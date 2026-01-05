VIDEO. Comunitatea MMTCG se mobilizează pentru Gabriel, un tânăr cu o boală rară are nevoie urgentă de tratament în Japonia
Timis Online, 5 ianuarie 2026 15:20
Bianca Potyesz (Harasim), lider al comunității online MMTCG – Mămici Mai Tari Ca Google, a lansat un apel la donații pentru Gabriel Bălăcean. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 22 de ani care luptă de aproape întreaga viață cu Sindromul Klippel–Trenaunay, o boală rară și agresivă. Până acum, s-au strâns 27.459 de euro din cei 100.000 necesari pentru prima intervenție vitală.
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum 30 minute
15:20
VIDEO. Comunitatea MMTCG se mobilizează pentru Gabriel, un tânăr cu o boală rară are nevoie urgentă de tratament în Japonia # Timis Online
Bianca Potyesz (Harasim), lider al comunității online MMTCG – Mămici Mai Tari Ca Google, a lansat un apel la donații pentru Gabriel Bălăcean. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 22 de ani care luptă de aproape întreaga viață cu Sindromul Klippel–Trenaunay, o boală rară și agresivă. Până acum, s-au strâns 27.459 de euro din cei 100.000 necesari pentru prima intervenție vitală.
Acum o oră
15:10
Amenzi de până la 2.500 de lei pentru timișorenii care nu depun planul deșeurilor din construcții până la 1 martie # Timis Online
Locuitorii și firmele care au realizat lucrări de construcții sau renovări în 2025 trebuie să depună până la 1 martie 2026 planul de gestionare a deșeurilor. Primăria Timișoara avertizează că documentul este obligatoriu, iar nerespectarea termenului se sancționează cu amenzi.
15:00
Firmele care s-au ocupat de spațiile verzi din Timișoara o vor face și în următorii patru ani # Timis Online
Primăria Timișoara a atribuit contractul pentru întreținerea spațiilor verzi din cartiere unei asocieri formate din firmele care au lucrat și în ultimii ani, alături firma de specialitate a Primăriei Arad. Înțelegerea se întinde pe patru ani și depășește 129 de milioane de lei, fără TVA.
14:50
Primăria Timișoara a atribuit contractul pentru întreținerea spațiilor verzi din cartiere unei asocieri formate din firmele care au lucrat și în ultimii ani, alături firma de specialitate a Primăriei Arad. Înțelegerea se întinde pe patru ani și depășește 129 de milioane de lei, fără TVA.
Acum 2 ore
14:30
FOTO. Circulație asigurată în condiții de iarnă: cum a intervenit Primăria din Municipiul Lugoj după ninsorile abundente # Timis Online
În perioada 2–5 ianuarie, echipele Primăriei Municipiului Lugoj au intervenit constant pentru menținerea circulației rutiere și pietonale în condiții de iarnă, ca urmare a ninsorilor abundente și a temperaturilor scăzute înregistrate în zonă.
13:50
Filarmonica Banatul Timișoara deschide 2026 cu o lună de concerte festive și programe speciale # Timis Online
Filarmonica Banatul Timișoara începe anul 2026 într-o notă festivă, cu un program care prelungește atmosfera de sărbătoare a finalului de an 2025 și propune publicului o lună ianuarie bogată în concerte simfonice, corale și recitaluri educative.
13:50
Deszăpezire la Timișoara: peste 200 de tone de material antiderapant, dar încă există nemulțumiri # Timis Online
Timișoara s-a confruntat, în ultimele zile, cu ninsori care au scos la iveală nemulțumiri legate de deszăpezire. Șoferii au reclamat străzi acoperite de zăpadă și intervenții întârziate, în timp ce primăria susține că operatorul SaluT a acționat constant și a împrăștiat sute de tone de material antiderapant.
Acum 4 ore
13:20
Sute de gospodării din Timiș încă nu au curent. Autoritățile, mobilizate pentru gestionarea efectelor vremii severe # Timis Online
În Timiș, autoritățile cu responsabilități în gestionarea situațiilor de urgență și în menținerea continuității serviciilor publice continuă intervențiile în județ pentru restabilirea condițiilor normale, după fenomenele meteo recente. Potrivit situației operative din teren, actualizată în jurul orei 10:30, mai multe localități se confruntă în continuare cu probleme în alimentarea cu energie electrică.
13:10
Siguranță sporită în județul Timiș în minivacanța de Revelion: sute de intervenții și sancțiuni, fără accidente rutiere grave # Timis Online
Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Timiș a transmis bilanțul acțiunilor desfășurate în perioada minivacanței prilejuite de Revelion, când polițiștii timișeni au fost mobilizați pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică.
13:00
De la prima cafenea la espresso-ul modern. Tur ghidat despre cafea și Francesco Illy la Timișoara # Timis Online
Timișorenii și turiștii sunt invitați în acest weekend la un tur ghidat tematic dedicat istoriei cafelei și uneia dintre cele mai cunoscute personalități originare din oraș, Francesco Illy.
13:00
Asociația pentru Sănătatea Creierului organizează joi, 15 ianuarie, la Timișoara, evenimentul „Despre migrenă și sănătatea creierului”, dedicat informării și dialogului deschis despre migrenă și impactul acesteia asupra calității vieții. Întâlnirea va avea loc la Centrul de Proiecte Timișoara (parter), între 18 și 19:30.
12:50
FOTO. În ciuda recesiunii, în 2025 piața de artă est-europeană a înflorit. Recorduri pentru artiști români # Timis Online
O „Nimfă dormind”, adjudecată pentru 330.000 de euro, o icoană românească vândută cu 90.000 de euro, o fotografie cu Mihai Eminescu, cumpărată cu 5.000 de euro: 2025 a fost un an interesant și ofertant pentru colecționarii din Estul Europei. În pofida contextului recesionar, în anul abia încheiat mai mulți artiști români, dar și alți artiști europeni, au înregistrat recorduri de vânzare. Ce mai cumpără românii cu bani mulți? Poșete de aur, săbii japoneze, whisky semicentenar și Rolex-uri.
12:30
O nouă campanie de colectare a deșeurilor textile cu predare GRATUITĂ în Zona 0 Ghizela, județul Timiș! # Timis Online
ADVERTORIAL. RETIM Ecologic Service S.A., în parteneriat cu ADID Timiș, anunță prima campanie trimestrială din 2026 de colectare a deșeurilor textile, în Zona 0 Ghizela, jud. Timiș. În perioada 12 ianuarie - 24 februarie utilizatorii casnici din localitățile: Lugoj, Buziaș, Recaș, Balinț, Bara, Bogda, Boldur, Brestovăț, Chevereșu Mare, Coșteiu, Criciova, Darova, Găvojdia, Ghizela, Nădrag, Nițchidorf, Racovița, Sacoșu Turcesc, Secaș, Știuca, Topolovățu Mare, Victor Vlad Delamarina și Belinț, pot beneficia de această oportunitate pentru a se debarasa legal și GRATUIT de deșeurile textile din gospodărie.
11:50
Un moment de neatenție a dus la producerea unui accident rutier pe drumul dintre Reșița și Voiteni, unde un autoturism a ajuns în afara părții carosabile, iar un pasager a fost rănit.
Acum 6 ore
11:30
Alocația de stat pentru copii nu va fi majorată nici în anul 2026, fiind înghețată pentru al doilea an consecutiv, în ciuda prevederilor legale care stabilesc indexarea automată anuală cu rata inflației. Decizia este stabilită prin Legea nr. 141/2025, cunoscută ca „Legea Bolojan”, care menține cuantumul alocațiilor la nivelul din decembrie 2025, respectiv la cel din decembrie 2024.
Acum 8 ore
09:30
Iluminatul public din Moșnița Nouă va fi modernizat și extins. Contractul a fost semnat # Timis Online
Primăria Comunei Moșnița Nouă a semnat recent contractul de execuție pentru proiectul „Modernizarea și extinderea iluminatului public în comuna Moșnița Nouă, județul Timiș”. Este o investiție menită să crească eficiența energetică și siguranța rutieră în mai multe zone ale localității.
Acum 24 ore
00:20
Luni puteți merge la expoziții și în centrul Timișoarei.
4 ianuarie 2026
18:30
Bărbat de 80 de ani rănit într-un accident rutier la intersecția Dumitru Kiriac-Glad din Timișoara # Timis Online
Un accident rutier produs la intersecția străzilor Dumitru Kiriac și Glad s-a soldat cu rănirea unui bărbat de 80 de ani.
16:50
Românii privesc cu îngrijorare spre 2026. Inflația, instabilitatea politică și lipsa încrederii în Guvern domină așteptările # Timis Online
Majoritatea românilor anticipează un an 2026 dificil, atât la nivel personal, cât și pentru România, arată un sondaj național realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES), în luna decembrie 2025.
16:50
„Permis pentru viitor”, finanțare pentru tinerii din medii defavorizate pentru școala de șoferi. Înscrierile sunt deschise # Timis Online
Tinerii cu vârste între 18 și 25 de ani din medii defavorizate pot obține finanțarea costurilor pentru școala de șoferi prin programul „Permis pentru viitor”, organizat de Fundația Pentru Comunitate. Doritorii se mai pot înscrie până în 27 ianuarie.
Ieri
15:40
Mai multe probleme cu scăpările de gaze în două blocuri din Timișoara și o casă din Buziaș, duminică # Timis Online
Pompierii au intervenit duminică la două adrese din Timișoara și una din Buziaș, unde s-au raportat scăpări de gaze.
14:00
Pompierii intervin în urma unui accident rutier pe Bd. Take Ionescu în zona Bastion, duminică.
11:50
Ilie Bolojan: Propunerea Marilen Pirtea pentru funcția de ministru al Educației nu este definitivă # Timis Online
Premierul Ilie Bolojan a declarat că numirea rectorului Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, în funcția de ministru al Educației și Cercetării nu este o decizie finală. Bolojan a mai precizat că sunt analizate mai multe opțiuni, iar o propunere oficială va fi făcută în cursul lunii ianuarie.
11:40
Un cetățean român se numără printre cele 40 de persoane decedate în incendiul din Elveția, în noaptea de Anul Nou.
11:20
Meteorologii au emis un Cod Galben de ninsori în centrul, vestul și sud-vestul țării, până luni la ora 10.
11:10
Sute de amenzi pentru tulburarea liniștii publice în Timișoara. Muzica la volum ridicat, principala problemă # Timis Online
Aproximativ 500 de persoane au sesizat, în 2025, Dispeceratul Poliției Locale Timișoara cu privire la încălcări ale legislației privind ordinea și liniștea publică. Sesizările, transmise telefonic, au fost verificate în teren de polițiștii locali și soluționate, în numeroase cazuri, prin aplicarea de sancțiuni conform Legii nr. 61/1991.
10:20
Codex Leicester este un manuscris celebru al lui Leonardo da Vinci, cunoscut pentru importanţa sa ştiinţifică şi istorică. Scris între 1508 şi 1510, manuscrisul cuprinde 72 de pagini pline de idei, desene şi schiţe ale lui Leonardo, abordând teme din ştiinţele naturii, precum astronomia, hidrodinamica, geologia şi altele.
10:10
Mai multe localități din Timiș nu au energie electrică în urma fenomenelor meteo din ultimele 2 zile.
00:20
Sâmbătă puteți merge la expoziții și în centrul Timișoarei.
3 ianuarie 2026
18:20
Sâmbătă, polițiștii orașului Deta au reținut un tânăr de 26 de anicercetat pentru încălcarea ordinului de protecție.
15:50
„Perfect imperfect”, serie de proiecții speciale la Cinema Victoria, dedicate curajului feminin # Timis Online
Cinema Victoria din Timișoara deschide anul cu o serie de proiecții speciale reunite sub titlul „Perfect imperfect - Trei femei. Trei povești. Trei feluri de curaj”, care propune reflecție și dialog despre reziliență, vulnerabilitate și puterea de a merge mai departe în fața provocărilor vieții.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Sâmbătă la ora 3 poliţiştii au fost sesizați vizavi de un eveniment rutier care ar fi avut loc în sensul AEM din municipiul Timișoara.
12:20
Vineri, polițiștii municipiului Lugoj au fost sesizați că pe strada Traian Vuia din municipiu a luat foc un autoturism.
11:50
Buget majorat pentru Programul „Masă sănătoasă”. Peste 540.000 de elevi și preșcolari vor beneficia de o masă caldă în 2026 # Timis Online
Programul Național „Masă sănătoasă” va continua și în anul 2026, cu un buget semnificativ mai mare față de anul precedent. La propunerea Ministerului Educației și Cercetării, Guvernul a aprobat alocarea sumei de 1,531 miliarde de lei pentru derularea programului la nivel național.
11:30
Avarii de curent în mai multe localități din Timiș în urma vântului și căderii de zăpadă # Timis Online
Mai multe localități din Timiș nu au energie electrică în urma fenomenelor meteo din ultimele 24 de ore.
10:20
Venezuela anunță că a fost atacată de SUA. Nici Casa Albă, nici Pentagonul nu au comentat deocamdată informațiile.
10:00
Pe tot parcursul anului sunt în total 17 zile libere legale, dintre care 12 cad în cursul săptămânii, deci mai puține zile sau posibilități pentru a crea o „punte”.
00:10
Sâmbătă puteți merge la expoziții și în centrul Timișoarei.
2 ianuarie 2026
14:00
Piața Mocioni intră în transformare: licitație lansată pentru un proiect de regenerare urbană de amploare # Timis Online
Municipalitatea a lansat licitația publică pentru execuția lucrărilor de regenerare urbană a Pieței Mocioni. Este un proiect de amploare care vizează transformarea unei suprafețe de peste 26.000 de metri pătrați din cartierul istoric Iosefin.
13:30
Filmul săptămânii: „No Other Choice”, thrillerul sud-coreean în care pierderea locului de muncă devine o luptă pentru supraviețuire # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „No Other Choice”, cel mai nou lungmetraj semnat de celebrul regizor sud-coreean Park Chan-wook, o comedie neagră cu accente de thriller, care privește cu ironie o societate în care omul devine tot mai ușor de înlocuit.
12:10
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteorologică Cod portocaliu de precipitații moderate cantitativ, intensificări ale vântului, viscol la munte, strat de zăpada, polei, valabilă până sâmbătă, la ora 22:00.
11:10
Parc fotovoltaic în Dumbrăvița. O investiție de peste 2,6 milioane de lei va reduce consumul de energie # Timis Online
Lucrările la parcul fotovoltaic din comuna Dumbrăvița continuă, proiectul reprezentând una dintre cele mai importante investiții locale în domeniul energiei verzi.
11:00
Unitatea de Primiri Urgențe – SMURD din cadrul Spitalului Județean „Pius Brînzeu” Timișoara a funcționat la capacitate ridicată atât în noaptea de Anul Nou, cât și în prima zi a anului 2026, pe fondul unui număr mare de paccienți care au solicitat asistență medicală de urgență.
10:40
Un bărbat de 45 de ani a fost reținut de polițiști, după ce a încălcat un ordin de protecție și a intrat în curtea fostei concubine, în localitatea Moșnița Nouă.
10:20
Violența domestică, o realitate și în Timișoara. Traumele din copilărie se transmit generațiilor următoare # Timis Online
Timișoara, oraș recunoscut pentru diversitatea sa culturală, se confruntă în continuare cu o problemă sensibilă și adesea trecută sub tăcere: violența în familie. Deși statisticile oficiale nu indică foarte multe cazuri, specialiștii avertizează că numărul real al femeilor abuzate este mult mai mare, multe victime evitând să ceară ajutor din cauza fricii, rușinii sau lipsei de încredere în instituții.
09:20
Născută în 1560, Elisabeta Báthory, (în maghiară Báthory Erzsébet), a fost o contesă maghiară cunoscută în istorie drept una dintre cele mai prolifice criminale în serie din Europa. Apare chiar şi în Cartea Recordurilor, unde scrie că ar fi ucis peste 600 de tinere. Povestea ei însă este învăluită în controverse şi mituri.
00:20
Vineri puteți să faceți o plimbare prin Timișoara, târgul de Crăciun fiind încă deschis.
1 ianuarie 2026
12:00
Aproape jumătate de milion de români își serbează onomastica de Sfântul Vasile. Tradiții, semnificații și obiceiuri de Anul Nou # Timis Online
Peste 496.000 de români își sărbătoresc onomastica în 1 ianuarie, de praznicul Sfântului Vasile cel Mare, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin-ortodox.
11:10
Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Ridicări și Eliberare Domeniu Public au continuat și în 2025 verificările privind autovehiculele abandonate pe domeniul public, o problemă semnalată constant de locuitorii Timișoarei. Acțiunile se desfășoară atât ca urmare a sesizărilor primite de la timișoreni, cât și în cadrul unor controale organizate de Poliția Locală.
11:10
Explozie într-un club dintr-o stațiune montană din Elveția de Anul Nou. Cel puțin 10 persoane au murit # Timis Online
O explozie care a avut loc într-un bar, în noaptea de Anul Nou, s-a soldat cu moartea a cel puțin zece persoane la Crans-Montana, o stațiune de schi din Elveția, potrivit Agerpres.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.