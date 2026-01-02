SmartJob contra minciunii | Cristian Presură: N-am reușit să schimb părerea niciunui „platist”, în ciuda dovezilor că Pământul e rotund
Europa Liberă România, 3 ianuarie 2026 00:10
Fizicianul Cristian Presură vorbește la SmartJob despre importanța științei și despre a fi atenți la conspirații: „Orice teorie a pseudoștiinței va avea la un moment dat o porțiune de conspirație cu care să acopere lucrurile care nu se potrivesc. Știința nu va face niciodată asta”.
• • •
Ministerul de Externe, sesizat că un român ar putea fi printre victimele din Elveția # Europa Liberă România
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat vineri, 2 ianuarie, că a primit o sesizare cu privire la dispariția unui român care se presupune că se afla, în noaptea de Revelion, în restaurantul din Crans-Montana, Eleveția, care a ars.
Mesaj de alertă în județul Tulcea, din cauza apropierii unor obiecte. MApN: nou atac cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre # Europa Liberă România
Locuitorii din nordul județului de graniță Tulcea au primit vineri, 2 ianuarie, o nouă notificare de alertă din partea Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență din cauza aproprierii unor obiecte în zbor văzute pe radar.
Ce spune Shirin Ebadi, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, despre protestele de la Teheran: Iranienii nu mai au nimic de pierdut # Europa Liberă România
Shirin Ebadi, distinsă cu Premiul Nobel pentru Pace în 2003 pentru eforturile sale de a instaura democrația și de a proteja drepturile omului în Iran, a vorbit telefonic pe 1 ianuarie cu Radio Farda de la RFE/RL despre motivele care îi determină pe compatrioții ei să se confrunte cu autoritățile
Elveția. Cel puțin zece persoane au murit și mai mulți turiști au fost răniți în urma unei explozii într-un bar din stațiunea Crans-Montana # Europa Liberă România
O explozie care a avut loc într-un bar, în noaptea de Anul Nou, s-a soldat cu moartea a cel puțin zece persoane la Crans-Montana, o stațiune de schi din cantonul Valais, a anunțat joi poliția elvețiană, potrivit AFP și Reuters.
Noi atacuri rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. MApN a ridicat două avioane F-16. Mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea # Europa Liberă România
Ministerul Apărării de la București anunţă că, joi dimineaţă, a avut loc un nou atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre și au fost ridicate două aeronave din Baza 86 Aeriană de la Feteşti.
Reportaj din Dnipro | Gânduri și mărturii dintr-un oraș aflat la marginea războiului # Europa Liberă România
Atacurile aeriene frecvente ale Rusiei, întreruperile constante de curent electric și sprijinul ferm acordat forțelor de pe front caracterizează viața de zi cu zi în Dnipro. Întors acasă pentru o vizită la începutul iernii, un jurnalist observă o combinație de constanță și schimbare.
România se alătură mecanismului PURL al SUA: 50 de milioane de euro pentru apărarea Ucrainei # Europa Liberă România
România contribuie cu 50 de milioane de euro la mecanismul „Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL), inițiativă lansată de Statele Unite sub administrația președintelui Donald Trump, pentru a sprijini direct capacitățile militare ale Kievului în fața agresiunii rusești.
Atac „masiv” asupra Odesei peste noapte: drone rusești lovesc clădiri civile # Europa Liberă România
Forțele rusești au lovit noaptea trecută, pe 31 decembrie, infrastructura civilă, logistică și energetică din Odesa, potrivit Serviciului ucrainean pentru situații de urgență. Dronele au lovit și câteva blocuri de locuit cu multe etaje.
Kosovo's President Vjosa Osmani said she expects the country’s new parliament and government to be formed quickly following early parliamentary elections
Rusia susține că Ucraina a atacat reședința lui Putin și promite să riposteze. Kievul cere Moscovei să arate dovezi # Europa Liberă România
Rusia a amenințat marți Ucraina că-și va „înăspri” poziția în negocierile de pace din cauza unei prespuse tentative a Kievului de a lovi reședința lui Vladimir Putin cu drone. La mai bine de o zi de la presupusul atac, Ucraina a negat acuzațiile și solicită Moscovei să furnizeze dovezi.
Înainte de invazia pe scară largă a Rusiei, în această perioadă a anului, aceste orașe ucrainene se pregăteau pentru sărbători. Astăzi, în Mariupol, Bahmut, Sievierodonețk, Mirnohrad și Pokrovsk, cartiere întregi sunt în ruine.
Kremlinul „redeschide” teatrul din Mariupol, distrus în urmă cu trei ani, dar nu sunt programate spectacole # Europa Liberă România
Atacul asupra Teatrului Dramatic Mariupol a fost una dintre cele mai notorii atrocități ale Rusiei în invazia sa la scară largă de aproape patru ani a Ucrainei, ucigând, se pare, sute de civili - inclusiv copii - care se adăposteau în subsol.
Noul ministru al Apărării cere guvernului 2,7 la sută din produsul intern brut pentru apărare # Europa Liberă România
Noul ministru al Apărării Naţionale, Radu Miruță, spune că a cerut guvernului pentru 2026, pentru Armată, un buget cu 0,4 la sută mai mare decât în 2025.Este vorba despre 2,7% la sută din produsul intern brut (PIB).
Cioniri între iranienii din Teheran și poliție în a doua zi de proteste din cauza problemelor economice și valutare # Europa Liberă România
Protestele din Iran legate de prăbușirea monedei și de temerile legate de inflație au continuat pentru a doua zi în capitală, în ciuda încercărilor forțelor de securitate de a dispersa mulțimile cu salve de gaze lacrimogene.
Rusia susține că Ucraina a încercat să atace cu drone una dintre reședințele lui Putin: Poziția de negociere a Moscovei se va schimba # Europa Liberă România
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni că Ucraina a încercat să atace reședința președintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod și că, prin urmare, poziția de negociere a Moscovei se va schimba, transmit Reuters, EFE și France Presse, care citează agenții de presă din Rusia.
Optimism și obstacole: ce rămâne de urmărit după discuțiile dintre Trump și Zelenski # Europa Liberă România
După două ore de discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în Florida, pe 28 decembrie, președintele american Donald Trump a declarat că negocierile sunt „mult mai aproape” de un acord pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.
Deficitul bugetar după 11 luni din 2025 a ajuns la 6,4% din PIB, cu 0,74% mai mic decât în 2024 # Europa Liberă România
Deficitul bugetar după 11 luni a ajuns la 6,4% din PIB, mai mic decât anul trecut, când era la 7,15%.
De partea Rusiei | Mărturisirile unei femei care a dat de gol pozițiile ucrainene # Europa Liberă România
O femeie ucraineană condamnată pentru colaborare cu forțele ruse ispășește o pedeapsă de 11 ani de închisoare după ce a transmis informații despre pozițiile militare ucrainene în timpul ocupației din 2022 a orașului Herson.
Zelenski va continua cursa pentru pace după „progrese” la discuțiile cu Donald Trump. Nu s-a ajuns însă la niciun acord. # Europa Liberă România
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy concluded his talks with US President Donald Trump without a peace deal, but he said US and Ukrainian teams will meet again soon and that a gathering of leaders -- including those from Europe -- will be held in Washington next month.
Volodimir Zelenski și Donald Trump încearcă să consolideze un acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei # Europa Liberă România
Volodimir Zelenski s-a întâlnit duminică seară în Florida cu Donald Trump – cei doi președinți încearcă să încheie un acord de pace final, menit să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei - cel mai mare și mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace.Întâlnirea din 28 decembrie de la rezidența lui Trump - care este punctul culminant al unor săptămâni de diplomație - a fost cel mai tangibil semn al progresului în discuțiile pentru a pune capăt luptelor,...
Cele mai tari articole #TiS în 2025, anul alegerilor prezidențiale reluate și al altor întâmplări încâlcite # Europa Liberă România
România încheie 2025 încurcată în aceleași ițe încâlcite cu care a început anul. 2026 stă să înceapă cu gâlceavă politică – asta e firesc, libertatea de exprimare; frica de ruși – asta nu e firesc, dar e dat istoric; și mari semne de întrebare – prea mari pentru o țară de aproape 22 de ani în NATO și de aproape două decenii în Uniunea Europeană.Nu e de mirare.Nici până azi autoritățile de la București nu au explicat decizia fără precedent a Curții Constituționale din 6 decembrie 2024 de...
Legenda cinematografului francez și militanta pentru animale, Brigitte Bardot, a murit la 91 de ani # Europa Liberă România
Brigitte Bardot, supranumită etern „BB”, iconița sexy a anilor '50-'60 care a revoluționat imaginea femeii moderne și a renunțat la faima hollywoodiană pentru a deveni cea mai ferventă apărătoare a drepturilor animalelor, s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani.
Zelenski se va întâlni cu Trump în cadrul unor negocieri de pace cu miză mare, în timp ce Rusia intensifică atacurile # Europa Liberă România
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy is to hold talks with US President Donald Trump in the White House in what could be the most consequential meeting in the country's recent history, while Russia continued its deadly air assaults against Kyiv and other Ukrainian cities and towns.
Kosovo organizează pe 28 decembrie alegeri parlamentare anticipate, după luni de blocaj politic, perioadă în care țara a fost condusă de un guvern interimar condus de premierul Albin Kurti și de Mișcarea Vetëvendosje.Partidul lui Kurti, care a câștigat alegerile din februarie, a făcut două tentative nereușite de a forma un guvern, dar nu a reușit să obțină parteneri de coaliție, deschizând astfel calea pentru alegeri anticipate.24 de partide politice și alianțe, cu peste 1.000 de...
Duminică, zi decisivă la CCR | Judecătorii dezbat sesizarea Curții Supreme privind legea pensiilor speciale ale magistraților # Europa Liberă România
Curtea Constituțională a României (CCR) urmează să se pronunțe duminică, pe 28 decembrie, asupra constituționalității legii prin care sunt schimbate regulile de pensionare a magistraților și valoarea pensiei – unul dintre cele mai controversate acte normative din acest an și o piesă-cheie în angajamentele României față de Comisia Europeană.Legea a fost adoptată prin asumarea răspunderii Guvernului în Parlament, pe 2 decembrie, iar actul normativ vizează, în principal, creșterea treptată a...
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski va avea, sâmbătă, consultări cu aliații europeni, cu o zi înaintea discuțiilor programate cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, privind pașii pentru încheierea războiului declanșat de Rusia. Potrivit unei purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene de la Bruxelles, sâmbătă seara va avea loc o convorbire telefonică la care vor participa Zelenski, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, precum și mai mulți șefi de stat și de guvern...
Procurorii anticorupție din Ucraina investighează o schemă de cumpărare a voturilor unor parlamentari # Europa Liberă România
Principalele instituții anticorupție din Ucraina susțin că investighează presupuse fapte de cumpărare a voturilor comise de membri ai parlamentului și că serviciile de securitate ar fi obstrucționat desfășurarea perchezițiilor.Ancheta, anunțată pe 27 decembrie, este cea mai recentă dintr-o serie de investigații derulate de Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) și Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU), care au zguduit scena politică internă.SAPO a precizat că anchetatorii...
Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia: unele sisteme IT sunt afectate. Funcționarea energetică națională nu este pusă în pericol # Europa Liberă România
Societatea Complexul Energetic Oltenia a anunțat că a fost ținta unui atac informatic de tip ransomware, denumit „Gentlemen”, în noaptea de 26 decembrie, în jurul orei 01:40.Incidentul a afectat infrastructura IT de business a companiei, prin criptarea unor documente și fișiere și indisponibilizarea temporară a mai multor aplicații informatice, aplicații de management al documentelor, serviciul de e-mail și site-ul oficial al societății.Potrivit reprezentanților companiei, activitatea...
Sute de mii de oameni lăsați fără încălzire în Kievul înghețat după un bombardament rusesc cu drone # Europa Liberă România
Aproape o treime din capitala Ucrainei a rămas fără încălzire – în condițiile în care temperaturile la Kiev ajung în aceste zile și la -12 grade Celsius – după ce dronele și rachetele rusești lansate în noaptea de 26 spre 27 decembrie au distrus centralele municipale de încălzire.Cel puțin 11 oameni au fost răniți în bombardamentul de peste noapte. Oficialii ucraineni au cerut întreruperi de urgență ale curentului electric pentru mari părți din Kiev, ca răspuns la atacurile din 27...
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că se așteaptă ca pe 28 decembrie să aibă o întâlnire cu președintele american Donald Trump, în Florida, unde vor discuta finalizarea unor documente-cheie. Anterior, președintele ucrainean anunțase planificarea unei întâlniri cu Trump, pe rețelele de socializare, după ce secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, avusese discuții cu oficiali americani.„Nu pierdem nici măcar o zi. Am convenit asupra unei...
Atac masiv al Rusiei asupra Kievului cu rachete și drone. Mai multe persoane au fost rănite # Europa Liberă România
Rusia a atacat masiv noaptea trecută, Kievul, cu rachete și drone. Cel puțin opt persoane au fost rănite – cinci dintre dintre ele au fost spitalizate, a declarat primarul capitalei Ucrainei, Vitali Klitschko.Primarul Kievului a făcut, pe pagina sa de Telegram, și un bilanț provizoriu al atacurilor rusești asupra orașului:în cartierul Holosivski a izbucnit un incendiu. Conform informațiilor preliminare, arde un service auto (STA);în cartierul Darniți ard mai multe case particulare....
De ce avertizează atât de mulți lideri occidentali asupra unui război cu Rusia? # Europa Liberă România
Aplauzele politicoase s-au stins, iar șeful NATO, Mark Rutte, și-a aranjat cu grijă hârtiile pe podium. I-a luat 62 de secunde să ajungă la subiect.„Forțele întunecate ale opresiunii sunt din nou în marș”, a spus el. „Noi suntem următoarea țintă a Rusiei”.Discursul lui Rutte de la Berlin, din 11 decembrie, a fost doar cel mai recent dintr-o serie de avertismente fără precedent, făcute în 2025 de înalți oficiali europeni și agenții de informații, privind un conflict direct cu Rusia.În...
SmartJob contra minciunii | Silviu Faiăr, creator de conținut online: Politicienii au o problemă fantastică în a nu asculta jumătate de țară # Europa Liberă România
Silviu Faiăr vorbește la SmartJob despre nemulțumirile din societate și apelativul „pleava societății”, despre inegalități și dezinformare: „În Ferentari, București, e exact ca acum 30 de ani. Ce poți să le mai spui acelor oameni ca să aibă încredere în partidele vechi?”.
Te afectează în vreun fel trecerea Bulgariei la euro? Tour-operator: Pentru turiștii români, s-ar putea să fie un avantaj # Europa Liberă România
Bulgaria trece la euro de la 1 ianuarie 2026, iar toate prețurile vor fi în euro. Cum vor fi afectați românii de această trecere, în condițiile Bulgaria se află în topul preferințelor de vacanță?
Volodimir Zelenski anunță o posibilă întâlnire cu Donald Trump „în viitorul apropiat” # Europa Liberă România
Президент припустив, що «багато може вирішитися до нового року»
Atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Mesaj Ro-Alert în nordul județului Tulcea # Europa Liberă România
Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță pe 26 decembrie, că Rusia a atacat din nou în timpul nopții instalațiile portuare ucrainene de la Dunăre, din apropierea frontierei cu România.„În noaptea de 25 spre 26 decembrie, la ora 1:05, două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea”, arată un comunicat al MApN.Ministerul mai transmite că sistemele de...
În regiunea Kiev, voluntarii din forțele de apărare civilă folosesc mitraliere grele pentru a ajuta la apărarea împotriva atacurilor aeriene.
Port rusesc de la Marea Neagră atacat cu drone. Mai multe rezervoare de stocare a combustibilului au luat foc # Europa Liberă România
Mai multe drone au lovit în noaptea de 24 spre 25 decembrie orașul portuar rus Temriuk din regiunea Krasnodar, de la Marea Neagră, aprinzând rezervoare mari de stocare a combustibilului și avariind instalații industriale, transmit autoritățile regionale și mass-media rusă.Potrivit sediului operațional regional din Krasnodar, două rezervoare de produse petroliere au luat foc în port în urma atacului.Incendiul s-a extins pe o suprafață estimată la 2.000 de metri pătrați, iar informațiile...
Tancuri în pomul de Crăciun. Jucăriile de brad pe tema războiului sunt în trend la Moscova # Europa Liberă România
În Rusia, războiului s-a strecurat până și în bradul de Crăciun. În ajunul sărbătorilor, în magazinul central din Piața Roșie, de la Moscova, GUM, se vând diverse decorațiuni cu tunuri, tancuri, bombardiere și soldăței.
Zelenski dezvăluie un plan de pace în 20 de puncte, cu garanții de securitate și o cale către UE pentru Ucraina # Europa Liberă România
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has unveiled the latest draft of a US-brokered peace agreement aimed at ending Russia's war against Ukraine as it nears its fourth anniversary.
Muzicienii vizați de Kremlin pentru versurile anti-război se reunesc pe scenă la Vilnius # Europa Liberă România
Mai mulți artiști ruși care au fost etichetați drept agenți străini sau închiși pentru spectacolele lor au apărut împreună la un concert în Vilnius, Lituania.
Doi polițiști și un civil uciși la Moscova în explozia unei bombe, nu departe de locul unde a fost omorât un general rus # Europa Liberă România
La Moscova, trei persoane au fost ucise miercuri în explozia unei bombe, după ce doi polițiști s-au apropiat de o persoană care se comporta suspect, potrivit Comitetului rus de investigații.
141 de milioane de lei, despăgubiri necesare pentru construirea Magistralei 4 de metrou, Gara de Nord - Gara Progresul # Europa Liberă România
Executivul a aprobat, în şedinţa de marţi seară, prin hotărâre de guvern, amplasamentul lucrărilor de extindere a Magistralei 4 de metrou, Secţiunea Gara de Nord - Gara Progresul.
„Ordonanța trenuleț” | Guvernul reduce subvenția pentru partide și impozitul pe cifra de afaceri. Ce mai prevede actul normativ # Europa Liberă România
Guvernul a adoptat marți seară „ordonanța trenuleț”, care conține mai multe prevederi fiscale, cea mai importantă fiind cea privind reducerea impozitului pe cifra de afaceri de la 1% la 0,5% pentru anul viitor, urmând ca în 2027 acesta să fie eliminat total.
Scurtătura către Zaporojie. Cum se strecoară forțele ruse prin rezervorul golit după ruperea barajului # Europa Liberă România
Înainte ca un baraj uriaș de pe râul Nipru să se rupă, în ceea ce Ucraina consideră a fi un act de sabotaj al forțelor ruse, rezervorul Kahovka atingea o adâncime de până la 26 de metri – un corp de apă atât de mare încât oamenii care locuiau pe malurile sale îl numeau uneori „marea”.Distrugerea din iunie 2023, la aproximativ 16 luni de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, a dus la scăderea nivelului apei și la golirea unei mari părți a rezervorului, care face parte din Nipru și...
Gabriel Resources, executat silit de ANAF. Statul român are de recuperat 46 de milioane de lei din acțiunile companiei la Roșia Montană # Europa Liberă România
Agenția Naționalǎ de Administrare Fiscalǎ (ANAF) a început executarea silită a acțiunilor în sumă de peste 46 de milioane de lei pe care Gabriel Resources Limited le are la SC Roșia Montană Gold Corporation SA.
