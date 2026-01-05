Rezervele valutare internaţionale ale României, valute plus aur, au închis 2025 la 77 mld. euro, în creştere cu 6,5 mld. euro faţă de începutul anului. Rezervele valutare au fost de 64,8 mld.euro

Ziarul Financiar, 5 ianuarie 2026 14:00

Rezervele valutare internaţionale ale României, valute plus aur, au închis 2025 la 77 mld. euro, în creştere cu 6,5 mld. euro faţă de începutul anului. Rezervele valutare au fost de 64,8 mld.euro

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 10 minute
14:15
De la simbolul eşecului post-criză la pariul recâştigat al investitorilor: Deutsche Bank rupe blestemul din 2008, depăşeşte valoarea contabilă şi rescrie povestea unei redresări istorice pe pieţele financiare, după aproape două decenii de pierderi, scandaluri şi restructurări Ziarul Financiar
Acum 30 minute
14:00
Rezervele valutare internaţionale ale României, valute plus aur, au închis 2025 la 77 mld. euro, în creştere cu 6,5 mld. euro faţă de începutul anului. Rezervele valutare au fost de 64,8 mld.euro Ziarul Financiar
Acum o oră
13:45
Bursă. Anul fostelor SIF-uri: Acţiunile Evergent Investments aproape s-au dublat în 2025, Infinity a crescut cu 53%, Lion Capital cu 40% şi Transilvania Investments cu 39% Ziarul Financiar
13:45
S-au majorat oficial taxele şi impozitele locale de la 1 ianuarie. Cum arată noile sume de plată? Pentru un vechi din sectorul 6, impozitul datorat a crescut cu peste 100%, de la 258 lei la 535 lei. Exemple de calcul Ziarul Financiar
13:30
Leul începe anul în uşoară apreciere faţă de euro: cursul BNR coboară la 5,0905 lei/euro, de la 5,0985 lei/euro la finalul lui 2025 Ziarul Financiar
13:30
Vocea Europei de Est începe să fie tot mai puternică în UE: Ofensivă fără precedent pentru un loc la vârful Băncii Centrale Europene Ziarul Financiar
Acum 2 ore
13:15
Termen final pentru investiţia în centrala pe gaze de la Iernut, proiect început în 2016: Data finalizării investiţiei nu poate depăşi data de 31 decembrie 2026 Ziarul Financiar
13:15
Florin Pogonaru, AOAR: Piaţa nu mai „reglează”, UE nu mai „rezolvă”, iar investiţiile nu mai „vin automat”. România în 2026 Ziarul Financiar
13:15
Omul atât de bogat că a dat o gaură de 1 mld. dolari în buget atunci când s-a mutat în alt stat ca să scape de taxe Ziarul Financiar
13:00
Se face deja coadă pentru petrolul din Venezuela: Un fost executiv de la Chevron vrea proiecte de 2 miliarde de dolari după ce Trump l-a înlăturat pe Maduro Ziarul Financiar
12:45
Bursă. Brokerul Freedom24 a înregistrat în 2025 o creştere de 9% a bazei locale de clienţi, până la peste 4.300 de investitori şi anunţă deschiderea unui birou în Bucureşti Ziarul Financiar
12:45
Acţiunile marilor petroliere americane sar pe bursă după intervenţia SUA în Venezuela, pariurile investitorilor mutându-se pe redeschiderea accesului la resursele energetice ale statului sud-american Ziarul Financiar
12:45
Kudo Hiroshi, Ambasada Japoniei în România: Sper ca, prin intermediul programului MoonShotX, companiile româneşti să viziteze Japonia şi să exploreze posibilităţile de investiţii şi de a dezvolta afaceri cu firme japoneze Ziarul Financiar
Acum 4 ore
12:15
Taxele în 2026. Ruxandra Târlescu, PwC: Companiile primesc un semnal că presiunea fiscală ar putea fi redusă, însă rămâne problema deficitului bugetar Ziarul Financiar
12:00
Doi dintre cei mai puternici şi discreţi antreprenori români intră în portofoliul Piaţa9 din Oradea Ziarul Financiar
12:00
Deutsche Bank dă semne de revenire după ani grei de pierderi şi restructurări. Acţiunile celei mai mari bănci din Germania, ating pragul de 34 de euro pentru prima dată din 2008. În octombrie a raportat un profit în creştere cu 76% Ziarul Financiar
11:30
Început de an în forţă pe piaţa de tranzacţii: MidEuropa cumpară RBC de la Oresa. După exitul de la Profi şi Regina Maria, MidEuropa revine la cumpărare în România Ziarul Financiar
11:30
ROBOR la 3 luni deschide 2026 la 6,14%, nivel similar cu cel de la finalul lui 2025 Ziarul Financiar
11:15
BREAKING NEWS După 24 de ani de tranzacţionare, acţiunile OMV Petrom trec de 1 leu în prima şedinţă din 2026, un prag simbolic pentru cea mai mare companie listată la Bursa de Valori Bucureşti Ziarul Financiar
11:15
MidEuropa cumpară RBC de la Oresa. După exitul de la Profi şi Regina Maria, Mid Europa revine la cumpărare în România Ziarul Financiar
11:00
Romgaz semnează contracte de vânzare a gazelor de aproape 147 mil. lei cu Engie şi E.ON, pentru livrări până în iarna 2026–2027 Ziarul Financiar
11:00
Bursă. Grup EM, care include Electromontaj, a încheiat primele nouă luni de anul trecut cu afaceri în creştere cu 18% şi un profit net în scădere cu 7% Ziarul Financiar
10:30
Cine este Delcy Rodríguez, femeia cu care Washingtonul vrea să îl înlocuiască pe Maduro la conducerea Venezuelei. Americanii şi-au făcut planurile de tranziţie în jurul vicepreşedintei, apropiată industriei petrolului Ziarul Financiar
10:30
Bursa de la Bucureşti deschide în creştere luni, după capturarea lui Nicolás Maduro de către Statele Unite. Pieţele vest-europene şi contractele futures din SUA, pe plus Ziarul Financiar
Acum 8 ore
08:00
Maduro va apărea în faţa unui tribunal american; Trump afirmă că sunt posibile noi atacuri militare Ziarul Financiar
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro va fi dus luni în faţa unui tribunal american, după ce a fost capturat în weekend de forţele americane, preşedintele SUA Donald Trump lăsând deschisă posibilitatea unei noi incursiuni dacă Statele Unite nu vor obţine ceea ce doresc de la liderul interimar.
Acum 12 ore
02:15
Artificii la final de an la Bursa de Valori: cel mai bun an din 2009 încoace, maxime istorice şi randament de 55% pentru investitori, printre cele mai bune performanţe din Europa. Ultima şedinţă din an s-a încheiat la un nou maxim Ziarul Financiar
02:00
Ce va fi în 2026: dacă România a rezistat în 2025 din punct de vedere politic, economic şi de business, ar trebui ca noul an să fie mult mai bun, cu o revenire a puterii de cumpărare, cu noi investiţii private. Dar nu va fi un exces al creşterilor salariale. Principala problemă ar fi că economia nu are suficiente idei şi proiecte de investiţii la câţi bani sunt pe piaţă Ziarul Financiar
Acum 24 ore
00:15
Tehnologia şi creativitatea merg mână în mână. Doi tineri creează produse de decor din materiale sustenabile cu ajutorul imprimantelor 3D. Care este povestea lor? Ziarul Financiar
00:15
Cum va fi 2026 pe piaţa muncii? Mai puţine angajări, salarii sub presiune şi o competiţie mai dură pentru joburile bune. Companiile îşi temperează planurile de extindere, angajaţii resimt presiunea scăderii salariului real, iar avantajul din negocieri începe să se mute treptat spre angajatori. Ziarul Financiar
00:15
ZF Index Imobiliar. Bornă istorică pentru piaţa imobiliară din Capitală: pentru prima dată după 2010, apartamentele vechi cu trei camere din toate cele 13 zone monitorizate din Bucureşti au depăşit pragul de 100.000 de euro cerut de proprietari la vânzare Ziarul Financiar
00:15
Schimbare de paradigmă în piaţa hotelieră. Brandurile hoteliere internaţionale nu mai au timp de pierdut şi pariază mai mult pe reconversii pentru o expansiune mai rapidă pe plan local, în timp ce proiectele de la zero sunt trecute în plan secund Ziarul Financiar
4 ianuarie 2026
21:30
Capturarea lui Maduro redesenează riscurile globale: investitorii se uită la petrol, dar Bursa de la Bucureşti va rămâne cel mai probabil într-o zonă de reacţii limitate. Investitorii aşteaptă clarificări externe înainte de repoziţionări semnificative Ziarul Financiar
19:15
Locul unde ajung cei mai notorii deţinuţi. Ce se ştie despre închisoarea în care este Maduro Ziarul Financiar
19:15
Ucraina neagă că Rusia ar fi cucerit oraşul Rodînske, în apropiere de Pokrovsk Ziarul Financiar
19:15
An istoric pentru autostrăzile României. Ce va fi în 2026? Cum creşte România prin autostrăzi? Urmăriţi ZF Live luni, 5 ianuarie, ora 12.00, o discuţie cu Irinel Ionel Scrioşteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor Ziarul Financiar
19:15
Cum a fost trecerea Bulgariei la zona euro? Cum a evoluat economia Bulgariei în ultimii 10 ani? Ce schimbări va aduce euro? Urmăriţi ZF Live luni, 5 ianuarie, ora 12.40, o discuţie cu Nevena Krasteva, editor in chief SeeNews, platforma de ştiri de business regională cu sediul la Sofia, Bulgaria şi Velin Ganev, CEO Danubius, firma bulgară de aparate de marcat pentru retail Ziarul Financiar
19:00
Peste 6 miliarde de dolari pentru industria de apărare a Ucrainei în 2025 Ziarul Financiar
19:00
Curtea de Apel Bucureşti (CAB) explică de ce unele dosare au primit termene foarte scurte în perioada sărbătorilor Ziarul Financiar
17:00
Adevărata miză a loviturii din Venezuela. Ce spune Trump, citat de Financial Times: firmele americane vor extrage „o cantitate enormă de bogăţie” din Venezuela Ziarul Financiar
16:45
Cele mai căutate destinaţii de vacanţă ale românilor Ziarul Financiar
16:45
Trump, criticat pentru că şi-a încălcat promisiunea de Anul Nou Ziarul Financiar
16:45
Ce trebuie să ştie românii care fac cumpărături online? ANPC face recomandări Ziarul Financiar
16:45
Ce se întâmplă în Venezuela la o zi după capturarea lui Maduro de către SUA Ziarul Financiar
16:30
Deputatul PSD Mihai Fifor: România absentă de la negocierile pentru securitatea Europei Ziarul Financiar
16:30
Atacul SUA asupra Venezuelei ridică îngrijorări cu privire la o potenţială preluare a Groenlandei Ziarul Financiar
16:30
Adevărata miză a loviturii din Venezuela: Administraţia Trump mizează pe companiile energetice americane să pună petrolul în centrul viitorului Venezuelei Ziarul Financiar
15:00
Papa Leon al XIV-lea cere ca Venezuela să rămână o ţară independentă Ziarul Financiar
15:00
Atac cu drone asupra Moscovei: patru aeroporturi închise temporar Ziarul Financiar
15:00
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu: Un român a intervenit voluntar în incendiul din Elveţia. „L-am sunat să îi mulţumesc” Ziarul Financiar
Ieri
13:45
Aeroporturile din Grecia au suspendat zborurile din cauza unor probleme cu frecvenţele radio Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.