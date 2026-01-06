Mitropolitul Banatului, Ioan Selejan, își sărbătorește onomastica alături de pacienții Spitalului de Psihiatrie Jebel
Timis Online, 6 ianuarie 2026 14:20
A devenit deja o tradiție ca Mitropolitul Banatului, ÎPS Ioan Selejan, să își celebreze ziua de naștere sau onomastica alături de oamenii aflați în dificultate la Timișoara sau în județul Timiș.
Regizorul maghiar Béla Tarr a murit marți, la vârsta de 70 de ani. Este cunoscut în special pentru filmul „Sátántangó” și pentru „Werckmeister Harmonies”, adaptări după romanele lui László Krasznahorkai. Anul trecut a primit Premiul pentru întreaga activitate la Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF).
FOTO. Afară e frig, iar persoanele fără adăpost sunt în pericol. Mesajul primarului Dominic Fritz către timișoreni: „Fiecare apel poate face diferența” # Timis Online
Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, face un apel către cetățeni să semnaleze cazurile persoanelor care au nevoie de adăpost, mai ales în contextul temperaturilor scăzute din această perioadă. Potrivit edilului, Direcția de Asistență Socială poate interveni rapid pentru a oferi sprijin celor aflați în dificultate. Județul Timiș intră sub incidența unui Cod Galben de vreme rea, cu ninsori, polei și vânt puternic, începând de astăzi.
Clinica de Recuperare, Medicină fizică și Balneologie, pe scurt Clinica Balneo din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, are din acest an un nou șef de secție – conf.univ.dr. Claudiu Avram, care l-a înlocuit pe dr. Armand Gogulescu.
13:00
Doi bărbați de 30 și 50 de ani au murit după ce au căzut de la înălțime de pe un bloc situat pe Calea Romanilor din Arad. Echipajele medicale sosite la fața locului au constatat decesul victimelor, iar autoritățile au deschis o anchetă.
Primăria Timișoara dă startul programului de colectare a brazilor naturali folosiți de sărbători. Aceștia pot fi predați la centrele de colectare cu aport voluntar sau lăsați lângă pubele, pentru a fi ridicați de RETIM. Altfel, abandonarea brazilor pe domeniul public se sancționează cu amenzi de până la 70.000 de lei.
Județul Timiș intră de marți după-masă sub incidența unui Cod Galben de vreme severă, valabil până joi, 8 ianuarie. Avertizarea a fost emisă de Administrația Națională de Meteorologie, iar autoritățile atrag atenția asupra riscurilor generate de ninsori, strat de zăpadă, polei și intensificări ale vântului.
Aerodromul Cioca, fără finanțare momentan. Simonis: „Nu putem ține 44 de hectare pentru două avioane care aterizează” # Timis Online
Soarta Aeroportului Utilitar Timișoara, cunoscut ca Aerodromul Cioca, rămâne incertă, în condițiile în care Consiliul Județean Timiș nu dispune, în acest moment, de fonduri pentru o investiție majoră în zonă.
Timișorenii au făcut peste 20.000 de sesizări pe platforma primăriei, anul trecut. Cele mai frecvente probleme # Timis Online
Potrivit datelor Primăriei Timișoara, în 2025 au fost înregistrate peste 21.000 de sesizări din partea cetățenilor, cele mai multe vizând spațiile verzi, starea străzilor și ordinea publică. Aproximativ 14.500 au fost deja soluționate, iar alte peste 5.000 sunt încă în lucru.
Un pacient periculos internat la Jebel cu sentință penală a furat mașina unui angajat și a ajuns în Caraș-Severin. A fost prins de autorități # Timis Online
Un bărbat de 48 de ani, internat la Spitalul de Psihiatrie Jebel, a părăsit fără drept unitatea medicală și a furat o mașină, fiind ulterior depistat în județul Caraș-Severin de polițiștii din Bozovici. Acesta a fost imobilizat și predat poliției din Timiș pentru continuarea cercetărilor.
Miercurea gratuită revine la Muzeul Național de Artă Timișoara. Acces liber la expoziția „Fragilitatea Eternului” # Timis Online
Muzeul Național de Artă Timișoara continuă și în noul an tradiția „Miercurii gratuite”, invitând publicul să înceapă anul într-o notă inspirată. Astfel, miercuri, 7 ianuarie, vizitatorii sunt așteptați cu porțile deschise și acces gratuit la expoziția „Fragilitatea Eternului. De la Pompeii la Grand Tour până astăzi”.
Boboteaza, ziua în care cerurile se deschid: ritualuri, credințe și semne pentru întreg anul # Timis Online
Boboteaza, prăznuită anual pe 6 ianuarie, este una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe. Ea marchează Botezul Domnului în apele Iordanului și descoperirea Sfintei Treimi, un moment cu profunde semnificații spirituale, dar și cu tradiții populare spectaculoase, transmise din generație în generație.
Marți puteți merge la expoziții și în centrul Timișoarei.
În 2026 timișorenii pot preda bradul de Crăciun la centrele de colectare cu aport voluntar # Timis Online
Compania RETIM și Primăria Municipiului Timișoara informează timișorenii cu privire la modalitatea de colectare a brazilor de Crăciun, adresându-se tuturor utilizatorilor care doresc să se debaraseze de brazii naturali utilizați în perioada sărbătorilor.
Legea acordării pensiei private a fost promulgată: un contribuabil obține inițial 30% din sumă, iar restul eșalonat # Timis Online
Nicușor Dan a promulgat legea acordării pensiilor private prin care membrul unui fond de plată poate primi maximum 30% din valoarea activului său personal transferat către fondul de plată, la cerere, o singură dată, sub formă de plată unică acordată înaintea începerii plății pensiilor lunare
Transport gratuit sau bani pentru carburant. Ce opțiuni au persoanele cu dizabilități din Timiș în 2026 # Timis Online
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș (DGASPC) a anunțat modificări importante privind modalitatea de acordare a facilităților de transport interurban pentru persoanele cu dizabilități, valabile începând cu luna ianuarie 2026. Schimbările sunt prevăzute în Ordonanța de urgență nr. 90/2025, publicată în Monitorul Oficial la finalul anului trecut.
Cercetarea pe butuci: blocaj de 60 de miliarde de lei. Indolență sau incompetență? FACIAS dă în judecată Ministerul Educației # Timis Online
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului ( FACIAS) anunță că va da în judecată Ministerul Educației și Cercetării dacă până în 17 ianuarie 2026 nu sunt adoptate normele care țin blocate 60 de miliarde de lei pentru cercetare. Conform Eurostat, la alocările publice pentru cercetare, România se află la coada clasamentului european, cu 19,1 euro pe cap de locuitor.
VIDEO. Comunitatea MMTCG se mobilizează pentru Gabriel, un tânăr cu o boală rară are nevoie urgentă de tratament în Japonia # Timis Online
Bianca Potyesz (Harasim), lider al comunității online MMTCG – Mămici Mai Tari Ca Google, a lansat un apel la donații pentru Gabriel Bălăcean. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 22 de ani care luptă de aproape întreaga viață cu Sindromul Klippel–Trenaunay, o boală rară și agresivă. Până acum, s-au strâns 27.459 de euro din cei 100.000 necesari pentru prima intervenție vitală.
Amenzi de până la 2.500 de lei pentru timișorenii care nu depun planul deșeurilor din construcții până la 1 martie # Timis Online
Locuitorii și firmele care au realizat lucrări de construcții sau renovări în 2025 trebuie să depună până la 1 martie 2026 planul de gestionare a deșeurilor. Primăria Timișoara avertizează că documentul este obligatoriu, iar nerespectarea termenului se sancționează cu amenzi.
Firmele care s-au ocupat de spațiile verzi din Timișoara o vor face și în următorii patru ani # Timis Online
Primăria Timișoara a atribuit contractul pentru întreținerea spațiilor verzi din cartiere unei asocieri formate din firmele care au lucrat și în ultimii ani, alături firma de specialitate a Primăriei Arad. Înțelegerea se întinde pe patru ani și depășește 129 de milioane de lei, fără TVA.
FOTO. Circulație asigurată în condiții de iarnă: cum a intervenit Primăria din Municipiul Lugoj după ninsorile abundente # Timis Online
În perioada 2–5 ianuarie, echipele Primăriei Municipiului Lugoj au intervenit constant pentru menținerea circulației rutiere și pietonale în condiții de iarnă, ca urmare a ninsorilor abundente și a temperaturilor scăzute înregistrate în zonă.
Filarmonica Banatul Timișoara deschide 2026 cu o lună de concerte festive și programe speciale # Timis Online
Filarmonica Banatul Timișoara începe anul 2026 într-o notă festivă, cu un program care prelungește atmosfera de sărbătoare a finalului de an 2025 și propune publicului o lună ianuarie bogată în concerte simfonice, corale și recitaluri educative.
Deszăpezire la Timișoara: peste 200 de tone de material antiderapant, dar încă există nemulțumiri # Timis Online
Timișoara s-a confruntat, în ultimele zile, cu ninsori care au scos la iveală nemulțumiri legate de deszăpezire. Șoferii au reclamat străzi acoperite de zăpadă și intervenții întârziate, în timp ce primăria susține că operatorul SaluT a acționat constant și a împrăștiat sute de tone de material antiderapant.
Sute de gospodării din Timiș încă nu au curent. Autoritățile, mobilizate pentru gestionarea efectelor vremii severe # Timis Online
În Timiș, autoritățile cu responsabilități în gestionarea situațiilor de urgență și în menținerea continuității serviciilor publice continuă intervențiile în județ pentru restabilirea condițiilor normale, după fenomenele meteo recente. Potrivit situației operative din teren, actualizată în jurul orei 10:30, mai multe localități se confruntă în continuare cu probleme în alimentarea cu energie electrică.
Siguranță sporită în județul Timiș în minivacanța de Revelion: sute de intervenții și sancțiuni, fără accidente rutiere grave # Timis Online
Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Timiș a transmis bilanțul acțiunilor desfășurate în perioada minivacanței prilejuite de Revelion, când polițiștii timișeni au fost mobilizați pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică.
De la prima cafenea la espresso-ul modern. Tur ghidat despre cafea și Francesco Illy la Timișoara # Timis Online
Timișorenii și turiștii sunt invitați în acest weekend la un tur ghidat tematic dedicat istoriei cafelei și uneia dintre cele mai cunoscute personalități originare din oraș, Francesco Illy.
Asociația pentru Sănătatea Creierului organizează joi, 15 ianuarie, la Timișoara, evenimentul „Despre migrenă și sănătatea creierului”, dedicat informării și dialogului deschis despre migrenă și impactul acesteia asupra calității vieții. Întâlnirea va avea loc la Centrul de Proiecte Timișoara (parter), între 18 și 19:30.
FOTO. În ciuda recesiunii, în 2025 piața de artă est-europeană a înflorit. Recorduri pentru artiști români # Timis Online
O „Nimfă dormind”, adjudecată pentru 330.000 de euro, o icoană românească vândută cu 90.000 de euro, o fotografie cu Mihai Eminescu, cumpărată cu 5.000 de euro: 2025 a fost un an interesant și ofertant pentru colecționarii din Estul Europei. În pofida contextului recesionar, în anul abia încheiat mai mulți artiști români, dar și alți artiști europeni, au înregistrat recorduri de vânzare. Ce mai cumpără românii cu bani mulți? Poșete de aur, săbii japoneze, whisky semicentenar și Rolex-uri.
O nouă campanie de colectare a deșeurilor textile cu predare GRATUITĂ în Zona 0 Ghizela, județul Timiș! # Timis Online
ADVERTORIAL. RETIM Ecologic Service S.A., în parteneriat cu ADID Timiș, anunță prima campanie trimestrială din 2026 de colectare a deșeurilor textile, în Zona 0 Ghizela, jud. Timiș. În perioada 12 ianuarie - 24 februarie utilizatorii casnici din localitățile: Lugoj, Buziaș, Recaș, Balinț, Bara, Bogda, Boldur, Brestovăț, Chevereșu Mare, Coșteiu, Criciova, Darova, Găvojdia, Ghizela, Nădrag, Nițchidorf, Racovița, Sacoșu Turcesc, Secaș, Știuca, Topolovățu Mare, Victor Vlad Delamarina și Belinț, pot beneficia de această oportunitate pentru a se debarasa legal și GRATUIT de deșeurile textile din gospodărie.
Un moment de neatenție a dus la producerea unui accident rutier pe drumul dintre Reșița și Voiteni, unde un autoturism a ajuns în afara părții carosabile, iar un pasager a fost rănit.
Alocația de stat pentru copii nu va fi majorată nici în anul 2026, fiind înghețată pentru al doilea an consecutiv, în ciuda prevederilor legale care stabilesc indexarea automată anuală cu rata inflației. Decizia este stabilită prin Legea nr. 141/2025, cunoscută ca „Legea Bolojan”, care menține cuantumul alocațiilor la nivelul din decembrie 2025, respectiv la cel din decembrie 2024.
Iluminatul public din Moșnița Nouă va fi modernizat și extins. Contractul a fost semnat # Timis Online
Primăria Comunei Moșnița Nouă a semnat recent contractul de execuție pentru proiectul „Modernizarea și extinderea iluminatului public în comuna Moșnița Nouă, județul Timiș”. Este o investiție menită să crească eficiența energetică și siguranța rutieră în mai multe zone ale localității.
Luni puteți merge la expoziții și în centrul Timișoarei.
Bărbat de 80 de ani rănit într-un accident rutier la intersecția Dumitru Kiriac-Glad din Timișoara # Timis Online
Un accident rutier produs la intersecția străzilor Dumitru Kiriac și Glad s-a soldat cu rănirea unui bărbat de 80 de ani.
Românii privesc cu îngrijorare spre 2026. Inflația, instabilitatea politică și lipsa încrederii în Guvern domină așteptările # Timis Online
Majoritatea românilor anticipează un an 2026 dificil, atât la nivel personal, cât și pentru România, arată un sondaj național realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES), în luna decembrie 2025.
„Permis pentru viitor”, finanțare pentru tinerii din medii defavorizate pentru școala de șoferi. Înscrierile sunt deschise # Timis Online
Tinerii cu vârste între 18 și 25 de ani din medii defavorizate pot obține finanțarea costurilor pentru școala de șoferi prin programul „Permis pentru viitor”, organizat de Fundația Pentru Comunitate. Doritorii se mai pot înscrie până în 27 ianuarie.
Mai multe probleme cu scăpările de gaze în două blocuri din Timișoara și o casă din Buziaș, duminică # Timis Online
Pompierii au intervenit duminică la două adrese din Timișoara și una din Buziaș, unde s-au raportat scăpări de gaze.
Pompierii intervin în urma unui accident rutier pe Bd. Take Ionescu în zona Bastion, duminică.
Ilie Bolojan: Propunerea Marilen Pirtea pentru funcția de ministru al Educației nu este definitivă # Timis Online
Premierul Ilie Bolojan a declarat că numirea rectorului Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, în funcția de ministru al Educației și Cercetării nu este o decizie finală. Bolojan a mai precizat că sunt analizate mai multe opțiuni, iar o propunere oficială va fi făcută în cursul lunii ianuarie.
Un cetățean român se numără printre cele 40 de persoane decedate în incendiul din Elveția, în noaptea de Anul Nou.
Meteorologii au emis un Cod Galben de ninsori în centrul, vestul și sud-vestul țării, până luni la ora 10.
Sute de amenzi pentru tulburarea liniștii publice în Timișoara. Muzica la volum ridicat, principala problemă # Timis Online
Aproximativ 500 de persoane au sesizat, în 2025, Dispeceratul Poliției Locale Timișoara cu privire la încălcări ale legislației privind ordinea și liniștea publică. Sesizările, transmise telefonic, au fost verificate în teren de polițiștii locali și soluționate, în numeroase cazuri, prin aplicarea de sancțiuni conform Legii nr. 61/1991.
Codex Leicester este un manuscris celebru al lui Leonardo da Vinci, cunoscut pentru importanţa sa ştiinţifică şi istorică. Scris între 1508 şi 1510, manuscrisul cuprinde 72 de pagini pline de idei, desene şi schiţe ale lui Leonardo, abordând teme din ştiinţele naturii, precum astronomia, hidrodinamica, geologia şi altele.
Mai multe localități din Timiș nu au energie electrică în urma fenomenelor meteo din ultimele 2 zile.
Sâmbătă puteți merge la expoziții și în centrul Timișoarei.
Sâmbătă, polițiștii orașului Deta au reținut un tânăr de 26 de anicercetat pentru încălcarea ordinului de protecție.
„Perfect imperfect”, serie de proiecții speciale la Cinema Victoria, dedicate curajului feminin # Timis Online
Cinema Victoria din Timișoara deschide anul cu o serie de proiecții speciale reunite sub titlul „Perfect imperfect - Trei femei. Trei povești. Trei feluri de curaj”, care propune reflecție și dialog despre reziliență, vulnerabilitate și puterea de a merge mai departe în fața provocărilor vieții.
Sâmbătă la ora 3 poliţiştii au fost sesizați vizavi de un eveniment rutier care ar fi avut loc în sensul AEM din municipiul Timișoara.
Vineri, polițiștii municipiului Lugoj au fost sesizați că pe strada Traian Vuia din municipiu a luat foc un autoturism.
