Rogobete ne prostește în față. Furtul banilor din concediul medical nu se practică în UE
National.ro, 6 ianuarie 2026 19:10
Explicația stupefiantă dată românilor de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pentru furtul banilor din prima zi de concediu medical, este pur și simplu o dezinformare. Acesta spune că mai multe țări din UE nu ar plăti nu una, ci chiar trei zile din acest tip de concediu. În realitate, zilele sunt plătite de angajatori, chiar și
• • •
Acum 30 minute
19:10
Acum o oră
18:40
Planul premierului Keir Starmer de a stimula creșterea economică a Marii Britanii prin apropierea de piața UE a fost întâmpinat cu scepticism la Bruxelles. Starmer, sub presiunea cabinetului de a forma o nouă uniune vamală cu UE, a încercat duminică să-i asigure pe pro-europenii din partidul său că va depune eforturi suplimentare pentru a „reseta"
Acum 2 ore
18:10
Alexander Nouri, fost tehnician în prima ligă germană, a ales un drum complet neașteptat după ce a dispărut din circuitul marelui fotbal. La 46 de ani, Nouri s-a angajat la McDonald's, unde ocupă din ianuarie funcția de manager a două restaurante ale celebrului lanț fast-food. Nouri nu a mai antrenat din 2022, când a pregătit-o
Acum 4 ore
17:30
Vastele rezerve de petrol ale Venezuelei au căzut acum în mâinile SUA. Pe măsură ce traderii ar fi asimilat știrile dramatice, acțiunile chinezești ar fi scăzut brusc. Prețul petrolului ar fi scăzut drastic, pe măsură ce lumea anticipa oferta masivă de țiței nou, sau, dimpotrivă, ar fi crescut, pe măsură ce riscul întreruperilor de aprovizionare
17:20
2025 a marcat o creștere a consumului de cărbune pe plan global, cel mai mare consumator fiind China, care utilizează cu 30% mai mult cărbune decât restul lumii la un loc. De anul trecut, SUA au ieșit de sub încorsetarea tranziției verzi, datorită politicii noii administrații de la Casa Albă, înregistrând o majorare importantă a
17:10
Campionatul Mondial din 2026 ar urma să debuteze pe 11 iunie, pe stadionul Azteca din Mexico City, cu meciul dintre Mexic și Africa de Sud. Sau poate nu, avertizează cotidianul german BILD, care vorbește despre o stare de alertă la nivelul FIFA după capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro. Potrivit BILD, FIFA urmărește cu atenție evoluțiile
17:10
Bombardarea Caracasului, o capitală cu trei milioane de locuitori, a portului La Guaira, precum și altor ținte din Miranda și Aragua, împreună cu răpirea președintelui Nicolas Maduro și a soției sale, reprezintă escaladarea operațiunilor de război pe care Statele Unite le-au desfășurat în ultimele șase luni împotriva Venezuelei. Din august, Washingtonul a adunat o adevărată
16:50
Președintele Nicușor Dan participă marți, 6 ianuarie, la Paris, la reuniunea liderilor șefilor de stat și de guvern din cadrul „Coaliției de Voință" (Coalition of the Willing), organizată la Palatul Élysée. Șeful statului a plecat spre capitala Franței cu un avion militar, iar în timpul zborului, lăsând impresia că ar fi preluat modelul președintelui american
16:40
Liderii europeni s-au confruntat luni de zile cu o întrebare dificilă: cum să răspundă dorinței președintelui american Donald Trump de a acapara Groenlanda. Dar în ultimele zile nedumerirea și îngrijorarea lor nu au făcut decât să se intensifice. Sprijinul pentru Danemarca și Groenlanda a venit cel mai repede din partea vecinilor nordici și baltici, urmat
16:00
Au vrut să fure de la o mănăstire din Teleorman, dar planul le-a fost dat cu totul peste cap. Ce a urmat după ce au încercat să fugă – VIDEO # National.ro
Trei bărbați au avut în vizor o mănăstire din județul Teleorman, însă nu mânați de pioșenie, ci cu gândul de a aduna foloase necuvenite, și anume încercând să fure bani și bunuri. Planul lor – pe care ar fi încercat să-l pună în practică la adăpostul întunericului – a fost dat, însă, peste cap. Tentativa
16:00
Selecție ”transparentă” pentru șefia Apelor Române, marca USR. Candidații nu au timp nici să-și depună dosarele # National.ro
Diana Buzoianu, ministrul USR al Mediului, a trântit în prima zi lucrătoare a anului, 5 ianuarie, puntea refuzată de Bolojan și transformată în zi de concediu de bugetari, un mesaj prin care anunța cea mai transparentă selecție a noului director general al Apelor Române. Cum oamenii sunt încă în vacanță, puțini sunt cei care au
15:40
Știai că pielea are propriul ceas biologic? Cum expunerea la lumină influențează regenerarea celulară # National.ro
Pielea este cel mai mare organ al corpului și are propriile mecanisme de apărare și regenerare. Ceea ce mulți nu știu este că pielea funcționează după un ritm circadian – un fel de „ceas biologic" intern care dictează când are loc protecția, regenerarea și repararea celulară. Cum funcționează ceasul biologic al pielii ⏱️ La fel
Acum 6 ore
15:30
Anul acesta a început cu foc, două rafale până acum. Statistica chineză, mai puțin machiată decât cea occidentală, ne spune că în februarie începe anul Calului de Foc. Se întâmplă la fiecare 60 de ani. Să ne amintim de 1986. Turbulențele de atunci au dus la căderea Cortinei de Fier (am scris despre acele vremuri
15:20
Evenimentele care se desfășoară în Venezuela nu constituie doar un alt episod de instabilitate regională, ci reflectă o transformare profundă a sistemului internațional: revenirea sferelor de influență și renașterea realpolitik din secolul al XIX-lea. Strategia de securitate națională a SUA codifică ceea ce a fost descris drept un „corolar Trump" la doctrina tradițională: emisfera vestică
14:30
Mașini grav avariate în Alba Iulia, în urma căderilor de gheață și zăpadă de pe acoperișuri – FOTO/VIDEO # National.ro
Câțiva șoferi din Alba Iulia și-au pus mâinile în cap, când au văzut cum arată mașinile lor, pe care le lăsaseră parcate în apropierea unor clădiri, fără să-și închipuie că le vor găsi avariate de căderi de gheață sau de zăpadă de pe acoperișuri. Mai multe mașini parcate pe străzi din municipiul Alba Iulia au
Acum 8 ore
13:30
Tragedie în Arad: două persoane au murit după ce au căzut de la mare înălțime, de pe un bloc din oraș. Cazul a ajuns în atenția oamenilor legii, care fac cercetări pentru a stabili exact cum anume s-a putut produce o asemenea nenorocire. Conform primelor informații ce s-au aflat marți, 6 ianuarie, este vorba despre
13:20
1. Un funcționar de la Primăria Sectorului 5 a vrut să se pună bine cu Bolojan sau așa e el de felul lui. Chiar în prima zi de plată a impozitelor, a anunțat triumfător la o televizie că "până la ora asta s-au strâns cinci milioane de lei. În 2025 se colectaseră doar un milion
12:00
Pentru prima dată în istorie, Dacia pe primul loc în celebrul Raliu Dakar. Două dintre echipajele Dacia Sanderiders au avut în primele două etape evoluții bune, dar fără să reușească să termine pe primul loc în niciuna dintre etape. Cu toate acestea, timpul bun din ambele zile l-a propulsat pe Nasser Al-Attiyah pe primul loc
12:00
Salvatorii, în alertă: O mașină s-a răsturnat în râul Bistrița – FOTO/Șase persoane transportate la spital # National.ro
Salvatorii suceveni s-au mobilizat și au intervenit de urgență, marți, 6 ianuarie, la locul unui accident în care, din primele informații, a fost implicată o mașină la bordul căreia se aflau șase persoane, inclusiv patru copii. Au fost momente de spaimă pentru pasagerii unei mașini ajunse de pe carosabil în albia unui râu. Accidentul cu
11:40
Mickey Rourke, în pericol să devină om al străzii. Actorul cere bani de la fani pentru a-şi plăti chiria # National.ro
Faima nu te ferește de probleme. A recunoscut-o însuși actorul Mickey Rourke, care a ajuns la sapă de lemn. Ca să scape de evacuarea din locuință, acesta cerșește bani de la fani. Mickey Rourke a lansat o campanie GoFundMe în speranța de a evita evacuarea, scrie Variety. În decembrie, actorul nominalizat la Oscar a primit
Acum 12 ore
11:10
În statistici, trăim mai bine decât părinții noștri. Dar ce rămâne efectiv în buzunarul unei familii # National.ro
Realitatea economică s-a schimbat, iar acest lucru se vede în buzunarul fiecărei familii din România. Financiar vorbind, în 2026, trăim mai bine decât părinții noștri, dar cât de bogați mai suntem, de fapt? Odată cu creșterile record de taxe din ultimele luni și cu noile scumpiri de la începutul anului, practic ne rămân și mai
10:50
Meteorologii au actualizat prognoza. Cum vor fi temperaturile în a doua jumătate a lunii ianuarie # National.ro
Meteorologii au actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni, mai precis estimările pentru intervalul 5 ianuarie – 2 februarie. Informațiile au fost făcute publice marți dimineață, 6 ianuarie, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Așa aflăm că specialiștii se așteaptă la o vreme ceva mai caldă decât de obicei, în mai multe zone ale țării, în
10:30
Noua normă de poluare Euro 7 va intra în vigoare în Uniunea Europeană începând cu 2026 și aduce cea mai amplă reformă a normelor privind emisiile auto. Viitorul standard Euro 7 ia în considerare nu doar gazele de eşapament, ci şi poluarea generată de plăcuţele de frână sau de abraziunea pneurilor, spre deosebire de Euro
10:20
VIDEO. Alertă la Caracas: focuri de armă lângă palatul prezidenţial din Venezuela/Ce spune un oficial al Casei Albe # National.ro
O nouă alertă la Caracas, la doar câteva zile după ce Nicolas Maduro şi soţia sa au fost capturaţi, scoşi din Venezuela şi aduşi la New York în urma unei operaţiuni a forţelor speciale americane. De această dată ar fi fost vorba despre focuri de armă ce s-au auzit în apropierea palatului prezidenţial din Venezuela.
10:10
Românii s-au plâns de scumpiri, dar au făcut cozi la plata taxelor locale în prima zi lucrătoare din 2026 # National.ro
S-au format cozi la ghișee luni, 5 ianuarie, în prima zi lucrătoare în care românii au putut merge să își plătească taxele locale. Și platforma prin care românii își plătesc dările la stat, mărite de la întâi ianuarie, a fost picat din cauza numeroșilor utilizatorilor care au luat-o cu asalt. Cele mai aglomerate sucursale din
10:10
Bun, Maduro a fost capturat și întemnițat de către americani, cu încălcarea tuturor regulilor, principiilor și legilor internaționale, dar ce va fi în continuare?Pentru că este evident că cei care azi mai contează la nivel mondial sunt doar SUA, China și Rusia, iar restul sunt apă de ploaie, chibiți de pe margine sau relicve ale
09:50
Probleme după topirea zăpezii: gospodării inundate în Mehedinți. Localnicii s-au trezit că au curțile pline de apă # National.ro
Necazuri pentru mai mulți localnici din județul Mehedinți, care au ajuns să aibă curțile pline de apă, după topirea zăpezii. Pompierii au intervenit în ajutorul oamenilor, pentru a scoate apa din gospodăriile afectate de inundații. Început de an deloc ușor pentru mai mulți mehedințeni, care s-au trezit cu apa în curți. Mai multe gospodării din
09:40
Inflația „îngheață” piața muncii. Creşteri salariile modeste în companiile private din România, în 2026 # National.ro
Angajații din mediul privat trebuie să se aștepte la creșteri salariale mai mici decât anul trecut în 2026. Aceștia ar urma să fie recompensați strict pe criterii de performanță, potrivit predicțiilor unor experți în domeniu. Veștile pentru începutul de an sunt proaste: creșterile salariale vor fi relativ modeste! Iar acest lucru se datorează creșterii costurilor
09:10
Ministrul Sănătății vrea plata pe performanță în spitale / Rogobete dorește să reformeze și gărzile medicilor # National.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că vrea să introducă plata pe performanță, pentru a opri practica unor medici care părăsesc devreme spitalele publice sau își mută pacienții la cabinetul privat. Oficialul din Sănătate dorește ca această practică să înceteze. „Aici este o situaţie, am oftat, să ştiţi, autentic. A fost chiar un oftat autentic
08:40
Pe 6 ianuarie, de Bobotează, în Biserica Ortodoxă este amintit momentul botezului Domnului în Iordan. În această zi, este oficiată slujba sfințirii apei celei mari, denumită Agheasma Mare. Agheasma mare se consumă timp de 9 zile, pe nemâncate Potrivit tradiției bisericești, aceasta se consumă în mod obișnuit în perioada 6 -14 ianuarie, adică 9 zile,
07:20
Acum 24 ore
05:50
BERBEC Astăzi vei dori foarte mult să vorbești cu alții și vei fi fermecător cu toată lumea. De fapt, să vorbești cu cei dragi îți va aduce pace. Simțiți-
5 ianuarie 2026
21:10
21:00
Un medic stomatolog din Călărași găsit mort chiar în propriul cabinet a provocat un val de șoc și emoție în rândul comunității locale. Descoperirea macabră a fost făcută duminică dimineață, 4 ianuarie, în jurul orei 07:20, într-un cabinet stomatologic situat la parterul unui imobil din zona Poșta 4. Bărbatul, în vârstă de 35 de ani, […] The post Medic stomatolog din Călărași găsit mort în cabinet first appeared on Ziarul National.
20:10
Europa de Est depune eforturi fără precedent pentru a-și asigura un loc în conducerea Băncii Centrale Europene. Candidații din Estonia, Letonia și Croația sunt în cursa pentru a-l succeda pe vicepreședintele Luis de Guindos, care își va părăsi funcția în luna mai. Chiar dacă nu vor câștiga, până la sfârșitul anului 2027 vor fi disponibile […] The post Aripa estică a zonei euro vrea un loc la masa de decizie a Băncii Centrale Europene first appeared on Ziarul National.
20:10
Procesul lui Nicolas Maduro a început oficial în Statele Unite, după ce președintele Venezuelei a apărut, luni, 5 ianuarie 2026, în fața unei instanțe federale din Manhattan, New York. Nicolas Maduro a fost adus în fața instanței americane împreună cu soția sa, Cilia Flores. Contextul în care se desfășoară procesul în SUA Dosarul în care […] The post A început procesul lui Maduro: „SUNT NEVINOVAT” first appeared on Ziarul National.
19:40
Reforma lui Bolojan, pe spinarea celor mulți. Românii – taxați, „Sistemul” – protejat! # National.ro
România intră în 2026 cu un mesaj fără echivoc pentru cetățeni: plătiți mai mult, munciți mai mult, așteptați mai mult! Este început de an, momentul acela în care oamenii își fac calculele, își plătesc taxele locale – au blocat ghișeul.ro și au făcut cozi la Direcțiile de Taxe și Impozite! -, își privesc facturile și […] The post Reforma lui Bolojan, pe spinarea celor mulți. Românii – taxați, „Sistemul” – protejat! first appeared on Ziarul National.
Ieri
19:10
Dacă nu pornește nimeni o revoltă, o pornim noi, spun primarii orașelor din România. Aceștia au votat în unanimitate, la Asociația Orașelor din România, să meargă să protesteze în fața Guvernului împotriva birurilor puse și a încercărilor de a falimenta localitățile. Următorul pas este să cheme oamenii în stradă, spun aceștia. Ultima lovitură primită de […] The post Fierbe țara. Primarii orașelor pregătesc marea revoltă first appeared on Ziarul National.
18:20
Bursele se bucură de euforia generată de inteligența artificială la începutul acestui an, dar par să ignore una dintre cele mai mari amenințări care ar putea strica petrecerea: o creștere a inflației determinată în parte de boom-ul investițiilor în tehnologie. Indicii bursieri americani au înregistrat creșteri de două cifre în 2025, atingând niveluri record, în […] The post Cel mai ignorat risc financiar al anului 2026 first appeared on Ziarul National.
18:20
Fabio Capello, fost antrenor la Milan, Roma, Real Madrid și Juventus, a lansat un atac frontal la adresa arbitrilor, în ciuda introducerii VAR. Italianul susține că erorile nu mai sunt simple greșeli, ci consecința unui sistem defect. Într-un interviu acordat publicației Marca, Capello a criticat faptul că arbitrajul modern exclude foștii jucători din camera VAR. […] The post „Mafia” arbitrilor, demascată de o legendă first appeared on Ziarul National.
18:20
Banii destinați programului Casa Verde, dispăruți fără urmă. Ministrul Mediului, somat public să dea explicații # National.ro
Ministrul Mediului, prin Administrația Fondului de Mediu, a fost somat public să dea explicații în legătură cu dispariția celor două miliarde de lei alocate panourilor fotovoltaice, sistemelor de stocare și pompelor de căldură. Programele au fost anulate de minister, fără explicații pertinente, însă banii s-au evaporat. Problema este că aceste fonduri nu pot fi folosite […] The post Banii destinați programului Casa Verde, dispăruți fără urmă. Ministrul Mediului, somat public să dea explicații first appeared on Ziarul National.
16:50
Frig afară, frig și în casele multor bucureșteni! În cât timp s-ar putea remedia avaria de la CET Sud? Oficial ELCEN: „Am ajuns aici dintr-un motiv esențial, care trebuie spus” # National.ro
Avaria care s-a produs în weekend și care a lăsat mii de bucureșteni fără apă caldă și căldură, în condițiile în care afară e frig, fiind început de ianuarie, luna cunoscută popular drept Gerar, aduce din nou în atenție o chestiune spinoasă. Despre avaria de la CET Sud s-a aflat că a avut loc duminică […] The post Frig afară, frig și în casele multor bucureșteni! În cât timp s-ar putea remedia avaria de la CET Sud? Oficial ELCEN: „Am ajuns aici dintr-un motiv esențial, care trebuie spus” first appeared on Ziarul National.
16:50
Primarii care au avut curiozitatea să facă o simulare a noului sistem de impozitare locală au avut un șoc. În realitate, banii încasați nu vor fi mai mulți, în schimb, vor fi jefuiți românii cu venituri modeste și vor fi protejați bogații, adică marea majoritate a politicienilor și sinecurilor. Astfel, impozitele pe apartamentele și pe […] The post Miza noilor impozite. Românii, obligați să renunțe la apartamente și mașini first appeared on Ziarul National.
16:30
Susținătorii operațiunii Absolute Resolve din acest weekend pot indica mulți venezueleni, în special expatriați, care sărbătoresc capturarea lui Nicolas Maduro. În mod similar, au existat disidenți irakieni care au sărbătorit când America a invadat țara în 2003. Cu toate acestea, încă o dată, adevărata întrebare este ce se va întâmpla în continuare: pentru Venezuela, pentru […] The post Trump nu este pregătit pentru haosul care va urma în Venezuela first appeared on Ziarul National.
16:10
Asia de Sud-Est a rezistat ofensivei tarifare a lui Donald Trump datorită cererii americane de tehnologie, costurilor reduse de producție și redirecționării mărfurilor din China. Exporturile de mărfuri din Asia de Sud-Est către SUA au crescut cu 25% între iulie și septembrie față de aceeași perioadă din 2024, în ciuda războiului comercial declanșat de Trump, […] The post Cum au reușit țările asiatice să reziste tarifelor SUA first appeared on Ziarul National.
15:40
Pe vremea „Epocii de aur”, pe sărmanii cu beteșuguri ale articulațiilor medicina îi blagoslovise, în afara câtorva alifii terapeutice, cu un produs cu miros înțepător, vândut sub numele de „Frecție Galenica”, definit în rostirea țăranilor ca „spirt de oase”, cu care de bine, de rău, sâcâitoarele dureri se mai potoleau. Zilele trecute, mai precis în […] The post Frecție la piciorul de lemn! first appeared on Ziarul National.
15:20
A fost corect, dar s-a trezit într-o situație incredibilă! I-au tăiat din ajutorul social, după ce a adunat sticle pentru a le recicla # National.ro
Un pensionar din Hamburg, care colecta sticle reciclabile pentru a mai strânge un bănuț și a-și mai suplimenta veniturile, a avut parte de o surpriză amară, după ce a declarat veniturile obținute din acest demers. Deși a declarat banii câștigați, nu doar că nu a fost recompensat pentru corectitudinea de care a dat dovadă, ci […] The post A fost corect, dar s-a trezit într-o situație incredibilă! I-au tăiat din ajutorul social, după ce a adunat sticle pentru a le recicla first appeared on Ziarul National.
15:00
Sistemul de reciclare al UE este folosit împotriva blocului de către cumpărătorii chinezi care achiziționează deșeuri de aluminiu, le topesc și le exportă înapoi în Europa. Emilio Braghi, vicepreședinte executiv al Novelis, a declarat pentru Financial Times că industria reciclării riscă un declin ireversibil, dacă Bruxelles nu își va respecta angajamentul de a reduce exportul […] The post Chinezii amenință sistemul de reciclare al UE first appeared on Ziarul National.
14:40
Imaginea lui Nicolas Maduro în custodia SUA a readus la viață fantomele politicii externe din trecut. La fel ca în cazul Irakului în 2003, narațiunea „sânge pentru petrol” circula pe rețelele de socializare înainte ca praful să se așeze peste Caracas. A considera că răsturnarea dramatică a regimului lui Maduro este o acțiune menită să […] The post Capturarea lui Maduro nu are legătură cu petrolul first appeared on Ziarul National.
14:30
S-a „trezit” România! Unde s-a protestat împotriva taxelor lui Bolojan. Oamenii au ieșit în fața primăriei – VIDEO # National.ro
Mai mulți localnici nemulțumiți s-au adunat luni, 5 ianuarie, în fața primăriei unui oraș din județul Suceava, protestând față de creșterea taxelor și a impozitelor locale. Edilul a ieșit să discute cu oamenii, dar acest lucru nu a părut să rezolve prea mult situația. Câteva zeci de locuitori ai oraşului Salcea, din judeţul Suceava, au […] The post S-a „trezit” România! Unde s-a protestat împotriva taxelor lui Bolojan. Oamenii au ieșit în fața primăriei – VIDEO first appeared on Ziarul National.
