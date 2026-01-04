Ilie Bolojan: Propunerea Marilen Pirtea pentru funcția de ministru al Educației nu este definitivă
Timis Online, 4 ianuarie 2026 11:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat că numirea rectorului Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, în funcția de ministru al Educației și Cercetării nu este o decizie finală. Bolojan a mai precizat că sunt analizate mai multe opțiuni, iar o propunere oficială va fi făcută în cursul lunii ianuarie.
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum o oră
11:50
11:40
Un cetățean român se numără printre cele 40 de persoane decedate în incendiul din Elveția, în noaptea de Anul Nou.
Acum 2 ore
11:20
Meteorologii au emis un Cod Galben de ninsori în centrul, vestul și sud-vestul țării, până luni la ora 10.
11:10
Sute de amenzi pentru tulburarea liniștii publice în Timișoara. Muzica la volum ridicat, principala problemă # Timis Online
Aproximativ 500 de persoane au sesizat, în 2025, Dispeceratul Poliției Locale Timișoara cu privire la încălcări ale legislației privind ordinea și liniștea publică. Sesizările, transmise telefonic, au fost verificate în teren de polițiștii locali și soluționate, în numeroase cazuri, prin aplicarea de sancțiuni conform Legii nr. 61/1991.
Acum 4 ore
10:20
Codex Leicester este un manuscris celebru al lui Leonardo da Vinci, cunoscut pentru importanţa sa ştiinţifică şi istorică. Scris între 1508 şi 1510, manuscrisul cuprinde 72 de pagini pline de idei, desene şi schiţe ale lui Leonardo, abordând teme din ştiinţele naturii, precum astronomia, hidrodinamica, geologia şi altele.
10:10
Acum 12 ore
00:20
Sâmbătă puteți merge la expoziții și în centrul Timișoarei.
Acum 24 ore
18:20
Sâmbătă, polițiștii orașului Deta au reținut un tânăr de 26 de anicercetat pentru încălcarea ordinului de protecție.
15:50
„Perfect imperfect”, serie de proiecții speciale la Cinema Victoria, dedicate curajului feminin # Timis Online
Cinema Victoria din Timișoara deschide anul cu o serie de proiecții speciale reunite sub titlul „Perfect imperfect - Trei femei. Trei povești. Trei feluri de curaj”, care propune reflecție și dialog despre reziliență, vulnerabilitate și puterea de a merge mai departe în fața provocărilor vieții.
15:30
Sâmbătă la ora 3 poliţiştii au fost sesizați vizavi de un eveniment rutier care ar fi avut loc în sensul AEM din municipiul Timișoara.
Ieri
12:20
Vineri, polițiștii municipiului Lugoj au fost sesizați că pe strada Traian Vuia din municipiu a luat foc un autoturism.
11:50
Buget majorat pentru Programul „Masă sănătoasă”. Peste 540.000 de elevi și preșcolari vor beneficia de o masă caldă în 2026 # Timis Online
Programul Național „Masă sănătoasă” va continua și în anul 2026, cu un buget semnificativ mai mare față de anul precedent. La propunerea Ministerului Educației și Cercetării, Guvernul a aprobat alocarea sumei de 1,531 miliarde de lei pentru derularea programului la nivel național.
11:30
Avarii de curent în mai multe localități din Timiș în urma vântului și căderii de zăpadă # Timis Online
Mai multe localități din Timiș nu au energie electrică în urma fenomenelor meteo din ultimele 24 de ore.
10:20
Venezuela anunță că a fost atacată de SUA. Nici Casa Albă, nici Pentagonul nu au comentat deocamdată informațiile.
10:00
Pe tot parcursul anului sunt în total 17 zile libere legale, dintre care 12 cad în cursul săptămânii, deci mai puține zile sau posibilități pentru a crea o „punte”.
00:10
Sâmbătă puteți merge la expoziții și în centrul Timișoarei.
2 ianuarie 2026
14:00
Piața Mocioni intră în transformare: licitație lansată pentru un proiect de regenerare urbană de amploare # Timis Online
Municipalitatea a lansat licitația publică pentru execuția lucrărilor de regenerare urbană a Pieței Mocioni. Este un proiect de amploare care vizează transformarea unei suprafețe de peste 26.000 de metri pătrați din cartierul istoric Iosefin.
13:30
Filmul săptămânii: „No Other Choice”, thrillerul sud-coreean în care pierderea locului de muncă devine o luptă pentru supraviețuire # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „No Other Choice”, cel mai nou lungmetraj semnat de celebrul regizor sud-coreean Park Chan-wook, o comedie neagră cu accente de thriller, care privește cu ironie o societate în care omul devine tot mai ușor de înlocuit.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteorologică Cod portocaliu de precipitații moderate cantitativ, intensificări ale vântului, viscol la munte, strat de zăpada, polei, valabilă până sâmbătă, la ora 22:00.
11:10
Parc fotovoltaic în Dumbrăvița. O investiție de peste 2,6 milioane de lei va reduce consumul de energie # Timis Online
Lucrările la parcul fotovoltaic din comuna Dumbrăvița continuă, proiectul reprezentând una dintre cele mai importante investiții locale în domeniul energiei verzi.
11:00
Unitatea de Primiri Urgențe – SMURD din cadrul Spitalului Județean „Pius Brînzeu” Timișoara a funcționat la capacitate ridicată atât în noaptea de Anul Nou, cât și în prima zi a anului 2026, pe fondul unui număr mare de paccienți care au solicitat asistență medicală de urgență.
10:40
Un bărbat de 45 de ani a fost reținut de polițiști, după ce a încălcat un ordin de protecție și a intrat în curtea fostei concubine, în localitatea Moșnița Nouă.
10:20
Violența domestică, o realitate și în Timișoara. Traumele din copilărie se transmit generațiilor următoare # Timis Online
Timișoara, oraș recunoscut pentru diversitatea sa culturală, se confruntă în continuare cu o problemă sensibilă și adesea trecută sub tăcere: violența în familie. Deși statisticile oficiale nu indică foarte multe cazuri, specialiștii avertizează că numărul real al femeilor abuzate este mult mai mare, multe victime evitând să ceară ajutor din cauza fricii, rușinii sau lipsei de încredere în instituții.
09:20
Născută în 1560, Elisabeta Báthory, (în maghiară Báthory Erzsébet), a fost o contesă maghiară cunoscută în istorie drept una dintre cele mai prolifice criminale în serie din Europa. Apare chiar şi în Cartea Recordurilor, unde scrie că ar fi ucis peste 600 de tinere. Povestea ei însă este învăluită în controverse şi mituri.
00:20
Vineri puteți să faceți o plimbare prin Timișoara, târgul de Crăciun fiind încă deschis.
1 ianuarie 2026
12:00
Aproape jumătate de milion de români își serbează onomastica de Sfântul Vasile. Tradiții, semnificații și obiceiuri de Anul Nou # Timis Online
Peste 496.000 de români își sărbătoresc onomastica în 1 ianuarie, de praznicul Sfântului Vasile cel Mare, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin-ortodox.
11:10
Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Ridicări și Eliberare Domeniu Public au continuat și în 2025 verificările privind autovehiculele abandonate pe domeniul public, o problemă semnalată constant de locuitorii Timișoarei. Acțiunile se desfășoară atât ca urmare a sesizărilor primite de la timișoreni, cât și în cadrul unor controale organizate de Poliția Locală.
11:10
Explozie într-un club dintr-o stațiune montană din Elveția de Anul Nou. Cel puțin 10 persoane au murit # Timis Online
O explozie care a avut loc într-un bar, în noaptea de Anul Nou, s-a soldat cu moartea a cel puțin zece persoane la Crans-Montana, o stațiune de schi din Elveția, potrivit Agerpres.
11:00
Aquatim investește în formarea specialiștilor: master dual și programe de pregătire internă pentru viitoarea generație # Timis Online
Lipsa specialiștilor în domeniul apei și infrastructurii forțează operatorii regionali să găsească soluții. Aquatim a decis să răspundă acestei provocări prin investiții în pregătirea viitorilor angajați, dezvoltând programe de învățământ dual, colaborări cu universitățile și instruire internă.
10:30
Trecerea dintre ani a adus nu doar artificii și urări, ci și multă emoție în maternitățile din Timișoara, unde mai mulți copii au venit pe lume chiar în ajun și în primele ore ale noului an.
10:00
Un bărbat a căzut în pasajul subteran din Piața Victoriei din Timișoara în noaptea de Revelion # Timis Online
Jandarmii timișeni au intervenit pentru acordarea primului ajutor unui barbat care a căzut în pasajul subteran din Piața Victoriei din Timișoara în noaptea de Revelion.
09:30
Producția de film poate aduce o serie de surprize. Unele au fost intenționate, altele au fost accidente (ne)fericite. Unele dintre acestea ajung pe ecran, în timp ce altele trăiesc în liniște ca părți ascunse din istoria filmului. De la povești bizare din culise la originile neobișnuite ale unor replici emblematice, lumea filmului este plină de fapte fascinante.
00:10
La mulți ani și un an minunat! Joi puteți să faceți o plimbare prin Timișoara, târgul de Crăciun fiind încă deschis.
00:10
VIDEO. Revelion cu mii de persoane în centrul Timișoarei. Numeroși sârbi petrec noaptea dintre ani aici # Timis Online
Centrul Timișoarei s-a transformat, în noaptea de Revelion, într-un adevărat punct de atracție pentru mii de oameni veniți să întâmpine Anul Nou în aer liber.
31 decembrie 2025
16:40
Razie anti-artificii ilegale în Timiș în ajun de Anul Nou. Jandarmii fac verificări și confiscă articole pirotehnice # Timis Online
Miercuri, jandarmii timișeni ac razii pentru combaterea comerțului ilegal cu obiecte pirotehnice. Aceștia au confiscat mai multe articole și continuă verificările.
14:40
Alfred Simonis: „2025 a fost un an al deciziilor dificile, 2026 să fie anul rezultatelor pentru Timiș” # Timis Online
Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a prezentat bilanțul anului 2025, evidențiind deciziile asumate pentru domenii precum sănătate, drumuri, educație și cultură. El a trasat prioritățile pentru 2026, subliniind responsabilitatea față de comunitate.
14:30
Marilen Pirtea: „2025 a fost anul deciziilor grele, 2026 trebuie să fie anul reconstrucției” # Timis Online
Președintele PNL Timiș, Marilen Gabriel Pirtea, a prezentat bilanțul politic și economic al anului 2025 și a trasat direcțiile prioritare pentru 2026, subliniind importanța stabilității și responsabilității în guvernare.
13:40
Primăria Timișoara transformă un teren viran într-un spațiu sportiv și de recreere pentru toate vârstele # Timis Online
Primăria Municipiului Timișoara a lansat procedura de achiziție publică pentru amenajarea unui teren viran de peste 8.000 de metri pătrați, la intersecția Căii Bogdăneștilor cu strada Ion Rațiu, într-un spațiu modern de sport, joacă și relaxare.
13:20
Primăria Municipiului Timișoara a lansat procedura de achiziție publică pentru proiectarea și construirea unei noi creșe pe strada Ion Ionescu de la Brad, răspunzând unei nevoi majore a familiilor tinere din oraș.
12:50
Germania în criză de profesori. Soluția: formarea cadrelor didactice din rândul imigranților # Timis Online
Germania încearcă să combată deficitul sever de cadre didactice printr-un program de formare dedicat profesorilor proveniți din rândul imigranților. Un exemplu este inițiativa implementată la Köln, unde autoritățile locale și mediul universitar au pus în aplicare un proiect care facilitează integrarea acestora în sistemul educațional german, relatează Deutsche Welle.
12:50
Ambulatoriile de specialitate sunt reorganizate. Program extins, mai puțină birocrație și finanțare mai mare pentru servicii medicale # Timis Online
Ambulatoriile de specialitate din România intră într-o nouă etapă de dezvoltare, odată cu modificările legislative anunțate de Ministerul Sănătății. Potrivit ministrului Alexandru Rogobete, măsurile vizează creșterea capacității de răspuns a ambulatoriilor și transformarea acestora într-un punct de acces rapid pentru diagnostic și tratament, pentru a reduce presiunea asupra spitalelor de urgență.
12:40
FOTO. Druckeria încheie 2025 cu bilanț impresionant: sprijin pentru Poli, copii și comunitate # Timis Online
Asociația Suporterilor Timișoreni Druckeria a făcut public bilanțul activităților din 2025, evidențiind susținerea pentru Politehnica Timișoara, proiectele pentru copii și implicarea în viața comunității locale.
12:30
Viceprimarul Ruben Lațcău: Peste 28.000 de timișoreni au economisit timp datorită Pasajului Solventul # Timis Online
Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, a anunțat, miercuri, că peste 28.000 de timișoreni au câștigat timp alegând ruta mai rapidă dintre cartierele Ronaț, Blașcovici și Iosefin, odată cu deschiderea circulației prin Pasajul Solventul.
12:30
Dominic Fritz: „2025 a fost un an al provocărilor, dar lucrurile s-au mișcat pentru Timișoara” # Timis Online
În ultima zi din an, primarul Dominic Fritz a făcut bilanțul lui 2025, subliniind progresele realizate în oraș, investițiile europene atrase și proiectele pentru educație, infrastructură și transport public.
12:20
Consiliul Local Timișoara a aprobat scutirile de la plata impozitelor pentru anul viitor. Cine sunt beneficiarii # Timis Online
Consilierii locali din Timișoara au aprobat, în 31 decembrie, într-o ședință scurtă, ce a avut loc în format online, acordarea unor scutiri de la plata impozitelor pe clădiri și terenuri. Măsura vizează atât organizațiile non-profit care furnizează servicii sociale, cât și proprietarii de imobile de patrimoniu care derulează lucrări de renovare.
11:00
Continuă intervențiile pe drumurile din vestul țării. Peste 1.300 de tone de material antiderapant împrăștiate în ultimele ore # Timis Online
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara a desfășurat, în ultimele 18 ore, ample acțiuni de deszăpezire și combatere a poleiului pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi din zona de vest a României, ca urmare a condițiilor meteo.
10:20
Revelion în aer liber la Timișoara: artificii în Parcul Civic și restricții de trafic în centrul orașului # Timis Online
Primăria Municipiului Timișoara îi invită pe timișoreni și pe turiști să întâmpine Noul An în centrul orașului, într-o atmosferă festivă, alături de familie și prieteni.
10:10
Marți, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Săcălaz au desfășurat acțiuni privind verificarea respectării legislației referitoare la regimul materialelor pirotehnice, pe DN 59A, pe raza localității Săcălaz.
09:10
În anii 1920, cu mult înainte ca dispozitivele moderne să ne invadeze viaţa de zi cu zi, o invenţie ingenioasă a adus muzica în buzunarele oamenilor. Această minune din trecut se numea Mikiphone, un pick-up de buzunar care le permitea melomanilor să îşi poarte melodiile preferate oriunde s-ar fi dus.
09:10
Anul se încheie cu vești bune pentru locuitorii comunei Ghiroda: primarul Ionuț Stănușoiu a semnat un nou contract de finanțare pentru extinderea și modernizarea iluminatului public.
