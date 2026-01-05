Angiograf de ultimă generaţie, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti / Investiţie de peste un milion de euro - FOTO
News.ro, 5 ianuarie 2026 20:20
Consiliul Judeţean Argeş, instituţie care are în administrare Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, anunţă finalizarea unei investiţii majore în infrastructura medicală, respectiv un angiograf de ultimă generaţie, în valoare de peste un milion de euro, destinat diagnosticării şi tratării bolilor cardiovasculare.
• • •
Acum 30 minute
20:20
UPDATE - Nicolás Maduro a pledat nevinovat la prima apariţie în faţa justiţiei din SUA. Soţia sa a apărut cu bandaj la tâmplă. Următoarea înfăţişare, stabilită pentru 17 martie. Şedinţa a fost prezidată de un judecător în vârstă de 92 de ani # News.ro
Preşedintele venezuelean destituit Nicolás Maduro a apărut pentru prima dată după capturarea sa într-o sală de judecată din SUA, unde a pledat nevinovat la acuzaţiile aduse, în special de conspiraţie la narcoterorism.
20:20
Angiograf de ultimă generaţie, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti / Investiţie de peste un milion de euro - FOTO # News.ro
Consiliul Judeţean Argeş, instituţie care are în administrare Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, anunţă finalizarea unei investiţii majore în infrastructura medicală, respectiv un angiograf de ultimă generaţie, în valoare de peste un milion de euro, destinat diagnosticării şi tratării bolilor cardiovasculare.
20:20
Cupa Africii pe Naţiuni: 30.000 de euro pentru fiecare jucător camerunez după calificarea în sferturi # News.ro
Ministrul Sportului şi Educaţiei Fizice din Camerun a anunţat luni că fiecare jucător din echipa naţională a Camerunului va primi un bonus de 30.000 de euro după victoria împotriva Africii de Sud, în optimile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni.
Acum o oră
20:00
Dacă preşedintele SUA, Donald Trump, invadează Groenlanda, acest lucru va însemna sfârşitul NATO, a avertizat într-un interviu liderul danez Mette Frederiksen, relatează POLITICO.
20:00
Dragoş Pîslaru: Ţinta României pentru 2026 este atragerea a cel puţin 15 miliarde de euro fonduri europene, bani ce vor fi investiţi în spitale, şcoli, autostrăzi, infrastructură locală/ Performanţele ultimelor şase luni ale anului trecut # News.ro
Ţinta României pentru 2026 este atragerea a cel puţin 15 miliarde de euro fonduri europene, sumă ce reprezintă dublarea maximului istoric de atragere a unor astfel de fonduri, anunţă, luni, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, potrivit căruia aceşti bani vor fi investiţi în spitale, şcoli, autostrăzi, infrastructură locală şi competitivitate economică. Ministrul afirmă că, înainte de iunie 2025, statul plătea în medie 86,6 milioane de euro pe lună din fonduri europene, iar în ultimele 6 luni a ajuns la 456,2 milioane de euro pe lună – adică de peste 5 ori mai mult. În primele şase luni ale anului 2025, România trimisese la Bruxelles cereri de plată de 3 miliarde de euro, iar în ultimele şase luni suma a urcat la 6,3 miliarde de euro. De asemenea, la banii europeni deja încasaţi, s-a trecut de la 2,9 miliarde de euro la 5,2 miliarde de euro, mai spune ministrul.
19:50
Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, care a candidat la vicepreşedinţie alături de Kamala Harris, nu va cere un al treilea mandat, în contextul scandalului generat de administraţia Trump care îl acuză de fraude în domeniul asistenţei sociale # News.ro
Guvernatorul statului Minnesota, democratul Tim Walz, a anunţat luni că nu va candida pentru un al treilea mandat, spunând că se va concentra în schimb pe acuzaţiile de fraudă din sistemul de asistenţă socială al statului, care au devenit o criză politică pentru el după presiunile exercitate de administraţia preşedintelui american Donald Trump, relatează Reuters.
Acum 2 ore
19:30
UPDATE - Preşedintele venezuelean Nicolás Maduro şi-a făcut apariţia în sala de judecată şi a pledat nevinovat. Şedinţa este prezidată de un judecător în vârstă de 92 de ani # News.ro
Preşedintele venezuelean destituit Nicolás Maduro a apărut pentru prima dată după capturarea sa într-o sală de judecată din SUA, unde a pledat nevinovat la acuzaţiile aduse, în special de conspiraţie la narcoterorism.
19:30
Propunere de zi liberă în Scoţia pentru a se bucura de primul meci al echipei naţionale la Cupa Mondială din 1998 # News.ro
Prim-ministrul Scoţiei, John Swinney, a propus, luni, ca ziua de 15 iunie 2026 să fie declarată zi liberă, pentru a permite tuturor scoţienilor să urmărească debutul echipei naţionale la Cupa Mondială împotriva Haiti, programat în noaptea de 14 spre 15 iunie, la ora 2 dimineaţa (ora Scoţiei).
19:20
UPDATE - Preşedintele venezuelean Nicolás Maduro şi-a făcut apariţia în sala de judecată. Şedinţa este prezidată de un judecător în vârstă de 92 de ani # News.ro
Preşedintele venezuelean destituit Nicolás Maduro a apărut pentru prima dată după capturarea sa într-o sală de judecată din SUA.
18:50
Atacantul Louis Munteanu va juca în MLS. El a semnat un contract pe trei sezoane şi jumătate cu D.C. United # News.ro
D.C. United, echipă din Major Soccer League (MLS), l-a transferat definitiv pe atacantul internaţional român Louis Munteanu de la CFR Cluj.
18:50
Daniel Paraschiv, atacant român în vârstă de 26 de ani, va evolua pentru echipa Rapid sub formă de împrumut până la finalul sezonului, cu opţiune de transfer definitiv.
18:40
Curtea de Apel Bucureşti judecă în 16 ianuarie contestaţia în cazul judecătorilor CCR Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş, în ziua în care CCR e aşteptată să se pronunţe asupra pensiilor magistaţilor/ Ce spune fostul preşedinte al CCR Augustin Zegrean # News.ro
Curtea de Apel Bucureşti judecă în 16 ianuarie contestaţia care îi vizează pe judecătorii Curţii Constituţionale Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş, şedinţa fiind programată în aceeaşi zi în care CCR este aşteptată să se pronunţe asupra pensiilor magistraţilor. Fostul preşedinte al CCR Augustin Zegrean consideră că această situaţie le „convine”, „probabil”, celor de la Curtea Constituţională şi vor avea „un bun motiv să nu judece nici de data aceasta”.
18:40
Salvamont Argeş: Toate traseele turistice din zona montană a judeţului care urcă spre traseele de creastă sau traseele de creastă propriu-zise ale munţilor Făgăraş, Piatra Craiului, Leaota şi masivul Iezer- Păpuşa integral sunt închise # News.ro
Salvamontiştii din Argeş anunţă că toate traseele turistice din zona montană a judeţului care urcă spre traseele de creastă sau traseele de creastă propriu-zise ale munţilor Făgăraş, Piatra Craiului, Leaota şi masivul Iezer-Păpuşa integral sunt închise, întrucât la altitudini de peste 1.800 de metri riscul de avalanşe este mare, iar din cauza ninsorilor linia potecilor traseelor marcate nu este vizibilă, punând probleme de orientare şi de siguranţă.
18:40
Pentagonul îi va reduce gradul şi pensia militară senatorului democrat Mark Kelly, fost astronaut, pentru „conduită necorespunzătoare imprudentă” # News.ro
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunţat luni că îl va retrograda pe senatorul Mark Kelly din gradul său de căpitan în rezervă al Marinei pentru „conduită necorespunzătoare imprudentă”, după ce acesta şi alţi congresmeni democraţi au îndemnat trupele să refuze ordinele ilegale date de superiorii lor, relatează Reuters.
Acum 4 ore
18:30
Curtea de Apel Bucureşti judecă în 16 ianuarie contestaţia în cazul judecătorilor CCR Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş, în ziua în care CCR e aşeptată să se pronunţe asupra pensiilor magistaţilor/ Ce spune fostul preşedinte al CCR Augustin Zegrean # News.ro
Curtea de Apel Bucureşti judecă în 16 ianuarie contestaţia care îi vizează pe judecătorii Curţii Constituţionale Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş, şedinţa fiind programată în aceeaşi zi în care CCR este aşteptată să se pronunţe asupra pensiilor magistraţilor. Fostul preşedinte al CCR Augustin Zegrean consideră că această situaţie le „convine", „probabil", celor de la Curtea Constituţională şi vor avea „un bun motiv să nu judece nici de data aceasta".
18:20
Antrenorul francez Wilfried Nancy a fost concediat de clubul scoţian Celtic Glasgow, a anunţat luni gruparea din Scottish Premiership.
18:20
Curtea de Apel Bucureşti judecă în 16 ianuarie contestaţia în cazul judecătorilor Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş, în ziua în care CCR este aşeptată să se pronunţe asupra pensiilor magistaţilor/ Cum comentează situaţia fostul preşedinte al CCR # News.ro
Curtea de Apel Bucureşti judecă în 16 ianuarie contestaţia care îi vizează pe judecătorii Curţii Constituţionale Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş, şedinţa fiind programată în aceeaşi zi în care CCR este aşteptată să se pronunţe asupra pensiilor magistraţilor. Fostul preşedinte al CCR Augustin Zegrean consideră că această situaţie le „convine", „probabil", celor de la Curtea Constituţională şi vor avea „un bun motiv să nu judece nici de data aceasta".
18:00
Muzeul Luvru a primit 9 milioane de vizitatori în 2025, cu 300.000 mai mulţi decât în 2024. Cel mai mare muzeu din lume revine astfel la nivelul de dinaintea Jocurilor Olimpice de la Paris.
18:00
Autorităţile lituaniene au confirmat luni că un cablu optic submarin care leagă această ţară de Letonia vecină a fost avariat, fără a provoca perturbări imediate, relatează agenţiile internaţionale de presă.
17:40
Obama, ascultat timp de ani de zile la bordul Air Force One de spionajul german, dezvăluie Die Zeit # News.ro
Serviciul federal german de informaţii (Bundesnachrichtendienst, BND) a ascultat conversaţiile telefonice ale preşedintelui american Barack Obama timp de ani de zile - fără vreo autorizaţie a Cancelariei -, dezvăluie săptămânalul german Die Zeit.
17:40
Douăzeci de butoaie cu apă sfinţită de câte 500 de litri au fost pregătite, de Bobotează, pentru credincioşi, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi # News.ro
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei a pregătit 20 de butoaie de câte 500 de litri cu apă sfinţită, urmând ca agheasma să fie oferită, marţi, credincioşilor de către 50 de voluntari.
17:30
Ludovic Orban: Renate Weber a fost mai degrabă avocatul puterii, decât avocatul cetăţenilor/ Aştept ca preşedintele Nicuşor Dan, PNL, USR, UDMR să se implice serios pentru a rezolva această problemă odată cu reluarea activităţii Parlamentului # News.ro
Liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban, afirmă că, de 18 luni, Parlamentul ”se face că plouă” şi nu a declanşat procedurile pentru numirea unei alte persoane ca Avocat al Poporului, după ce mandatul legal al lui Renate Weber s-a încheiat. El susţine că Renate Weber ”a fost mai degrabă avocatul puterii, decât avocatul cetăţenilor” şi că, ”de când a fost menţinută abuziv la conducere, Avocatul Poporului aproape că nu mai există”. ”Aştept ca preşedintele Nicuşor Dan, PNL, USR, UDMR să se implice serios pentru a rezolva această problemă odată cu reluarea activităţii Parlamentului”, adaugă Orban.
17:20
Tragedia de la Crans-Montana: Fiul unui conducător de la FC Sochaux a murit la doar 14 ani # News.ro
La cinci zile după incendiul unui bar din Crans-Montana (Elveţia) în noaptea de Anul Nou, gruparea franceză FC Sochaux-Montbéliard a anunţat moartea lui Noa Thévenot El Kaim Billah, fiul lui Xavier Thévenot, „membru al consiliului de supraveghere şi liderul echipei care a salvat FCSM în 2023”.
17:20
Volodimir Zelenski îl înlocuieşte pe şeful serviciului de securitate naţională Vassil Maliuk, cunoscut pentru operaţiunile spectaculoase împotriva Rusiei # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni înlocuirea popularului şef al Serviciului Naţional de Securitate (SBU), Vassil Maliuk, cunoscut pentru operaţiunile spectaculoase împotriva Rusiei, în cadrul unei ample remanieri, relatează AFP.
17:10
Touroperatorul IRI Travel estimează o creştere de 25% a rezervărilor early booking, pentru ianuarie-februarie 2026, faţă de acelaşi interval al anului trecut. Bulgaria şi Grecia vor rămâne principalele destinaţii estivale ale românilor, urmate de Turcia # News.ro
Touroperatorul IRI Travel estimează o creştere de 25% a rezervărilor early booking pentru perioada ianuarie – februarie 2026, faţă de acelaşi interval al anului precedent, şi anunţă reduceri early booking de până la 35% pentru întreaga gamă de destinaţii, atât pe litoralul românesc şi bulgăresc, cât şi în Grecia şi Turcia. Bulgaria şi Grecia vor rămâne principalele destinaţii estivale ale românilor, urmate de Turcia, în timp ce Spania şi Egipt vor continua să crească rapid. Compania mai arată că turismul balnear şi city-break-urile interne vor avea o evoluţie constantă, alimentate de nevoia de escapade scurte, dar de calitate.
17:10
Cântăreaţa Björk solicită Groenlandei să-şi declare independenţa, în contextul ameninţărilor de preluare a controlului de către SUA # News.ro
Cântăreaţa Björk i-a îndemnat pe groenlandezi să-şi declare independenţa, în contextul ameninţărilor reînnoite ale lui Donald Trump cu privire la o posibilă preluare a controlului de către SUA.
17:00
România a încasat aproape 1 miliard de euro, bani rambursaţi de Comisia Europeană pentru plăţile în avans către fermieri # News.ro
România a încasat luni 988,7 milioane euro din fonduri FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă), reprezentând rambursarea plăţilor în avans efectuate fermierilor în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2025, anunţă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).
16:50
Viktor Orban afirmă că intervenţia SUA în Venezuela este benefică pentru pieţele energetice # News.ro
Decizia SUA de a-l înlătura pe liderul venezuelean Nicolas Maduro ar trebui să aibă un impact pozitiv asupra pieţelor mondiale de energie, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, adăugând că SUA şi Venezuela controlează până la jumătate din rezervele mondiale de petrol, relatează Reuters.
16:40
Echipa Corona Braşov a învins luni, pe teren propriu, formaţia SCM Rm. Vâlcea, scor 34-33 (19-19), în primul meci din 2026, contând pentru etapa a XI-a a Ligii Naţionale. Sorina Grozav a marcat 12 goluri pentru gazde.
16:40
Colegiul Medicilor din România susţine recunoaşterea gărzilor ca vechime în muncă, plata orelor de gardă la nivelul grilelor actuale de salarizare, dar şi introducerea de gărzi cu o durată de 12 ore în spitalele cu un număr mare de cazuri complexe # News.ro
Colegiul Medicilor din România (CMR) susţine recunoaşterea gărzilor ca vechime în muncă, plata orelor de gardă la nivelul grilelor actuale de salarizare, dar şi introducerea de gărzi cu o durată de 12 ore în spitalele cu un număr mare de cazuri complexe. ”Trebuie înţeles de către toţi factorii implicaţi că activitatea într-un spital este una continuă ce trebuie asigurată. Este nevoie de implicare pe toate palierele şi de responsabilitate, astfel încât situaţia gărzilor să se rezolve atât în beneficiul pacienţilor, al medicilor, cât şi pentru buna funcţionare a sistemului sanitar”, arată reprezentanţii CMR.
16:40
Autorităţile americane anchetează un incident care a avut loc la domiciliul vicepreşedintelui american J. D. Vance, în statul Ohio, în timp ce acesta nu era acasă, iar o persoană a fost arestată, scrie presa americană
16:40
Preşedintele Nicuşor Dan: Cheltuielile Administraţiei Prezidenţiale în 2025 au fost reduse cu 30%, adică 30 de milioane de lei, mai mult decât m-am angajat în iulie # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, luni, că cheltuielile Administraţiei Prezidenţiale în 2025 au fost reduse cu 30%, adică 30 de milioane de lei, mai mult decât s-a angajat în iulie. Şeful statului declara, în luna septembrie, că la rectificarea bugetară a transmis Guvernului că Administraţia Prezidenţială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025, aproximativ 17% din creditele bugetare.
Acum 6 ore
16:30
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, luni, Legea privind plata pensiilor private, după ce Parlamentul a pus în acord prevederile cu decizia Curţii Constituţionale care a stabilit că articolul care exceptează de la regulă persoanele care suferă de afecţiuni oncologice, care pot primi, la cerere, 100% din valoarea activului pensiei private, încalcă principiul egalităţii în drepturi.
16:20
Franţa ”nu aprobă” ”metoda” prin care SUA l-au răsturnat de la putere pe Maduro, declară Macron, criticat de stânga din cauza primei reacţii, în weekend # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni, într-o şedinţă de Guvern, că ”metoda folosită” de către Statele Unite în vederea capturării preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro nu este ”nici susţinută şi aprobată” de către Franţa, a anunţat o purtătoare de cuvânt a Guvernului francez, Maud Bregeon, relatează AFP.
16:20
Nicolás Maduro, transferat cu elicopterul, sub o escortă puternic înarmată, din Brooklyn la un tribunal din New York # News.ro
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa au sosit luni la un tribunal, la New York, unde urmează să compară, la două zile după ce au fost răpiţi de la Caracas, într-o operaţiune militară americană-şoc, care a deschis calea unor planuri ale Washingtonului de a domina această ţară bogată în petrol, relatează AFP.
16:20
FC Barcelona: Ronald Araujo va face deplasarea cu echipa în Arabia Saudită, pentru Supercupa Spaniei # News.ro
Ronald Araujo va face deplasarea cu FC Barcelona în Arabia Saudită, potrivit Mundo Deportivo. După o lună de absenţă din motive de sănătate mintală, fundaşul uruguayan a reluat antrenamentele săptămâna trecută.
16:00
Şeful DSU, Raed Arafat, recomandări pentru populaţie, în contextul fenomenelor meteo: Conducătorii auto să verifice condiţiile drumurilor iar maşinile să fie pregătite pentru iarnă / Turiştii să asculte sfaturile Salvamontului # News.ro
Şeful DSU, Raed Arafat, a venit luni cu mai multe recomandări pentru populaţie, în contextul fenomenelor meteo, el cerând conducătorilor auto să verifice condiţiile drumurilor iar maşinile să fie pregătite pentru iarnă, înainte de a pleca la drum. De asemenea turiştii să asculte sfaturile Salvamontului şi să nu se deplaseze în zone unde există risc de avalanşe. Secretarul de stat a mai spus că, în condiţiile în care temperaturile noaptea vor scădea până la minus 15 grade, a solicitat ca orice ambulanţă, orice maşină de poliţie, orice maşină de pompier identifică persoane fără adăpost să se asigure că persoanele ajung la adăposturi.
15:50
Raed Arafat: În acest moment, avem patru judeţe sub cod portocaliu şi 32 sub cod galben. Nu prevedem o agravare semnificativă a situaţiei / Persoanele care sunt scoase din zonele greu accesibile şi care necesită dializă să rămână internate # News.ro
Secretarul de stat Raed Arafat a declaratm luni, că în acest moment, avem patru judeţe sub cod portocaliu şi 32 de judeţe sub cod galben de vreme rea, el arătând că nu prevăd o agravare semnificativă a situaţiei. Şeful DSU a mai spus că s-a recomandat ca persoanele care sunt scoase din zonele greu accesibile şi care necesită dializă să rămână internate în spital până la rezolvarea accesului în zonele de domiciliu.
15:50
Bărbat trimis în judecată de DNA după ce i-ar fi cerut unei femei 13.000 de euro pretinzând că poate influenţa poliţişti şi magistraţi pentru o anumită soluţie în dosare care vizau o persoană din familia acesteia # News.ro
Un bărbat a fost trimis în judecată de DNA pentru trafic de influenţă în formă continuată după ce i-a pretins unei femei suma totală de 13.000 de euro, din care a primit 6.000 de euro, pretinzând că poate influenţa, prin alte persoane, procurori, judecători de la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti şi de la Tribunalul Bucureşti şi poliţişti să dea anumite decizii în dosare care vizau o persoană din familia acesteia.
15:40
Sibiu: Tânăr la spital, după ce a fost înjunghiat de mai multe ori, în urma unui conflict izbucnit într-un bar/ Agresorul, reţinut pentru tentativă de omor # News.ro
Un tânăr de 26 de ani a ajuns la UPU Sibiu după ce a fost înjunghiat de mai multe ori, în urma unui conflict pe care tot el l-ar fi iniţiat, într-un bar din localitatea Mârşa. Agresorul, un bărbat de 31 de ani, a fost reţinut pentru tentativă de omor şi urmează să fie prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă.
15:40
Raed Arafat anunţă că 10.000 de persoane, în judeţul Alba şi 5.000, în judeţul Hunedoara, nu au curent electric din cauza condiţiilor meteo / În Alba, peste 8.000 de persoane au rămas fără apă, problema a fost rezolvată integral # News.ro
Secretarul de stat Raed Arafat, şef al DSU, a anunţat luni că 10.000 de persoane, în judeţul Alba şi 5.000, în judeţul Hunedoara, nu au curent electric din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. În Alba, peste 8.000 de persoane nu au avut apă din cauza întreruperii curentului, însă problema a fost rezolvată integral, a mai spus şeful DSU.
15:40
Franţa ”nu aprobă” ”metoda” prin care SUA l-au răsturnat de la putere pe Maduro, declară Macro, criticat de stânga din cauza primei reacţii, în weekend # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni, într-o şedinţă de Guvern, că "metoda folosită" de către Statele Unite în vederea capturării preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro nu este "nici susţinută şi aprobată" de către Franţa, a anunţat o purtătoare de cuvânt a Guvernului francez, Maud Bregeon, relatează AFP.
15:30
Seth Quintero a câştigat etapa a doua la Dakar 2025, la clasa auto. Nasser al-Attiyah (Dacia) a devenit lider la general # News.ro
Cu cinci maşini pe primele cinci locuri şi victoria tânărului american de 23 de ani Seth Quintero, Toyota a dominat a doua etapă a Raliului Dakar la clasa auto de luni, între Yanbu şi Al-Ula în Arabia Saudită. Nasser al-Attiyah, de la Dacia, a terminat pe locul 8, şi este noul lider la general.
15:20
Argeş: Opt persoane, între care cinci copii, transportate la spital după un accident în care au fost implicate două autoturisme # News.ro
Opt persoane - trei adulţi şi cinci copii - ai fost transportate la spital, luni după-amiază, în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme, produs în judeţul Argeş.
15:10
Atenţionare de călătorie emisă de MAE: Cod portocaliu de ploi torenţiale şi ninsori abundente, în Bosnia şi Herţegovina/ Circulaţia rutieră este îngreunată # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Bosnia şi Herţegovina (BiH), unde, de luni până miercuri, sut în vigoare coduri portocaliu de ploi torenţiale şi de ninsori abundente. Astfel, circulaţia rutieră este îngreunată pe mai multe tronsoane de drumuri.
15:10
UE le cere partenerilor săi să respecte suveranitatea şi integritatea teritorială, în urma ameninţărilor lui Trump de anexare a Groenlandei # News.ro
Uniunea Europeană (UE) aşteaptă ca partenerii săi să respecte principiile suveranităţii şi integrităţii teritoriale, cere luni o purtătoare de cuvânt a diplomaţiei europene, Anitta Hipper, în urma unor ameninţări ale lui Donald Trump la adresa Groenlandei, relatează AFP.
15:00
Rusia revendică luni cucerirea localităţii Grabovske. în regiunea Sumî, situată în nord-estul Ucrainei, un sector situat în apropierea frontierei ruse - în care Kievul anunţa la sfârşitul lui decembrie că înfruntă o ofensivă -, relatează AFP.
15:00
Constanţa: Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce şi-a înjunghiat soţia / Victima a fost transportată la spital # News.ro
Un bărbat din Constanţa a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce şi-a înjunghiat soţia în zona toracică, iar aceasta a fost transportată la spital şi are nevoie de nouă zile de îngrijiri medicale.
14:50
Trafic intens la frontiera de est a României, în special pe sensul de intrare în ţară/ Aproximativ 15.000 de persoane au intrat în ţară, în ultimele 48 de ore, pe la Albiţa/ Au fost luate măsuri pentru menţinerea fluenţei circulaţiei # News.ro
Traficul este intens, în aceste zile, la frontiera de est a României, în special pe sensul de intrare în ţară, în contextul în care sunt persoane care vin în ţara noastră pentru a petrece sărbătorile pe rit vechi, iar cetăţenii moldoveni care lucrează în statele vestice se întorc la muncă. În ultimele 48 de ore, prin Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa au fost înregistrate, pe sensul de intrare în ţară, aproximativ 15.000 de treceri de persoane. Astfel, au fost suplimentate numărul personalului Poliţiei de Frontieră şi cel al arterelor de control, pentru fluidizarea circulaţiei.
14:50
Rezervele valutare la Banca Naţională a României au scăzut la finalul anului trecut la 64,8 miliarde euro, de la 65,408 miliarde euro la 30 noiembrie 2025 # News.ro
Rezervele valutare la Banca Naţională a României (BNR) au scăzut la finalul lui decembrie 2025 la 64,8 miliarde euro, faţă de 65,408 miliarde euro la 30 noiembrie 2025 şi au crescut de la 62,135 miliarde euro la 31 decembrie 2024.
