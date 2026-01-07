Negocierile au intrat într-o fază critică: provocări și soluții eficace
MainNews.ro, 7 ianuarie 2026 02:30
Negocierile de pace între Rusia și Ucraina au ajuns într-o fază critică, iar liderii participanți, inclusiv Nicușor Dan, subliniază importanța sprijinului continuu și coordonării. România se angajează să contribuie la asigurarea unei păci juste și durabile, respectând dreptul internațional, și va sprijini Ucraina în securitatea la Marea Neagră. Reuniunea Coaliției de Voință a avut loc
• • •
Acum 15 minute
03:00
O companie europeană inovează cu ochelarii IXI, care folosesc cristale lichide și senzori pentru a adapta automat prescripția. Acesti ochelari oferă o experiență superioară lentilelor bifocale și varifocale, eliminând distorsiunile vizuale. Lansați în 2024, promite confort și eficiență în utilizare. Ochelarii IXI utilizează tehnologii avansate, inclusiv senzori de urmărire a ochilor și cristale lichide, pentru
Acum 30 minute
02:50
Cristian Tudor Popescu avertizează că stilul autoritar al lui Trump poate influența justiția din România, încurajând acțiuni arbitrare. El compară opoziția față de Trump la nivel internațional cu dezaprobarea justiției române, subliniind că agresivitatea acestuia determină reacții negative inclusiv printre aliați. CTP critică influența stilului autoritar al lui Trump asupra justiției române Trump și justiția
Acum o oră
02:30
02:20
PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, s-a calificat în sferturile Cupei Greciei după o victorie dramatică la loviturile de departajare, în fața echipei Atromitos. Scorul final a fost 5-4, după un meci în care cele două echipe au terminat la egalitate 1-1 după 90 de minute. PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, s-a calificat în
02:20
Nicușor Dan, președintele României, nu poate reveni din Franța din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile care împiedică aterizarea avionului militar Spartan. Aerosporturile din Paris sunt afectate de ninsori, iar Ministerul Afacerilor Externe a emis avertizări de călătorie pentru regiuni din Franța. Nicușor Dan este blocat în Paris din cauza vremii nefavorabile în România Aeronava Spartan a
Acum 2 ore
02:00
Impozitele pe locuințe în Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc rămân la nivelul minim permis de lege în 2026. În schimb, taxele auto vor fi ajustate conform noilor reglementări fiscale, favorizând vehiculele hibride și electrice, în timp ce mașinile vechi pot suporta creșteri de până la 70%. Impozitele pe locuințe în Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc
02:00
Curățarea panourilor fotovoltaice este esențială pentru maximizarea eficienței și prelungirea duratei de viață a sistemului. Recomandat este să le curăți cel puțin de două ori pe an, în funcție de condițiile de mediu. O întreținere corectă asigură o producție optimă de energie și identificarea rapidă a eventualelor probleme. Panourile fotovoltaice necesită curățare periodică pentru a
01:40
Laureata Nobelului pentru Pace 2025, Maria Corina Machado, laudă intervenția lui Donald Trump pentru capturarea lui Maduro, dorind să împartă premiul cu el. Într-un interviu, Machado consideră acest moment crucial pentru Venezuela. Trump însă a exclus-o de la conducerea țării, generând tensiuni politice. Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace 2025, laudă acțiunea
01:30
Nicu Ştefănuţă, vicepreşedintele Parlamentului European, avertizează despre instabilitatea securității mondiale și nevoia de înțelepciune în deciziile internaționale. El subliniază importanța unei abordări realiste și critică slăbiciunile UE în fața provocărilor globale, pledând pentru unitate în blocul occidental. Nicu Ştefănuţă avertizează asupra instabilității securității mondiale și necesității calmului în luarea deciziilor internaționale analiza sa subliniază că
01:20
Gigi Becali a fost lăudat de Dumitru Dragomir după anunțul plecării lui Octavian Popescu de la FCSB la Al-Okhdood. Becali confirmă strategia de împrumut pentru mijlocaș, în timp ce Dragomir crede că Popescu va excela sub comanda lui Marius Șumudică în Arabia Saudită, fiind un campionat mai competitiv. Gigi Becali a anunțat plecarea lui Octavian
01:20
Recorder reacționează acuzând Curtea de Apel București de minciuni și manipulări, după publicarea documentarului „Justiție capturată". CAB justifică modificările în completurile de judecată, dar Recorder susține că a solicitat interviuri, care au fost refuzate. Controversa continuă să stârnească emoții publice. Recorder acuză Curtea de Apel București de minciuni și manipulări în urma comunicatului său Curtea
Acum 4 ore
01:00
Un sondaj recent Avangarde arată că 55% dintre românii din mediul urban favorizează relații economice mai strânse cu Federația Rusă, în contrast cu 55% dintre cei din mediul rural care se opun. Aceste rezultate reflecă o divizare a percepțiilor despre Rusia, influențate de contextul economic și politic actual. 55% dintre români susțin relații economice mai
00:40
Venezuela sub noua conducere a Delcy Rodríguez se confruntă cu presiuni din partea SUA, inclusiv cerința de a opri vânzările de petrol către adversarii americani. Armata americană joacă un rol crucial, iar cetățenii din Caracas simt o intensificare a represiunii. Alegerile libere rămân incertitudini într-un climat tensionat. Statele Unite susțin că dețin controlul asupra Venezuelei
00:30
Angajamentele României pentru Ucraina privind garanțiile de securitate vor fi prezentate în Parlament, a anunțat președintele Nicușor Dan. Acestea includ pregătirea militarilor ucraineni și sprijin logistic. Detalii specifice vor rămâne confidențiale, subliniind importanța cooperării internaționale pentru securitate. Angajamentele României pentru Ucraina vor fi trecute prin Parlament Președintele Nicușor Dan a declarat că nu se vor
00:20
Planurile SUA pentru Groenlanda au stârnit controverse, președintele Trump afirmând că dobândirea insulei este o prioritate de securitate națională. Casa Albă ia în calcul chiar intervenția militară. Lideri europeni subliniază că Groenlanda aparține poporului său, promițând să asigure securitatea în regiunea arctică. Casa Albă confirmă că președintele Donald Trump discută opțiuni pentru dobândirea Groenlandei ca
00:10
Erik ten Hag a fost prezentat oficial la Twente ca director tehnic, după un parcurs dificil la Bayer Leverkusen și Manchester United. Olandezul revine în fotbal la 4 luni de la demitere, având deja o carieră solidă la clubul său de suflet. Twente ocupă locul 6 în campionatul Olandei în acest moment. Erik ten Hag
00:00
27.000 de cetățeni ucraineni refugiați angajați în domenii cu mare cerere în Europa 2026 # MainNews.ro
Norvegia devine un refugiu pentru circa 27.000 de cetățeni ucraineni în 2026, cu o cerere crescută în sectoare precum horeca, logistică, construcții și sănătate. Integrarea acestora pe piața muncii s-a accelerat, iar numărul refugiaților este în continuă creștere. Află mai multe despre oportunitățile de angajare! Norvegia are aproximativ 27.000 de cetățeni ucraineni refugiați angajați la
6 ianuarie 2026
23:40
Casa Albă a anunțat că ia în considerare utilizarea forței armate pentru a obține Groenlanda, considerată o prioritate de securitate națională de Trump. Liderii UE se opun, subliniind dreptul Danemarcei de a decide asupra teritoriului. Președintele României a clarificat că Groenlanda este un teritoriu autonom NATO. Casa Albă discută opțiuni pentru obținerea Groenlandei, inclusiv utilizarea
23:30
Andrei Coubiş, talentul de 22 de ani de la AC Milan, a semnat cu U Cluj, echipă care l-a împrumutat până în vară, având și opțiunea de transfer definitiv. Deși dorit de Dinamo, Coubiş se va alătura cantonamentului din Antalya al "Şepcilor roşii". A fost căpitanul lui Milan Primavera. Andrei Coubiş a semnat cu U
23:30
Oficialii americani și ucraineni au discutat la Paris soluții pentru cedările teritoriale în negocierile de pace privind războiul din Ucraina. Președintele Zelenski a subliniat că problema teritorială este cea mai mare obstacol. Delegația ucraineană va rămâne la Paris pentru consultări suplimentare privind garanțiile de securitate. Negociatorii ucraineni au discutat la Paris despre cedările teritoriale necesare
23:30
Nicușor Dan a anunțat că are oameni în minte pentru conducerile SRI și SIE. Președintele va negocia numirile cu PSD, având ca prioritate siguranța națională și stabilitatea coaliției. Consultările vor include discuții despre șefii parchetelor, cu proceduri ce urmează să fie inițiate de Ministerul Justiției. Nicușor Dan are propuneri pentru conducerea SRI și SIE, menționând
Acum 6 ore
23:10
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost audiat în dosarul privind moartea unui adolescent, acuzat că a provocat accidentul mortal. Şedinţa a fost marcată de încercări de tergiversare a procesului. Ministerul Justiției a cerut o examinare rapidă a cazului, în contextul realegerii sale. Fostul primar de Boldureşti, Nicanor Ciochină, este acuzat de omorul unui
23:00
Hyundai intră în competiția globală a roboticii, anunțând producția masivă de roboți umanoizi Atlas până în 2028. Acesta va optimiza fabricile, iar compania va lansa modelul de robotică ca serviciu (RaaS) pentru clienți. În timp ce Tesla și Xpeng progresează, Hyundai ambiționează să devină lider pe piața roboților. Hyundai va produce mii de roboți umanoizi
22:50
Declarația Unică 2026 a fost publicată de ANAF, oferind formularul 212 pentru completare online. Acesta se adresează contribuabililor cu venituri din PFA, chirii, criptomonede și alte activități independente. ANAF a emis și procedura pentru Declarația precompletată, facilitând astfel procesul de declarare a veniturilor. Formularul 212 pentru Declarația Unică 2026 este disponibil pentru completare online pe
22:40
Protecția armată reîntoarsă pentru Prințul Harry: o decizie crucială pentru regele Charles # MainNews.ro
Prințul Harry ar putea primi din nou protecție armată în Regatul Unit, o decizie care ar putea facilita reconcilierea cu regele Charles. Ministerul de Interne va confirma măsura în curând, având în vedere riscurile recente la care a fost expus. Aceasta ar permite întoarcerea familiei sale la Londra. Prințul Harry ar putea primi din nou
22:30
Președintele Nicușor Dan a subliniat, la reuniunea aliaților Ucrainei, rolul României în garanțiile de securitate pentru Ucraina, evidențiind suportul logistic și instruirea milit
22:20
Nicușor Dan a comentat poziția României privind situația din Venezuela după operațiunea militară a SUA împotriva lui Maduro. În plus, a clarificat declarațiile lui Trump despre Groenlanda, subliniind statutul autonom al acestui teritoriu și importanța respectării voinței poporului venezuelean pentru restabilirea democrației. Nicușor Dan a comentat situația internațională după operațiunea SUA împotriva lui Nicolas Maduro … Articolul Nicușor Dan: România, în contextul crizei Maduro și amenințărilor lui Trump apare prima dată în Main News.
22:10
Aris Eram, cunoscut pentru apetitul său, a decis să participe la provocarea Survivor 2026! Cu înfometarea la cote ridicate, acesta pornește într-o aventură inedită în mijlocul oceanului. Nu rata premiera celui mai așteptat show, pe 20.30, vineri, la Antena 1! Află detalii despre competiția intensă și provocările ce îl așteaptă! Aris Eram a acceptat provocarea … Articolul Aris Eram, pregătit pentru provocarea Survivor! Jurnal Antena Sport apare prima dată în Main News.
22:00
Firme românești vor participa la CES 2026, cel mai mare salon internațional de tehnologie, între 6-9 ianuarie la Las Vegas. Participarea se va desfășura în pavilionul românesc de la Venetian Expo, organizat de Romania IT. Descoperă listă companiilor care duc inovația românească pe plan internațional. Firme românești vor participa la CES 2026 la Las Vegas … Articolul Firme românești inovatoare la CES Las Vegas 2026: Tehnologie de viitor apare prima dată în Main News.
22:00
Liderii Franței, Marii Britanii și Ucrainei au semnat o declarație de intenție pentru desfășurarea de forțe multinaționale în Ucraina, oferind garanții de securitate. Președintele Zelenski subliniază importanța soluționării problemelor teritoriale în cadrul negocierilor de pace. Această inițiativă vizează consolidarea securității ucrainene. Liderii Franței, Marii Britanii și Ucrainei au semnat o declarație de intenție pentru desfășurarea … Articolul Ucraina și puterile europene: Declarație pentru forță multinațională responsabilă apare prima dată în Main News.
22:00
CSM avertizează că referendumul propus de președintele Nicușor Dan privind Consiliul nu respectă legislația în vigoare. Secția pentru procurori subliniază că demiterea membrilor CSM se poate face doar prin proceduri legale stabilite, nu prin referendum, care nu este prevăzut de lege. Justiția trebuie să rămână independentă. CSM a informat președintele României că referendumul propus nu … Articolul Referendumul președintelui privind Consiliul nu respectă legea apare prima dată în Main News.
21:40
Garanțiile de securitate pentru Ucraina aprobate de Coaliția voluntarilor, din care face parte și România, vizează asigurarea unei păci durabile. Franța și Marea Britanie iau în considerare trimiterea de trupe, în timp ce România va oferi sprijin logistic și pregătire pentru soldații ucraineni. Ucraina salută aceste inițiative. 35 de țări din „Coaliția voluntarilor”, inclusiv România, … Articolul Garanții de securitate pentru Ucraina: țările ce pot trimite trupe apare prima dată în Main News.
21:30
Nicușor Dan discută numirile directorilor SRI și SIE, inclusiv posibilitatea includerii unor politicieni. Negocierile cu liderii PSD și PNL sunt în curs, iar un nou șef la DNA este o prioritate. De trei ani, SRI nu are un director permanent, iar Gabriel Vlase ar putea fi înlocuit la SIE. Nicușor Dan vrea să numească noi … Articolul Nicușor Dan propune numiri politice la SRI și SIE apare prima dată în Main News.
21:20
Nicușor Dan a anunțat concluziile reuniunii „Coaliția de Voință” de la Paris, evidențiind importanța garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Statele Unite joacă un rol crucial în aceste asigurări, subliniind parteneriatul transatlantic. Detaliile despre angajamentele României au fost discutate, inclusiv suportul logistic și militar. Nicușor Dan a prezentat concluziile reuniunii Coaliției de Voință pentru garanțiile de … Articolul Nicușor Dan, concluzii cruciale despre securitatea Ucrainei și rolul SUA apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
21:10
Duarte a semnat rapid cu FCSB, demonstrând astfel determinarea și angajamentul său față de echipă. Această alegere surprinzătoare ar putea aduce un plus de valoare clubului și îl poziționează ca un transfer strategic pentru sezonul în curs. Află mai multe detalii despre această mutare pe Antena Sport. Duarte a semnat un contract cu FCSB Mutarea … Articolul Duarte semnează cu FCSB fără ezitare – Transfer spectaculos în Liga 1 apare prima dată în Main News.
21:00
Protestele continuă în Teheran, unde poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestanții care contestă guvernul. Aceste acțiuni vin pe fondul nemulțumirilor legate de costul vieții, protestele fiind inspirate de mișcarea din 2022 după moartea lui Mahsa Amini. Cel puțin 12 persoane au fost ucise în ultimele zile. Poliția iraniană a folosit gaze lacrimogene … Articolul Protestele din Teheran: Poliția folosește gaze lacrimogene împotriva manifestanților apare prima dată în Main News.
21:00
China a interzis exporturile de bunuri cu dublă utilizare către Japonia, ca răspuns la declarațiile premierului japonez despre Taiwan. Măsura, considerată simbolică, afectează importurile de pământuri rare, esențiale pentru industria japoneză, și agravează tensiunile bilaterale în contextul geopolitic actual. China interzice exporturile de bunuri cu dublă utilizare către Japonia ca reacție la o declarație a … Articolul China impune măsuri severe Japoniei, în urma tensiunilor legate de Taiwan apare prima dată în Main News.
21:00
Inspecţia Judiciară a prezentat un raport referitor la acuzaţiile din documentarul Justiţia Capturată, evidenţiind verificările anterioare privind activitatea DNA şi instanţelor. Au fost clasate sesizările legate de conduceri, iar controalele în instanţe continuă pentru a identifica disfuncţionalităţi în sistemul judiciar. Inspecţia Judiciară a prezentat un raport privind acuzaţiile din documentarul „Justiţia Capturată” Unele aspecte au … Articolul Raport al Inspecției Judiciare despre acuzațiile din „Justiția Capturată” apare prima dată în Main News.
20:30
Nicușor Dan a sărbătorit Crăciunul în Făgăraș, respectând tradițiile locale, și a dezvăluit că mănâncă ciolan cu fasole de sărbători. De Revelion, a ramas treaz până la trei dimineața. Liderul român speră într-o schimbare graduală pentru România până în 2026, în contextul unui mediu internațional dificil. Nicușor Dan a călătorit cu un avion militar spre … Articolul Nicușor Dan, relaxat în avion spre Paris: „Mănânc ciolan cu fasole de Crăciun” apare prima dată în Main News.
20:20
Deputatul USR Claudiu Năsui a criticat Guvernul Bolojan pentru creșterea taxelor, afirmând că sărăcirea populației este o alegere politică. El subliniază că politicile fiscale au afectat puterea de cumpărare, punând presiune asupra cetățenilor, și avertizează că aceste măsuri nu vor avea un impact benefic pe termen lung. Claudiu Năsui acuză Guvernul Bolojan de sărăcirea populației … Articolul Critica unui fost ministru USR: Măsurile Bolojan și sărăcirea populației apare prima dată în Main News.
20:10
Deian Sorescu, fotbalist al naționalei României, și-a anulat nunta pentru a se concentra pe calificarea la Mondiale. Convocat frecvent, dar folosit rar, Sorescu vorbește despre provocările emoționale și glumele colegilor înaintea meciului crucial cu Turcia, evidențiind dedicarea sa față de visul național. Deian Sorescu a anulat nunta programată pentru vară pentru a se concentra pe … Articolul Fotbalist de umplutură din națională anulează nunta pentru Mondiale apare prima dată în Main News.
20:00
JUE confirmă deciziile ICCJ privind prescripția răspunderii penale, afirmând că dreptul Uniunii nu impune redeschiderea proceselor penale după împlinirea termenului. Concluziile subliniază respectul pentru principiile legalității și securității juridice. Așteptând decizia finală, ICCJ va evalua impactul asupra jurisprudenței. JUE confirmă corectitudinea deciziilor ICCJ privind prescripția răspunderii penale Concluziile Avocatului General subliniază respectarea dreptului Uniunii și … Articolul JUE validează deciziile ICCJ despre prescripția răspunderii penale apare prima dată în Main News.
19:50
Chelner avertizează despre riscul incendiului în barul din Crans-Montana, neascultat timp de 6 ani # MainNews.ro
Un chelner a avertizat clienții despre riscul incendiului în barul Le Constellation din Crans-Montana cu șase ani înainte de tragedia din noaptea de Revelion 2025-2026, care a dus la moartea a 40 de persoane. Avertismentul a fost ignorat, iar acum ancheta investighează omor și vătămare din neglijență. Un chelner a avertizat clienții cu șase ani … Articolul Chelner avertizează despre riscul incendiului în barul din Crans-Montana, neascultat timp de 6 ani apare prima dată în Main News.
19:50
DeepSeek a revoluționat Silicon Valley prin lansarea unui model AI open-source, ducând la prăbușirea acțiunilor marilor companii tehnologice. Deși inițial a șocat piața, actualizările recente nu au generat reacții asemănătoare. Compania se confruntă cu limitări de putere de calcul, în timp ce SUA își menține dominația în AI. DeepSeek a provocat panică pe piețele financiare … Articolul Ce s-a întâmplat cu DeepSeek, controversata vedetă din Silicon Valley? apare prima dată în Main News.
19:20
Președintele Nicușor Dan a participat la reuniunea „Coaliției de Voință” la Palatul Elysee din Paris, alături de Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski. Acest grup internațional de 30 de țări se angajează să sprijine Ucraina în războiul împotriva Rusiei, asigurând garanții de securitate în caz de armistițiu. Nicușor Dan a participat la reuniunea „Coaliția de Voință” … Articolul Nicușor Dan și Emmanuel Macron, întâlnire înainte de reuniunea „Coaliției de Voință” apare prima dată în Main News.
19:20
Numirea directorilor SRI și SIE va fi analizată împreună cu conducerea marilor parchete. Nicușor Dan a menționat că există patru-cinci variante de candidați, incluzând profesioniști din sistem și persoane politice. Președintele subliniază importanța stabilității în acest proces de selecție. Numirea directorilor SRI și SIE va fi discutată împreună cu conducerea marilor parchete Există patru-cinci variante … Articolul Numirea șefilor SRI și SIE, analizată împreună cu marile parchete apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
19:10
Florinel Coman a marcat pentru Al-Gharafa în victoria cu 3-2 împotriva lui Umm-Salal și este lider în campionatul din Qatar. Brăileanul, care a intrat pe teren în minutul 70, a înscris primul său gol al sezonului, dar își dorește o revenire în România. Contractul său de 2 milioane de dolari pe sezon îl menține rezervă. … Articolul Florinel Coman, lider în Qatar după golul marcat pentru Al-Gharafa apare prima dată în Main News.
19:00
Amazon extinde Alexa+ în televizoarele Samsung și automobilele BMW, oferind utilizatorilor posibilitatea de a controla dispozitivele și de a interacționa natural cu vehiculul. Această inovație marchează un pas important în integrarea asistenților AI în viața de zi cu zi, crescând astfel eficiența și confortul utilizatorilor. Televizoarele Samsung integrează Alexa+ pentru acces rapid la conținut și … Articolul Alexa+ acum disponibilă pe televizoarele Samsung și în mașinile BMW apare prima dată în Main News.
19:00
Camera Deputaților a adoptat o lege care simplifică procedura de executare silită, eliminând procesul redundat de încuviințare, ceea ce va reduce numărul dosarelor în instanțe. Proiectul, inițiat de senatorul PSD Robert Cazanciuc, vizează un sistem judiciar mai rapid și eficient, concentrându-se pe cauzele esențiale. Camera Deputaților a adoptat o lege care simplifică executarea silită Legea … Articolul Legea care simplifică executarea silită, adoptată de Camera Deputaților apare prima dată în Main News.
18:50
România depășește Polonia, Cehia și Slovacia în bunăstarea gospodăriilor, atingând 86% din media UE la consumul individual efectiv. PIB-ul pe cap de locuitor este acum 77% din media Uniunii Europene, cu prețuri cu 41% mai mici decât media UE, conform studiului Eurostat din 2025. România a depășit Polonia, Cehia și Slovacia în bunăstarea materială a … Articolul România depășește Polonia, Cehia și Slovacia în bunăstarea gospodăriilor apare prima dată în Main News.
