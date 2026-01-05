VIDEO. Comunitatea MMTCG se mobilizează pentru Gabriel, un tânăr cu o boală rară are nevoie urgentă de tratament în Japonia

09:20

Născută în 1560, Elisabeta Báthory, (în maghiară Báthory Erzsébet), a fost o contesă maghiară cunoscută în istorie drept una dintre cele mai prolifice criminale în serie din Europa. Apare chiar şi în Cartea Recordurilor, unde scrie că ar fi ucis peste 600 de tinere. Povestea ei însă este învăluită în controverse şi mituri.