Chelsea, aproape să bată palma cu noul antrenor. Cine îl va înlocui pe Enzo Maresca

15:10

Anunțat ca o adevărată lovitură de conducerea CFR-ului în septembrie 2025, Kurt Zouma nu a apucat să adune decât patru apariții în tricoul formației patronate de Neluțu Varga. Deși se zvonea că ar avea un salariu uriaș, francezii de la L’Equipe au scris că fundașul cu peste 200 de meciuri jucate în Premier League nu […] The post Englezii au reacționat imediat, după ce au aflat că Zouma pleacă de la CFR: „O aventură dezastruoasă” appeared first on Antena Sport.