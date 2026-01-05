A fost corect, dar s-a trezit într-o situație incredibilă! I-au tăiat din ajutorul social, după ce a adunat sticle pentru a le recicla
Un pensionar din Hamburg, care colecta sticle reciclabile pentru a mai strânge un bănuț și a-și mai suplimenta veniturile, a avut parte de o surpriză amară, după ce a declarat veniturile obținute din acest demers. Deși a declarat banii câștigați, nu doar că nu a fost recompensat pentru corectitudinea de care a dat dovadă, ci […] The post A fost corect, dar s-a trezit într-o situație incredibilă! I-au tăiat din ajutorul social, după ce a adunat sticle pentru a le recicla first appeared on Ziarul National.
Pe vremea „Epocii de aur”, pe sărmanii cu beteșuguri ale articulațiilor medicina îi blagoslovise, în afara câtorva alifii terapeutice, cu un produs cu miros înțepător, vândut sub numele de „Frecție Galenica”, definit în rostirea țăranilor ca „spirt de oase”, cu care de bine, de rău, sâcâitoarele dureri se mai potoleau. Zilele trecute, mai precis în […] The post Frecție la piciorul de lemn! first appeared on Ziarul National.
A fost corect, dar s-a trezit într-o situație incredibilă! I-au tăiat din ajutorul social, după ce a adunat sticle pentru a le recicla # National.ro
Sistemul de reciclare al UE este folosit împotriva blocului de către cumpărătorii chinezi care achiziționează deșeuri de aluminiu, le topesc și le exportă înapoi în Europa. Emilio Braghi, vicepreședinte executiv al Novelis, a declarat pentru Financial Times că industria reciclării riscă un declin ireversibil, dacă Bruxelles nu își va respecta angajamentul de a reduce exportul […] The post Chinezii amenință sistemul de reciclare al UE first appeared on Ziarul National.
Imaginea lui Nicolas Maduro în custodia SUA a readus la viață fantomele politicii externe din trecut. La fel ca în cazul Irakului în 2003, narațiunea „sânge pentru petrol” circula pe rețelele de socializare înainte ca praful să se așeze peste Caracas. A considera că răsturnarea dramatică a regimului lui Maduro este o acțiune menită să […] The post Capturarea lui Maduro nu are legătură cu petrolul first appeared on Ziarul National.
S-a „trezit” România! Unde s-a protestat împotriva taxelor lui Bolojan. Oamenii au ieșit în fața primăriei – VIDEO # National.ro
Mai mulți localnici nemulțumiți s-au adunat luni, 5 ianuarie, în fața primăriei unui oraș din județul Suceava, protestând față de creșterea taxelor și a impozitelor locale. Edilul a ieșit să discute cu oamenii, dar acest lucru nu a părut să rezolve prea mult situația. Câteva zeci de locuitori ai oraşului Salcea, din judeţul Suceava, au […] The post S-a „trezit” România! Unde s-a protestat împotriva taxelor lui Bolojan. Oamenii au ieșit în fața primăriei – VIDEO first appeared on Ziarul National.
1. Comparația Putin în Ucraina – Trump în Venezuela e inevitabilă. Dar e proastă. Ar mai trebui să spună trotinetarii că Venezuela îi apăra pe brazilieni și pe columbieni de Trump. E evident că Trump l-a harponat pe Maduro pentru că îl interesa petrolul. Nu-i frumos, dar e sănătos pentru U.E., care n-are petrol. Și […] The post Românii se antrenează pentru infarct. Când își filează impozitele first appeared on Ziarul National.
AUR vrea să atace în instanță hotărârile consiliilor locale prin care se majorează taxele pe proprietate și pe automobile: „Românii sunt împovărați ilegal” # National.ro
Reprezentanții partidului AUR au anunțat luni, 5 ianuarie, că vor ataca în instanță hotărârile Consiliilor Locale prin care se majorează taxele pe proprietate și pe automobile. „Guvernul condus de Ilie Bolojan a pus în aplicare o nouă formă de inginerie juridică fiscală, prin care românii sunt împovărați ilegal și disproporționat cu taxe pe proprietate și […] The post AUR vrea să atace în instanță hotărârile consiliilor locale prin care se majorează taxele pe proprietate și pe automobile: „Românii sunt împovărați ilegal” first appeared on Ziarul National.
Topul celor mai accesibile destinații din 2026. Pe ce loc se află Bucureștiul și cât te costă un city break # National.ro
Experții în turism, citați de ziarul britanic The Independent, au întocmit un top al celor mai ieftine destinații din Europa în 2026. Europa oferă destinații vibrante caracterizate prin orașe vechi istorice, bucătărie interesantă și comunități creative, însă prețurile pentru city break în locuri populare precum Paris, Londra și Stockholm continuă să crească. Împreună cu recomandările […] The post Topul celor mai accesibile destinații din 2026. Pe ce loc se află Bucureștiul și cât te costă un city break first appeared on Ziarul National.
Călin Georgescu, mesaj de ultimă oră pentru români, la semnarea controlului judiciar: „Azi în Venezuela, mâine poate în Europa de…” – VIDEO # National.ro
Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, s-a prezentat luni, 5 ianuarie, la Poliția din Buftea, pentru a semna controlul judiciar. Deși ziua în care fostul candidat la alegerile prezidențiale trebuie să dea cu subsemnatul în fața oamenilor legii, conform procedurii controlului judiciar, este marți, în această săptămână s-a făcut o excepție, dat fiind faptul că […] The post Călin Georgescu, mesaj de ultimă oră pentru români, la semnarea controlului judiciar: „Azi în Venezuela, mâine poate în Europa de…” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
De obicei credem că creierul conduce totul și că restul organelor doar „execută ordinele”. Dar cercetările recente din neuroștiință arată un adevăr surprinzător: inima și intestinul trimit mai multe informații către creier decât primește ele de la acesta. Această comunicare se face prin nervul vag – o adevărată „autostradă” bidirecțională între creier, inimă și intestin. […] The post Știai că inima și intestinul trimit mai multe semnale către creier decât invers? first appeared on Ziarul National.
Psihologii au explicat de ce oamenii renunţă la rezoluţiile de Anul Nou după doar 3 săptămâni # National.ro
Specialiştii au transmis că majoritatea oamenilor renunţă la rezoluţiile fixate în Noaptea de Anul Nou în cel mult 3 săptămâni. Psihologii susţin că trebuie să fim mai realişti atunci când ni le propunem ca să nu fim dezamăgiţi. Mulți dintre cei care își doresc o schimbare vor să facă mai multă mișcare, să economisească bani, […] The post Psihologii au explicat de ce oamenii renunţă la rezoluţiile de Anul Nou după doar 3 săptămâni first appeared on Ziarul National.
Licitație în Japonia: Suma record plătită de „Regele tonului” pentru un pește de 243 de kilograme # National.ro
Un ton roșu gigant a fost vândut pentru o sumă record, în Japonia, luni, la deja tradiționala licitație de Anul Nou organizată în Tokyo. Proprietarul unui lanţ de restaurante de sushi a plătit luni suma record de 2,8 milioane de euro pentru un ton roşu gigant în cadrul prestigioasei licitaţii de Anul Nou de la […] The post Licitație în Japonia: Suma record plătită de „Regele tonului” pentru un pește de 243 de kilograme first appeared on Ziarul National.
Medici din România, acuzaţi de managerul lor că „se dau loviţi” când trebuie să asigure gărzi în spitale, dar fac kite. Ministrul Sănătății a trimis Corpul de Control # National.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va trimite Corpul de Control al ministerului la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, după ce managerul de acolo, Raluca Ştefan, a acuzat că sunt medici în spital care fac kite, merg la sală sau pe care îi vede în cârciumi, dar care sunt scutiţi de gărzi pentru […] The post Medici din România, acuzaţi de managerul lor că „se dau loviţi” când trebuie să asigure gărzi în spitale, dar fac kite. Ministrul Sănătății a trimis Corpul de Control first appeared on Ziarul National.
De ce au atacat americanii Venezuela? Forbes dezvăluie cât petrol stăpânea, de fapt, Maduro: rezerve de 45 de trilioane de dolari! # National.ro
De ce au americanii Venezuela? Care ar fi, de fapt, adevărata miză a loviturii americane în statul din America de Sud? Petrolul rămâne una dintre cele mai puternice „arme” geopolitice ale lumii. În tot acest context, apar detalii și cifre în legătură cu ceea ce s-ar contura a fi miza intervenției americane în Venezuela. „Unul […] The post De ce au atacat americanii Venezuela? Forbes dezvăluie cât petrol stăpânea, de fapt, Maduro: rezerve de 45 de trilioane de dolari! first appeared on Ziarul National.
Venezuela s-a predat! Amenințată de Trump că va avea o soartă mai rea decât Maduro, noua șefă de la Caracas a ridicat steagul alb: „Invităm guvernul SUA să colaboreze” # National.ro
Donald Trump i-a transmis lui Delcy Rodriguez, preşedinta interimară a Venezuelei, că „reconstruirea ţării nu este un lucru rău”, susţinând că Venezuela este „în faliment” şi că această ţară este „o catastrofă în toate domeniile”. Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, „va plăti mai scump ca Nicolas Maduro” dacă ea „nu va face ce trebuie”, […] The post Venezuela s-a predat! Amenințată de Trump că va avea o soartă mai rea decât Maduro, noua șefă de la Caracas a ridicat steagul alb: „Invităm guvernul SUA să colaboreze” first appeared on Ziarul National.
Circulație în condiții de iarnă în mai multe județe. Recomandările Infotrafic pentru șoferi/Sunt în vigoare avertizări meteo Cod galben și portocaliu # National.ro
Circulația se desfășoară luni dimineața, 5 ianuarie, în condiții de iarnă pe drumurile din 19 județe, unde carosabilul este parțial acoperit cu zăpadă. Informații despre situația traficului rutier au fost făcute publice de către reprezentanții Centrului Infotrafic. Iată ce trebuie să știe șoferii! Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a informat în primă […] The post Circulație în condiții de iarnă în mai multe județe. Recomandările Infotrafic pentru șoferi/Sunt în vigoare avertizări meteo Cod galben și portocaliu first appeared on Ziarul National.
Autorităţile mobilizează Comitetul Energetic de Iarnă, după ce zeci de comune din ţară au rămas fără curent electric, din cauza viscolului # National.ro
Comitetul Energetic de Iarnă se reunește luni pentru a evalua situația din sectorul energetic, după ce vremea extremă din ultimele zile a lăsat zeci de comune şi mii de gospodării fără curent electric în mai multe județe ale țării. Potrivit Ministerului Energiei, duminică seară, 4 ianuarie, la ora 20:00, un număr de 17.428 de consumatori […] The post Autorităţile mobilizează Comitetul Energetic de Iarnă, după ce zeci de comune din ţară au rămas fără curent electric, din cauza viscolului first appeared on Ziarul National.
Cine sunt românii care riscă să rămână fără locuri de muncă în 2026: „AI va face treaba în locul lor” # National.ro
Specialiştii anunţă că firmele vor face restructurări masive şi în 2026. Cei mai afectaţi vor fi angajaţii care se bucurau până acum de salarii mari sau erau foarte căutaţi, pentru că IT-ul, call-centerele și industria auto vor fi cele mai lovite domenii. Inteligența artificială schimbă radical piaţa muncii. Companiile preferă să păstreze doar specialiștii din […] The post Cine sunt românii care riscă să rămână fără locuri de muncă în 2026: „AI va face treaba în locul lor” first appeared on Ziarul National.
Începe judectata lui Nicolas Maduro. Liderul din Venezuela apare luni în fața unui judecător din New York. Ce acuzaţii îi vor fi aduse # National.ro
Nicolas Maduro apare, luni, la prânz, în fața unui judecător federal din New York, unde va fi notificat oficial cu privire la acuzațiile aduse împotriva sa. Inculpat de justiția americană în special pentru ‘narcoterorism’ și import de cocaină în Statele Unite, șeful statului, capturat sâmbătă în timpul unei operațiuni a armatei americane, va compărea prezentat […] The post Începe judectata lui Nicolas Maduro. Liderul din Venezuela apare luni în fața unui judecător din New York. Ce acuzaţii îi vor fi aduse first appeared on Ziarul National.
Tradiții românești de Bobotează și Sf. Ion. Fetele pun busuioc sub pernă / Bărbaţii se întrec să scoată crucea din apă # National.ro
Creştin ortodocşii sărbătoresc Boboteaza la 6 ianuarie şi, împreună cu ziua Sfântului Ioan Botezătorul, prăznuit în 7 ianuarie, marchează finalul perioadei de 12 zile a sărbătorilor de iarnă, care încep în Ajunul Crăciunului. De Bobotează şi de Sfântul Ioan, în funcţie de fiecare zonă a ţării, se colindă, se fac farmece, se prezice viitorul în […] The post Tradiții românești de Bobotează și Sf. Ion. Fetele pun busuioc sub pernă / Bărbaţii se întrec să scoată crucea din apă first appeared on Ziarul National.
BERBEC Astăzi, s-ar putea să vă simțiți blocat sau reținut, totuși, și ar fi înțelept să încetiniți pentru a vă gestiona responsabilitățile înainte de a continua. Poate fi frustrant dacă te bazezi pe alții, deoarece este posibil ca oamenii să nu țină ritmul preferat. Este temporar, iar acesta poate fi un moment bun pentru a […] The post Horoscop 5 ianuarie 2026 – Ai multă energie de pus în hobby-uri first appeared on Ziarul National.
Arestarea și îndepărtarea liderului venezuelean Nicolas Maduro demonstrează disponibilitatea Washingtonului de a folosi toate mijloacele de care dispune — inclusiv puterea militară — pentru a împiedica orice diminuare a influenței SUA în efortul de a gestiona dizolvarea celebrei ordini liberale postbelice. Pentru moment, ordinea bazată pe reguli (adică orice reguli doresc Statele Unite să impună) […] The post Team America s-a întors! first appeared on Ziarul National.
Lovirea Caracasului de către SUA și capturarea lui Nicolás Maduro au spulberat ultimele iluzii despre ordinea globală. Nu mai vorbim de drept internațional, lumea în care trăim intră într-o nouă eră a forței brute. Și, ca de obicei în istorie, România privește, încă o dată, de pe margine. Întrebarea nu mai este dacă regulile se […] The post România, pe drumul spre „Venezuela 2” first appeared on Ziarul National.
Când Nicușor Dan a scăpat porumbelul și a spus că o să ia bani de la Sănătate ca să dea ucrainenilor, mulți au crezut că e o figură de stil. Cu o zi înainte de sfârșitul anului 2025, Ilie Bolojan a transpus în practică zicerea președintelui. I-a virat 50 milioane de euro lui Zelenski și […] The post Guvernul Bolojan mai fură 150 de lei din buzunarele românilor first appeared on Ziarul National.
Când era întrebat ce urmărea să obțină prin campania sa militară împotriva Venezuelei, Donald Trump obișnuia să ofere doar răspunsuri vagi: oprirea migranților să ajungă în Statele Unite și, mai recent, recuperarea rezervelor de petrol pe care Venezuela, ca multe alte țări, le-a naționalizat cu decenii în urmă. Rareori a menționat schimbarea regimului, poate pentru […] The post Statele Unite vor să domine emisfera vestică first appeared on Ziarul National.
Deși capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro marchează o evoluție geopolitică seismică, primele semnale sugerează că piața globală a petrolului va accepta această situație. Infrastructura petrolieră a Venezuelei nu a fost afectată după o serie de atacuri ale SUA în Caracas. Instalații cheie precum portul Jose, rafinăria Amuay și zonele din Centura Orinoco sunt încă operaționale, […] The post Piața petrolului ar putea absorbi ”șocul Maduro” first appeared on Ziarul National.
Informațiile apărute recent în presa internațională privind capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, de către trupele speciale ale Statelor Unite au declanșat o dezbatere amplă legată de viitorul Cupei Mondiale din 2026, competiție care urmează să fie organizată de SUA, Canada și Mexic. În acest context, se pune întrebarea dacă FIFA ar putea retrage Statelor Unite […] The post CM 2026 în aer, după capturarea lui Maduro?! first appeared on Ziarul National.
La 35 de ani, Kevin Kampl a luat decizia de a-și încheia cariera de fotbalist, hotărâre profund marcată de o tragedie familială. Mijlocașul sloven a ales să „agațe ghetele în cui” după moartea fratelui său mai mare, Seki, decedat în luna octombrie a anului trecut, la vârsta de 51 de ani. Durerea provocată de pierderea […] The post Adio fotbal, după moartea fratelui first appeared on Ziarul National.
Reprezentanții celor mai importante organizații ale fermierilor români și-au manifestat indignarea față de declarațiile președintelui Nicușor Dan, conform cărora ar fi obținut aprobarea agricultorilor din țara noastră pentru catastrofalul Acord Mercosur. Afirmația este nefondată, susțin aceștia, dat fiind că niciuna dintre organizații nu ar fi discutat cu Nicușor Dan. Fermierii avertizează că semnarea Acordului va […] The post Nicușor Dan, prins iar cu minciuna. Fermierii îl acuză de dezinformare first appeared on Ziarul National.
Capturarea lui Nicolas Maduro în urma unei operațiuni desfășurate în noaptea de vineri spre sâmbătă de către Statele Unite lasă în suspans problema transferului puterii în Venezuela. Donald Trump a declarat că vicepreședinta venezueleană Delcy Rodriguez, presupusa succesoare a lui Maduro, a depus jurământul după arestarea președintelui și a purtat discuții cu secretarul de stat […] The post Suspans: transferul de putere în Venezuela first appeared on Ziarul National.
Donald Trump semnalase de luni întregi capturarea lui Nicolas Maduro. Șocul constă în disponibilitatea sa de a „conduce” o țară suverană cu aproape 30 de milioane de locuitori. Raidul de sâmbătă asupra Caracasului a avut loc la doar o săptămână după atacurile aeriene ale SUA în nord-vestul Nigeriei, într-o operațiune despre care Trump a spus […] The post Noua ordine mondială a lui Trump first appeared on Ziarul National.
Extragerea și arestarea lui Nicolas Maduro au stârnit puține obiecții din partea lumii MAGA. Donald Trump a lăudat puterea militară americană „aeriană, terestră și maritimă” și a spus că SUA „vor conduce” Venezuela până „în momentul în care vom putea realiza o tranziție sigură, adecvată și judicioasă” a puterii. Câțiva experți aliniați lui Trump, precum […] The post De ce MAGA susține capturarea lui Nicolas Maduro first appeared on Ziarul National.
Verificările Curții de Conturi la ANAF au scos la iveală o schemă stupefiantă prin care instituția îi scăpa pe evazioniști de consecințele penale. Astfel, sesizările către procurori, după constatarea infracțiunilor, se făceau cu întârzieri care ajungeau până la 14 ani, ajungându-se la prescripție. Potrivit Curții de Conturi, posibile fapte penale din anii 2010-2022 au fost […] The post Cum i-a scăpat ANAF pe evazioniști? Sesizări penale, întârziate cu 14 ani first appeared on Ziarul National.
Domnu’ Simion, domnu’ Grindeanu, nu cumva ar trebui să conduceți lupta împotriva genocidului financiar? # National.ro
1. Ce fac trotinetarii? N-o bagă pe aia cu ”America – stat agresor”? Sezonul estival ar trebui să înceapă în ianuarie. Litoralul românesc (în special Năvodari) le așteaptă pe fetele din Venezuela. Domnule Bolojan, de Bobotează dați 50 de milioane și pentru Venezuela! Că pentru Ucraina ați dat 50 de bucăți de Crăciun. Domnule Bolojan, […] The post Domnu’ Simion, domnu’ Grindeanu, nu cumva ar trebui să conduceți lupta împotriva genocidului financiar? first appeared on Ziarul National.
Protocoalele secrete de la Anchorage și nașterea „Acordului Bering” (o explicație succintă a evenimentelor de pe 3 ianuarie din Venezuela) # National.ro
În cercurile de informații occidentale, întâlnirile discrete de la Anchorage, desfășurate la finalul anului 2025, sunt cunoscute sub numele de „Acordul Bering”. Oficial, discuțiile au fost prezentate ca simple consultări privind stabilitatea strategică. Neoficial însă, scurgerile de informații apărute după capturarea lui Nicolás Maduro conturează imaginea unui troc geopolitic dur, negociat direct între Donald Trump […] The post Protocoalele secrete de la Anchorage și nașterea „Acordului Bering” (o explicație succintă a evenimentelor de pe 3 ianuarie din Venezuela) first appeared on Ziarul National.
Ninsorile se extind. ANM a emis COD GALBEN și PORTOCALIU / Prognoza specială pentru Capitală – HARTA # National.ro
ANM a emis duminică mai multe avertizări Cod portocaliu și Cod galben de ninsori, care vizează o mare parte din țară. Se va depune un strat de zăpadă ce ajunge până la 30 de centimetri. Codul portocaliu vizează zone montane din județele Alba, Gorj, Caraș-Severin și Mehedinți. Avertizarea este în vigoare de duminică dimineață până […] The post Ninsorile se extind. ANM a emis COD GALBEN și PORTOCALIU / Prognoza specială pentru Capitală – HARTA first appeared on Ziarul National.
Un român a murit în tragedia de Anul Nou din stațiunea elvețiană Crans-Montana, a transmis Ministerul Afacerilor Externe. Este vorba despre cetățeanul dat dispărut după incendiul care a cuprins barul „Le Constellation”, în care au murit 40 de persoane, conform MAE. „Ambasada României la Berna se află în contact cu familia persoanei decedate, iar reprezentanții […] The post BREAKING NEWS Un român a murit în incendiul din Crans-Montana. MAE a confirmat first appeared on Ziarul National.
Care e valoarea punctului de pensie în 2026, este întrebarea aflată pe buzele multor pensionari din România. Ei bine, pentru anul care tocmai a început, se mențin aceleași valori utilizate anterior, fără majorări. Pentru anul 2026, valoarea punctului de referință, elementul central în calculul pensiilor, se menține la nivelul de 81 de lei. Practic, pensionarii […] The post Cum se calculează și care e valoarea punctului de pensie în 2026 first appeared on Ziarul National.
CFR Călători a introdus în toamnă un vagon bar-bistro, proaspăt modernizat cu bani din PNRR, pe ruta Brașov – Constanța, cu oprire în București. CFR Călători oferă mâncare gătită, dulciuri și băuturi în vagonul său bar-bistro care circulă pe relația Brașov-Constanța la prețuri mult mai bune față de majoritatea restaurantelor din România, potrivit meniului publicat […] The post Ce găsești în meniul de la vagonul bar-bistro al CFR și la ce prețuri first appeared on Ziarul National.
România se află între două anotimpuri, în primul weekend din 2026. Astfel că, în timp ce Transilvania și zonele montane se află sub nămeți, în sudul țării avem temperaturi de primăvară. Ploi și ninsori abundente vor fi în toată țara până în 9 ianuarie, conform meteorologului ANM Mihai Huștiu. El a spus că în aceste […] The post România, între două anotimpuri: iarnă la munte şi primăvară în Capitală și pe litoral first appeared on Ziarul National.
„Plătiți pe 31 decembrie”. Românii vor să se răzbune pentru creșterea taxelor și impozitelor # National.ro
Românii vor plăti taxe și impozite mai mare de la 1 ianuarie 2026, după ce Guvernul Bolojan a adoptat ordonanța trenuleț, chiar înainte de Crăciun. De la 1 ianuarie 2026 cresc mai multe taxe atât pentru populație, cât și pentru firme. De exemplu, românii vor plăti impozite de până la 3 ori mai mari pentru […] The post „Plătiți pe 31 decembrie”. Românii vor să se răzbune pentru creșterea taxelor și impozitelor first appeared on Ziarul National.
Prima măsură anunţată de Trump, după atacul din Venezuela. Miza din spatele intervenției # National.ro
Președintele Donald Trump a anunțat că, după capturarea lui Nicolas Maduro, Statele Unite vor conduce Venezuela. Companii americane vor „cheltui milioane de dolari” ca să „repare” infrastructura de petrol a țării sud-americane. Miza este uriașă, spun experții! Administrația Trump a atacat o țară cu mai mult petrol decât Irakul. Venezuela deține o cantitate masivă de […] The post Prima măsură anunţată de Trump, după atacul din Venezuela. Miza din spatele intervenției first appeared on Ziarul National.
Președintele Venezuelei Nicolas Maduro a ajuns în SUA, la baza Gărzii Naționale Aeriene Stewart, la nord de New York City, sâmbătă după-amiază, la câteva ore după capturarea lor în timpul unei operațiuni militare americane în Caracas. Cel mai probabil luni va avea loc un proces împotriva celor doi în statul american, potrivit CNN. El a […] The post Nicolas Maduro a ajuns în New York: va fi deținut în „închisoarea starurilor” first appeared on Ziarul National.
Tendințele pentru păr 2026 schimbă regulile: de la boho effortless la coafuri lucioase și bine definite # National.ro
Tendințele pentru păr 2026 vin cu o schimbare clară de direcție pentru industria de beauty, iar mesajul este unul ferm: estetica boho, aparent dezordonată și “fără efort”, începe să fie înlocuită de coafuri mai finisate, mai curate și mai rafinate. După ani în care textura naturală și părul ușor neglijent au dominat podiumurile și rețelele […] The post Tendințele pentru păr 2026 schimbă regulile: de la boho effortless la coafuri lucioase și bine definite first appeared on Ziarul National.
Donald Trump a lăsat să se înțeleagă că intervenția militară a Statelor Unite în regiune s-ar putea extinde și asupra altor state din America Latină. Președintele american a menționat explicit Cuba și Columbia, alimentând temerile privind o posibilă escaladare a tensiunilor geopolitice în zonă. Declarațiile au fost făcute în contextul întrebărilor adresate de jurnaliști, imediat […] The post Cuba și Columbia, posibilele ținte ale lui Trump first appeared on Ziarul National.
Donald Trump se află în centrul unei reacții diplomatice puternice din partea Chinei, după ce autoritățile de la Beijing au condamnat public intervenția militară a Statelor Unite în Venezuela și capturarea președintelui acestei țări, Nicolás Maduro. Ministerul chinez de Externe a transmis că este „profund șocat” de utilizarea forței împotriva unui stat suveran și consideră […] The post China, ,,profund șocată” de atacul lui Trump în Venezuela first appeared on Ziarul National.
Donald Trump a declarat sâmbătă, în cadrul unei conferințe de presă susținute la reședința sa din Mar-a-Lago, că Statele Unite vor prelua conducerea Venezuelei, în urma capturării liderului de la Caracas, Nicolás Maduro, în timpul unei operațiuni militare de amploare desfășurate în capitala țării. Președintele american a descris intervenția drept una fără precedent și a […] The post Donald Trump anunță controlul asupra Venezuelei după capturarea lui Nicolás Maduro first appeared on Ziarul National.
UPDATE Prima imagine cu Maduro, în drum spre New York. Cu ce acuzații se confruntă liderul venezuelean/FOTO+VIDEO # National.ro
Apar noi informații în cazul situației liderului venezuelean Nicolas Maduro, după ce președintele Trump anunțase capturarea liderului de la Caracas. UPDATE: Donald Trump a postat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, prima imagine cu Nicolas Maduro, care este la bordul navei USS Iwo Jima, în drum spre New York pentru a fi judecat. Președintele […] The post UPDATE Prima imagine cu Maduro, în drum spre New York. Cu ce acuzații se confruntă liderul venezuelean/FOTO+VIDEO first appeared on Ziarul National.
