Serviciile de informații vor aviza investițiile UE și străine în sectoare sensibile de peste 2 milioane de euro
Adevarul.ro, 7 ianuarie 2026 10:30
O comisie din care vor face parte reprezentanți ai serviciilor de informații va analiza și aviza investițiile de peste 2 milioane euro în sectoare sensibile ale economiei, inclusiv cele ale cetățenilor UE, conform unui proiect de OUG.
Acum 15 minute
10:30
Fostul campion olimpic Ryan Lochte și-a vândut medalii de aur la licitație: „Aș minți dacă aș spune că am fost un soț bun” # Adevarul.ro
Ryan Lochte a declarat că vrea să-și țină medaliile pe un raft și să se pună praful pe ele, ci să-i inspire pe alții.
10:30
Acum 30 minute
10:15
Iarna nu este doar despre alegerea încălțămintei potrivite, ci și despre menținerea ei în stare perfectă.
10:15
Dakar 2026: răsturnări spectaculoase de situație pentru Dacia Sandriders. Mesajul transmis de pilotul Nasser Al-Attiyah # Adevarul.ro
La Dakar 2026, Dacia Sandriders trage speranțe la tilu pe mâna pilotului Nasser Al-Attiyah.
10:15
Fostul președinte brazilian Bolsonaro s-a rănit în celulă după ce a căzut din pat în timp ce dormea. Avocații săi cer un transfer la spital # Adevarul.ro
Fostul preşedinte brazilian de extremă dreapta Jair Bolsonaro, care ispăşeşte o pedeapsă de 27 de ani de închisoare, condamnat cu privire la o tentativă de lovitură de stat, a căzut în celulă şi a suferit ”răni uşoare”.
Acum o oră
10:00
Dezvăluiri incredibile despre proprietarul barului din Elveția unde au murit 40 de tineri. Este un proxenet cunoscut, condamnat pentru recrutare de prostituate # Adevarul.ro
Managerul barului în care 40 de persoane au murit și 119 au suferit arsuri grave în noaptea de Anul Nou a fost implicat într-un caz de prostituție numit „Hot Rabbit”, în care a recrutat prostituate pentru un salon de masaj din Geneva.
10:00
Crimă în Capitală. Un bărbat și-a ucis fratele, după care s-a prezentat la poliție cu bagajele făcute pentru a se preda # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 40 de ani s-a prezentat la sediul de poliţie, marți seară, pentru a se preda după ce şi-a ucis fratele.
10:00
Cum poate Donald Trump să obțină Groenlanda în patru pași. Spre îngrijorarea Danemarcei, procesul pare să fi început deja # Adevarul.ro
Donald Trump și-a exprimat în mod repetat dorința ca Statele Unite să preia controlul asupra Groenlandei. Problema este că Groenlanda aparține deja Regatului Danemarcei, iar majoritatea populației locale nu dorește să devină parte a Statelor Unite.
Acum 2 ore
09:30
Actorul Mickey Rourke rupe tăcerea despre bani și carieră: „A trebuit să fac peste 20 de ani de terapie” # Adevarul.ro
Actorul american Mickey Rourke a făcut primele declarații după relatările privind situația sa financiară și a recunoscut că și-a gestionat greșit cariera, dezvăluind că a urmat peste 20 de ani de terapie.
09:30
Putin a participat la o slujbă de Crăciun pe rit vechi care a durat toată noaptea. Ce anunț a făcut # Adevarul.ro
Putin a participat la o slujbă care a durat toată noaptea, la Biserica Marelui Mucenic Gheorghe Învingătorul din regiunea Moscovei.
09:30
Massimo Moratti și-a dat arama pe față: recunoaște că nu l-ar fi pus pe Cristi Chivu antrenor la Inter Milano # Adevarul.ro
Inter Milano este lider în Serie A după 18 etape, cu 39 de puncte.
09:15
Unul din cinci tineri optează pentru dictatură. Preferă un lider puternic care nu trebuie să se deranjeze cu alegerile # Adevarul.ro
Un sondaj arată că mulți tineri britanici ar susține un lider puternic care nu trebuie să se mai obosească cu alegerile.
09:15
Vizibilitate redusă din cauza ceţii. Se circulă pe carosabil umed pe toate autostrăzile din țară # Adevarul.ro
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a informat miercuri dimineaţa că pe mai multe drumuri din ţară ceaţa reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri.
09:00
Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, spune că ea ar trebui să fie la conducerea țării. Trump respinge varianta # Adevarul.ro
Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a declarat că ar trebui să fie „absolut” la conducerea țării, în urma înlăturării președintelui Nicolás Maduro de către SUA săptămâna trecută.
09:00
Rusia trimite nave militare pentru a escorta un petrolier urmărit de SUA în Atlanticul de Nord # Adevarul.ro
Rusia a desfășurat nave ale marinei pentru a escorta un petrolier care este urmărit simultan și de forțele americane în traversarea Atlanticului. Nava, care în prezent nu transportă nimic, a fost folosită anterior pentru transportul țițeiului venezuelean și se afla marți între Scoția și Islanda.
Acum 4 ore
08:30
Revoltă împotriva politul francez care a schiat cu geaca lui Michael Schumacher: „Nu de ziua lui, prietene” # Adevarul.ro
Germanul Michael Schumacher a împlinit vârsta de 57 de ani pe 3 ianuarie.
08:15
Washingtonul ia în calcul sechestrarea petrolierului Marinera, parte din „flota-fantomă” a Rusiei # Adevarul.ro
Statele Unite ar studia posibilitatea confiscării navei Marinera, o navă sub pavilion rus suspectată că transportă țiței venezuelean.
08:15
Vremea se răceşte semnificativ în majoritatea regiunilor, cu ninsori consistente în vest și nord-vest. În sud și sud-est, temperaturile se mențin mai ridicate.
08:00
Șase persoane au murit din cauza zăpezii și temperaturilor scăzute care continuă să facă ravagii în Europa # Adevarul.ro
Șase persoane au murit în ultimele ore în mai multe țări din Europa, din cauza zăpezii, gheții și temperaturilor extrem de scăzute.
07:45
Folosirea armatei pentru a prelua Groenlanda este „întotdeauna o opțiune”, spun oficiali americani # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump şi echipa sa discută opţiuni despre cum să dobândească Groenlanda, iar utilizarea armatei americane în atingerea acestui obiectiv este „întotdeauna o opțiune”, a declarat marți Casa Albă.
07:15
Într-un buncăr slab luminat, un ofițer ucrainean înalt și cu o constituție impunătoare este filmat din spate, în timp ce le urează noroc oamenilor săi, cu strângeri de mână ferme înainte de plecarea în misiune.
07:15
Venezuela declară o săptămână de doliu pentru militarii uciși în atacul SUA. Circa 75 de persoane au murit în timpul raidului # Adevarul.ro
Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat, marţi, șapte zile de doliu pentru membrii armatei uciși în raidul american de la sfârșitul săptămânii trecute, care avea ca scop capturarea liderului Nicolas Maduro
07:15
De ce își injectează sportivii acid hialuronic în organele genitale. Scandal neverosimil în lumea săriturilor cu schiurile # Adevarul.ro
Dezvăluiri incredibile ale jurnaliștilor de la Bild.
07:00
Aldrich Ames, ofiţer de contrainformaţii al CIA care a spionat în favoarea Uniunii Sovietice şi, ulterior, a Rusiei, a murit în închisoare la vârsta de 84 de ani, potrivit unui purtător de cuvânt al Biroului Penitenciarelor.
07:00
Maduro a transferat 113 tone de aur în Elveția din rezervele Venezuelei, potrivit datelor vamale # Adevarul.ro
Venezuela a transportat aur în valoare de aproape 4,14 miliarde de franci elvețieni (5,20 miliarde de dolari) în Elveția în primii ani ai mandatului președintelui destituit Nicolas Maduro, arată datele vamale.
06:45
Câteva mii de soldaţi francezi ar putea fi trimişi în Ucraina pentru „menţinerea păcii”, afirmă Emmanuel Macron # Adevarul.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a precizat la postul France 2 că armata franceză va participa la operaţiunile de control al frontierei ruso-ucrainene cu câteva mii de oameni.
06:45
De ce România ar trebui să susțină SUA în cazul Maduro. Profesor: „Știm ce înseamnă o dictatură” # Adevarul.ro
Au trecut mai bine de 72 ore de la arestarea dictatorului venezuelean Nicolas Maduro iar România nu are o poziție clar conturată.
Acum 6 ore
06:15
Tradiții de Sf. Ioan Botezătorul. Ce semnificație are sărbătoarea și ce nume se sărbătoresc # Adevarul.ro
Pe 7 ianuarie, creștinii ortodocși prăznuiesc Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, cel chemat de Dumnezeu să pregătească calea pentru Mântuitorul Iisus Hristos. Este sărbătoarea care încheie ciclul sărbătorilor de iarnă și de ea sunt legate și tradiții laice.
06:15
Reforma care nu mai vine: Guvernul Bolojan începe 2026 cu restanțele din 2025 și fără un buget aprobat # Adevarul.ro
Mai multe restanțe din 2025 se regăsesc pe agenda Guvernului Bolojan și în 2026, un an început de România fără un proiect de buget.
06:15
Donald Trump anunţă că Venezuela va ceda Statelor Unite între 30 şi 50 de milioane de barili de petrol. Planul, pus în aplicare imediat # Adevarul.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat, marţi seară, că Venezuela va ceda Statelor Unite între 30 şi 50 de milioane de barili de petrol, care vor fi vânduţi la valoarea de piaţă, iar veniturile vor fi controlate de SUA, transmite CNN.
05:45
Venezuela este o țară cu resurse naturale foarte bogate și totodată unul dintre cele mai urbanizate state din lume. Cu toate acestea trauma colonialismului și regimurile autoritare militare au expus-o corupției, sărăciei și a unei instabilități politice care a făcut numeroase victime.
05:15
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv # Adevarul.ro
Subiectul gărzilor din spitalele publice a împărțit societatea în tabere. Medicii explică de ce au ajuns la limita suportabilității, asistenții și infirmierii se simt dați la o parte, ministrul promite soluții, analiștii se întreabă dacă va fi reformă sau doar o amânare controlată a colapsului.
04:45
Complexul ucrainean de rachete antitanc „Stugna-P” ar putea avea parte de o a doua viață, într-un moment în care acest tip de armament este tot mai mult scos din prim-plan de dronele de atac.
Acum 8 ore
04:15
Val de amenințări cibernetice: 500.000 de fișiere periculoase detectate zilnic în 2025. Cum te poți proteja # Adevarul.ro
Sistemele de detecție ale specialiștilor în securitate cibernetică au descoperit în medie 500.000 de fișiere malițioase pe zi în 2025, marcând o creștere de 7% față de anul precedent.
03:45
Armata ucraineană a scos din luptă peste 90.000 de militari ruși în ultimele trei luni, a anunțat președintele Volodîmîr Zelenski, după o întâlnire cu vicepremierul și ministrul Transformării Digitale, Mihailo Fedorov, desemnat recent pentru a prelua conducerea Ministerului Apărării.
03:15
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială # Adevarul.ro
Teama că inteligența artificială va înlocui oamenii în foarte multe profesii a devenit una dintre cele mai puternice preocupări ale ultimilor ani. În realitate, există domenii în care inteligența artificială poate sprijini munca oamenilor, dar nu o poate substitui.
02:45
„Împroșcat cu murdării în toaleta vagonului”. Experiența umilitoare reclamată de un român după o călătorie cu trenul # Adevarul.ro
Un român a mărturisit că a trecut printr-o experiență șocantă în timpul unei călătorii cu trenul, în timp ce se afla în toaleta unui vagon. Relatarea sa, devenită virală, a stârnit reacții aprinse pe rețelele de socializare.
Acum 12 ore
02:15
Barajul Gura Apelor din Retezat, atracția iernii. Colosul ridicat din stânci și granit, în inima munților # Adevarul.ro
Peste 10.000 de oameni au muncit în anii ’70 și ’80 la Amenajarea hidroenergetică Râul Mare – Retezat, care cuprinde una dintre marile hidrocentrale ale României. Lacul de acumulare Gura Apelor a devenit un reper turistic, atractiv în orice anotimp, însă iarna îi dă un farmec aparte.
01:45
Intervenția Statelor Unite în Venezuela sugerează o lume în care marile puteri își impun voința în propriile regiuni — un model de politică internațională pe care Beijingul îl cunoaște și îl înțelege foarte bine.
01:15
Mesele bogate de sărbători, stresul de sezon, drumurile lungi, vizitele și somnul la ore târzii, pot vlăgui serios organismul. Vestea bună este că există o serie de remedii și metode la îndemâna tuturor pentru a șterge cu buretele dezmățul festiv. Și fără să aruncăm bani pe cine știe ce suplimente.
00:45
Cele mai venerate animale din pădurile Daciei. Ritualuri magice care împăcau sălbăticiunile # Adevarul.ro
România adăpostește o faună bogată în pădurile din Munții Carpați, însă în trecut numărul animalelor sălbatice era impresionant. Pentru antici, animalele erau surse de hrană, dar și zeități ale pădurilor, arată istoricii.
00:30
Horoscop miercuri, 7 ianuarie: Evenimente importante pentru trei zodii. Nativii care dau frâu liber fanteziilor # Adevarul.ro
Horoscopul zilei de miercuri, 7 ianuarie 2026, indică evenimente importante pentru Berbeci, Raci și Pești. Lorina, astrologul Click!, are însă predicții pentru toate zodiile.
00:15
7 ianuarie: Ziua în care s-a născut Elena Ceauşescu, numită de propaganda vremii „savant de renume mondial” # Adevarul.ro
La data de 7 ianuarie 1916 s-a născut Elena Ceaușescu, soția lui Nicolae Ceaușescu. În aceiași zi, în 1990 a fost abolită pedeapsa cu moartea în România.
00:15
Angajamentele României pentru Ucraina cu privire la garanţiile de securitate vor fi trecute prin Parlament, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, marţi seara, într-o conferinţă de presă susţinută la Paris.
6 ianuarie 2026
23:45
Nicuşor Dan: „Nu vă închipuiţi că o să lăsăm CCR fără un judecător doi ani. O să numim un judecător şi se va pronuţa pe legea pensiilor magistraţilor” # Adevarul.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a făcut marţi seară un apel la temperarea tonului în dezbaterea legată de şedinţele de judecată programate pentru 16 ianuarie, dată la care Curtea Constituţională are pe rol o cauză sensibilă.
23:15
Nicușor Dan, despre numirile la SRI și SIE: „Am niște oameni în cap”. Șeful statului va negocia cu PSD SURSE # Adevarul.ro
Nicușor Dan a declarat marți seară că are niște „oameni în cap” pentru conducerile SRI și SIE. Cu privire la șefii parchetelor, președintele a precizat că, în acest caz ar fi normal „să existe o consultare între președinte și prim-ministru”
23:00
SUA riscă să rămână cu mâinile goale în urma politicii dominației americane promovată de Trump # Adevarul.ro
În romanul distopic „1984”, scris George Orwell, lumea este împărțită în trei sfere de influență: Oceania, Eurasia și Estasia, toate în perpetuă stare de război.
22:45
Forțe multinaționale pregătite ca garanție de securitate pentru Ucraina. Zelenski: „Coaliţia are documente, nu vorbe" # Adevarul.ro
Liderii Franţei, Marii Britanii şi Ucrainei au semnat marţi la Paris o „declaraţie de intenţie" privind desfăşurarea viitoare a unor forţe multinaţionale ca garanţie de securitate pentru Ucraina, după ce se va ajunge la un armistiţiu, informează AFP şi Reuters. Volodimir Zelenski a salutat elaborare
22:45
Pace cu orice preț? Ce spun experții despre dorința românilor de a avea relații mai bune cu Rusia # Adevarul.ro
Românii își doresc pace și securitate în zonă, chiar dacă aceasta presupune reintroducerea armatei obligatorii sau o bună colaborare cu Rusia, țară aflată sub embargou la nivelul UE. Experții în relații politice și economie consultați de „Adevărul” au explicat răspunsurile românilor.
22:30
Decolarea aeronavei lui Nicușor Dan către România a fost amânată pentru dimineața zilei de miercuri, din cauza condițiilor meteo severe care afectează Franța.
