Actrița Manuela Hărăbor, mesaj tranșant pentru Bolojan după impozitul uriaș: Nu mai plătesc impozite pentru ucraineni! Veți vedea banii în ultima zi a anului!
ActiveNews.ro, 6 ianuarie 2026 19:00
Manuela Hărăbor, mesaj dur pentru Ilie Bolojan după ce a aflat impozitul pe 2026. 3700 lei trebuie să plătească actrița la stat, impozit pentru un apartament, un teren si o mașină. Revoltător este că indemnizația de handicap pe care o...
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 30 minute
19:00
Actrița Manuela Hărăbor, mesaj tranșant pentru Bolojan după impozitul uriaș: Nu mai plătesc impozite pentru ucraineni! Veți vedea banii în ultima zi a anului! # ActiveNews.ro
Manuela Hărăbor, mesaj dur pentru Ilie Bolojan după ce a aflat impozitul pe 2026. 3700 lei trebuie să plătească actrița la stat, impozit pentru un apartament, un teren si o mașină. Revoltător este că indemnizația de handicap pe care o...
Acum o oră
18:40
Patrick Andre de Hillerin îl trimite la colț pe Bolojan cu tot cu taxele lui ilegale: ”Atât de lăudatul ”administrator priceput” Ilie Bolojan este, totuși, un analfabet economic” # ActiveNews.ro
Jurnalistul experimentat Patrick Andre de Hillerin continuă analizarea taxelor ilegale impuse de Guvernul Bolojan:
18:40
Analist economic: În România are loc o operațiune specială a Guvernului contra românilor # ActiveNews.ro
Sunt contabil de 25 de aniNiciodata nu am vazut o avalansa atat de mare cu cresteri de taxeMai jos iti spun ce taxe si impozite au crescut de la 1 august 2025
18:30
Patrick Andre de Hillerin îl trimite la colț pe Bolojan cu tot cu taxele lui ilegale: ”Atât de lăudatul „administrator priceput” Ilie Bolojan este, totuși, un analfabet economic” # ActiveNews.ro
Jurnalistul experimentat Patrick Andre de Hillerin continuă analizarea taxelor ilegale impuse de Guvernul Bolojan:
Acum 2 ore
18:10
Actrița Manuela Hărăbor, mesaj tranșant pentru Bolojan după impozitul uriaș: Nu mai plătesc impozite pentru ucraineni! Veți vedea banii în ultima ziba anului! # ActiveNews.ro
Manuela Hărăbor, mesaj dur pentru Ilie Bolojan după ce a aflat impozitul pe 2026. 3700 lei trebuie să plătească actrița la stat, impozit pentru un apartament, un teren si o mașină. Revoltător este că indemnizația de handicap pe care o...
Acum 4 ore
17:20
Zoe Dantes: Călin Georgescu, America, Venezuela, resursele și circul lansat între suveraniștii vieții, sau o parte a lor # ActiveNews.ro
Nimeni nu se mai îndoiește. "Adevărul" meu e cel mai important. Cam așa a fost ziua de ieri și de alaltăieri. Comentarii la greu. Majoritatea cu "democrația" în gură, cu "sabia" ridicată, cu analiza doctrinei Monroe și Actul Donroe la purtător!
16:40
Învățătură de Bobotează de la Sfântul Ilie Cleopa: Despre cele opt feluri de botez. Cântări brâncovenești la Botezul Domnului # ActiveNews.ro
„Al șaptelea și cel mai desăvârșit este botezul prin sânge și mucenicie pentru dreapta credință, cu care Însuși Hristos S-a botezat pe Cruce în locul nostru.”
Acum 6 ore
15:10
Comisara pentru limbi din Ucraina: "Potențialul de auto-ucrainizare a fost epuizat – Toți homo sapiens au adoptat limba ucraineană" # ActiveNews.ro
Olena Ivanovska, ocupantapostului de comisar pentru limbi (sic!) din Ucraina, a acordat un interviu încare a explicat care este situația adoptării de către populația țării sale alimbii oficiale ucrainene.
13:50
”Ilie Sărăcie” îngheață alocațiile copiilor pentru al doilea an la rând – ca să nu se piardă tradiția # ActiveNews.ro
Alocația de stat pentru copii rămâne înghețată și în anul 2026, pentru al doilea an consecutiv, în ciuda faptului că legea prevede explicit indexarea anuală automată cu rata medie a inflației, potrivit Gândul.
13:30
Predica rostită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Sărbătoarea Botezului Domnului, Catedrala Patriarhală # ActiveNews.ro
La Iordan avem două lucrări diferite. Prima lucrare a fost Botezul Domnului Iisus de către Ioan - botezul pocăinței. Acest botez este primit și de Domnul Iisus Hristos, nu pentru că ar fi avut nevoie de pocăință...
Acum 8 ore
13:20
Manuela Hărăbor, mesaj dur pentru Ilie Bolojan după ce a aflat impozitul pe 2026. 3700 lei trebuie să plătească actrița la stat, impozit pentru un apartament, un teren si o mașină. Revoltător este că indemnizația de handicap pe care o...
13:10
Potrivit Gizmodo, un cont nou creat pe Polymarket a câștigat436.759,61 de dolari pariind pe capturarea președintelui Venezuelei, NicolasMaduro.
13:10
Președintele României, Nicușor Dan, va lua parte, marți, la întrunirea „Coaliției de Voință” care se desfășoară la Paris începând cu ora 15:45.
12:20
România TV a realizat un documentar despre anularea fără precedent a alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 și hărțuirea candidatului independent Călin Georgescu, câștigătorul primului tur cu peste 2 milioane de voturi.
Acum 12 ore
11:20
LIVE | Slujba de Sfințire Mare a Apei din ziua de Bobotează, oficiată de IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Portul Tomis Constanța # ActiveNews.ro
IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, oficiază Slujba de Sfințire Mare a Apei de Bobotează în Portul Tomis din Constanța.
11:10
CDC (Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor) a adoptat oficial o schemă revizuită de imunizare pentru copii și adolescenți, în urma unui Memorandum Prezidențial care solicită alinierea la bunele practici internaționale.
11:00
Doliu uriaș în lumea sportului: Un mare campion olimpic a murit subit, la doar 34 de ani # ActiveNews.ro
Sportul internațional este zguduit de o veste tragică. Dudás Miklós, cunoscut sub numele de Dudás Miki, campion olimpic maghiar și una dintre figurile importante ale canoei europene, a fost găsit mort luni, la doar 34 de ani.
10:10
Gheorghe Piperea: Cum poți păstra casa, locuința familială. Cum scapi de taxe aberante. Cum ieși din cursa către nimic # ActiveNews.ro
Gheorghe Piperea vorbește despre paradoxul României: deși peste 90% dintre români își dețin locuința, astăzi e mult prea ușor să o pierzi.
10:00
Curtea de Apel București prezintă dovezile care contrazic filmul Recorder: schimbări în completuri - doar pe motive obiective, prescrieri - nu din vina instanței # ActiveNews.ro
Curtea de Apel București arată, într-o informare publică semnată de președinta instanței, judecător Liana Arsenie, că afirmațiile din documentarul Recorder despre modificarea completurilor de judecată ar fi construit o concluzie falsă.
09:50
Delcy Rodríguez, președintele interimar al Venezuelei, invită SUA la dialog și cooperare # ActiveNews.ro
Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, a lansat un apel la colaborare cu guvernul Statelor Unite, într-o declarație pe rețelele sociale care a avut un ton conciliant, la câteva zile după capturarea președintelui Maduro.
09:40
Marco Rubio: ”Nu mă interesează ce spune ONU. ONU nu știe despre ce vorbește” - VIDEO # ActiveNews.ro
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat recent că nu ține cont de evaluările Organizației Națiunilor Unite referitoare la Venezuela și traficul de droguri.
09:30
După ”suveraniștii” UE dirijați de Ursula și ”suveraniștii” NATO în frunte cu Merz îl atacă pe Trump pentru Maduro # ActiveNews.ro
Ministrul de externe german, Johann Wadephul, a declarat luni că Groenlanda aparține Danemarcei și că NATO ar putea discuta despre consolidarea protecției sale, dacă va fi nevoie.
09:20
Orban nu varsă o lacrimă pentru Maduro: reacția premierului ungar după intervenția SUA în Venezuela # ActiveNews.ro
Premierul ungar Viktor Orbán a oferit o reacție oficială după ce forțele americane l-au capturat pe președintele venezuelean Maduro.
09:10
Orban nu plânge după Maduro: reacția premierului ungar după intervenția SUA în Venezuela # ActiveNews.ro
Premierul ungar Viktor Orbán a oferit o reacție oficială după ce forțele americane l-au capturat pe președintele venezuelean Maduro.
09:00
LIVE | IPS Teodosie oficiază Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța # ActiveNews.ro
Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur este oficiată în aceste momente de către Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța.
07:40
În ultimele 24 de ore, în spațiul virtual s-au petrecut câteva fenomene semnificative pentru spațiul real. Cel mai relevant dintre acestea vizează reacția împotriva lui Călin Georgescu, reacție prilejuită chipurile de evenimentele din Venezuela. Fenomenul este din păcate grav devoalând profilul unei grupari pe rețele
07:00
6 ianuarie: Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare). OMILII de Arhim. Hariton și Monahul Filotheu. Părintele Staniloae: „Boboteaza e un anunț al iubirii lui Dumnezeu față de oameni” # ActiveNews.ro
Praznicul Botezului Domnului este sărbătorit la 6 ianuarie. El este numit în popor și Boboteaza, iar în limbaj teologic-liturgic are și denumirile de Teofanie sau Epifanie (Arătarea Domnului).
Acum 24 ore
03:20
IPS Teodosie așteaptă credincioșii la Boboteaza de la malul Mării Negre cu 300.000 de sticle cu Agheasmă Mare dispuse în forma crucii Sfântului Apostol Andrei, creștinătorul românilor în Dobrogea apostolică # ActiveNews.ro
Arhiepiscopia Tomisului oferă Programul liturgic al Înaltpreasfințitului Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, de Ajunul Bobotezei, Botezul Domnului și Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul:
01:40
Alexia Călin: Indignarea lepidopterelor și a video-suveranistelor contra lui Călin Georgescu # ActiveNews.ro
În ultimele 24 de ore, în spațiul virtual s-au petrecut câteva fenomene semnificative pentru spațiul real. Cel mai relevant dintre acestea vizează reacția împotriva lui Călin Georgescu, reacție prilejuită chipurile de evenimentele din Venezuela. Fenomenul este din păcate grav devoalând profilul unei grupari pe rețele, aceea a suveraniștilor de
5 ianuarie 2026
22:10
APA, DINCOLO DE H2O: Sistem fizic și spiritual. Miracolele Agheasmei Mari - interviu cu un om de știință # ActiveNews.ro
Reporter ActiveNews: Stimate D-le Prof. Ștefan Brăgărea titlul pe care l-ați sugerat acestui articol, Apa – sistem fizic și spiritual, mi s-a parut extrem de generos. M-ați surprins însă când am auzit că vreți să vorbim despre agheasmă. Sigur e tot apă, una specială... Mi s-a părut puțin ciudat ca un om de știință să vorbească despre agheasmă.
21:10
Prof. Ilie Bădescu: Cele două tipuri de suveraniști. Foarfecile geostrategic al Venezuelei - Geopolitica nu face milostenie # ActiveNews.ro
Distingem, așadar, între două tipuri de suveraniști, cei înzestrați cu inteligența lui Ulyse (aceștia cunosc metoda care conduce la Ithaca) și cei doar dornici de schimbare nu și destul de abilitați s-o obțină și deci să se elibereze de sub robia „puterii maritime”.
20:00
În oboseala de a bate la sute de case, în frigul și vântul iernii, în lătratul a sute de câini, în palmele peste față date de sute de porți încuiate, preotul.
Ieri
19:20
IPS Teodosie așteaptă credincioșii la Boboteaza de la malul Mării Negre cu 300.000 de sticle de apă sfințită dispuse în forma crucii Sfântului Apostol Andrei, creștinătorul românilor în Dobrogea apostolică # ActiveNews.ro
Arhiepiscopia Tomisului oferă Programul liturgic al Înaltpreasfințitului Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, de Ajunul Bobotezei, Botezul Domnului și Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul:
18:50
5 ianuarie: Sf. Mc. Teopempt și Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Ajunul Botezului Domnului. Post) # ActiveNews.ro
Pe 5 ianuarie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sf. Mc. Teopempt și Teonas și pe Sf. Cuv. Sinclitichi. Astăzi este Ajunul Botezului Domnului, zi de post.
18:30
Poate monarhia săsupraviețuiască trădării rădăcinilor sale creștine? Nu mai mult decât poatecurge un râu fără izvor.
18:20
Președintele american afăcut o declarație foarte interesantă ziariștilor la bordul avionului Air ForceOne.
18:10
China intră în joc după capturarea lui Maduro. Trump rupe tăcerea despre relația cu Xi. Cuba și Columbia sunt în cădere liberă # ActiveNews.ro
China a cerut Statelor Unite să-l elibereze imediat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, după ce forțele americane au lansat o operațiune militară în Venezuela, l-au capturat pe lider și l-au adus în...
18:00
China intră în joc după capturarea lui Maduro. Trump rupe tăcerea despre relația cu Xi. Cuba și Cplumbia sunt în cădere liberă # ActiveNews.ro
China a cerut Statelor Unite să-l elibereze imediat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, după ce forțele americane au lansat o operațiune militară în Venezuela, l-au capturat pe lider și l-au adus în...
16:00
DEMONIA ORIZONTALITĂȚII: Bolșevicul Volodea Tismăneanu, marșrutizat în Venezuela înainte de a fi infiltrat în SUA, îi atacă în șarje pe ”pacifistul găunos și putred” Donald Trump, pe ”MAGA-sectarul Vance”, pe profesorii Bădescu, pe Dungaciu și pe Roncea # ActiveNews.ro
Cât despre Vance și Trump, să nu se apuce cumva să-i cerceteze cineva intrarea în Statele Unite și apoi să se trezească cu un sloi de gheață din Groelanda care să-l deporteze la origini, înapoi în Caracasul lui Maduro!
15:50
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa vor fi aduși, luni, în fața instanței din Manhattan, la ora 19.00, ora României.
15:40
DEMONIA ORIZONTALITĂȚII: Bolșevicul Volodea Tismăneanu, marșrutizat în Venezuela înainte de a fi infiltrat în SUA, îi atacă în șarje pe ”pacifistul găunos și putred” Donald Trump, pe ”MAGA-sectarul JD Vance”, pe profesorul Bădescu, pe Dungaciu și pe Ronce # ActiveNews.ro
Cât despre Vance și Trump, să nu se apuce cumva să-i cerceteze cineva intrarea în Statele Unite și apoi să se trezească cu un sloi de gheață din Groelanda care să-l deporteze la origini, înapoi în Caracasul lui Maduro!
15:40
Urmează Groenlanda. Trump a făcut anunțul - ”Acum Groenlanda e înconjurată de navele Rusiei și Chinei” # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump și-a reiterat duminică seara dorința ca Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, să treacă sub control american.
15:00
China intră în joc după capturarea lui Maduro. Trump rupe tăcerea despre relația cu Xi # ActiveNews.ro
China a cerut Statelor Unite să-l elibereze imediat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, după ce forțele americane au lansat o operațiune militară în Venezuela, l-au capturat pe lider și l-au adus în...
14:40
Georgescu a spulberat suveraniștii de Temu și video-canapelistele la prima sa ieșire din 2026: Trump a demonstrat la Caracas că nu admite furtul de alegeri și ca o țară să fie confiscată de mafie și de rețeaua globalistă. Azi în Venezuela, mâine în Europa # ActiveNews.ro
Călin Georgescu și-a exprimat speranța că acțiunile recente ale președintelui Donald Trump în Venezuela vor readuce „ordinea firească” și în Europa.
14:20
Georgescu a spulberat suveraniștii de Temu și video-canapelistele la prima sa ieșire din 2026: Trump a demonstrat la Caracas că nu admite furtul de alegeri și ca o țară să fie confiscată de mafie și de rețeaua globalistă Azi în Venezuela, mâine în Europa! # ActiveNews.ro
Călin Georgescu și-a exprimat speranța că acțiunile recente ale președintelui Donald Trump în Venezuela vor readuce „ordinea firească” și în Europa.
14:20
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa vor fi aduși, luni, în fața instanței din Manhattan, la ora 19.00, ora României.
13:20
Președintele american Donald Trump și-a reiterat duminică seara dorința ca Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, să treacă sub control american.
13:00
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) solicită oficial autorităților statului român – Președinției, Parlamentului și Guvernului României – declararea anului 2026 drept „Anul Americii în România”.
12:30
Morți subite la început de an: un artist, un preot, un jurnalist din administrație, o funcționară publică, un fost primar și viceprimarul Elenei Lasconi # ActiveNews.ro
Primele zile ale noului an au fost marcate de pierderi grele în mai multe comunități din țară. Artiști, slujitori ai Bisericii, jurnaliști, funcționari publici și oameni din administrația locală s-au stins din viață, lăsând în urmă durere.
11:30
Călin Georgescu, prima ieșire din 2026: ”Azi în Venezuela, mâine în Europa de Vest, poate în Europa de Est, înainte ca soarele să răsară” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu și-a exprimat speranța că acțiunile recente ale președintelui Donald Trump în Venezuela vor readuce „ordinea firească” și în Europa.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.