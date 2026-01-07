Fostul lider venezuelean Nicolas Maduro și soția sa au fost răniți în timp ce încercau să fugă de forțele americane

01:15

Mesele bogate de sărbători, stresul de sezon, drumurile lungi, vizitele și somnul la ore târzii, pot vlăgui serios organismul. Vestea bună este că există o serie de remedii și metode la îndemâna tuturor pentru a șterge cu buretele dezmățul festiv. Și fără să aruncăm bani pe cine știe ce suplimente.