarație cutremurătoare. Cazul intrat în atenția oamenilor legii după ce un bărbat în vârstă […]
10:00
E boicotarea plății taxelor şi impozitelor o soluţie eficientă de protest a românilor? Un economist avertizează că s-ar putea întoarce ca un bumerang # National.ro
Românii au aflat că au de plătit impozite cu cel puțin 80 la sută mai mari, în 2026, și vor să își eșaloneze plățile sau cer lămuriri. Unii dintre ei s-au gândit chiar să boicoteze plata taxelor şi impozitelor impuse de stat, ca măsură de protest. Românii au mers, disciplinat, din prima zi în care […]
10:00
Sfântul Ioan Botezătorul. Tradiții și obiceiuri în zi de mare sărbătoare, pe 7 ianuarie # National.ro
Zi de mare sărbătoare, miercuri, 7 ianuarie, pentru credincioșii ortodocși. Este prăznuit Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, sărbătoare marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox. În data de 7 ianuarie – a doua zi după Botezul Domnului (Boboteaza) – este cinstit Sfântul Ioan Botezătorul, cunoscut și ca „Întâimergătorul" lui Hristos. Această zi de mare sărbătoare […]
09:40
Trump vrea să cumpere Groenlanda, dar folosirea armatei pentru a prelua insula e „întotdeauna o opțiune”, spun oficiali americani # National.ro
Donald Trump vrea să cumpere Groenlanda de la Danemarca, iar toate amenințările sale militare sunt, de fapt, o tehnică de negociere, anunţă secretarul de stat Marco Rubio congresmenilor americani, potrivit WSJ și NYT. Reprezentantul administraţiei Trump spune că recentele ameninţări ale Casei Albe împotriva Groenlandei nu semnifică o invazie iminentă şi că obiectivul său este […]
Acum 8 ore
09:10
Nicușor Dan a rămas blocat la Macron. De ce n-a mai decolat aeronava preşedintelui spre Bucureşti # National.ro
Nicuşor Dan nu a putut reveni în ţară, marţi seara, după ce a participat la reuniunea "Coaliţiei de Voinţă", care a avut loc la Paris. Condiţiile meteo nefavorabile din capitala Franţei au împiedicat decolarea aeronavei preşedintelui. Nicuşor Dan a "zburat" la Paris cu o aeronavă militară Spartan şi urma să revină la Bucureşti în cursul […]
08:40
Creştin ortodocşii de rit vechi sărbăroresc, miercuri, Crăciunul. Tradiţii şi obiceiuri # National.ro
Crăciunul este sărbătorit în calendarul pe stil vechi pe 7 ianuarie. De asemenea, creștinii ortodocși de rit vechi întâmpină Anul Nou în noaptea din 14 spre 15 ianuarie. Calendarul iulian sau pe stil vechi este decalat cu 14 zile față de calendarul oficial și a fost folosit de întreaga creștinătate, timp de 15 secole. O […]
07:20
Acum 12 ore
05:40
BERBEC Astăzi, s-ar putea să vă simțiți blocat sau reținut, totuși, și ar fi înțelept să încetiniți pentru a vă gestiona responsabilitățile înainte de a continua. Poate fi frustrant dacă te bazezi pe alții, deoarece este posibil ca oamenii să nu țină ritmul preferat. Este temporar, iar acesta poate fi un moment bun pentru a […]
Acum 24 ore
23:00
Viktor Orban a lansat noi critici la adresa Uniunii Europene, afirmând că blocul comunitar riscă să se „destrame singur" din cauza unui „haos de conducere" la nivelul instituțiilor de la Bruxelles. Liderul ungar a acuzat Uniunea Europeană că urmărește să limiteze accesul Ungariei la resursele energetice din Rusia, în special petrol și gaze, o măsură […]
22:10
Ucraina se află în centrul unor negocieri intense între liderii europeni și americani, după reuniunea desfășurată la Paris în cadrul așa-numitei „Coaliții a celor dispuși". Principalele concluzii ale întâlnirii au fost prezentate de președintele Consiliului European, Antonio Costa, care a anunțat că statele occidentale sunt pregătite să sprijine un posibil armistițiu printr-un set de garanții […]
21:40
Numirea șefilor SRI și SIE, discutată la pachet cu marile parchete. Variantele luate în calcul de președinte # National.ro
Numirea șefilor SRI și SIE va fi analizată împreună cu desemnarea viitorilor conducători ai marilor parchete, potrivit unor surse politice. Discuțiile vizează un pachet mai amplu de numiri în structurile-cheie ale statului, într-un context în care deciziile sunt tratate cu maximă prudență la nivel politic și instituțional. Conform informațiilor, pentru funcțiile de director la Serviciul […]
21:00
20:10
Anul trecut, contextul politic a fost mai agitat sub Trump 2.0. În final, acțiunile internaționale au înregistrat o majorare de 18,3% în dolari, susținute de boom-ul inteligenței artificiale și de investiții care continuă să redefinească creșterea globală. Întrebarea cheie este acum dacă piețele pot prelungi această dinamică în 2026. Explozia cheltuielilor legate de IA se […]
19:40
Lumea nu se rupe întotdeauna prin războaie, uneori este de ajuns o propoziție spusă prea relaxat, pe scara avionului prezidențial. Sau e nevoie doar de o „operațiune militară specială" derulată într-o țară îndepărtată. Așa începe sfârșitul regulilor și așa se revine la o lume veche, brutal de sinceră: cea a trocurilor între imperii. Ideea că […]
19:10
Rogobete ne prostește în față. Furtul banilor din concediul medical nu se practică în UE # National.ro
Explicația stupefiantă dată românilor de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pentru furtul banilor din prima zi de concediu medical, este pur și simplu o dezinformare. Acesta spune că mai multe țări din UE nu ar plăti nu una, ci chiar trei zile din acest tip de concediu. În realitate, zilele sunt plătite de angajatori, chiar și […]
18:40
Planul premierului Keir Starmer de a stimula creșterea economică a Marii Britanii prin apropierea de piața UE a fost întâmpinat cu scepticism la Bruxelles. Starmer, sub presiunea cabinetului de a forma o nouă uniune vamală cu UE, a încercat duminică să-i asigure pe pro-europenii din partidul său că va depune eforturi suplimentare pentru a „reseta" […]
18:10
Alexander Nouri, fost tehnician în prima ligă germană, a ales un drum complet neașteptat după ce a dispărut din circuitul marelui fotbal. La 46 de ani, Nouri s-a angajat la McDonald's, unde ocupă din ianuarie funcția de manager a două restaurante ale celebrului lanț fast-food. Nouri nu a mai antrenat din 2022, când a pregătit-o […]
17:30
Vastele rezerve de petrol ale Venezuelei au căzut acum în mâinile SUA. Pe măsură ce traderii ar fi asimilat știrile dramatice, acțiunile chinezești ar fi scăzut brusc. Prețul petrolului ar fi scăzut drastic, pe măsură ce lumea anticipa oferta masivă de țiței nou, sau, dimpotrivă, ar fi crescut, pe măsură ce riscul întreruperilor de aprovizionare […]
17:20
2025 a marcat o creștere a consumului de cărbune pe plan global, cel mai mare consumator fiind China, care utilizează cu 30% mai mult cărbune decât restul lumii la un loc. De anul trecut, SUA au ieșit de sub încorsetarea tranziției verzi, datorită politicii noii administrații de la Casa Albă, înregistrând o majorare importantă a […]
17:10
Campionatul Mondial din 2026 ar urma să debuteze pe 11 iunie, pe stadionul Azteca din Mexico City, cu meciul dintre Mexic și Africa de Sud. Sau poate nu, avertizează cotidianul german BILD, care vorbește despre o stare de alertă la nivelul FIFA după capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro. Potrivit BILD, FIFA urmărește cu atenție evoluțiile […]
17:10
Bombardarea Caracasului, o capitală cu trei milioane de locuitori, a portului La Guaira, precum și altor ținte din Miranda și Aragua, împreună cu răpirea președintelui Nicolas Maduro și a soției sale, reprezintă escaladarea operațiunilor de război pe care Statele Unite le-au desfășurat în ultimele șase luni împotriva Venezuelei. Din august, Washingtonul a
16:50
Președintele Nicușor Dan participă marți, 6 ianuarie, la Paris, la reuniunea liderilor șefilor de stat și de guvern din cadrul „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing), organizată la Palatul Élysée. Șeful statului a plecat spre capitala Franței cu un avion militar, iar în timpul zborului, lăsând impresia că ar fi preluat modelul președintelui american […] The post Trump redesenează lumea, Nicușor Dan abia își revine după Revelion – VIDEO first appeared on Ziarul National.
16:40
Liderii europeni s-au confruntat luni de zile cu o întrebare dificilă: cum să răspundă dorinței președintelui american Donald Trump de a acapara Groenlanda. Dar în ultimele zile nedumerirea și îngrijorarea lor nu au făcut decât să se intensifice. Sprijinul pentru Danemarca și Groenlanda a venit cel mai repede din partea vecinilor nordici și baltici, urmat […] The post Donald Trump vrea Groenlanda. Ce face Europa? first appeared on Ziarul National.
16:00
Au vrut să fure de la o mănăstire din Teleorman, dar planul le-a fost dat cu totul peste cap. Ce a urmat după ce au încercat să fugă – VIDEO # National.ro
Trei bărbați au avut în vizor o mănăstire din județul Teleorman, însă nu mânați de pioșenie, ci cu gândul de a aduna foloase necuvenite, și anume încercând să fure bani și bunuri. Planul lor – pe care ar fi încercat să-l pună în practică la adăpostul întunericului – a fost dat, însă, peste cap. Tentativa […] The post Au vrut să fure de la o mănăstire din Teleorman, dar planul le-a fost dat cu totul peste cap. Ce a urmat după ce au încercat să fugă – VIDEO first appeared on Ziarul National.
16:00
Selecție ”transparentă” pentru șefia Apelor Române, marca USR. Candidații nu au timp nici să-și depună dosarele # National.ro
Diana Buzoianu, ministrul USR al Mediului, a trântit în prima zi lucrătoare a anului, 5 ianuarie, puntea refuzată de Bolojan și transformată în zi de concediu de bugetari, un mesaj prin care anunța cea mai transparentă selecție a noului director general al Apelor Române. Cum oamenii sunt încă în vacanță, puțini sunt cei care au […] The post Selecție ”transparentă” pentru șefia Apelor Române, marca USR. Candidații nu au timp nici să-și depună dosarele first appeared on Ziarul National.
15:40
Știai că pielea are propriul ceas biologic? Cum expunerea la lumină influențează regenerarea celulară # National.ro
Pielea este cel mai mare organ al corpului și are propriile mecanisme de apărare și regenerare. Ceea ce mulți nu știu este că pielea funcționează după un ritm circadian – un fel de „ceas biologic” intern care dictează când are loc protecția, regenerarea și repararea celulară. Cum funcționează ceasul biologic al pielii ⏱️ La fel […] The post Știai că pielea are propriul ceas biologic? Cum expunerea la lumină influențează regenerarea celulară first appeared on Ziarul National.
15:30
Anul acesta a început cu foc, două rafale până acum. Statistica chineză, mai puțin machiată decât cea occidentală, ne spune că în februarie începe anul Calului de Foc. Se întâmplă la fiecare 60 de ani. Să ne amintim de 1986. Turbulențele de atunci au dus la căderea Cortinei de Fier (am scris despre acele vremuri […] The post Capitalul, petrolul și democrația first appeared on Ziarul National.
15:20
Evenimentele care se desfășoară în Venezuela nu constituie doar un alt episod de instabilitate regională, ci reflectă o transformare profundă a sistemului internațional: revenirea sferelor de influență și renașterea realpolitik din secolul al XIX-lea. Strategia de securitate națională a SUA codifică ceea ce a fost descris drept un „corolar Trump” la doctrina tradițională: emisfera vestică […] The post Consecințele geopolitice ale intervenției SUA în Venezuela first appeared on Ziarul National.
Ieri
14:30
Mașini grav avariate în Alba Iulia, în urma căderilor de gheață și zăpadă de pe acoperișuri – FOTO/VIDEO # National.ro
Câțiva șoferi din Alba Iulia și-au pus mâinile în cap, când au văzut cum arată mașinile lor, pe care le lăsaseră parcate în apropierea unor clădiri, fără să-și închipuie că le vor găsi avariate de căderi de gheață sau de zăpadă de pe acoperișuri. Mai multe mașini parcate pe străzi din municipiul Alba Iulia au […] The post Mașini grav avariate în Alba Iulia, în urma căderilor de gheață și zăpadă de pe acoperișuri – FOTO/VIDEO first appeared on Ziarul National.
13:30
Tragedie în Arad: două persoane au murit după ce au căzut de la mare înălțime, de pe un bloc din oraș. Cazul a ajuns în atenția oamenilor legii, care fac cercetări pentru a stabili exact cum anume s-a putut produce o asemenea nenorocire. Conform primelor informații ce s-au aflat marți, 6 ianuarie, este vorba despre […] The post Șocant! Doi bărbaţi au murit după ce au căzut de pe un bloc din Arad first appeared on Ziarul National.
13:20
1. Un funcționar de la Primăria Sectorului 5 a vrut să se pună bine cu Bolojan sau așa e el de felul lui. Chiar în prima zi de plată a impozitelor, a anunțat triumfător la o televizie că ”până la ora asta s-au strâns cinci milioane de lei. În 2025 se colectaseră doar un milion […] The post Mitul gospodarului cinstit de la Oradea first appeared on Ziarul National.
12:00
Pentru prima dată în istorie, Dacia pe primul loc în celebrul Raliu Dakar. Două dintre echipajele Dacia Sanderiders au avut în primele două etape evoluții bune, dar fără să reușească să termine pe primul loc în niciuna dintre etape. Cu toate acestea, timpul bun din ambele zile l-a propulsat pe Nasser Al-Attiyah pe primul loc […] The post Premieră: Dacia, lider la Dakar. Cum arată mașina care concurează la raliu VIDEO first appeared on Ziarul National.
12:00
Salvatorii, în alertă: O mașină s-a răsturnat în râul Bistrița – FOTO/Șase persoane transportate la spital # National.ro
Salvatorii suceveni s-au mobilizat și au intervenit de urgență, marți, 6 ianuarie, la locul unui accident în care, din primele informații, a fost implicată o mașină la bordul căreia se aflau șase persoane, inclusiv patru copii. Au fost momente de spaimă pentru pasagerii unei mașini ajunse de pe carosabil în albia unui râu. Accidentul cu […] The post Salvatorii, în alertă: O mașină s-a răsturnat în râul Bistrița – FOTO/Șase persoane transportate la spital first appeared on Ziarul National.
11:40
Mickey Rourke, în pericol să devină om al străzii. Actorul cere bani de la fani pentru a-şi plăti chiria # National.ro
Faima nu te ferește de probleme. A recunoscut-o însuși actorul Mickey Rourke, care a ajuns la sapă de lemn. Ca să scape de evacuarea din locuință, acesta cerșește bani de la fani. Mickey Rourke a lansat o campanie GoFundMe în speranța de a evita evacuarea, scrie Variety. În decembrie, actorul nominalizat la Oscar a primit […] The post Mickey Rourke, în pericol să devină om al străzii. Actorul cere bani de la fani pentru a-şi plăti chiria first appeared on Ziarul National.
11:10
În statistici, trăim mai bine decât părinții noștri. Dar ce rămâne efectiv în buzunarul unei familii # National.ro
Realitatea economică s-a schimbat, iar acest lucru se vede în buzunarul fiecărei familii din România. Financiar vorbind, în 2026, trăim mai bine decât părinții noștri, dar cât de bogați mai suntem, de fapt? Odată cu creșterile record de taxe din ultimele luni și cu noile scumpiri de la începutul anului, practic ne rămân și mai […] The post În statistici, trăim mai bine decât părinții noștri. Dar ce rămâne efectiv în buzunarul unei familii first appeared on Ziarul National.
10:50
Meteorologii au actualizat prognoza. Cum vor fi temperaturile în a doua jumătate a lunii ianuarie # National.ro
Meteorologii au actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni, mai precis estimările pentru intervalul 5 ianuarie – 2 februarie. Informațiile au fost făcute publice marți dimineață, 6 ianuarie, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Așa aflăm că specialiștii se așteaptă la o vreme ceva mai caldă decât de obicei, în mai multe zone ale țării, în […] The post Meteorologii au actualizat prognoza. Cum vor fi temperaturile în a doua jumătate a lunii ianuarie first appeared on Ziarul National.
10:30
Noua normă de poluare Euro 7 va intra în vigoare în Uniunea Europeană începând cu 2026 și aduce cea mai amplă reformă a normelor privind emisiile auto. Viitorul standard Euro 7 ia în considerare nu doar gazele de eşapament, ci şi poluarea generată de plăcuţele de frană sau de abraziunea pneurilor, spre deosebire de Euro […] The post Ce presupune noua normă de poluare Euro 7 și când intră în vigoare first appeared on Ziarul National.
10:20
VIDEO. Alertă la Caracas: focuri de armă lângă palatul prezidenţial din Venezuela/Ce spune un oficial al Casei Albe # National.ro
O nouă alertă la Caracas, la doar câteva zile după ce Nicolas Maduro şi soţia sa au fost capturaţi, scoşi din Venezuela şi aduşi la New York în urma unei operaţiuni a forţelor speciale americane. De această dată ar fi fost vorba despre focuri de armă ce s-au auzit în apropierea palatului prezidenţial din Venezuela. […] The post VIDEO. Alertă la Caracas: focuri de armă lângă palatul prezidenţial din Venezuela/Ce spune un oficial al Casei Albe first appeared on Ziarul National.
10:10
Românii s-au plâns de scumpiri, dar au făcut cozi la plata taxelor locale în prima zi lucrătoare din 2026 # National.ro
S-au format cozi la ghișee luni, 5 ianuarie, în prima zi lucrătoare în care românii au putut merge să își plătească taxele locale. Și platforma prin care românii își plătesc dările la stat, mărite de la întâi ianuarie, a fost picat din cauza numeroșilor utilizatorilor care au luat-o cu asalt. Cele mai aglomerate sucursale din […] The post Românii s-au plâns de scumpiri, dar au făcut cozi la plata taxelor locale în prima zi lucrătoare din 2026 first appeared on Ziarul National.
