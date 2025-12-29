De partea Rusiei | Mărturisirile unei femei care a dat de gol pozițiile ucrainene
Europa Liberă România, 29 decembrie 2025 14:50
O femeie ucraineană condamnată pentru colaborare cu forțele ruse ispășește o pedeapsă de 11 ani de închisoare după ce a transmis informații despre pozițiile militare ucrainene în timpul ocupației din 2022 a orașului Herson.
• • •
Acum 30 minute
14:50
Acum 8 ore
07:30
Zelenski va continua cursa pentru pace după „progrese” la discuțiile cu Donald Trump. Nu s-a ajuns însă la niciun acord. # Europa Liberă România
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy concluded his talks with US President Donald Trump without a peace deal, but he said US and Ukrainian teams will meet again soon and that a gathering of leaders -- including those from Europe -- will be held in Washington next month.
Acum 24 ore
21:50
Volodimir Zelenski și Donald Trump încearcă să consolideze un acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei # Europa Liberă România
Volodimir Zelenski s-a întâlnit duminică seară în Florida cu Donald Trump – cei doi președinți încearcă să încheie un acord de pace final, menit să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei - cel mai mare și mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace.Întâlnirea din 28 decembrie de la rezidența lui Trump - care este punctul culminant al unor săptămâni de diplomație - a fost cel mai tangibil semn al progresului în discuțiile pentru a pune capăt luptelor,...
18:30
Cele mai tari articole #TiS în 2025, anul alegerilor prezidențiale reluate și al altor întâmplări încâlcite # Europa Liberă România
România încheie 2025 încurcată în aceleași ițe încâlcite cu care a început anul. 2026 stă să înceapă cu gâlceavă politică – asta e firesc, libertatea de exprimare; frica de ruși – asta nu e firesc, dar e dat istoric; și mari semne de întrebare – prea mari pentru o țară de aproape 22 de ani în NATO și de aproape două decenii în Uniunea Europeană.Nu e de mirare.Nici până azi autoritățile de la București nu au explicat decizia fără precedent a Curții Constituționale din 6 decembrie 2024 de...
Ieri
12:50
Legenda cinematografului francez și militanta pentru animale, Brigitte Bardot, a murit la 91 de ani # Europa Liberă România
Brigitte Bardot, supranumită etern „BB”, iconița sexy a anilor '50-'60 care a revoluționat imaginea femeii moderne și a renunțat la faima hollywoodiană pentru a deveni cea mai ferventă apărătoare a drepturilor animalelor, s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani.
09:10
Zelenski se va întâlni cu Trump în cadrul unor negocieri de pace cu miză mare, în timp ce Rusia intensifică atacurile # Europa Liberă România
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy is to hold talks with US President Donald Trump in the White House in what could be the most consequential meeting in the country's recent history, while Russia continued its deadly air assaults against Kyiv and other Ukrainian cities and towns.
08:20
Kosovo organizează pe 28 decembrie alegeri parlamentare anticipate, după luni de blocaj politic, perioadă în care țara a fost condusă de un guvern interimar condus de premierul Albin Kurti și de Mișcarea Vetëvendosje.Partidul lui Kurti, care a câștigat alegerile din februarie, a făcut două tentative nereușite de a forma un guvern, dar nu a reușit să obțină parteneri de coaliție, deschizând astfel calea pentru alegeri anticipate.24 de partide politice și alianțe, cu peste 1.000 de...
27 decembrie 2025
19:30
Duminică, zi decisivă la CCR | Judecătorii dezbat sesizarea Curții Supreme privind legea pensiilor speciale ale magistraților # Europa Liberă România
Curtea Constituțională a României (CCR) urmează să se pronunțe duminică, pe 28 decembrie, asupra constituționalității legii prin care sunt schimbate regulile de pensionare a magistraților și valoarea pensiei – unul dintre cele mai controversate acte normative din acest an și o piesă-cheie în angajamentele României față de Comisia Europeană.Legea a fost adoptată prin asumarea răspunderii Guvernului în Parlament, pe 2 decembrie, iar actul normativ vizează, în principal, creșterea treptată a...
18:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski va avea, sâmbătă, consultări cu aliații europeni, cu o zi înaintea discuțiilor programate cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, privind pașii pentru încheierea războiului declanșat de Rusia. Potrivit unei purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene de la Bruxelles, sâmbătă seara va avea loc o convorbire telefonică la care vor participa Zelenski, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, precum și mai mulți șefi de stat și de guvern...
16:50
Procurorii anticorupție din Ucraina investighează o schemă de cumpărare a voturilor unor parlamentari # Europa Liberă România
Principalele instituții anticorupție din Ucraina susțin că investighează presupuse fapte de cumpărare a voturilor comise de membri ai parlamentului și că serviciile de securitate ar fi obstrucționat desfășurarea perchezițiilor.Ancheta, anunțată pe 27 decembrie, este cea mai recentă dintr-o serie de investigații derulate de Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) și Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU), care au zguduit scena politică internă.SAPO a precizat că anchetatorii...
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia: unele sisteme IT sunt afectate. Funcționarea energetică națională nu este pusă în pericol # Europa Liberă România
Societatea Complexul Energetic Oltenia a anunțat că a fost ținta unui atac informatic de tip ransomware, denumit „Gentlemen”, în noaptea de 26 decembrie, în jurul orei 01:40.Incidentul a afectat infrastructura IT de business a companiei, prin criptarea unor documente și fișiere și indisponibilizarea temporară a mai multor aplicații informatice, aplicații de management al documentelor, serviciul de e-mail și site-ul oficial al societății.Potrivit reprezentanților companiei, activitatea...
12:30
Sute de mii de oameni lăsați fără încălzire în Kievul înghețat după un bombardament rusesc cu drone # Europa Liberă România
Aproape o treime din capitala Ucrainei a rămas fără încălzire – în condițiile în care temperaturile la Kiev ajung în aceste zile și la -12 grade Celsius – după ce dronele și rachetele rusești lansate în noaptea de 26 spre 27 decembrie au distrus centralele municipale de încălzire.Cel puțin 11 oameni au fost răniți în bombardamentul de peste noapte. Oficialii ucraineni au cerut întreruperi de urgență ale curentului electric pentru mari părți din Kiev, ca răspuns la atacurile din 27...
10:20
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că se așteaptă ca pe 28 decembrie să aibă o întâlnire cu președintele american Donald Trump, în Florida, unde vor discuta finalizarea unor documente-cheie. Anterior, președintele ucrainean anunțase planificarea unei întâlniri cu Trump, pe rețelele de socializare, după ce secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, avusese discuții cu oficiali americani.„Nu pierdem nici măcar o zi. Am convenit asupra unei...
09:50
Atac masiv al Rusiei asupra Kievului cu rachete și drone. Mai multe persoane au fost rănite # Europa Liberă România
Rusia a atacat masiv noaptea trecută, Kievul, cu rachete și drone. Cel puțin opt persoane au fost rănite – cinci dintre dintre ele au fost spitalizate, a declarat primarul capitalei Ucrainei, Vitali Klitschko.Primarul Kievului a făcut, pe pagina sa de Telegram, și un bilanț provizoriu al atacurilor rusești asupra orașului:în cartierul Holosivski a izbucnit un incendiu. Conform informațiilor preliminare, arde un service auto (STA);în cartierul Darniți ard mai multe case particulare....
09:50
De ce avertizează atât de mulți lideri occidentali asupra unui război cu Rusia? # Europa Liberă România
Aplauzele politicoase s-au stins, iar șeful NATO, Mark Rutte, și-a aranjat cu grijă hârtiile pe podium. I-a luat 62 de secunde să ajungă la subiect.„Forțele întunecate ale opresiunii sunt din nou în marș”, a spus el. „Noi suntem următoarea țintă a Rusiei”.Discursul lui Rutte de la Berlin, din 11 decembrie, a fost doar cel mai recent dintr-o serie de avertismente fără precedent, făcute în 2025 de înalți oficiali europeni și agenții de informații, privind un conflict direct cu Rusia.În...
06:00
00:00
26 decembrie 2025
17:50
13:30
Te afectează în vreun fel trecerea Bulgariei la euro? Tour-operator: Pentru turiștii români, s-ar putea să fie un avantaj # Europa Liberă România
Bulgaria trece la euro de la 1 ianuarie 2026, iar toate prețurile vor fi în euro. Cum vor fi afectați românii de această trecere, în condițiile Bulgaria se află în topul preferințelor de vacanță?
10:40
Volodimir Zelenski anunță o posibilă întâlnire cu Donald Trump „în viitorul apropiat” # Europa Liberă România
Президент припустив, що «багато може вирішитися до нового року»
10:20
Atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Mesaj Ro-Alert în nordul județului Tulcea # Europa Liberă România
Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță pe 26 decembrie, că Rusia a atacat din nou în timpul nopții instalațiile portuare ucrainene de la Dunăre, din apropierea frontierei cu România.„În noaptea de 25 spre 26 decembrie, la ora 1:05, două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea”, arată un comunicat al MApN.Ministerul mai transmite că sistemele de...
10:20
În regiunea Kiev, voluntarii din forțele de apărare civilă folosesc mitraliere grele pentru a ajuta la apărarea împotriva atacurilor aeriene.
25 decembrie 2025
11:50
Port rusesc de la Marea Neagră atacat cu drone. Mai multe rezervoare de stocare a combustibilului au luat foc # Europa Liberă România
Mai multe drone au lovit în noaptea de 24 spre 25 decembrie orașul portuar rus Temriuk din regiunea Krasnodar, de la Marea Neagră, aprinzând rezervoare mari de stocare a combustibilului și avariind instalații industriale, transmit autoritățile regionale și mass-media rusă.Potrivit sediului operațional regional din Krasnodar, două rezervoare de produse petroliere au luat foc în port în urma atacului.Incendiul s-a extins pe o suprafață estimată la 2.000 de metri pătrați, iar informațiile...
24 decembrie 2025
16:40
Tancuri în pomul de Crăciun. Jucăriile de brad pe tema războiului sunt în trend la Moscova # Europa Liberă România
În Rusia, războiului s-a strecurat până și în bradul de Crăciun. În ajunul sărbătorilor, în magazinul central din Piața Roșie, de la Moscova, GUM, se vând diverse decorațiuni cu tunuri, tancuri, bombardiere și soldăței.
14:50
Zelenski dezvăluie un plan de pace în 20 de puncte, cu garanții de securitate și o cale către UE pentru Ucraina # Europa Liberă România
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has unveiled the latest draft of a US-brokered peace agreement aimed at ending Russia's war against Ukraine as it nears its fourth anniversary.
12:40
Muzicienii vizați de Kremlin pentru versurile anti-război se reunesc pe scenă la Vilnius # Europa Liberă România
Mai mulți artiști ruși care au fost etichetați drept agenți străini sau închiși pentru spectacolele lor au apărut împreună la un concert în Vilnius, Lituania.
12:40
Doi polițiști și un civil uciși la Moscova în explozia unei bombe, nu departe de locul unde a fost omorât un general rus # Europa Liberă România
La Moscova, trei persoane au fost ucise miercuri în explozia unei bombe, după ce doi polițiști s-au apropiat de o persoană care se comporta suspect, potrivit Comitetului rus de investigații.
12:10
141 de milioane de lei, despăgubiri necesare pentru construirea Magistralei 4 de metrou, Gara de Nord - Gara Progresul # Europa Liberă România
Executivul a aprobat, în şedinţa de marţi seară, prin hotărâre de guvern, amplasamentul lucrărilor de extindere a Magistralei 4 de metrou, Secţiunea Gara de Nord - Gara Progresul.
07:30
„Ordonanța trenuleț” | Guvernul reduce subvenția pentru partide și impozitul pe cifra de afaceri. Ce mai prevede actul normativ # Europa Liberă România
Guvernul a adoptat marți seară „ordonanța trenuleț”, care conține mai multe prevederi fiscale, cea mai importantă fiind cea privind reducerea impozitului pe cifra de afaceri de la 1% la 0,5% pentru anul viitor, urmând ca în 2027 acesta să fie eliminat total.
23 decembrie 2025
19:20
Scurtătura către Zaporojie. Cum se strecoară forțele ruse prin rezervorul golit după ruperea barajului # Europa Liberă România
Înainte ca un baraj uriaș de pe râul Nipru să se rupă, în ceea ce Ucraina consideră a fi un act de sabotaj al forțelor ruse, rezervorul Kahovka atingea o adâncime de până la 26 de metri – un corp de apă atât de mare încât oamenii care locuiau pe malurile sale îl numeau uneori „marea”.Distrugerea din iunie 2023, la aproximativ 16 luni de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, a dus la scăderea nivelului apei și la golirea unei mari părți a rezervorului, care face parte din Nipru și...
18:50
Gabriel Resources, executat silit de ANAF. Statul român are de recuperat 46 de milioane de lei din acțiunile companiei la Roșia Montană # Europa Liberă România
Agenția Naționalǎ de Administrare Fiscalǎ (ANAF) a început executarea silită a acțiunilor în sumă de peste 46 de milioane de lei pe care Gabriel Resources Limited le are la SC Roșia Montană Gold Corporation SA.
16:30
Tavan prăbușit peste piscina unui hotel din Sibiu. Șapte persoane transportate la spital cu răni ușoare # Europa Liberă România
Opt persoane, din care trei copii, au fost extrase din piscina unui hotel de cinci stele din Sibiu, unde s-a prăbușit tavanul, a anunțat Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu. Șapte dintre ele au ajuns la spital.
16:20
Radu Miruță și Irineu Darău au depus jurământul la Cotroceni pentru Ministerul Apărării și cel al Economiei # Europa Liberă România
Radu Miruță și Irineu Darău au depus marți jurământul la Palatul Cotroceni pentru preluarea șefiei ministerelor Apărării și Economiei.
15:30
În timp ce atacurile aeriene rusești masive din timpul nopții de 22/23 decembrie 2025 asupra Kievului au vizat, potrivit rapoartelor, zona orașului, cu peste 650 de drone și 38 de rachete, armata ucraineană a declarat că a doborât marea majoritate a acestora.
14:30
Guvernul pregătește o nouă ordonanță cu schimbări fiscale majore. Cum sunt afectați angajații, firmele private și companiile de stat # Europa Liberă România
Guvernul pregătește o ordonanță de urgență extinsă, care modifică Codul fiscal și introduce o serie de măsuri fiscal-bugetare cu impact direct asupra firmelor private, salariaților și companiilor de stat.
13:50
Avertismentul lui Zelenski către ucraineni: Pregătiți-vă de bombardamente în zilele de Crăciun! # Europa Liberă România
Zelenski a avertizat că Rusia își va intensifica probabil atacurile în perioada sărbătorilor.Ucraina sărbătorește acum oficial Crăciunul pe 25 decembrie, aliniindu-se tradițiilor occidentale, deși mulți creștini ortodocși continuă să-l celebreze pe 7 ianuarie, la fel ca în Rusia.„Înțelegem că tocmai în aceste zile ar putea – acest lucru este în natura lor – să lanseze atacuri masive de Crăciun”, a scris Zelenski într-o postare pe X.La Kiev, o clădire înaltă de cinci etaje a suferi...
08:40
Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Mesaje Ro-Alert în Tulcea și Galați # Europa Liberă România
Ministerul Apărării Naționale anunță că în noaptea 22-23 decembrie 2025, Rusia a realizat atacuri cu drone asupra instalațiilor portuare ucrainene din apropierea frontierei cu România
22 decembrie 2025
21:40
Daniel David și-a dat demisia luni seară de la conducerea Ministerului Educației și Cercetării.
17:40
Moțiuni simple ale AUR împotriva miniștrilor Justiției și de Interne. Moțiunea împotriva lui Radu Marinescu a fost respinsă # Europa Liberă România
Senatorii și deputații dezbat luni și votează două moțiuni simple inițiate de Alianțe pentru România împotriva actualului ministru al Justiției, Radu Marinescu, și a fostului deținător al acestui portofoliu, acum ministru de Interne, Cătălin Predoiu.
16:50
Raportul Inspecției Judiciare despre „Justiția Capturată”: ce a fost deja verificat, ce a fost sancționat și ce a fost infirmat # Europa Liberă România
Magistrații intervievați pentru „Justiție capturată”, documentarul Recorder publicat pe 9 decembrie, susțin că problemele din Justiție nu pot fi explicate prin simple erori individuale sau disfuncționalități punctuale, ci ar indica existența unui sistem funcțional de protecție reciprocă la nivelul instituțiilor-cheie.Materialul Recorder pune sub semnul întrebării activitatea conducerii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), modul de soluționare a unor dosare penale importante...
13:30
Criză financiară la Primăria Capitalei. Primarul Ciprian Ciucu anunță reforme urgente și cere sprijin guvernamental # Europa Liberă România
Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, declară că Primăria Municipiului București (PMB) e într-o situație financiară dificilă, cu datorii de peste două miliarde de lei. Ciucu spune că a discutat problemele bugetului PMB cu premierul Ilie Bolojan și ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare.
11:40
Consultări între președintele Nicușor Dan și magistrați, pe tema problemelor din Justiție. Puțini magistrați dispuși să vorbească public # Europa Liberă România
Președintele României, Nicușor Dan, discută luni dimineață la Palatul Cotroceni, cu magistrații dispuși să vorbească public despre problemele din sistemul judiciar.
09:30
Rusia își păstrează poziția dură în negocierile de pace. Ucraina acuză Rusia că a răpit civili din regiunea Sumî # Europa Liberă România
The Kremlin maintained its a hard line on a peace deal, rejecting undisclosed changes proposed by Kyiv and its European allies, as separate US-Russia and US-Ukraine talks wrapped up in Florida.
21 decembrie 2025
20:30
Apele Române, supuse unui atac cibernetic major. Atacatorii cer bani pentru repornirea sistemelor # Europa Liberă România
Administrația Națională „Apele Române” și zece administrații bazinale de apă din țară au fost vizate de un atac cibernetic de tip ransomware care a afectat aproximativ 1.000 de sisteme informatice, inclusiv servere de aplicații, baze de date și stații de lucru Windows.
18:30
Dincolo de baricadă | Noaptea de 21-22 Decembrie 1989 în București, povestită de protestatari bătuți și închiși la Jilava # Europa Liberă România
În decembrie 1989, după represaliile de la Timișoara din 17 decembrie, Bucureștiul devine scena ultimei confruntări cu regimul comunist. Pe 21 decembrie, mitingul oficial a lui Nicolae Ceaușescu se transformă în revoltă. În noaptea de 21-22 Decembrie, protestul devine Revoluția Română din 1989.
17:50
Dincolo de baricadă | Noaptea de 21-22 Decembrie 1989 în București, povestită de protestatari bătuți și închiși la Jilava # Europa Liberă România
În decembrie 1989, România era o țară închisă în tăcere forțată. Timișoara a fost primul oraș care a îndrăznit să vorbească.Să se revolte.***Pe 15 decembrie, în jurul clădirii bisericii reformate, unde era și locuința pastorului László Tőkés, s-au adunat primii protestatari. Erau enoriașii care se opuneau mutării sale forțate la țară.În ziua următoare, pe 16 decembrie, acestora li s-au alăturat alți manifestanți, enoriași de la biserica baptistă din apropiere, credincioși ortodocși,...
17:00
O dronă a căzut într-o pădure din județul Argeș. SRI, Poliția Militară și procurori cercetează aparatul la fața locului # Europa Liberă România
Un bărbat a anunțat Poliția, duminică, 20 decembrie, că a găsit o dronă, căzută printre arbori, în zona comunei argeşene Lereşti. Surse judiciare au precizat pentru Europa Liberă că la fața locului, au ajuns echipe de specialiști de la Serviciul Român de Informații și Armată.
11:30
Rusia spune că discuțiile din Florida cu SUA sunt „constructive”, dar ambele părți sunt discrete # Europa Liberă România
Kirill Dmitriev, the Kremlin’s senior negotiator, declared that Russia and the United States are speaking “constructively” in Florida and said peace negotiations would continue on December 21, although no details were immediately provided.
20 decembrie 2025
14:10
Noi negocieri pentru încetarea războiului din Ucraina: Trimisul Moscovei, în Florida, după un nou atac al Rusiei în regiunea Odesa # Europa Liberă România
The Kremlin’s senior negotiator in talks on ending the war in Ukraine, Kirill Dmitriev, said he was on his way to Florida for fresh meetings with US counterparts on December 20 – hours after a Russian strike on Ukraine’s Odesa region killed eight people and injured 27.
13:00
Ministerul Dezvoltării, unde verde pentru găsirea unui constructor care să renoveze banizele de înot închise din Complexul „Lia Manoliu” # Europa Liberă România
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a aprobat ordinul care permite demararea licitației pentru finanţarea lucrărilor de consolidare, reabilitare şi modernizare a bazinelor acoperite de înot şi de sărituri din cadrul Complexului Sportiv Naţional "Lia Manoliu" din București.
