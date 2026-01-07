Un bătrân a supraviețuit după ce a căzut de la etajul 15 datorită unui obiect banal

Un bătrân de 80 de ani a supraviețuit unei căderi de la etajul 15 în China, datorită unui uscător de haine care l-a prins la etajul 7. Salvarea sa incredibilă a fost realizată de un agent de securitate curajos, care a coborât pe exteriorul clădirii pentru a-l ajuta. Bărbatul a fost transportat la spital pentru … Articolul Un bătrân a supraviețuit după ce a căzut de la etajul 15 datorită unui obiect banal apare prima dată în Main News.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de MainNews.ro