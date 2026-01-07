„Nu mă văd antrenor". Lionel Messi dezvăluie planurile sale pentru după încheierea carierei de fotbalist
News.ro, 7 ianuarie 2026 13:20
Campionul mondial argentinian Lionel Messi a vorbit despre viitorul său şi a dezvăluit unele detalii despre personalitatea sa în afara terenului. Messi nu exclude o reconversie în lumea fotbalului, relatează Le Figaro.
• • •
Acum 15 minute
13:30
Nicole Kidman şi Keith Urban au divorţat oficial, punând capăt căsniciei de 19 ani a unuia dintre cele mai proeminente cupluri din lumea divertismentului.
Acum 30 minute
13:20
13:20
Cod portocaliu de inundaţii în judeţele Dolj şi Mehedinţi/ Alte opt judeţe, sub atenţionare Cod galben/ Până joi seară, sunt posibile inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri în şase bazine hidrografice # News.ro
Hidrologii au emis, miercuri, Cod portocaliu de inundaţii în judeţele Dolj şi Mehedinţi şi Cod galben pentru judeţele Gorj, Vâlcea, Argeş, Teleorman, Olt, Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov. Potrivit sursei citate, până joi seară, sunt posibile inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri în bazinele hidrografice Desnăţui, Jiu, Olt, Vedea, Argeş şi Ialomiţa. Hidrologii avertizează că în această perioadă sunt posibile depăşiri ale cotelor de apărare.
Acum o oră
12:50
Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung anunţă la Shanghai, la finalul vizitei sale în China, că i-a cerut ajutorul lui Xi Jinping în vederea unei ”îngheţări” a a programului nuclear nord-coreean, în schimbul unei ”compensaţii” # News.ro
Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung anunţă miercuri că i-a cerut ajutorul omologului său chinez Xi Jinping în vederea opririi programului nuclear al Phenianului şi propune o ”îngheţare” a programului, în schimbul unei ”compensaţii”, relatează AFP.
Acum 2 ore
12:40
Buzău - Necropsia în cazul tânărului de 25 de ani mort la spital înainte să fie operat după un accident rutier a fost amânată cu o zi, la cererea familiei # News.ro
Necropsia tânărului de 25 de ani mort în Secţia de Ortopedia a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Buzău, în timp ce aştepta să fie operat la femur după un accident rutier a fost amânată cu o zi, la solicitarea familiei.
12:30
12:20
Cea mai mare colecţie on-demand de teatru radiofonic din România, lansată de Ziua Culturii Naţionale # News.ro
Teatrul Naţional Radiofonic Radio România lansează, de Ziua Culturii Naţionale, noul eteatru.ro, cea mai mare colecţie on-demand de teatru radiofonic din România.
12:20
Pentagonul urmează să reexamineze integrarea femeilor în posturi de luptă, autorizate de aproximativ zece ani. ”Normele noastre pentru posturile de luptă vot fi elitiste”. Evaluarea, efectuată de grupul de reflecţie IDA, urmează să dureze şase luni # News.ro
Departamentul american al Apărării anunţă că urmează să evalueze efectele integrării femeilor în roluri de luptă - autorizate de aproximativ zece ani -, în contextul în care secretarul Apărării Pete Hegseth denunţă cu regularitate măsuri ”woke” - menite să crească oportunităţile minorităţilor - atât în armată, cât şi în întreprinderi sau universităţi, relatează AFP.
12:20
Lamine Yamal este cel mai valoros fotbalist din lume. CIES a anunţat clasamentul mondial al jucătorilor în funcţie de valoarea de transfer # News.ro
Cu o valoare de transfer estimată la 343.1 de milioane de euro, Lamine Yamal continuă să fie cel mai scump jucător din lume, potrivit modelului statistic al Observatorului Fotbalului CIES. Tânărul spaniol îi devansează în top 3 pe Erling Haaland (255.1 de milioane de euro) şi Kylian Mbappé (201.3 milioane de euro).
11:50
Baschet masculin: Alex Olah, component al CSO Voluntari şi al naţionalei, a suferit o ruptură de tendon ahilean # News.ro
Baschetbalistul Alex Olah va fi indisponibil cel puţin până la finalul sezonului, după ce a suferit o ruptură de tendon ahilean în primul meci din 2026 şi va fi supus unei intervenţii chirurgicale. Olah joacă la CSO Voluntari şi este component al naţionalei, pentru care nu va mai putea evolua în preliminariile World Cup.
Acum 4 ore
11:40
Înmormântarea fostei actriţe Brigitte Bardot are loc, miercuri, la Saint-Tropez, în biserica Notre-Dame de l'Assomption. Înainte de acest moment solemn, ultimul soţ al actriţei, Bernard d'Ormale, s-a confesat revistei Paris Match şi a mărturisit că actriţa suferea de cancer. A fost internată de mai multe ori în spital. „A rezistat foarte bine celor două operaţii suferite pentru tratarea cancerului care i-a cauzat moartea. Dar voia neapărat să se întoarcă la La Madrague. Şi acolo era mai complicat, mai ales din cauza durerilor de spate care nu treceau şi o epuizau”, şi-a amintit Bernard d'Ormale.
11:40
Alba: Anchetă a poliţiştilor după ce o tânără de 23 de ani a murit în locuinţa sa / Pe corpul ei nu au fost constatate urme vizibile de violenţă # News.ro
Poliţiştii din Alba au deschis o anchetă după ce o tânără de 23 de ani a murit în locuinţa sa, iar anchetatorii au precizat că nu au fost constatate urme vizibile de violenţă pe trupul victimei.
11:40
Siria şi Israelul urmează să înfiinţeze o structură comună, supervizată de SUA, prin care să împărtăşească informaţii clasificate şi să acţioneze în vederea unei scăderi a tensiunilor între cele două ţări # News.ro
Noul Guvern sirian şi Israelul urmează să înfiinţeze o structură comună - supervizată de către Statele Unite - prin care să împărtăşească informaţii clasificate şi să acţioneze în vederea unei scăderi a tensiunilor între cele două ţări, anunţă Washingtonul, relatează AFP.
11:30
11:20
UPDATE - Preşedintele Nicuşor Dan, blocat în Paris. Aeronava Spartan nu poate decola din cauza ninsorii . Nicuşor Dan: Trebuie să fie curăţată pista. Aşteptăm până se curăţă/ Nu se pune problema achiziţionării unei aeronave prezidenţiale în 2026 # News.ro
Aeronava cu care preşedintele Nicuşor Dan urma să revibă din Franţa nu poate decola de la Paris deoarece pista aeroportului este acoperită cu zăpadă. Plecarea preşedintelui României, programată iniţial marţi seară, a fost amânată din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, însă nici miercuri dimineaţă nu a fost posibilă decolarea. Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că este trebuie să fie curăţată pista. El a admis că este necesară achiziţionarea unei aeronave prezidenţiale, ”nu numai pentru preşedinte, ci şi pentru miniştrii care se duc în delegaţii când sunt lucruri importante”.
11:10
Trump reafirmă, într-un discurs la Kennedy Center, în faţa republicanilor din Camera Reprezentanţilor, că l-a constrâns pe Macron să crească preţul medicamentelor în Franţa, într-o pretinsă convorbire telefonică, a cărei existenţă a fost dezminţită în dec # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a evocat din nou, într-un discurs pe care l-a susţinut la Kennedy Center, în faţa republicanilor din Camera Reprezentanţilor, o presupusă discuţie la telefon cu omologul său francez Emmanuel Macron despre preţul medicamentelor, în care l-ar fi ameninţat cu taxe vamale - o versiune dezminţită deja, în decembrie, de către Palatul Élysée, relatează Le Figaro.
11:10
Se încheie o eră în NFL: John Harbaugh, dat afară de la Baltimore Ravens după 18 sezoane la conducere. Era pe locul doi în topul antrenorilor cu cea mai mare vechime din NFL # News.ro
Echipa Baltimore Ravens l-a demis pe antrenorului principal John Harbaugh după 18 sezoane la conducere, a anunţat gruparea din NFL, potrivit AP.
10:40
Preşedintele Nicuşor Dan, blocat în Paris. Aeronava Spartan cu care urma să revină în ţară nu poate decola din cauza ninsorii # News.ro
Aeronava cu care preşedintele Nicuşor Dan urma să revibă din Franţa nu poate decola de la Paris deoarece pista aeroportului este acoperită cu zăpadă. Plecarea preşedintelui României, programată iniţial marţi seară, a fost amânată din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, însă nici miercuri dimineaţă nu a fost posibilă decolarea..
10:30
Fiul cineastului Rob Reiner ajunge în faţa instanţei din Los Angeles pentru uciderea părinţilor săi # News.ro
Fiul regizorului american Rob Reiner, Nick, trebuie să compară miercuri în faţa unui tribunal din Los Angeles, unde ar putea pleda nevinovat pentru uciderea părinţilor săi cu arma albă.
10:20
Şefii diplomaţiilor daneză Lars Løkke Rasmussen şi groenlandeză Vivian Motzfeldt cer o întâlnire cu secretarul de Stat american Marco Rubio pe tema declaraţiilor lui Trump privind anexarea insulei arctice # News.ro
Groenlanda şi Danemarca au cerut să se întâlnească rapid cu secretarul de Stat american Marco Rubio, pentru a discuta despre declaraţiile recente ale lui Donald Trump cu privire la anexarea insulei arctice, anunţă ministrul groenlandez de Externe Vivian Motzfeldt, relatează AFP.
10:10
Motorola a prezentat succint la CES 2026 smartphone-ul pliabil „stil carte” Razr Fold.
10:10
Preşedintele IIHF: Este posibil ca locul de desfăşurare a competiţiei de hochei pe gheaţă să nu fie gata la timp pentru Jocurile Olimpice # News.ro
Preşedintele Federaţiei Internaţionale de Hochei pe Gheaţă a declarat că unele părţi ale patinoarului principal pentru Jocurile Olimpice de la Milano Cortina s-ar putea să nu fie finalizate la timp, dar suprafaţa de joc, facilităţile de antrenament şi vestiarele vor fi gata când va începe competiţia masculină, la 11 februarie, relatează The Guardian.
10:00
O echipă de cercetători de la Universitatea din Sydney, Australia, a descoperit noi dovezi care arată că diabetul zaharat de tip 2 modifică direct structura inimii şi modul în care aceasta produce energie. Aceste rezultate ajută la explicarea motivului pentru care pacienţii cu diabet au un risc mult mai mare de a dezvolta insuficienţă cardiacă.
Acum 6 ore
09:40
Jair Bolsonaro, ”rănit uşor” după ce a căzut în celulă. El a căzut din pat în timp ce dormea şi s-a lovit la cap de mobilă, anunţă soţia sa. Avocaţii săi cer Curţii Supreme un transfer la spital, în urma unui refuz al medicului poliţiei # News.ro
Fostul preşedinte brazilian de extremă dreapta Jair Bolsonaro, care ispăşeşte o pedeapsă de 27 de ani de închisoare, condamnat cu privire la o tentativă de lovitură de stat, a căzut în celulă şi a suferit ”răni uşoare”, care nu au necesitat un transfer la spital, anunţă poliţia, relatează AFP.
09:40
Actorul american de origine română Sebastian Stan, câştigător al Globului de Aur şi nominalizat la Oscar pentru rolul din „The Apprentice”, este în negocieri pentru a se alătura lui Robert Pattinson în filmul „The Batman Part II” al DC Studios.
09:30
„Micuţa Amelie” şi „Arco”, două filme de animaţie multipremiate, vor putea fi văzute la începutul lui 2026 în cinematografele din România/ VIDEO # News.ro
„Micuţa Amélie” şi „Arco”, două producţii de animaţie multipremiate, vor putea fi văzute în cinematografele din ţară din 23 ianuarie şi 27 martie. Ambele filme sunt distribuite de Independenţa film în colaborare cu Freealize şi vor fi disponibile în cinematografe în versiuni dublate în limba română. Cele două producţii sunt disponibile la nivel naţional pentru programele şcolare din 2026.
09:30
09:30
Variant Bio lansează o platformă de descoperire de medicamente bazată pe inteligenţă artificială şi date genetice # News.ro
Compania de biotehnologie Variant Bio, deţinută privat, a anunţat marţi lansarea unei platforme care utilizează inteligenţa artificială aplicată datelor genetice pentru a identifica noi candidaţi de medicamente ce pot fi trimişi în studii clinice pe oameni, transmite Reuters.
09:10
Într-o lume în care timpul este tot mai limitat, gătitul rapid devine o necesitate. Totuşi, viteza nu trebuie să însemne renunţarea la calitate sau la gust. Din fericire, tehnologia culinară oferă soluţii care îmbină eficienţa cu sănătatea, iar oale sub presiune sunt printre cele mai apreciate.
09:00
Emma Răducanu, optimistă în ciuda înfrângerii suferite în faţa lui Sakkari la United Cup, la revenirea după accidentare # News.ro
Emma Răducanu a declarat că s-a simţit ciudat să revină pe teren după o pauză de peste două luni şi că meciul de trei seturi disputat împotriva Mariei Sakkari în cadrul United Cup i-a dat încredere că poate creşte în siguranţă volumul de antrenament, relatează Reuters.
08:50
Grupul sud-coreean Hyundai Motor Group a anunţat că intenţionează să implementeze roboţi umanoizi în fabrica sa din statul american Georgia începând cu anul 2028, într-un pas important către automatizarea sarcinilor repetitive şi cu risc ridicat din producţia auto, transmite Reuters.
08:20
Meta amână lansarea globală a ochelarilor Ray-Ban Display, din cauza cererii ridicate din SUA şi a limitărilor de producţie # News.ro
Meta Platforms a anunţat marţi că va amâna extinderea internaţională a ochelarilor săi inteligenţi Ray-Ban Meta Display, invocând o combinaţie de cerere foarte puternică în Statele Unite şi constrângeri de ofertă, transmite Reuters.
08:00
Crăciun în Rusia - Putin a participat la o slujbă care a durat toată noaptea / Preşedintele rus a transmis urări credincioşilor care sărbătoresc Crăciunul pe rit vechi # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a transmis felicitări întregului popor rus cu ocazia sărbătorii Crăciunului pe rit vechi, transmite agenţia rusă de ştiri TASS, citând biroul de presă al Kremlinului. Putin a participat la o slujbă care a durat toată noaptea, la Biserica Marelui Mucenic Gheorghe Învingătorul din regiunea Moscovei.
07:50
Globurile de Aur - Prima ceremonie majoră de premii de la Hollywood are loc duminică. Date importante # News.ro
Cea de-a 83-a ceremonie a Globurilor de Aur, care are loc duminică, va începe la ora 20:00, ora estică, la Beverly Hilton din Beverly Hills, şi va fi transmisă în direct de CBS şi în streaming live pe Paramount+. La începutul sezonului de premii de la Hollywood vor participa nominalizaţi precum Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Ariana Grande, Cynthia Erivo şi Emma Stone.
Acum 8 ore
07:40
Germania: Emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut prea lent în 2025, avertizează experţii / Obiectivul de a reduce emisiile cu 65% faţă de 1990, până în 2030, ”este ameninţat” # News.ro
Emisiile de gaze cu efect de seră din Germania au scăzut cu 1,5% în 2025, potrivit unui grup de experţi, un ritm şi mai lent decât cel din ultimii doi ani, punând în pericol obiectivele climatice ale Germaniei, transmite Le Figaro.
07:40
SUA ”lucrează intens” la licenţele pentru livrările de cipuri ale Nvidia către China, dar termenul rămâne incert # News.ro
Guvernul Statelor Unite ”lucrează febril” la analizarea cererilor de licenţă care ar permite companiei Nvidia să livreze procesoarele sale H200 către China, însă aprobările nu au fost încă acordate, iar data efectivă a livrărilor rămâne necunoscută, a declarat marţi directoarea financiară a companiei, Colette Kress, citată de Reuters.
07:20
UPDATE - Iranul execută un bărbat acuzat de spionaj în favoarea Israelului / Ar fi fost recrutat de Mossad şi ar fi furnizat imagini ale unor locaţii specifice şi informaţii despre mai multe persoane / A fost plătit în criptomonede # News.ro
Iranul a executat un bărbat acuzat de spionaj în favoarea Israelului, transmite Reuters. El ar fi fost recrutat de Mossad prin intermediul spaţiului cibernetic şi a îndeplinit misiuni atribuite în schimbul unor plăţi în criptomonede. În timpul procesului, ar fi recunoscut că era pe deplin conştient de comunicarea sa directă cu ofiţerii Mossad.
07:10
06:50
Venezuela declară o săptămână de doliu pentru militarii ucişi în atacul SUA / Guvernul SUA estimează că aproximativ 75 de persoane au fost ucise în timpul raidului # News.ro
Preşedintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat, marţi, şapte zile de doliu pentru membrii armatei ucişi în raidul american de la sfârşitul săptămânii trecute, care avea ca scop capturarea liderului Nicolas Maduro, transmite Reuters. Oficiali americani citaţi de Washington Post apreciază că aproximativ 75 de persoane au fost ucise în timpul raidului.
06:50
Creşterea obligaţiunilor Venezuelei, după înlăturarea lui Maduro, ascunde o reţea complicată de creditori şi un impas politic profund # News.ro
Creşterea puternică a obligaţiunilor Venezuelei, alimentată de înlăturarea de la putere a lui Nicolas Maduro de către Statele Unite, dă impresia că o restructurare a datoriei este, în sfârşit, la îndemână. În realitate, investitorii şi analişti avertizează că optimismul pieţelor maschează una dintre cele mai complexe şi riscante situaţii de datorie suverană din lume, marcată de incertitudine politică, sancţiuni şi un hăţiş de creditori, relatează Reuters.
06:30
Nouă morţi în confruntările dintre guvernul sirian şi forţele kurde în Alep / Ambele părţi s-au acuzat reciproc pentru declanşarea luptelor # News.ro
Confruntările dintre trupele guvernamentale şi forţele conduse de kurzi în nordul Siriei, în Alep, au provocat marţi moartea a cel puţin nouă persoane, în majoritate civili, într-una dintre cele mai grave escaladări ale conflictului dintre cele două părţi din ultimele luni, relatează France 24.
06:20
Arabia Saudită deschide piaţa financiară tuturor investitorilor străini, începând din februarie # News.ro
Arabia Saudită va deschide, de la 1 februarie, piaţa sa financiară tuturor investitorilor străini, a anunţat marţi autoritatea de reglementare a pieţei de capital din regat, într-un nou pas menit să atragă mai mult capital internaţional şi să crească lichiditatea bursieră, relatează Reuters.
06:10
Un cutremur cu magnitudinea de 6,7 a lovit miercuri la 68 km est de Baculin, în Filipine, la o adâncime de 10 km (6 mile), a anunţat Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS), transmite Reuters.
06:10
Ortodocşii îl sărbătoresc pe Sfântul Ioan, cel care a anunţat venirea lui Hristos / Aproape 2 milioane de români îşi sărbătoresc onomastica # News.ro
Ortodocşii îl sărbătoresc, miercuri, pe Sfântul Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan mai este numit şi Înaintemergătorul, pentru că este cel care a anunţat venirea lui Hristos.
05:50
Administraţia Trump pregăteşte întâlniri cu marile companii petroliere privind relansarea producţiei din Venezuela # News.ro
Administraţia preşedintelui Donald Trump urmează să se întâlnească, în cursul acestei săptămâni, cu directori ai marilor companii petroliere americane pentru a discuta posibilitatea creşterii producţiei de petrol din Venezuela, după înlăturarea de la putere a preşedintelui Nicolas Maduro, au declarat surse familiare cu discuţiile, citate de Reuters.
05:50
Trump anunţă că Venezuela va ceda Statelor Unite între 30 şi 50 de milioane de barili de petrol # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat, marţi seară, că Venezuela va ceda Statelor Unite între 30 şi 50 de milioane de barili de petrol, care vor fi vânduţi la valoarea de piaţă, iar veniturile vor fi controlate de SUA, transmite CNN.
Acum 12 ore
05:20
Chevron continuă exporturile de petrol din Venezuela, dar încărcările pentru clienţii chinezi rămân suspendate # News.ro
Venezuela continua marţi să încarce petrol doar pentru compania americană Chevron, în timp ce operaţiunile companiei de stat PDVSA pentru livrările destinate principalilor săi clienţi din China rămâneau suspendate pentru a cincea zi consecutiv, potrivit datelor de monitorizare a transporturilor maritime, citate de Reuters.
05:00
Câteva mii de soldaţi francezi ar putea fi trimişi în Ucraina pentru „menţinerea păcii”, afirmă Emmanuel Macron. Ce au convenit la Paris aliaţii Ucrainei şi ce rol au Statele Unite # News.ro
Aliaţii Kievului au anunţat marţi, la Paris, o serie de „garanţii solide de securitate” în cazul încetării ostilităţilor în Ucraina, iar desfăşurarea unei „forţe multinaţionale” face parte din aceste garanţii. Preşedintele francez Emmanuel Macron a precizat ulterior la postul France 2 că armata franceză va participa la operaţiunile de control al frontierei ruso-ucrainene cu câteva mii de oameni.
03:00
Aldrich Ames, cel mai mare trădător din istoria CIA, a murit în închisoare la vârsta de 84 de ani # News.ro
Aldrich Ames, ofiţer de contrainformaţii al CIA care a spionat în favoarea Uniunii Sovietice şi, ulterior, a Rusiei, a murit în închisoare la vârsta de 84 de ani, potrivit unui purtător de cuvânt al Biroului Penitenciarelor. Ofiţerul CIA a cărui activitate de spionaj pentru Moscova a reprezentat cea mai gravă trădare din istoria agenţiei, cauzând, potrivit relatărilor, moartea a cel puţin 10 agenţi CIA sau agenţi de informaţii recrutaţi, a decedat pe 5 ianuarie la Instituţia Corecţională Federală din Cumberland, Maryland. El ispăşea o pedeapsă pe viaţă fără posibilitate de eliberare condiţionată, relatează CBS News.
02:30
Michael Reagan, fiul cel mare al preşedintelui Ronald Reagan, a murit la vârsta la 80 de ani # News.ro
Michael Reagan, fiul cel mare al preşedintelui Ronald Reagan şi comentator conservator, a murit la vârsta de 80 de ani, au anunţat marţi Fundaţia şi Institutul Prezidenţial Ronald Reagan care spus că a fost „un gardian neclintit al moştenirii tatălui său”, relatează Associated Press.
