Un stomatolog de 35 de ani s-a sinucis în propriul cabinet din Călărași
Adevarul.ro, 5 ianuarie 2026 20:00
Un medic stomatolog din Călărași, în vârstă de 35 de ani, a fost găsit fără viață duminică dimineață, în cabinetul său.
• • •
Acum 10 minute
20:15
Absorbția fondurilor UE s-a dublat în ultimele 6 luni. Dragoș Pîslaru: „2026 este Anul PNRR” # Adevarul.ro
Ministrul fondurilor europene, Dragoș Pîslaru, a prezentat luni, 5 ianuarie, cifrele reale ale absorbției fondurilor europene și ale PNRR în ultimele luni, arătând că în ultimele șase luni ritmul plăților și rambursărilor s-a dublat și s-au deblocat mai multe programe.
Acum 30 minute
20:00
Autoritățile din Lituania și Letonia investighează avarierea unui cablu optic submarin care leagă cele două țări, incident confirmat luni.
20:00
Dacă ai aflat că adolescentul tău vapează, este firesc să simți mai multe emoții negative de la frustrare la furie sau dezamăgire. Totuși, un copil are nevoie de ajutor pentru a renunța definitiv la vaping (asta dacă își dorește).
20:00
Acum 2 ore
19:15
Președintele îndepărtat al Venezuelei a fost adus la tribunal sub escortă militară. Experții suspectează însă posibile încălcări ale dreptului internațional în modul în care a fost capturat de către Statele Unite.
19:15
Un mort într-o coliziune în lanț în Japonia, provocată de frunze de ceai căzute dintr-un camion # Adevarul.ro
O coliziune în lanț provocată de frunze de ceai căzute dintr-un camion a dus la moartea unei persoane și la rănirea altor trei în Japonia.
19:15
Mai mulți deţinuţi de la Penitenciarul Aiud au intervenit luni, alături de beneficiari de ajutor social şi angajaţi ai Primăriei Aiud, la deszăpezirea trotuarelor, parcărilor, podurilor şi zonelor pietonale din municipiu.
19:15
Doi români, reținuți după ce au fost surprinși cărând un seif furat pe o pârtie de schi în Austria # Adevarul.ro
Doi cetățeni români au fost reținuți în Austria după ce au furat un seif dintr-un restaurant din Fieberbrunn, pe care l-au cărat apoi pe o pârtie de schi până la mașina cu care au încercat să fugă. Bărbații sunt acuzați și că au furat anterior uneltele folosite la spargere.
19:00
Președinta Mexicului: „Respingem categoric intervenția militară în afacerile interne ale altor state” # Adevarul.ro
Claudia Sheinbaum, președinta Mexicului, a reafirmat luni opoziția țării sale față de atacul Statelor Unite asupra Venezuelei și față de capturarea președintelui Nicolas Maduro, transmite Reuters.
19:00
Treningul purtat de Maduro la aducerea în SUA face furori. „Arată ca un om în vacanța de Crăciun”. Cum a fost denumită nuanța # Adevarul.ro
Un „câștigător” neașteptat al Operațiunii Absolute Resolve de capturare a lui Nicolas Maduro a fost echipamentul Nike Tech Fleece putrat de liderul venezuelean la aducerea în SUA, potrivit Fortune.
18:45
O eventuală invazie ar începe, cel mai probabil, pe așa-numitele „plaje roșii” – considerate astăzi printre cele mai periculoase locuri de pe glob, scrie The Telegraph.
18:45
Președintele Columbiei răspunde dur amenințărilor lui Trump: „Pentru patria mea voi lua din nou armele” # Adevarul.ro
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a reacționat vehement după declarațiile și sancțiunile impuse de administrația Trump.
18:30
Furia crește în Elveția după incendiul mortal din Crans-Montana: de ce proprietarii barului nu au fost arestați? # Adevarul.ro
Nemulțumirea publică ia amploare în Elveția, la câteva zile după incendiul devastator izbucnit într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana, soldat cu 40 de morți.
18:30
Un avion de supraveghere al SUA a survolat ore întregi o zonă controlată de cartelurile din Mexic # Adevarul.ro
Avionul P-8 Poseidon al Marinei SUA a fost observat luni dimineață survolând repetat o zonă cunoscută pentru traficul de droguri din largul coastelor Mexicului.
Acum 4 ore
18:00
În prima zi lucrătoare în care românii au putut merge să își plătească taxele locale, după majorările decise de Guvern, au fost cozi la ghișee.
18:00
Omagiul emoționant adus de schiorii din Crans-Montana celor 40 de morți în incendiul din barul „Constellation” # Adevarul.ro
Crans-Montana este o stațiune din Elveția renumită pentru pârtiile sale de schi.
18:00
Cu cât a redus Nicușor Dan cheltuielile de funcționare ale Președinției: Este mai mult decât m-am angajat # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat luni o reducere semnificativă a cheltuielilor destinate Administrației Prezidențiale pentru anul în 2025.
17:45
Cum dansul public al lui Maduro a dus la căderea sa. Trump s-a săturat de „nonșalanța” sa, în ciuda avertismentelor # Adevarul.ro
Nicolas Maduro i-a provocat pe colaboratorii președintelui Trump să treacă la acțiune, după ce mișcările sale de dans și atitudinea nonșalantă au fost percepute ca o batjocură în ultimele săptămâni, susțin mai multe surse.
17:45
Comoara invizibilă din Africa de Sud: heliu vechi de miliarde de ani, descoperit în rocile antice # Adevarul.ro
Un gaz esențial pentru medicina modernă și cercetarea științifică a fost descoperit în concentrații excepționale sub câmpurile aurifere din Africa de Sud.
17:30
Expertul în planificare strategică Nicu Iancu, fost rector al Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”, explică, într-o analiză detaliată, motivele pentru care Uniunea Europeană și ONU sunt „retrogradate” prin Strategia Națională de Securitate a SUA.
17:15
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, luni, Legea privind plata pensiilor private, după ce Parlamentul a pus în acord prevederile cu decizia Curţii Constituţionale care a stabilit că articolul care exceptează de la regulă persoanele care suferă de afecţiuni oncologice, care pot primi suma integrală.
17:15
Un bărbat a cerut 13.000 de euro pretinzând că va influenţa poliţişti şi magistrați pentru o soluţie „favorabilă” # Adevarul.ro
Procurorii DNA – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a unui bărbat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, în formă continuată, după ce a pretins că poate influenţa, contra cost, polițiști, procurori și judecători.
17:15
Impozitul pe terenuri stârnește proteste în rândul fermierilor. Un avocat a inițiat proces colectiv # Adevarul.ro
Pachetul 2 de măsuri fiscale a majorat substanțial impozitele pe proprietate, inclusiv cele pe terenuri agricole. Fermierii care au mers să-și plătească deja taxele și impozitele către stat au fost șocați când au văzut suma, potrivit presei de specialitate.
17:15
Tot mai multe companii adoptă politica „fără încălțăminte” la birou. De ce aleg angajații să lucreze desculți # Adevarul.ro
Un nou trend prinde tot mai mult contur în Statele Unite: mersul desculț la birou.
17:00
Șumudică s-a dus s-o resusciteze pe penultima clasată din Arabia Saudită. Prezentare de gală pentru român # Adevarul.ro
Al-Okhdood sper să scape de retrogradare cu Șumi pe bancă.
16:45
Mesajul Patriarhului Daniel în Ajunul Bobotezei: „Înnoim botezul nostru prin gustarea apei sfinţite a Aghesmei Mari” # Adevarul.ro
Patriarhul Daniel a spus, luni, după binecuvântarea cu Agheasma Mare a slujitorilor Catedralei Patriarhale, că Botezul Domnului este temelia tuturor Sfintelor Taine, fiind poarta de intrare atât în Biserică, cât şi în Împărăţia Cerurilor.
16:45
Cum le-a dat Laura Cosoi vestea celei de-a cincea sarcini fiicelor sale. „Oamenii cred că ne dorim băiat” # Adevarul.ro
Laura Cosoi a făcut un anunț emoționant chiar de ziua ei de naștere: vedeta este însărcinată pentru a cincea oară.
16:45
Louis Munteanu (23 de ani) este golgheterul sezonului trecut de campionat în România.
16:30
Colegiul Medicilor cere ca garda să fie recunoscută ca vechime în muncă și evaluări profesionale axate pe actul medical # Adevarul.ro
Colegiul Medicilor din România (CMR) propune recunoaşterea activităţii de gardă ca vechime în muncă, argumentând că efortul depus de medici în astfel de ture, adesea extinse şi foarte solicitante în multe situaţii, trebuie reflectat în mod corect în parcursul profesional.
16:30
Liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, s-ar putea refugia la Moscova pe fondul protestelor de amploare # Adevarul.ro
Există indicii potrivit cărora liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ar putea lua în calcul părăsirea țării, în cazul în care protestele în desfășurare scapă de sub control, susțin surse citate de presa internațională.
16:30
România a primit un miliard de euro de la Comisia Europeană pentru plățile în avans către fermieri # Adevarul.ro
România a încasat în data de 5 ianuarie 2026 suma de 988,7 milioane euro din fonduri FEGA, reprezentând rambursarea plăților în avans efectuate fermierilor în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2025.
Acum 6 ore
16:15
Femeie înjunghiată de soț în casa lor, în Constanța. Bărbatul a fost arestat preventiv # Adevarul.ro
Un bărbat din municipiul Constanța a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de violență în familie, după ce și-ar fi înjunghiat soția cu cuțit.
16:15
Un tânăr de 26 de ani a ajuns la spital după ce a fost înjunghiat de mai multe ori, în urma unui conflict pe care tot el l-ar fi iniţiat, într-un bar din localitatea Mârşa, județul Sibiu.
16:00
Rapid a anunțat primul transfer din 2026.
16:00
Proprietarii de mici benzinării din Bulgaria avertizează că perioada de o lună, în care ar urma să se facă tranziţia de la leva la euro, este prea scurtă şi ar putea provoca dificultăţi tehnice şi întârzieri în prestarea de servicii.
15:45
Gemenele de la Cheeky Girls, la 20 de ani de la succesul european: cum s-au reinventat și ce fac acum. „Ziua suntem îmbrăcate la costum” # Adevarul.ro
La mai bine de două decenii de la hitul care le-a făcut celebre în întreaga Europă, gemenele de la Cheeky Girls, Monica și Gabriela Irimia, demonstrează că succesul poate fi reinventat.
15:45
Opt persoane, dintre care cinci copii, au fost rănite într-un accident rutier în județul Argeș. Victimele, duse la spital # Adevarul.ro
Opt persoane, trei adulți și cinci copii, au fost transportate la spital, luni după-amiază, în urma unui accident rutier în care au fost implicate două autoturisme, produs în județul Argeș. Accidentul a avut loc în comuna Pietroșani, satul Retevoești.
15:45
MAE, atenționare de călătorie pentru Bosnia și Herțegovina. Cod portocaliu de ploi și ninsori în mai multe zone ale țării # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează că, între 5 și 7 ianuarie, în Bosnia și Herțegovina sunt în vigoare mai multe coduri portocalii pentru ploi torențiale și ninsori abundente.
15:30
Raed Arafat, despre județele aflate sub avertizări de vreme severă: „Situația este sub control. Există risc ca unele persoane să rămână blocate pe drumuri montane” # Adevarul.ro
Secretarul de stat Raed Arafat, șeful DSU, a făcut luni după-amiază, mai multe precizări în contextul avertizărilor meteorologice de vreme severă.
15:30
Un zbor München–Cluj a aterizat de urgență la Budapesta după ce a lovit un stol de păsări # Adevarul.ro
Un avion al companiei germane Lufthansa a fost nevoit să aterizeze de urgență la Budapesta, după ce a lovit un stol de păsări. Aeronava era programată să ajungă la Cluj-Napoca.
15:15
Cei 40 de tineri uciși în incendiul din Elveția au fost identificați. Ce acuzații aduc foștii angajați ai barului # Adevarul.ro
Autoritățile elvețiene care investighează incendiul izbucnit într-un bar din Elveția, în noaptea de Revelion, au anunțat că au identificat toate cele 40 de victime.
15:00
Nicolas Maduro, dus cu elicopterul la instanță. Fiul liderului venezuelean: „Istoria va spune cine au fost trădătorii” # Adevarul.ro
Liderul venezuelean Nicolas Maduro a fost transportat luni, cu un SUV, un elicopter și un alt vehicul blindat, de la închisoarea din New York către Curtea Federală din Manhattan, unde va fi pus sub acuzare.
15:00
Germania avertizează: securitatea Groenlandei poate ajunge pe agenda NATO, pe fondul amenințărilor lui Trump # Adevarul.ro
Protejarea Groenlandei ar putea deveni un subiect de discuție în cadrul NATO, dacă situația o va impune, a declarat luni ministrul german de Externe, Johann Wadephul, subliniind că teritoriul aparține Danemarcei și beneficiază, în principiu, de garanțiile de securitate ale Alianței.
15:00
Prețul acțiunilor companiilor europene din domeniul apărării ating un nivel record după șocul din Venezuela # Adevarul.ro
Bursele europene au început săptămâna pe o bază mai fermă, în contextul în care atacurile militare americane asupra Venezuelei au stârnit noi îngrijorări geopolitice și au determinat investitorii să se îndrepte către acțiunile industriei de apărare luni.
15:00
Zelenski îl înlocuiește pe șeful serviciului de securitate. Vasil Maliuk și-a anunțat demisia, dar rămâne în SBU. Cine i-ar putea lua locul # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat luni că vrea să-l înlocuiască pe șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vasil Maliuk, în cadrul unei remanieri mai ample la nivelul conducerii statului, care a inclus și schimbarea șefului de cabinet prezidențial.
14:45
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat luni, 5 ianuarie, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni.
14:30
Un bărbat este cercetat de polițiștii din Maramureș după ce ar fi furat un autoturism din curtea unei locuințe. Acesta se afla sub influența alcoolului și nu deținea permis de conducere.
14:30
Un pensionar din Italia a lăsat 800.000 de euro îngrijitoarelor românce, însă testamentul a fost contestat. Ce au descoperit anchetatorii # Adevarul.ro
Un pensionar italian în vârstă de 66 de ani, fost funcționar public local și cu grad de invaliditate de 100%, a decis să lase întreaga sa avere către două îngrijitoare românce care îi acordau asistență zilnică.
14:30
O persoană a fost arestată în urma unui incident la reşedinţa din Ohio a vicepreşedintelui JD Vance, potrivit unei surse federale din domeniul aplicării legii. O anchetă este în curs de desfăşurare.
14:30
Un fost vicepremier al Canadei a devenit consilier economic al lui Zelenski. Cine este Christia Freeland # Adevarul.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a informat luni că a numit-o pe fosta viceprim-ministră a Canadei, Christia Freeland, în funcţia de consilieră pentru dezvoltare economică.
