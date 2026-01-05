Cel mai ignorat risc financiar al anului 2026

11:10

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va trimite Corpul de Control al ministerului la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, după ce managerul de acolo, Raluca Ştefan, a acuzat că sunt medici în spital care fac kite, merg la sală sau pe care îi vede în cârciumi, dar care sunt scutiţi de gărzi pentru […]