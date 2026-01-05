Emanuel Gyenes, locul 23 în etapa a doua la Dakar
Antena Sport, 5 ianuarie 2026 15:50
Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a ocupat locul 23 în etapa a doua a Raliului Dakar, disputată, luni, între Yanbu şi Aiula (Arabia Saudită). Etapa a fost câştigată de australianul Daniel Sanders (KTM), deţinătorul titlului. Emanuel Gyenes, locul 23 în etapa a doua la Dakar El a fost urmat de coechipierul său spaniol Edgar Canet
Acum 10 minute
16:00
Louis Munteanu a plecat din România pentru a semna cu noua echipă: “Am valoare, am demonstrat” # Antena Sport
Louis Munteanu a plecat de la CFR Cluj. Atacantul de 23 de ani s-a înţeles cu DC United, trupa din MLS urmând să le plătească clujenilor suma de şapte milioane de dolari. Louis Munteanu a plecat din România spre Germania, acolo unde va efectua vizita medicală. Ulterior, atacantul se va deplasa în SUA pentru a
Acum 30 minute
15:50
Dorinel Munteanu, răspuns direct la întrebarea “Credeţi că vă puteți lupta cu FCSB în play-out?” # Antena Sport
Dorinel Munteanu a preluat-o pe Hermannstadt şi speră să o salveze de la retrogradare. Munti nu crede însă că o va întâlni pe FCSB în play-out, chiar dacă roş-albaştrii sunt pe locul 9, după primele 21 de etape disputate din sezonul regular. Munteanu crede că FCSB va recupera diferenţa de două puncte faţă de Oţelul
15:50
Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a ocupat locul 23 în etapa a doua a Raliului Dakar, disputată, luni, între Yanbu şi Aiula (Arabia Saudită). Etapa a fost câştigată de australianul Daniel Sanders (KTM), deţinătorul titlului. Emanuel Gyenes, locul 23 în etapa a doua la Dakar El a fost urmat de coechipierul său spaniol Edgar Canet
15:40
Valentin Ţicu a dezvăluit ce i-a spus Zeljko Kopic, după ce a semnat cu Dinamo: “Le mulţumesc că au crezut în mine” # Antena Sport
Valentin Ţicu a oferit primul interviu după ce a semnat cu Dinamo. Fundaşul de 25 de ani le-a mulţumit celor din club pentru faptul că au crezut în el. Valentin Ţicu este primul transfer al iernii oficializat de Dinamo. Fundaşul s-a despărţit de Petrolul în această iarnă şi a semnat un contract valabil pe un
Acum o oră
15:20
Marius Şumudică a semnat cu Al-Okhdood. După 7 luni în care a stat pe margine, Şumi s-a înţeles cu echpa aflată pe ultimul loc în Arabia Saudită. "Bine aţi venit, domnule Marius Şumudică", a fost mesajul arabilor, ataşat la o poză cu antrenorul român. View this post on Instagram A post shared by
Acum 2 ore
14:50
Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani # Antena Sport
The Forbes a updatat averile celor mai bogaţi oameni de afaceri din România, iar americanii susţin că Matei Zaharia (42 de ani) şi Ion Stoica (62 de ani), cofondatorii Databricks, au pus un avans considerabil în faţa lui Ion Ţiriac (86 de ani), cei trei fiind pe podium. Astfel, dacă în 2025, Ion Ţiriac avea
14:50
Daniel Paraschiv, prezentat oficial la Rapid. Prima reacţie a jucătorului: “Abia aştept să ne vedem în Giuleşti” # Antena Sport
Daniel Paraschiv a fost prezentat oficial la Rapid. Atacantul de 26 de ani a ajuns duminică seara în cantonamentul din Antalya al giuleştenilor. Daniel Paraschiv a fost împrumutat de Rapid de la Real Oviedo, până la finalul sezonului. Giuleştenii au şi opţiunea unui transfer definitiv, în vară. Daniel Paraschiv, prezentat oficial la Rapid Daniel Paraschiv
14:40
Revenire importantă la FCSB. Jucătorul care s-a pregătit normal în cantonamentul din Antalya # Antena Sport
Revenire importantă la FCSB. Ionuţ Cercel s-a recuperat şi s-a antrenat normal în cantonamentul campioanei din Antalya. Ionuţ Cercel s-a accidentat la începutul lunii noiembrie, iar de atunci nu a mai bifat niciun meci. Tânărul fundaş este o soluţie pentru regula U21 de la formaţia campioană. Revenire importantă la FCSB: Ionuţ Cercel s-a antrenat normal
14:20
“Sperăm să ne luăm bilete pentru America”. Virgil Ghiţă, mesaj de luptă înaintea barajului cu Turcia # Antena Sport
Virgil Ghiţă a prefaţat duelul României cu Turcia, din semifinalele play-off-ului de calificare la World Cup 2026. "Eroul" naţionalei din victoria cu Austria (1-0) a transmis că "tricolorii" vor să-şi cumpere bilete pentru America la vară. România se va duela cu Turcia la Istanbul, pe 26 martie, de la ora 19:00. Partida "de foc" se
14:10
Titularul lui Inter, laude pentru Cristi Chivu. Ce s-a schimbat la echipă după venirea antrenorului român # Antena Sport
Titularul lui Inter a oferit declaraţii despre Cristi Chivu, după victoria cu Bologna, scor 3-1, din prima etapă din 2026. Piotr Zielinski, marcator în duelul din runda a 18-a, a avut doar cuvinte de laudă la adresa antrenorului român. Piotr Zielinski a dezvăluit ce s-a schimbat la echipă, după venirea lui Cristi Chivu. Mijlocaşul polonez
Acum 4 ore
13:40
Ce sumă uriaşă va încasa Ruben Amorim după ce a fost demis de Manchester United. “Diavolii” au cheltuit o avere în mandatul lui # Antena Sport
S-a aflat ce sumă uriaşă va încasa Ruben Amorim după ce a fost demis de Manchester United. "Diavolii" au cheltuit o avere în mandatul portughezului, care s-a încheiat după 14 luni. Manchester United a remizat cu Sunderland, scor 1-1, în ultima rundă de Premier League. La o zi după acest meci, "diavolii" au anunţat că
13:10
“Te întorci în România?” Florin Niţă, răspuns categoric la şase luni de când a rămas fără contract # Antena Sport
Florin Niţă a oferit declaraţii despre viitorul său, la şase luni de când a rămas fără contract. Portarul ajuns la 38 de ani exclude o revenire în Liga 1. Niţă, care a apărat pentru România la EURO 2024, s-a despărţit de Damac în vară. De atunci, el este în căutarea unei echipe. "Te întorci în
12:30
Ruben Amorim (40 de ani) a fost dat afară de Manchester United. "Diavolii" au făcut anunţul oficial în dimineaţa zilei de luni. Ruben Amorim a fost demis de oficialii trupfei de pe Old Trafford la o zi după remiza cu Leeds din Premier League, scor 1-1. Ruben Amorim, OUT de la Manchester United Ruben Amorim
12:20
Rapid, aproape de al doilea transfer al iernii. Costel Gâlcă şi-a dat acordul pentru jucătorul din Liga a 2-a # Antena Sport
Rapid e tot mai aproape de al doilea transfer al iernii. După ce au bătut palma cu Daniel Paraschiv, giuleştenii sunt la un pas să ajungă la o înţelegere şi cu Jesus Fernandez. Portarul de 37 de ani de la Poli Iaşi este dorit în locul lui Franz Stolz. Austriacul a revenit la Genoa, în
12:10
Oklahoma City Thunder, primul eşec după patru victorii la rând. Campioana a fost învinsă de Phoenix Su # Antena Sport
Oklahoma City Thunder, campioana en titre a NBA şi cea mai bună echipă a momentului din liga profesionistă nord-americană de baschet, a cedat cu 105-108 în faţa lui Phoenix Suns, duminică seară, în deplasare. Devin Booker a înscris un coş de trei puncte decisiv în ultimele secunde, care i-a permis lui Phoenix Suns să se
Acum 6 ore
11:40
Anunţ de ultim moment despre revenirea lui Denis Alibec la Farul: “Asta i-a spus Hagi când a plecat” # Antena Sport
Zlotan Iaşko a făcut un anunţ de ultim moment despre revenirea lui Denis Alibec la Farul. Directorul sportiv al constănţenilor a transmis că nu se pune problema ca atacantul să semneze cu fosta lui echipă, în această iarnă. Iaşko a subliniat faptul că Alibec a plecat în cantonament alături de FCSB, semn că sunt şanse
11:30
Jaqueline Cristian este în continuare jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea ocupând locul 38, în urcare un loc, cu 1.324 de puncte. Este cea mai bună clasare din carieră pentru Jaqueline Cristian. Sorana Cîrstea, care a anunţat că se va retrage la finalul anului, a urcat două locuri şi este
11:20
Trei jucători de top vor să se transfere la Barcelona. Hansi Flick vrea să-şi întărească echipa şi are de unde alege în perioada de mercato din această iarnă. Joao Cancelo, Dusan Vlahovic şi Nico Schlotterbeck sunt cei trei jucători care şi-au exprimat interesul pentru un eventual transfer la formaţia de pe Camp Nou, la începutul
11:00
Azi, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Dani Oțil dă startul celui de-al treilea sezon Power Couple # Antena Sport
O premieră așteptată, comentată și îndrăgită de toată țara. Show-ul în care cuplurile demonstrează că atunci când ești într-o relație puternică, nicio provocare nu-ți poate sta în cale. Emisiunea în care nouă cupluri de vedete vor demonstra că fricile pot fi învinse și că încrederea este arma secretă. Cel de-al treilea sezon Power Couple începe
10:50
Marele Javier Zanetti a spus-o clar când a fost întrebat de Cristi Chivu: “A fost mereu limpede asta” # Antena Sport
Cristi Chivu are un parcurs excelent în Serie A, unde a dus-o pe Inter pe primul loc la finalul lui 2025 şi a început noul an cu o victorie clară, 3-1 cu Bologna, care le-a permis nerazzurrilor să îşi menţină fotoliul de lider. Javier Zanetti, unul dintre cei mai importanţi jucători din istoria echipei de
10:50
Chelsea este aproape să-l numească pe Liam Rosenior în funcţia de antrenor, după ce managerul grupării Strasbourg a sosit, duminică seară, la Londra pentru a purta discuţii în acest sens. În vârstă de 41 de ani, Rosenior urmează să se întâlnească luni cu oficialii clubului din vestul Londrei şi se aşteaptă ca discuţiile să se
10:50
Jana van Lent a doborât duminică recordul european pe distanţa de 10 km, impunându-se cu timpul de 30 min 09 sec în cursa Prom Classic de la Nisa (Franţa), informează EFE. Van Lent a îmbunătăţit cu două secunde vechiul record continental pe această distanţă, aflat din anul 2003 în posesia britanicei Paula Radcliffe (30 min
10:40
Daniel Pancu a luat o decizie radicală la CFR Cluj. Antrenorul a decis să-i lase acasă pe Ciprian Deac (39 de ani) şi Damjan Djokovic (35 de ani), jucători care împreună au 11 titluri cucerite alături de formaţia clujeană. Cei doi nu au făcut deplasarea în cantonamentul din Spania alături de restul jucătorilor de la
10:10
Denis Drăguş, aşteptat să semneze cu noua echipă. Trabzonspor renunţă definitiv la atacantul român # Antena Sport
Denis Drăguş e aşteptat să semneze cu noua echipă, Gaziantep. Trabzonspor e gata să renunţe definitiv la atacantul român de 28 de ani, care în acest sezon a evoluat sub formă de împrumut la Eyuspor. Turcii notează că Trabzonspor şi Gaziantep se află în negocieri avansate pentru transferul lui Denis Drăguş, care însă trebuie să-şi
Acum 8 ore
09:40
Încă o plecare de la FCSB, în această iarnă. De ce Laurenţiu Vlăsceanu (20 de ani) a fost cedat de campioană la Unirea Slobozia, şi Robert Necşulescu se va despărţi de roş-albaştri. Jucătorul de 18 ani va semna cu Chindia Târgovişte în această iarnă. Formaţia din liga secundă luptă pentru calificarea în play-off, fiind pe
09:20
Cristi Chivu, descris de italieni în doar trei cuvinte după ce Inter a dat recital în primul meci din 2026 # Antena Sport
Cristi Chivu a fost descris de italieni în doar câteva cuvinte, după ce Inter a dat recital în primul meci din 2026. Nerazzurrii au învins-o cu 3-1 pe Bologna şi au revenit pe primul loc în Serie A. După meci, Cristi Chivu a fost numit de italieni ca fiind un "debutant de top", ţinând cont
09:00
“Nu ne interesează”. Jucătorul din Liga 1, refuzat de FCSB. Mihai Stoica a dezvăluit planul campioanei # Antena Sport
Mihai Stoica a dezvăluit ce jucător din Liga 1 a fost refuzat de FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a declarat că Joao Lameira (26 de ani) nu este pe "radarul" roş-albaştrilor. Mijlocaşul celor de la Oţelul a impresionat în acest sezon de Liga 1, el fiind jucător de bază la echipa din Galaţi.
08:50
Olimpiu Moruţan, dorit de Rapid? Victor Angelescu a dat detalii despre posibilul transfer de top al giuleştenilor # Antena Sport
Victor Angelescu a oferit declaraţii despre posibilul transfer al lui Olimpiu Moruţan (26 de ani) la Rapid. Preşedintele giuleştenilor a declarat că nu se pune problema ca mijlocaşul să semneze cu trupa lui Costel Gâlcă, în această iarnă. Olimpiu Moruţan are mari şanse să se despartă de Aris Salonic, în actuala perioadă de mercato. Internaţionalul
08:30
Decizia luată de Tottenham în privinţa lui Radu Drăguşin. Anunţul englezilor despre viitorul fundaşului român # Antena Sport
Englezii au dezvăluit ce decizie a luat Tottenham în privinţa lui Radu Drăguşin (23 de ani). Oficialii lui Spurs nu sunt de acord să-l cedeze sub formă de împrumut pe fundaşul român, în această iarnă. Radu Drăguşin
08:20
Motivul pentru care Cristi Chivu nu a oferit declaraţii după Inter – Bologna 3-1. Ce s-a întâmplat cu antrenorul român # Antena Sport
Cristi Chivu nu a oferit declaraţii după ce Inter a învins-o categoric pe Bologna, scor 3-1, în prima etapă de Serie A din 2026. Antrenorul român nu s-a prezentat la flash-interviuri şi nici la conferinţa de presă, după ce echipa lui a revenit pe primul loc. Cristi Chivu a trăit la intensitate maximă duelul cu […] The post Motivul pentru care Cristi Chivu nu a oferit declaraţii după Inter – Bologna 3-1. Ce s-a întâmplat cu antrenorul român appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:00
Nota primită de Cristi Chivu după ce a început fulminant anul 2026: “Pentru cei care se îndoiau” # Antena Sport
Inter a început perfect noul an, învingând-o pe Bologna cu 3-1 la capătul unui meci dominat complet de formația lui Cristi Chivu. După finalul partidei, presa din Italia s-a mișcat repede și a acordat notele pentru jucătorii celor două formații și pentru antrenori, iar antrenorul român a primit “calificativul” 7. Cristi Chivu a început ideal […] The post Nota primită de Cristi Chivu după ce a început fulminant anul 2026: “Pentru cei care se îndoiau” appeared first on Antena Sport.
4 ianuarie 2026
23:50
Inter – Bologna 3-1. Cristi Chivu, start perfect de an! Păstrează prima poziţie în Serie A # Antena Sport
Inter a trecut de Bologna într-o manieră categorică, scor 3-1. Pentru formaţia pregătită de Cristi Chivu au marcat Zielinski, Lautaro şi Thuram. Pentru oaspeţi a marcat Castro. Graţie acestei victorii, Inter păstrează prima poziţie în Serie A, la 1 punct distanţă de ocupanta locului 2, AC Milan. Inter – Bologna LIVE TEXT 3-1 Min. 83 […] The post Inter – Bologna 3-1. Cristi Chivu, start perfect de an! Păstrează prima poziţie în Serie A appeared first on Antena Sport.
23:40
“Nicio echipă din Italia nu-și permite”. Președintele lui Inter, detalii despre starul dorit de “nerazzurri” # Antena Sport
Giuseppe Marotta, președintele lui Inter Milano, a vorbit înainte de meciul echipei sale contra Bolognei despre posibilitatea ca Joao Cancelo să revină pe Giuseppe Meazza. Conducătorul clubului a dezvăluit că negocierile dintre cele două tabere se află într-o fază intermediară, dând detalii și despre latura financiară a înțelegerii. Joao Cancelo este o țintă pentru Inter […] The post “Nicio echipă din Italia nu-și permite”. Președintele lui Inter, detalii despre starul dorit de “nerazzurri” appeared first on Antena Sport.
23:10
Epassy l-a învins pe Ngezana la Cupa Africii pe Națiuni. Camerun s-a calificat în sferturile competiției # Antena Sport
Camerun s-a calificat în sferturile Cupei Africii pe Națiuni, după ce a învins-o cu 2-1 pe Africa de Sud, într-un duel care i-a pus față în față pe Devis Epassy, de la Dinamo, respectiv pe Siyabonga Ngezana, de la FCSB, ambii fiind integraliști. În faza următoare, pe “leii neîmblânziți” îi așteaptă un duel infernal cu […] The post Epassy l-a învins pe Ngezana la Cupa Africii pe Națiuni. Camerun s-a calificat în sferturile competiției appeared first on Antena Sport.
22:50
În această seară, un alt jucător s-a alăturat lotului FCSB din Antalya. Este vorba de Joyskim Dawa. Fundașul camerunez s-a dus în Antalya, preferând să vină direct din vacanța din Japonia, acolo unde a petrecut sărbătorile de iarnă. Camerunezul Joyskim Dawa vine după o accidentare, care l-a ţinut o lungă perioadă în afara terenului. În […] The post Fotbalistul a ajuns acum în cantonamentul FCSB-ului. A venit direct din vacanţă appeared first on Antena Sport.
22:40
Primul transfer al Rapidului a ajuns în Antalya. Semnătura pe contract, tot ce lipsește # Antena Sport
Daniel Paraschiv, jucătorul care s-a înțeles cu Rapid pentru un nou contract în cariera sa, a ajuns în Antalya, unde giuleștenii vor face cantonamentul de iarnă. Deși clubul de sub podul Grant încă nu a oficializat împrumutul atacantului, el va începe pregătirea alături de Costel Gâlcă și colegii săi. Daniel Paraschiv a fost asociat cu […] The post Primul transfer al Rapidului a ajuns în Antalya. Semnătura pe contract, tot ce lipsește appeared first on Antena Sport.
22:20
Coleg cu Cristiano Ronaldo, negocieri cu Dan Şucu. Se pregăteşte transferul: “Visez să joc în Europa” # Antena Sport
Dan Şucu se pregăteşte să facă un transfer important, dar nu la Rapid, ci la Genoa! Românul se află în negocieri cu portarul brazilian al lui Al-Nassr, Bento Matheus Krepski. Tuttomercatoweb.com anunţă că Genoa a înaintat o ofertă pentru Bento, iar şansele de transfer sunt foarte mari, deoarece portarul vrea să se mute în Europa, […] The post Coleg cu Cristiano Ronaldo, negocieri cu Dan Şucu. Se pregăteşte transferul: “Visez să joc în Europa” appeared first on Antena Sport.
22:10
“Real Madrid e clubul visurilor mele”. “Perla” lui Bayern Munchen, declarație extrem de controversată # Antena Sport
Bayern Munchen se află în pauza de iarnă în această perioadă, iar jucătorii profită de aceste momente pentru a participa la diverse activități. Recent, Lennart Karl, puștiul de 17 ani al bavarezilor, a fost prezent la un eveniment alături de un fan club al echipei sale, unde a făcut o declarație care poate înfuria enorm […] The post “Real Madrid e clubul visurilor mele”. “Perla” lui Bayern Munchen, declarație extrem de controversată appeared first on Antena Sport.
21:40
Gol de “cascadorii râsului” în Portugalia. Porto a marcat în meciul cu Santa Clara după o gafă uluitoare # Antena Sport
The post Gol de “cascadorii râsului” în Portugalia. Porto a marcat în meciul cu Santa Clara după o gafă uluitoare appeared first on Antena Sport.
21:40
Veste tristă pentru suflarea rapidistă. A murit Virgil Bălașa, fostul mare campion de la Rapid. Ca jucător de rugby, cariera lui Bălașa a fost srtrâns legată de CS Rapid. După retragere, acesta și-a continuat munca în rugby şi a devenit antrenor. A activat în mai multe centre importante de formare, printre care CSS Locomotiva București, […] The post A murit Virgil Bălașa, fostul mare campion de la Rapid appeared first on Antena Sport.
21:20
Federaţia Elveţiană de Box (SwissBoxing) a anunţat, într-un comunicat de presă, moartea unuia dintre tinerii săi sportivi, la doar 18 ani. Benjamin Johnson a salvat viaţa unei prietene din flăcări, punându-şi propria viaţă în pericol. Benjamin Johnson a fost identificat printre victime. Membru al Clubului Lausannois, tânărul boxer elveţian avea 18 ani. „Un sportiv promiţător […] The post Boxer de 18 ani, mort în tragedia din Elveția appeared first on Antena Sport.
20:50
Anunţul lui Kevin Ciubotaru despre transferul la FCSB: “Orice jucător își dorește să câștige trofee. Deci, da!” # Antena Sport
Se mai transferă Kevin Ciubotaru la FCSB? Răspunsul a fost dat chiar de fotbalist. Chiar dacă tratativele au intrat în impas, Kevin Ciubotaru spune că este deschis la un transfer. Când a fost contactat de FCSB? “Cu două luni înainte să se termine sezonul regular mi-au scris și m-au întrebat dacă sunt interesat. Eu am […] The post Anunţul lui Kevin Ciubotaru despre transferul la FCSB: “Orice jucător își dorește să câștige trofee. Deci, da!” appeared first on Antena Sport.
20:40
The post Jurnal Antena Sport | Rapid are cotă bună appeared first on Antena Sport.
20:40
Jurnal Antena Sport | Ionuț Cercel i-a făcut pe colegii de la FCSB să râdă la sosirea în Antalya # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Ionuț Cercel i-a făcut pe colegii de la FCSB să râdă la sosirea în Antalya appeared first on Antena Sport.
20:40
Jurnal Antena Sport | Mare cât Zlatan, suedezul Alibek de la CFR s-a prezentat fanilor # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Mare cât Zlatan, suedezul Alibek de la CFR s-a prezentat fanilor appeared first on Antena Sport.
20:30
Ciubotaru, sfătuit de Dorinel Munteanu după ce FCSB s-a înțeles cu Hermannstadt pentru mutare: “Asta mi-aș dori” # Antena Sport
Dorinel Munteanu a acordat un interviu din Antalya, acolo unde se pregătește alături de Hermannstadt pentru a doua parte a sezonului din Liga 1. În Turcia, antrenorul sibienilor a dezvăluit că a vorbit cu Kevin Ciubotaru, jucătorul curtat intens în ultima perioadă de FCSB. Campioana României și-l dorește pe fundașul de 21 de ani de […] The post Ciubotaru, sfătuit de Dorinel Munteanu după ce FCSB s-a înțeles cu Hermannstadt pentru mutare: “Asta mi-aș dori” appeared first on Antena Sport.
20:10
No Mbappe, no problem! Real Madrid a defilat cu Betis. Gonzalo Garcia a reușit hat-trick-ul # Antena Sport
Real Madrid a învins-o duminică pe teren propriu cu scorul de 5-1 pe Betis Sevilla, în etapa a 18-a din La Liga. Gonzalo Garcia, înlocuitorul lui Kylian Mbappe pe postul de vârf, a reușit un hat-trick. Fără Mbappe, Real Madrid a câștigat cu 5-1 cu Betis Titularizat după ce Kylian Mbappe s-a accidentat la genunchiul […] The post No Mbappe, no problem! Real Madrid a defilat cu Betis. Gonzalo Garcia a reușit hat-trick-ul appeared first on Antena Sport.
19:50
FCSB a decis să îi schimbe destinaţia lui Laurenţiu Vlăsceanu. Astfel, jucătorul pleacă de la UTA şi va evolua la Unirea Slobozia. Laurenţiu Vlăsceanu (20 de ani), jucător care a fost împrumutat în acest sezon la UTA, va evolua până în vară la Unirea Slobozia. FCSB l-a mai împrumutat pe Vlăsceanu la Unirea Slobozia şi […] The post E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord” appeared first on Antena Sport.
19:30
Plecat de la Petrolul, Alexandru Tudorie a semnat cu Wuhan Three Towns la începutul anului trecut, formaţie care a plătit pentru transferul lui 200.000 de euro. Acum, clubul a fost oficializat despărţirea de român. Presa din China a anunțat imediat că Alexandru Tudorie este foarte aproape să semneze cu formația Guangdong GZ-Power, din liga a […] The post Alexandru Tudorie şi-a găsit echipă. Cu cine semnează appeared first on Antena Sport.
19:30
Sorin Cârțu a dezvăluit secretul lui Filipe Coelho. Cum a terminat anul pe locul 1 cu Universitatea Craiova # Antena Sport
Sorin Cârțu, președintele de onoare al celor de la Universitatea Craiova, a vorbit în cadrul unei intervenții despre prima jumătate de sezon făcută de olteni, care au încheiat anul 2025 pe primul loc. Oficialul clubului din Bănie s-a concentrat pe modul în care a venit Filipe Coelho la echipă în locul lui Mirel Rădoi și […] The post Sorin Cârțu a dezvăluit secretul lui Filipe Coelho. Cum a terminat anul pe locul 1 cu Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.
