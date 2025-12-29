De partea Rusiei | Mărturisirile unei femei care a dat de gol pozițiile ucrainene

19:20

Înainte ca un baraj uriaș de pe râul Nipru să se rupă, în ceea ce Ucraina consideră a fi un act de sabotaj al forțelor ruse, rezervorul Kahovka atingea o adâncime de până la 26 de metri – un corp de apă atât de mare încât oamenii care locuiau pe malurile sale îl numeau uneori „marea”.Distrugerea din iunie 2023, la aproximativ 16 luni de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, a dus la scăderea nivelului apei și la golirea unei mari părți a rezervorului, care face parte din Nipru și...