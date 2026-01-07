Răzvan Lucescu duce PAOK în sferturile Cupei Greciei după lovituri de departajare

19:10

Florinel Coman a marcat pentru Al-Gharafa în victoria cu 3-2 împotriva lui Umm-Salal și este lider în campionatul din Qatar. Brăileanul, care a intrat pe teren în minutul 70, a înscris primul său gol al sezonului, dar își dorește o revenire în România. Contractul său de 2 milioane de dolari pe sezon îl menține rezervă.