Diana Șoșoacă: Conducerea „legitimă” a Venezuelei și comparația cu Ceaușescu
MainNews.ro, 5 ianuarie 2026 18:50
Diana Șoșoacă a declarat că a avut o conversație cu conducerea legitimă a Venezuelei, comparând înlăturarea președintelui Maduro cu execuția soților Ceaușescu. Ea susține că istoria Venezuelei se aseamănă cu cea a României și avertizează asupra agresiunilor externe. AUR a comentat, subliniind importanța relației cu SUA. Diana Șoșoacă afirmă că a discutat cu membri ai
• • •
Nicușor Dan a anunțat o reducere de 30% a cheltuielilor Administrației Prezidențiale în 2025, economisind 30 de milioane de lei din bugetul inițial. Această măsură subliniază angajamentul pentru un stat mai eficient și responsabil, reflectând necesitatea unei gestionări prudente a resurselor publice. Nicușor Dan a anunțat o reducere de 30% a cheltuielilor Administrației Prezidențiale în
În Ajunul Noului An, un tragic incendiu în barul „Constellation" din Crans-Montana a dus la moartea a 40 de persoane, inclusiv un tânăr român de 18 ani. Schiorii din stațiune au omagiat victimele formând o inimă pe pârtie, în timp ce victimele rănite continuă să lupte pentru viață în spitale din Elveția, Franța și Germania.
Curtea de Apel București a amânat decizia privind suspendarea numirii lui Dacian Cosmin Dragoș ca judecător CCR pentru 16 ianuarie 2026, coincizând cu pronunțarea legii pensiilor magistraților. Cererea de suspendare susține că numirea nu respectă condițiile de vechime prevăzute de Constituție. Curtea de Apel București a amânat decizia privind suspendarea numirii lui Dacian Cosmin Dragoș
Centrala electrică de la Iernut, începută în 2016, se află în dificultate, având un grad de execuție de 98% și fără constructor. Romgaz a stabilit un nou termen de finalizare pentru 31 decembrie 2026, după rezilierea contractului cu Duro Felguera din cauza degradării instalațiilor și întârzierilor. Centrala electrică de 430 MW de la Iernut, începută
Centrala electrică de 430 MW de la Iernut, proiectată de Romgaz, rămâne din nou fără constructor după 10 ani de execuție. Termenul de finalizare a fost amânat până la 31 decembrie 2026, în contextul degradării instalațiilor și contractelor controversate cu Duro Felguera. Care sunt provocările finale? Centrala electrică de 430 MW de la Iernut, începută
Via Danubiana este un traseu ecoturistic în România ce se întinde pe 1.075 de km, de la Baziaș la Sulina. Proiectul promovează natura și conectează comunitățile riverane printr-o rută sustenabilă, transformând Dunărea într-o destinație ideală pentru drumeții, ciclism și caiac. Redescoperă frumusețea malurilor Dunării! A fost inițiat proiectul Via Danubiana, care va conecta întreaga Dunăre
Senatoarea Simona Spătaru din USR subliniază importanța sprijinirii tranziției către un guvern democratic în Venezuela după reținerea lui Nicolas Maduro de către SUA. Ea afirmă că regimul Maduro este nedemocratic și a fost sancționat de Uniunea Europeană. România trebuie să respecte regulile internaționale și parteneriatele strategice. Senatoarea Simona Spătaru, din USR, susține sprijinirea tranziției către
Un fost profesor britanic de 65 de ani, Jonathan Carley, a fost amendat cu 570 de euro pentru purtarea unei uniforme de amiral falsă și a 12 medalii false la ceremonia de Ziua Comemorării din Llandudno. Impostura a fost descoperită datorită combinației neobișnuite a medalilor. Incidentul a stârnit indignare în comunitate. Un fost profesor de
Șumudică a acceptat provocarea de a salva echipa aflată pe locul penultim din Arabia Saudită # MainNews.ro
Marius Ninel Șumudică, fost antrenor la Rapid, revine în Arabia Saudită pentru a prelua echipa Al-Okhdood, penultima în clasament. Cu o prezentare de gală și dansuri, el speră să salveze echipa de retrogradare după despărțirea de Paulo Sergio, cu obiectivul de a îmbunătăți performanțele pe teren. Marius Ninel Șumudică revine în Arabia Saudită ca antrenor
În 2025, România a înregistrat o creștere record a înmatriculărilor de autoturisme, ajungând la 21.312 vehicule în decembrie, o creștere de 54,36%. Creșterea se datorează livrărilor prin Programul Rabla, determinând o piață auto mai mare decât anul anterior. Află cele mai vândute mașini pe final de an. Înmatriculările de autoturisme în România au atins un
Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, ar putea căuta refugiu la Moscova din cauza protestelor masive declanșate de criza economică severă. Dificultățile economice și violențele din stradă au determinat speculații despre fuga sa, în contextul în care anulările sprijinului din partea armatei devin tot mai probabile. Ayatollahul Ali Khamenei ar putea evalua opțiunea de
Legea privind plata pensiilor private a fost promulgară de președintele Nicușor Dan și va intra în vigoare la un an de la publicarea în Monitorul Oficial. Așteptată de 14 ani, această lege aduce schimbări importante în sistemul de pensii, inclusiv opțiuni de plată pentru contribuabili. Legea privind plata pensiilor private a fost promulgată de președintele
Prognoza meteo pentru marți, 6 ianuarie 2026, indică vreme în general închisă în România, cu precipitații mixte în vest și la munte. În București, temperaturile vor varia între 2-7 grade, cu ploi slabe și ceață. Detalii despre temperaturile din țară și prognoza pe următoarele săptămâni găsiți aici. Vremea va fi în general închisă pe 6
Iurie Leancă, fost premier al Republicii Moldova, a fost audiat ca martor în dosarul lui Vladimir Plahotniuc legat de furtul miliardului. Leancă regrete că nu a demisionat la timp și a afirmat că a cunoscut problemele de la Banca de Economii din 2013. Plahotniuc este acuzat de șefia unei organizații criminale și spălare de bani.
Rapid a semnat un împrumut cu atacantul spaniol Daniel Paraschiv de la Real Oviedo pentru restul sezonului. Clubul, aflat pe locul 2 în Superligă, își propune să câștige titlul sau Cupa României. Antoine Baroan ar putea părăsi echipa, nemulțumit de antrenorul Costel Gâlcă. Urmăriți evoluția giuleștenilor! Echipa Rapid a semnat un împrumut cu atacantul Daniel
Fostul premier Iurie Leancă a fost audiat în dosarul lui Vladimir Plahotniuc, acuzat de implicare în „jaful bancar". Leancă a explicat deciziile guvernului din 2013-2014 și a negat primirea de indicații de la Plahotniuc. Acesta riscă între 8 și 15 ani de închisoare pentru acuzațiile de escrocherie și spălare de bani. Fostul premier Iurie Leancă
Pariurile pe întoarcerea lui Iisus Hristos în 2025 au generat un randament anualizat de 5,5%, conform Bloomberg. Aproape 3,3 milioane de dolari au fost pariați, majoritatea pe „Nu". Acest tip de investiție a avut câștiguri mai mari decât bonurile de trezorerie ale SUA, ridicând întrebări despre credința și tradiția religioasă. Iisus Hristos nu s-a întors
Trump a anunțat intervenția militară în Venezuela ca parte a „Doctrinei Donroe", o actualizare a Doctrinei Monroe, care ar putea crea un precedent periculos. Analizii avertizează că aceasta ar putea stimula Rusia și China să-și extindă influența în regiunile lor, afectând astfel stabilitatea globală. Trump a anunțat intervenția militară în Venezuela ca o reafirmare a
Nicușor Dan a vulnerabilizat Curtea Constituțională, afirmă avocatul Adrian Toni Neacșu, prin numirea controversată a judecătorului Dacian Dragoș. Curtea de Apel București examinează cererea de suspendare a numirii acestuia, ridicând întrebări legate de îndeplinirea condițiilor legale. Pozițiile juridice se intensifică. Nicușor Dan a fost acuzat de avocatul Adrian Toni Neacșu că a vulnerabilizat Curtea Constituțională
Donald Tusk a avertizat Europa că unitatea este esențială, subliniind riscurile ce vin odată cu amenințările lui Donald Trump privind Groenlanda. Intervenția militară în Venezuela a amplificat temerile, iar Tusk a declarat că Europa nu va fi taken seriously dacă va rămâne divizată. Alianțele sunt vitale pentru securitate. Donald Tusk avertizează Uniunea Europeană că unitatea
Marius Şumudică a semnat cu Al-Okhdood, echipă aflată pe ultimul loc în Arabia Saudită. Antrenorul român va câștiga 600.000 de euro până la finalul sezonului, cu un bonus de 150.000 euro dacă salvează echipa de la retrogradare. Staff-ul său include antrenori și preparatori fizici experimentați. Marius Şumudică a semnat cu echipa Al-Okhdood din Arabia Saudită
Guvernul iranian a anunțat triplarea ajutoarelor financiare pentru toți cetățenii, la o săptămână după protestele împotriva hiperinflației. Fiecare persoană va primi un milion de tomani lunar timp de patru luni. Această promisiune amintește de măsurile lui Nicolae Ceaușescu în ultimul său discurs din 1990. Guvernul iranian a anunțat triplarea ajutorului financiar pentru fiecare cetățean Ajutorul
În 2026, guvernul promite reducerea presiunii fiscale prin înjumătățirea impozitului minim pe cifra de afaceri și eliminarea taxelor specifice. Măsurile sugerează sprijin pentru mediul de afaceri, însă deficitul bugetar rămâne o provocare. Colectarea eficientă a taxelor și raționalizarea cheltuielilor sunt esențiale. Ordonanța „trenuleț" sugerează o posibilă reducere a presiunii fiscale pentru companii în 2026 IMCA
Zbor direct între București și Chicago din iunie 2026. România reia o legătură aeriană întreruptă de 20 de ani, cu un Airbus A330 în flotă. Marius Popescu, președintele Asociației Companiilor Aeriene Românești, discută despre maturitatea aviației românești și provocările pieței internaționale. Zboruri directe între București și Chicago vor începe din iunie 2026, reluând o legătură … Articolul Zbor direct București – Chicago din iunie 2026 cu Airbus A330 pentru rute lungi apare prima dată în Main News.
AUR va contesta în instanță hotărârile consiliilor locale care cresc taxele pe proprietate și automobile, argumentând că aceste măsuri sunt ilegale și disproporționate. Partidul acuză dublarea impozitării pentru poluare și majorări semnificative ale taxelor, afectând atât cetățenii, cât și mediul economic. AUR intenționează să conteste în instanță majorarea taxelor pe proprietate și automobile decisă de … Articolul AUR contestă în instanță majorarea taxelor pe proprietate și automobile apare prima dată în Main News.
CFR Cluj se reorientează, despărțindu-se de veteranii Ciprian Deac și Damjan Djokovic, care nu au fost luați în cantonamentul din Spania. Echipa aduce tânărul atacant Alibek Aliev, în încercarea de a întineri lotul. Primul meci oficial este programat pentru 18 ianuarie, împotriva Oțelului Galați. CFR Cluj renunță la veteranii Ciprian Deac și Damjan Djokovic, lăsându-i … Articolul CFR Cluj: Schimbări radicale, jucătorii veterani „pensionați” de conducere apare prima dată în Main News.
Prizele modulare reprezintă soluția modernă pentru locuințele inteligente. Instalarea rapidă pe perete permite flexibilitate maximă, eliminând haosul cablurilor și riscurile de accidente. Aceste sisteme prietenoase cu copiii oferă siguranță sporită și reconfigurare ușoară a punctelor electrice în doar câteva minute. Prizele modulare se instalează rapid pe perete fără renovări incomode Utilizatorii pot adăuga sau muta … Articolul Prize modulare de perete: instalare rapidă în câteva minute apare prima dată în Main News.
Avocatul Toni Neacșu acuză „dictatură procedurală” la Curtea Constituțională, subliniind că regulile interne au fost ignorate în discutarea pensiilor magistraților. El consideră că actuala conducere a CCR a transformat deliberarea într-o „mascaradă juridică”, compromițând astfel independența justiției constituționale. Avocatul Toni Neacșu acuză Curtea Constituțională de dictatură procedurală în contextul deliberării privind pensiile magistraților El susține … Articolul Toni Neacșu acuză dictatură procedurală la Curtea Constituțională apare prima dată în Main News.
România a încheiat anul 2026 cu rezerve valutare de 64,8 miliarde euro, în scădere cu 600 milioane euro față de 2025, după intervenții record ale BNR pentru a susține leul. Guvernatorul Mugur Isărescu a recunoscut că a fost imposibil de menținut un curs sub 5 lei/euro din cauza pierderilor de rezervă. România a încheiat 2026 … Articolul România în 2026: Rezerve valutare reduse cu 600 milioane euro după alegeri apare prima dată în Main News.
Donald Trump nu a susținut-o pe Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela, după captura lui Nicolás Maduro, datorită acceptării de către aceasta a Premiului Nobel pentru Pace. Această decizie a fost considerată o „greșeală majoră” și a afectat perspectivele sale de a conduce țara. Donald Trump nu o susține pe Maria Corina Machado ca … Articolul Trump nu o susține pe lidera opoziției din Venezuela după captura lui Maduro apare prima dată în Main News.
Curtea de Apel București a amânat pentru 16 ianuarie judecarea contestațiilor avocatei Silvia Uscov împotriva judecătorilor CCR, Mihai Busuioc și Dacian Dragoș, în contextul blocajului privind pensiile magistraților. Aceste procese vin pe fondul unei dispute legale legate de îndeplinirea condițiilor de numire în funcție. Curtea de Apel București a amânat procesele avocatei Silvia Uscov împotriva … Articolul Contestațiile avocatei AUR amânate de Curtea de Apel București pentru CCR apare prima dată în Main News.
AUR propune declararea anului 2026 drept Anul Americii în România, marcând 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA. Liderul George Simion subliniază importanța acestui moment pentru valorile democrației și cooperării strategice, planificând evenimente culturale și educaționale. AUR solicită declararea anului 2026 drept Anul Americii în România, în contextul împlinirii a 250 de … Articolul AUR propune 2026 ca „Anul Americii în România” cu evenimente speciale apare prima dată în Main News.
Farul Constanța s-a reunit pentru pregătiri înaintea reluării Superligii. Sub conducerea lui Gică Hagi, echipa va efectua stagiul de pregătire la baza din Ovidiu și va disputa două amicale. În primul meci oficial, Farul va întâlni FC Hermannstadt pe 17 ianuarie. Pregătirile se desfășoară în frig, spre deosebire de granzile care sunt în Turcia. Lotul … Articolul Gică Hagi menține jucătorii Farului în frigul României fără deplasări apare prima dată în Main News.
Prețul carburanților în România a scăzut după capturarea lui Nicolas Maduro. Petrom a redus prețul benzinei și motorinei, iar prețul petrolului a scăzut pe bursele globale. Producția din Venezuela, cu cele mai mari rezerve de petrol, este afectată de managerierea ineficientă, dar se estimează o rebotezare a sectorului. Prețurile carburanților au scăzut cu 4 bani … Articolul Ieftinirea benzinei pentru șoferii români după prinderea lui Maduro apare prima dată în Main News.
Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale, avertizează că intervenția SUA în Venezuela ar putea semnala o amenințare similară pentru Europa. El subliniază că anularea alegerilor în Venezuela reflectă frica de expunerea corupției. Declarațiile sale vin în contextul politic internațional și al intereselor americane în regiune. Călin Georgescu afirmă că intervenția SUA în Venezuela ar putea … Articolul Capturarea lui Maduro: Amenințări pentru Europa după situația din Venezuela apare prima dată în Main News.
Ali Khamenei, liderul suprem din Iran, are un plan de evadare spre Moscova în cazul în care protestele devin necontrolabile. Aflat într-o stare de slăbiciune fizică și psihică, Khamenei riscă să urmeze exemplul altor dictatori. Protestele din Iran cresc în intensitate, afectând 40 de orașe. Ali Khamenei plănuiește o evadare la Moscova în cazul în … Articolul Ali Khamenei plănuiește să fugă din Iran: Detalii despre planul său „B” apare prima dată în Main News.
AUR contestă în instanță majorarea impozitelor pentru proprietăți și automobile anunțată de Guvernul Bolojan, acuzând o inginerie fiscală ilegală. Partidul susține că noile taxe sunt neconstituționale și afectează grav economia locală, invocând o dublă impozitare pentru poluare deja existentă. AUR contestă în instanță majorarea impozitelor pe proprietăți și mașini, acuzând Guvernul de abuzuri fiscale Partidul … Articolul AUR contestă în instanță creșterea impozitelor pe proprietăți și mașini apare prima dată în Main News.
Manchester United l-a demis pe Ruben Amorim, al doilea antrenor din Premier League în 2026 # MainNews.ro
Manchester United l-a demis pe antrenorul Ruben Amorim după un sezon dezamăgitor, având doar 24 de victorii din 63 de meciuri. Echipa se află pe locul 6 în Premier League, la 17 puncte distanță de liderul Arsenal. Chelsea, de asemenea fără antrenor, îl consideră pe Liam Rosenior ca înlocuitor pentru Enzo Maresca. Manchester United l-a … Articolul Manchester United l-a demis pe Ruben Amorim, al doilea antrenor din Premier League în 2026 apare prima dată în Main News.
Învață codul Morse, un sistem de comunicare esențial din secolul al XIX-lea! Descoperă cum Samuel Morse și Alfred Vail au revoluționat comunicarea la distanță. Află cum să înveți acest cod și să folosești semnalele de urgență. Explorează istoricul și importanța sa pentru comunicațiile moderne. Codul Morse este un sistem de comunicare dezvoltat în secolul al … Articolul Învățarea codului Morse: Ghid practic pentru începători apare prima dată în Main News.
Horațiu Potra, șeful mercenarilor, contestă arestul preventiv în fața Curții de Apel București. El afirmă că revenirea în țară dovedește dorința de a colabora cu autoritățile și solicită înlocuirea măsurii cu arest la domiciliu. Procesul se va desfășura pe 26 ianuarie, alături de alți inculpați din dosarul său. Horațiu Potra, liderul mercenarilor, contestă arestul preventiv … Articolul Potra încearcă din nou să scape de arest, întâlnire cu Georgescu în instanță apare prima dată în Main News.
China a cerut eliberarea lui Nicolás Maduro, considerând intervenția SUA o încălcare a dreptului internațional. Beijingul reiterează că nu acceptă ca vreo țară să fie judecător mondial, susținând stabilitatea în America Latină. Relațiile economice cu Venezuela rămân puternice, în ciuda sancțiunilor impuse de Washington. China a cerut eliberarea lui Nicolás Maduro după arestarea sa de … Articolul China solicită eliberarea lui Maduro: Nicio țară nu poate fi „judecător mondial” apare prima dată în Main News.
Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale, se prezintă luni la Poliția Buftea pentru a semna controlul judiciar. În contextul noilor măsuri fiscale, el va transmite un mesaj politicienilor. Susținătorii săi s-au adunat și scandează. Georgescu este acuzat de promovarea ideologiilor extremiste și a vinovaților de crime de război. Călin Georgescu se prezintă luni la Poliția … Articolul Călin Georgescu transmite un mesaj politic din Poliția Buftea, sub control judiciar apare prima dată în Main News.
Dănuț Lupu, fost internațional român, și-a propus să facă parte din staff-ul echipei naționale, dar a fost refuzat de Mircea Lucescu. Lupu a subliniat că Lucescu, în vârstă de 80 de ani, continuă să aibă nevoie de susținere și liniște pentru a-și îndeplini responsabilitățile la națională. Dănuț Lupu, fost internațional, și-a propus să se alăture … Articolul Fost internațional s-a autopropus la națională, Lucescu a refuzat ofertă apare prima dată în Main News.
Trump vizează controlul asupra Venezuelei după căderea lui Maduro, alegând-o pe Delcy Rodríguez ca lider interimar. SUA prioritizează stabilitatea administrative, redeveloparea infrastructurii petroliere și utilizează presiunea militară din Caraibe. Alegerile sunt considerate premature în acest context. Administrația Trump caută să stabilească un guvern interimar flexibil în Venezuela după capturarea lui Maduro Delcy Rodríguez, vicepreședinta țării, … Articolul Trump și planurile pentru Venezuela după căderea regimului de la Caracas apare prima dată în Main News.
Donald Trump a declarat că nu crede în acuzațiile Kremlinului privind un atac ucrainean cu drone asupra reședinței lui Vladimir Putin. Oficialii americani au confirmat că nu a existat un atac. Trump și-a exprimat supărarea față de acuzațiile rusești, subliniind eforturile de pace în cadrul negocierilor. Donald Trump nu crede că Ucraina a atacat reședința … Articolul Donald Trump contestă anunțul Kremlinului despre atacul la reședința lui Putin apare prima dată în Main News.
Frigiderele cu uși controlate prin voce și inteligență artificială au fost prezentate la CES 2026 de Samsung. Utilizatorii pot deschide sau închide ușa frigiderului prin comenzi vocale sau prin atingere, iar AI Vision ajută la recunoașterea automată a alimentelor. Dispozitivele inteligente extind conceptul și în alte electrocasnice. Samsung a prezentat frigidere cu uși controlate vocal … Articolul Frigidere inteligente cu uși controlate vocal, lansate la CES 2026 apare prima dată în Main News.
Bulgaria a adoptat euro pe 1 ianuarie, iar prețurile au crescut în saloanele de coafură, parcări și construcții. Bulgarii au retras 18 milioane de euro în primele 48 de ore, cu o medie de 144 de euro pe tranzacție. Creșterile de prețuri nu reflectă doar schimbarea monedei, ci și alte costuri economice. Bulgaria a avut … Articolul Scumpirile din Bulgaria după trecerea la euro: 18 milioane retrase în 48 de ore apare prima dată în Main News.
Botswana invită investitorii ruși să contribuie la dezvoltarea sectorului diamantelor și pământurilor rare, subliniind stabilitatea sa economică. Deschiderea unei ambasade la Moscova reflectă strategia guvernului de diversificare a parteneriatelor externe și a surselor de capital, întărind relațiile economice cu Rusia. Botswana deschide o ambasadă la Moscova și invită investitori ruși în sectorul diamantelor și pământurilor … Articolul Țara care provoacă Rusia să investească în diamante și minerale rare apare prima dată în Main News.
AUR propune declararea anului 2026 drept „Anul Americii în România”, aniversând 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA. Această inițiativă vizează consolidarea relațiilor româno-americane, promovarea valorilor democratice și strategice, și organizarea de evenimente culturale dedicate istoriei comune. AUR solicită ca 2026 să fie declarat Anul Americii în România, marcat de 250 de … Articolul AUR propune 2026 ca „Anul Americii în România” la 250 de ani de Independență apare prima dată în Main News.
