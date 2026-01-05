Bursă. Brokerul Freedom24 a înregistrat în 2025 o creştere de 9% a bazei locale de clienţi, până la peste 4.300 de investitori şi anunţă deschiderea unui birou în Bucureşti
Ziarul Financiar, 5 ianuarie 2026 12:45
Bursă. Brokerul Freedom24 a înregistrat în 2025 o creştere de 9% a bazei locale de clienţi, până la peste 4.300 de investitori şi anunţă deschiderea unui birou în Bucureşti
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 5 minute
13:00
Acum 30 minute
12:45
12:45
12:45
Acum o oră
12:15
Acum 2 ore
12:00
12:00
11:30
11:30
11:15
11:15
Acum 4 ore
11:00
11:00
10:30
10:30
Acum 6 ore
08:00
Maduro va apărea în faţa unui tribunal american; Trump afirmă că sunt posibile noi atacuri militare # Ziarul Financiar
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro va fi dus luni în faţa unui tribunal american, după ce a fost capturat în weekend de forţele americane, preşedintele SUA Donald Trump lăsând deschisă posibilitatea unei noi incursiuni dacă Statele Unite nu vor obţine ceea ce doresc de la liderul interimar.
Acum 12 ore
02:15
02:00
Ce va fi în 2026: dacă România a rezistat în 2025 din punct de vedere politic, economic şi de business, ar trebui ca noul an să fie mult mai bun, cu o revenire a puterii de cumpărare, cu noi investiţii private. Dar nu va fi un exces al creşterilor salariale. Principala problemă ar fi că economia nu are suficiente idei şi proiecte de investiţii la câţi bani sunt pe piaţă # Ziarul Financiar
00:15
00:15
Cum va fi 2026 pe piaţa muncii? Mai puţine angajări, salarii sub presiune şi o competiţie mai dură pentru joburile bune. Companiile îşi temperează planurile de extindere, angajaţii resimt presiunea scăderii salariului real, iar avantajul din negocieri începe să se mute treptat spre angajatori. # Ziarul Financiar
00:15
00:15
Acum 24 ore
21:30
19:15
19:15
19:15
19:15
Cum a fost trecerea Bulgariei la zona euro? Cum a evoluat economia Bulgariei în ultimii 10 ani? Ce schimbări va aduce euro? Urmăriţi ZF Live luni, 5 ianuarie, ora 12.40, o discuţie cu Nevena Krasteva, editor in chief SeeNews, platforma de ştiri de business regională cu sediul la Sofia, Bulgaria şi Velin Ganev, CEO Danubius, firma bulgară de aparate de marcat pentru retail # Ziarul Financiar
19:00
17:00
16:45
16:45
16:30
16:30
16:30
15:00
13:45
Ieri
13:00
12:45
12:45
12:30
11:30
11:30
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.