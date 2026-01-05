Rapid, aproape de al doilea transfer al iernii. Costel Gâlcă şi-a dat acordul pentru jucătorul din Liga a 2-a

16:30

Rapid vrea să se întărească în această perioadă de mercato, iar pe lista jucătorilor doriți de Dan Șucu se află și Robert Sălceanu, fotbalistul celor de la Petrolul care se află în negocieri cu alb-vișiniii. Ploieștenii doresc să primească 500.000 de euro în schimbul fundașului de 21 de ani, dar giuleștenii se pot folosi de […] The post Rapid, în negocieri pentru un nou transfer. Giuleștenii pot avea un “as în mânecă” appeared first on Antena Sport.