Delcy Rodríguez, președintele interimar al Venezuelei, invită SUA la dialog și cooperare
ActiveNews.ro, 6 ianuarie 2026 09:50
Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, a lansat un apel la colaborare cu guvernul Statelor Unite, într-o declarație pe rețelele sociale care a avut un ton conciliant, la câteva zile după capturarea președintelui Maduro.
Gheorghe Piperea: Cum poți păstra casa, locuința familială. Cum scapi de taxe aberante. Cum ieși din cursa către nimic # ActiveNews.ro
Gheorghe Piperea vorbește despre paradoxul României: deși peste 90% dintre români își dețin locuința, astăzi e mult prea ușor să o pierzi.
Curtea de Apel București prezintă dovezile care contrazic filmul Recorder: schimbări în completuri - doar pe motive obiective, prescrieri - nu din vina instanței # ActiveNews.ro
Curtea de Apel București arată, într-o informare publică semnată de președinta instanței, judecător Liana Arsenie, că afirmațiile din documentarul Recorder despre modificarea completurilor de judecată ar fi construit o concluzie falsă.
Marco Rubio: ”Nu mă interesează ce spune ONU. ONU nu știe despre ce vorbește” - VIDEO # ActiveNews.ro
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat recent că nu ține cont de evaluările Organizației Națiunilor Unite referitoare la Venezuela și traficul de droguri.
După ”suveraniștii” UE dirijați de Ursula și ”suveraniștii” NATO în frunte cu Merz îl atacă pe Trump pentru Maduro # ActiveNews.ro
Ministrul de externe german, Johann Wadephul, a declarat luni că Groenlanda aparține Danemarcei și că NATO ar putea discuta despre consolidarea protecției sale, dacă va fi nevoie.
Orban nu varsă o lacrimă pentru Maduro: reacția premierului ungar după intervenția SUA în Venezuela # ActiveNews.ro
Premierul ungar Viktor Orbán a oferit o reacție oficială după ce forțele americane l-au capturat pe președintele venezuelean Maduro.
LIVE | IPS Teodosie oficiază Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța # ActiveNews.ro
Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur este oficiată în aceste momente de către Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța.
În ultimele 24 de ore, în spațiul virtual s-au petrecut câteva fenomene semnificative pentru spațiul real. Cel mai relevant dintre acestea vizează reacția împotriva lui Călin Georgescu, reacție prilejuită chipurile de evenimentele din Venezuela. Fenomenul este din păcate grav devoalând profilul unei grupari pe rețele
6 ianuarie: Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare). OMILII de Arhim. Hariton și Monahul Filotheu. Părintele Staniloae: „Boboteaza e un anunț al iubirii lui Dumnezeu față de oameni” # ActiveNews.ro
Praznicul Botezului Domnului este sărbătorit la 6 ianuarie. El este numit în popor și Boboteaza, iar în limbaj teologic-liturgic are și denumirile de Teofanie sau Epifanie (Arătarea Domnului).
IPS Teodosie așteaptă credincioșii la Boboteaza de la malul Mării Negre cu 300.000 de sticle cu Agheasmă Mare dispuse în forma crucii Sfântului Apostol Andrei, creștinătorul românilor în Dobrogea apostolică # ActiveNews.ro
Arhiepiscopia Tomisului oferă Programul liturgic al Înaltpreasfințitului Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, de Ajunul Bobotezei, Botezul Domnului și Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul:
Alexia Călin: Indignarea lepidopterelor și a video-suveranistelor contra lui Călin Georgescu # ActiveNews.ro
În ultimele 24 de ore, în spațiul virtual s-au petrecut câteva fenomene semnificative pentru spațiul real. Cel mai relevant dintre acestea vizează reacția împotriva lui Călin Georgescu, reacție prilejuită chipurile de evenimentele din Venezuela. Fenomenul este din păcate grav devoalând profilul unei grupari pe rețele, aceea a suveraniștilor de
APA, DINCOLO DE H2O: Sistem fizic și spiritual. Miracolele Agheasmei Mari - interviu cu un om de știință # ActiveNews.ro
Reporter ActiveNews: Stimate D-le Prof. Ștefan Brăgărea titlul pe care l-ați sugerat acestui articol, Apa – sistem fizic și spiritual, mi s-a parut extrem de generos. M-ați surprins însă când am auzit că vreți să vorbim despre agheasmă. Sigur e tot apă, una specială... Mi s-a părut puțin ciudat ca un om de știință să vorbească despre agheasmă.
Prof. Ilie Bădescu: Cele două tipuri de suveraniști. Foarfecile geostrategic al Venezuelei - Geopolitica nu face milostenie # ActiveNews.ro
Distingem, așadar, între două tipuri de suveraniști, cei înzestrați cu inteligența lui Ulyse (aceștia cunosc metoda care conduce la Ithaca) și cei doar dornici de schimbare nu și destul de abilitați s-o obțină și deci să se elibereze de sub robia „puterii maritime”.
În oboseala de a bate la sute de case, în frigul și vântul iernii, în lătratul a sute de câini, în palmele peste față date de sute de porți încuiate, preotul.
IPS Teodosie așteaptă credincioșii la Boboteaza de la malul Mării Negre cu 300.000 de sticle de apă sfințită dispuse în forma crucii Sfântului Apostol Andrei, creștinătorul românilor în Dobrogea apostolică # ActiveNews.ro
Arhiepiscopia Tomisului oferă Programul liturgic al Înaltpreasfințitului Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, de Ajunul Bobotezei, Botezul Domnului și Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul:
5 ianuarie: Sf. Mc. Teopempt și Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Ajunul Botezului Domnului. Post) # ActiveNews.ro
Pe 5 ianuarie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sf. Mc. Teopempt și Teonas și pe Sf. Cuv. Sinclitichi. Astăzi este Ajunul Botezului Domnului, zi de post.
Poate monarhia săsupraviețuiască trădării rădăcinilor sale creștine? Nu mai mult decât poatecurge un râu fără izvor.
Președintele american afăcut o declarație foarte interesantă ziariștilor la bordul avionului Air ForceOne.
China intră în joc după capturarea lui Maduro. Trump rupe tăcerea despre relația cu Xi. Cuba și Columbia sunt în cădere liberă # ActiveNews.ro
China a cerut Statelor Unite să-l elibereze imediat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, după ce forțele americane au lansat o operațiune militară în Venezuela, l-au capturat pe lider și l-au adus în...
DEMONIA ORIZONTALITĂȚII: Bolșevicul Volodea Tismăneanu, marșrutizat în Venezuela înainte de a fi infiltrat în SUA, îi atacă în șarje pe ”pacifistul găunos și putred” Donald Trump, pe ”MAGA-sectarul Vance”, pe profesorii Bădescu, pe Dungaciu și pe Roncea # ActiveNews.ro
Cât despre Vance și Trump, să nu se apuce cumva să-i cerceteze cineva intrarea în Statele Unite și apoi să se trezească cu un sloi de gheață din Groelanda care să-l deporteze la origini, înapoi în Caracasul lui Maduro!
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa vor fi aduși, luni, în fața instanței din Manhattan, la ora 19.00, ora României.
Urmează Groenlanda. Trump a făcut anunțul - ”Acum Groenlanda e înconjurată de navele Rusiei și Chinei” # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump și-a reiterat duminică seara dorința ca Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, să treacă sub control american.
Georgescu a spulberat suveraniștii de Temu și video-canapelistele la prima sa ieșire din 2026: Trump a demonstrat la Caracas că nu admite furtul de alegeri și ca o țară să fie confiscată de mafie și de rețeaua globalistă. Azi în Venezuela, mâine în Europa # ActiveNews.ro
Călin Georgescu și-a exprimat speranța că acțiunile recente ale președintelui Donald Trump în Venezuela vor readuce „ordinea firească” și în Europa.
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa vor fi aduși, luni, în fața instanței din Manhattan, la ora 19.00, ora României.
Președintele american Donald Trump și-a reiterat duminică seara dorința ca Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, să treacă sub control american.
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) solicită oficial autorităților statului român – Președinției, Parlamentului și Guvernului României – declararea anului 2026 drept „Anul Americii în România”.
Morți subite la început de an: un artist, un preot, un jurnalist din administrație, o funcționară publică, un fost primar și viceprimarul Elenei Lasconi # ActiveNews.ro
Primele zile ale noului an au fost marcate de pierderi grele în mai multe comunități din țară. Artiști, slujitori ai Bisericii, jurnaliști, funcționari publici și oameni din administrația locală s-au stins din viață, lăsând în urmă durere.
Călin Georgescu, prima ieșire din 2026: ”Azi în Venezuela, mâine în Europa de Vest, poate în Europa de Est, înainte ca soarele să răsară” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu și-a exprimat speranța că acțiunile recente ale președintelui Donald Trump în Venezuela vor readuce „ordinea firească” și în Europa.
Coreea de Nord numește SUA ”stat ticălos” după operațiunea din Venezuela și lansează mai multe rachete balistice în mare # ActiveNews.ro
Coreea de Nord a declarat pe 4 ianuarie că operațiunea militară a SUA de arestare și transport a președintelui venezuelean Nicolás Maduro din capitala Caracas este „un exemplu clar care confirmă, încă o dată, natura ticăloasă..
Donald Trump și Elon Musk par să fi lăsat tensiunile din trecut în urmă. CEO-ul Tesla a postat o fotografie pe X în care apare la cină alături de Trump și de Melania Trump, scriind: „O cină minunată ieri seară. 2026 va fi uimitor!”
Luminița Arhire: RETROSPECTIVA ANULUI 2025 - MAI: Alegeri, sarmale și descoperiri surprinzătoare la Cotroceni # ActiveNews.ro
În luna mai, în afară de alegerile prezidențiale și de producția record de sarmalele din bătătura Cotrocenilor, nu s-a întâmplat nimIc. Daʼ nimic-nimic! Totuși...
Ne bis in idem ignorat: românii plătesc de două ori pentru aceeași poluare. Analiză de Patrick André de Hillerin # ActiveNews.ro
Patrick Andre atrage atenția că guvernul Bolojan a transformat poluarea într-o dublă taxă pentru români: mai întâi prin accize, apoi prin noul impozit local pe mașini. Rezultatul, spune el, este o încălcare flagrantă a principiului „Ne bis in idem” și un abuz fiscal greu de justificat.
Piperea ia taurul de coarne: două procese colective împotriva taxelor pe proprietate # ActiveNews.ro
Taxa pe proprietate, mai ales când e vorba de locuință și, respectiv, de mașina personală, este ilogică și nedreaptă; pentru a cumpăra sau închiria o locuință sau o mașină personală, omul le plătește din venituri care sunt deja impozitate.
Puțini știu că, până în secolul XIX, oamenii nu plăteau taxe pe venit sau salarii – singurele impozite mergeau direct la rege. Radu Georgescu ne amintește cum statul modern și-a inventat treptat sursele de venit.
Călin Georgescu, prima ieșire din 2026: mesaj despre măsurile draconice ale lui Bolojan și intervenția SUA în Venezuela # ActiveNews.ro
Călin Georgescu iese astăzi în fața românilor cu un mesaj tranșant către clasa politică după impunerea noilor biruri. După ce impozitele au ajuns să se tripleze, liderul suveraniștilor dă semnalul românilor umiliți și sărăciți de guvernul...
Președintele american Donald Trump continuă să transmită un mesaj de forță pe scena internațională. Într-o nouă declarație adresată Iranului, liderul de la Casa Albă a afirmat că „dacă (Iranul) începe să ucidă oameni așa cum a...
26 de state UE critică incursiunea SUA în Venezuela. Singurul care nu aprobă - premierul suveranist al Ungariei, Viktor Orban. Franța, lovită și ea de suveranism, îl ceartă pe Trump: ”Numai popoarele suverane decid asupra viitorului lor” # ActiveNews.ro
Douăzeci și șase de state membre ale Uniunii Europene (UE) au adoptat duminică, 4 ianuarie, o declarație comună cu privire la incursiunea SUA în Venezuelei și arestarea lui Nicolás Maduro și a soției sale, sub acuzații de narcoterorism formulate încă din 2020. Doar Ungaria a refuzat să semneze declarația UE.
Părintele Florea Mureșan, ucis la Aiud pe 4 ianuarie 1963, prieten cu Lucian Blaga și un mare luptător pentru credință și românism sub ocupația maghiară și sovietică # ActiveNews.ro
"Cea mai înaltă știință e să știi ca să trăiești, sau e să știi să mori? Dacă soarta te aruncă printre oamenii mișei, mai bine să te ucidă, decât să trăiești ca ei."
Dan Dungaciu: Ce se întâmplă în Venezuela? America, China și Europa pe scena lumii. Unde se află Romania? # ActiveNews.ro
Ipocrizia (nu) salvează România! Venezuela, Bucureștiul și Trump. Singurul criteriu de evaluare în politica externa trebuie sa fie interesul national al României. Obsesia de a judeca relațiile internaționale în termeni morali umple de penibil axa Bucuresti - Paris
Expertul militar Hari Bucur-Marcu despre Operațiunea Caracas: Dar pentru România oare ce o însemna operația americană din Venezuela? LUMEA VĂZUTĂ DE LA BUCUREȘTI # ActiveNews.ro
Orice discuție despre legalitate internațională și despre respectarea ordinii mondiale, atunci când America alege să pună ordine într-o țară ca Venezuela, aflată în zona sa de responsabilitate strategică dar și de exclusivitate declarată privind interesele vitale de securitate americane este o discuție irelevantă, dacă nu este una de-a dreptul penibilă.
AVERTISMENTUL lui JD VANCE către COMUNIȘTI după operațiunea din Venezuela: ”TOATĂ LUMEA ar trebui SĂ IA AMINTE”! # ActiveNews.ro
Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, unul dintre cei mai acerbi critici ai încălcărilor legii și democrației în Europa și România, a emis pe X în urmă cu puțin timp un avertisment cu multipli receptori:
Dacă, în 1989, Bush ăl Bătrân – care, unde mai pui, avea aprobarea lui Mihil Gorbaciov, îi extrăgea, pe model Maduro, pe Nicolae și Elena Ceaușescu și nu mai era nevoie să fie împușcați mii de români, tot la fel se dădeau cu curul de pământ? Sau i-l pupau, pe al lui Bush, până făcea hemoroizi „jandarmul planetar”?
Medvedev i-a feștelit pe suveraniștii și suveranistele de pe Temu cu o lecție despre America First: Acțiunea lui Trump este ilegală dar are consecvență. El și echipa sa apără cu fermitate interesele naționale ale țării lor. Poate să-l răpim și noi pe Merz # ActiveNews.ro
Citând acuzația lui Maduro că Washingtonul încearcă să obțină controlul asupra resurselor țării, inclusiv asupra petrolului, Medvedev a susținut că Trump „nu ascunde acest lucru” și că SUA nu mai au „nimic de reproșat țării noastre, nici măcar formal”, referindu-se în mod evident la războiul din Ucraina.
