Marius Şumudică a semnat cu Al-Okhdood

12:20

Rapid e tot mai aproape de al doilea transfer al iernii. După ce au bătut palma cu Daniel Paraschiv, giuleştenii sunt la un pas să ajungă la o înţelegere şi cu Jesus Fernandez. Portarul de 37 de ani de la Poli Iaşi este dorit în locul lui Franz Stolz. Austriacul a revenit la Genoa, în […]