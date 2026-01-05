Amânări repetate pentru centrala electrică Iernut, fără constructor de 10 ani

12:40

Manchester United l-a demis pe antrenorul Ruben Amorim după un sezon dezamăgitor, având doar 24 de victorii din 63 de meciuri. Echipa se află pe locul 6 în Premier League, la 17 puncte distanță de liderul Arsenal. Chelsea, de asemenea fără antrenor, îl consideră pe Liam Rosenior ca înlocuitor pentru Enzo Maresca.