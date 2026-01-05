România are cea mai extinsă diaspora din UE. Tot mai mulți încep să prefere Germania și Marea Britanie, în locul Spaniei sau Italiei

21:50

Volodimir Zelenski s-a întâlnit duminică seară în Florida cu Donald Trump – cei doi președinți încearcă să încheie un acord de pace final, menit să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei - cel mai mare și mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace.Întâlnirea din 28 decembrie de la rezidența lui Trump - care este punctul culminant al unor săptămâni de diplomație - a fost cel mai tangibil semn al progresului în discuțiile pentru a pune capăt luptelor,...