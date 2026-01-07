Doi bărbaţi acuzaţi că au vândut cocaină unor consumatori din Gorj, arestaţi preventiv pentru trafic de droguri de mare risc/ Unul dintre ei, cercetat şi pentru proxenetism în cazul a două tinere care s-au prostituat în Suedia, Norvegia şi Irlanda
News.ro, 7 ianuarie 2026 15:10
Doi bărbaţi cu vârstele de 28 şi 40 de ani au fost arestaţi preventiv pentru trafic de droguri de mare risc, fiind acuzaţi că anul trecut au procurat, deţinut şi vândut cocaină, în repetate rânduri, unor consumatori din judeţul Gorj. Potrivit procurorilor, bărbatul de 40 de ani, recidivist, este cercetat şi pentru proxenetism, fiind acuzat că în ultimii cinci ani a sprijinit două tinere să se prostitueze în Suedia, Norvegia şi Irlanda, în scopul obţinerii unor beneficii materiale.
• • •
Zeci de susţinători ai preşedintelui american Donald Trump s-au adunat la Washington pentru a marca cinci ani de la luarea cu asalt a Capitoliului, spunând că vor să comemoreze memoria ”martirilor” lor şi cerând Guvernului să atace opoziţia democrată, relatează AFP.
Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a ocupat locul 32 în etapa a patra a Raliului Dakar, disputată miercuri, la Alula (Arabia Saudită).
Biserică veche de peste un secol, de la intrarea în Parcul Crâng, din municipiul Buzău, a fost vandalizată de persoane necunoscute # News.ro
O biserică veche de peste 100 de ani aflată la intrarea în Parcul Crâng, din municipiul Buzău, a fost vandalizată de persoane necunoscute. Descoperirea a fost făcută de un buzoian, pasionat de fotografie, care se plimbă zilnic prin cel mai mare parc din oraş şi care a găsit miercuri dimineaţă curtea locaşului de cult plină de cioburi de borcane.
Noi loturi din mai multe sortimente de lapte praf pentru bebeluşi de la Nestle, retrase de la vânzare # News.ro
Compania Nestle România a anunţat că retrage de la vânzare şi recheamă de la consumatori noi loturi din mai multe sortimente de lapte praf pentru bebeluşi, din cauza posibilei prezenţe a cereulidei, o toxină care provoacă greaţă şi vomă. Clienţii pot returna produsele în magazinele de unde le-au achiziţionat.
Corvinul la deszăpezit. Preşedintele, antrenorul şi căpitanul au ajutat la curăţarea zăpezii din zona unui liceu din Hunedoara – VIDEO # News.ro
Clubul Corvinul Hunedoara anunţă că preşedintele său, antrenorul Florin Marin şi căpitanul Alexandru Neacşa au ajutat la deszăpezirea zonei din jurul unui liceu din Hunedoara.
Muzeul Luvru şi-a putut deschide porţile miercuri, după ce angajaţii săi au decis să nu mai continue greva pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, potrivit unor surse citate de AFP.
RC Strasbourg l-a numit pe fostul tehnician al echipei Wolverhampton Wanderers, Gary O'Neil, în funcţia de antrenor principal. O'Neil îi urmează în funcţie lui Liam Rosenior, care a plecat la Chelsea, a anunţat miercuri clubul din Ligue 1.
Centrul Infotrafic: Aglomeraţie pe DN 1, pe sensul spre Ploieşti, dar şi pe sensul de urcare spre Braşov/ Şoferii, sfătuiţi să folosească rute alternative la revenirea din vacanţă # News.ro
Traficul rutier este aglomerat, miercuri după-amiază, pe DN 1, pe sensul spre Ploieşti, unde se circulă în coloană la Predeal, Azuga, Buşteni şi între localităţile Posada şi Comarnic, dar şi pe sensul de urcare spre Braşov, între Nistoreşti şi Comarnic şi la Buşteni. Şoferii sunt sfătuiţi ca, la revenirea din vacanţă, să folosească rute alternative.
Trump îi atacă din nou pe sportivii transsexuali, într-un discurs la o reuniune de lucru cu aleşi republicani din Camera Reprezentanţilor. ”Soţia mea detestă când fac asta”, mărturiseşte el după un număr de pantomimă cu halterofile transsexuale # News.ro
Preşedintele american Donald Trump i-a atacat din nou pe atleţii transsexuali într-un discurs pe care l-a susţinut la o reuniune de lucru cu aleşi republicani în Camera Reprezentanţilor, la Washington, relatează AFP.
Ministerul Energiei: La ora 12:00, mai erau nealimentate cu electricitate doar 649 de gospodării, toate situate în judeţul Alba. Judeţul Alba a fost cel mai afectat de precipitaţiile abundente din ultimele zile # News.ro
Peste 27.500 de gospodării au fost reconectate la reţeaua de energie electrică, în ultimele 24 de ore, iar miercuri, la ora 12:00, la nivel naţional mai sunt nealimentate doar 649 de gospodării, toate situate în judeţul Alba, informează Ministerul Energiei.
Banca Naţională a Bulgariei raportează că bulgarii au schimbat 36,3% din leva aflată în circulaţie, pe măsură ce cursul euro accelerează # News.ro
Bulgarii au schimbat aproximativ 3,5 milioane de leva în euro, în prima zi lucrătoare a anului 2026, 5 ianuarie, marcând un progres continuu în tranziţia monetară a ţării, scrie Novinite.
Nicole Kidman şi Keith Urban au divorţat oficial, punând capăt căsniciei de 19 ani a unuia dintre cele mai proeminente cupluri din lumea divertismentului.
„Nu mă văd antrenor". Lionel Messi dezvăluie planurile sale pentru după încheierea carierei de fotbalist # News.ro
Campionul mondial argentinian Lionel Messi a vorbit despre viitorul său şi a dezvăluit unele detalii despre personalitatea sa în afara terenului. Messi nu exclude o reconversie în lumea fotbalului, relatează Le Figaro.
Cod portocaliu de inundaţii în judeţele Dolj şi Mehedinţi/ Alte opt judeţe, sub atenţionare Cod galben/ Până joi seară, sunt posibile inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri în şase bazine hidrografice # News.ro
Hidrologii au emis, miercuri, Cod portocaliu de inundaţii în judeţele Dolj şi Mehedinţi şi Cod galben pentru judeţele Gorj, Vâlcea, Argeş, Teleorman, Olt, Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov. Potrivit sursei citate, până joi seară, sunt posibile inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri în bazinele hidrografice Desnăţui, Jiu, Olt, Vedea, Argeş şi Ialomiţa. Hidrologii avertizează că în această perioadă sunt posibile depăşiri ale cotelor de apărare.
Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung anunţă la Shanghai, la finalul vizitei sale în China, că i-a cerut ajutorul lui Xi Jinping în vederea unei ”îngheţări” a a programului nuclear nord-coreean, în schimbul unei ”compensaţii” # News.ro
Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung anunţă miercuri că i-a cerut ajutorul omologului său chinez Xi Jinping în vederea opririi programului nuclear al Phenianului şi propune o ”îngheţare” a programului, în schimbul unei ”compensaţii”, relatează AFP.
Buzău - Necropsia în cazul tânărului de 25 de ani mort la spital înainte să fie operat după un accident rutier a fost amânată cu o zi, la cererea familiei # News.ro
Necropsia tânărului de 25 de ani mort în Secţia de Ortopedia a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Buzău, în timp ce aştepta să fie operat la femur după un accident rutier a fost amânată cu o zi, la solicitarea familiei.
Cea mai mare colecţie on-demand de teatru radiofonic din România, lansată de Ziua Culturii Naţionale # News.ro
Teatrul Naţional Radiofonic Radio România lansează, de Ziua Culturii Naţionale, noul eteatru.ro, cea mai mare colecţie on-demand de teatru radiofonic din România.
Pentagonul urmează să reexamineze integrarea femeilor în posturi de luptă, autorizate de aproximativ zece ani. ”Normele noastre pentru posturile de luptă vot fi elitiste”. Evaluarea, efectuată de grupul de reflecţie IDA, urmează să dureze şase luni # News.ro
Departamentul american al Apărării anunţă că urmează să evalueze efectele integrării femeilor în roluri de luptă - autorizate de aproximativ zece ani -, în contextul în care secretarul Apărării Pete Hegseth denunţă cu regularitate măsuri ”woke” - menite să crească oportunităţile minorităţilor - atât în armată, cât şi în întreprinderi sau universităţi, relatează AFP.
Lamine Yamal este cel mai valoros fotbalist din lume. CIES a anunţat clasamentul mondial al jucătorilor în funcţie de valoarea de transfer # News.ro
Cu o valoare de transfer estimată la 343.1 de milioane de euro, Lamine Yamal continuă să fie cel mai scump jucător din lume, potrivit modelului statistic al Observatorului Fotbalului CIES. Tânărul spaniol îi devansează în top 3 pe Erling Haaland (255.1 de milioane de euro) şi Kylian Mbappé (201.3 milioane de euro).
Baschet masculin: Alex Olah, component al CSO Voluntari şi al naţionalei, a suferit o ruptură de tendon ahilean # News.ro
Baschetbalistul Alex Olah va fi indisponibil cel puţin până la finalul sezonului, după ce a suferit o ruptură de tendon ahilean în primul meci din 2026 şi va fi supus unei intervenţii chirurgicale. Olah joacă la CSO Voluntari şi este component al naţionalei, pentru care nu va mai putea evolua în preliminariile World Cup.
Înmormântarea fostei actriţe Brigitte Bardot are loc, miercuri, la Saint-Tropez, în biserica Notre-Dame de l'Assomption. Înainte de acest moment solemn, ultimul soţ al actriţei, Bernard d'Ormale, s-a confesat revistei Paris Match şi a mărturisit că actriţa suferea de cancer. A fost internată de mai multe ori în spital. „A rezistat foarte bine celor două operaţii suferite pentru tratarea cancerului care i-a cauzat moartea. Dar voia neapărat să se întoarcă la La Madrague. Şi acolo era mai complicat, mai ales din cauza durerilor de spate care nu treceau şi o epuizau”, şi-a amintit Bernard d'Ormale.
Alba: Anchetă a poliţiştilor după ce o tânără de 23 de ani a murit în locuinţa sa / Pe corpul ei nu au fost constatate urme vizibile de violenţă # News.ro
Poliţiştii din Alba au deschis o anchetă după ce o tânără de 23 de ani a murit în locuinţa sa, iar anchetatorii au precizat că nu au fost constatate urme vizibile de violenţă pe trupul victimei.
Siria şi Israelul urmează să înfiinţeze o structură comună, supervizată de SUA, prin care să împărtăşească informaţii clasificate şi să acţioneze în vederea unei scăderi a tensiunilor între cele două ţări # News.ro
Noul Guvern sirian şi Israelul urmează să înfiinţeze o structură comună - supervizată de către Statele Unite - prin care să împărtăşească informaţii clasificate şi să acţioneze în vederea unei scăderi a tensiunilor între cele două ţări, anunţă Washingtonul, relatează AFP.
UPDATE - Preşedintele Nicuşor Dan, blocat în Paris. Aeronava Spartan nu poate decola din cauza ninsorii . Nicuşor Dan: Trebuie să fie curăţată pista. Aşteptăm până se curăţă/ Nu se pune problema achiziţionării unei aeronave prezidenţiale în 2026 # News.ro
Aeronava cu care preşedintele Nicuşor Dan urma să revibă din Franţa nu poate decola de la Paris deoarece pista aeroportului este acoperită cu zăpadă. Plecarea preşedintelui României, programată iniţial marţi seară, a fost amânată din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, însă nici miercuri dimineaţă nu a fost posibilă decolarea. Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că este trebuie să fie curăţată pista. El a admis că este necesară achiziţionarea unei aeronave prezidenţiale, ”nu numai pentru preşedinte, ci şi pentru miniştrii care se duc în delegaţii când sunt lucruri importante”.
Trump reafirmă, într-un discurs la Kennedy Center, în faţa republicanilor din Camera Reprezentanţilor, că l-a constrâns pe Macron să crească preţul medicamentelor în Franţa, într-o pretinsă convorbire telefonică, a cărei existenţă a fost dezminţită în dec # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a evocat din nou, într-un discurs pe care l-a susţinut la Kennedy Center, în faţa republicanilor din Camera Reprezentanţilor, o presupusă discuţie la telefon cu omologul său francez Emmanuel Macron despre preţul medicamentelor, în care l-ar fi ameninţat cu taxe vamale - o versiune dezminţită deja, în decembrie, de către Palatul Élysée, relatează Le Figaro.
Se încheie o eră în NFL: John Harbaugh, dat afară de la Baltimore Ravens după 18 sezoane la conducere. Era pe locul doi în topul antrenorilor cu cea mai mare vechime din NFL # News.ro
Echipa Baltimore Ravens l-a demis pe antrenorului principal John Harbaugh după 18 sezoane la conducere, a anunţat gruparea din NFL, potrivit AP.
Preşedintele Nicuşor Dan, blocat în Paris. Aeronava Spartan cu care urma să revină în ţară nu poate decola din cauza ninsorii # News.ro
Aeronava cu care preşedintele Nicuşor Dan urma să revibă din Franţa nu poate decola de la Paris deoarece pista aeroportului este acoperită cu zăpadă. Plecarea preşedintelui României, programată iniţial marţi seară, a fost amânată din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, însă nici miercuri dimineaţă nu a fost posibilă decolarea..
Fiul cineastului Rob Reiner ajunge în faţa instanţei din Los Angeles pentru uciderea părinţilor săi # News.ro
Fiul regizorului american Rob Reiner, Nick, trebuie să compară miercuri în faţa unui tribunal din Los Angeles, unde ar putea pleda nevinovat pentru uciderea părinţilor săi cu arma albă.
Şefii diplomaţiilor daneză Lars Løkke Rasmussen şi groenlandeză Vivian Motzfeldt cer o întâlnire cu secretarul de Stat american Marco Rubio pe tema declaraţiilor lui Trump privind anexarea insulei arctice # News.ro
Groenlanda şi Danemarca au cerut să se întâlnească rapid cu secretarul de Stat american Marco Rubio, pentru a discuta despre declaraţiile recente ale lui Donald Trump cu privire la anexarea insulei arctice, anunţă ministrul groenlandez de Externe Vivian Motzfeldt, relatează AFP.
Motorola a prezentat succint la CES 2026 smartphone-ul pliabil „stil carte” Razr Fold.
Preşedintele IIHF: Este posibil ca locul de desfăşurare a competiţiei de hochei pe gheaţă să nu fie gata la timp pentru Jocurile Olimpice # News.ro
Preşedintele Federaţiei Internaţionale de Hochei pe Gheaţă a declarat că unele părţi ale patinoarului principal pentru Jocurile Olimpice de la Milano Cortina s-ar putea să nu fie finalizate la timp, dar suprafaţa de joc, facilităţile de antrenament şi vestiarele vor fi gata când va începe competiţia masculină, la 11 februarie, relatează The Guardian.
O echipă de cercetători de la Universitatea din Sydney, Australia, a descoperit noi dovezi care arată că diabetul zaharat de tip 2 modifică direct structura inimii şi modul în care aceasta produce energie. Aceste rezultate ajută la explicarea motivului pentru care pacienţii cu diabet au un risc mult mai mare de a dezvolta insuficienţă cardiacă.
Jair Bolsonaro, ”rănit uşor” după ce a căzut în celulă. El a căzut din pat în timp ce dormea şi s-a lovit la cap de mobilă, anunţă soţia sa. Avocaţii săi cer Curţii Supreme un transfer la spital, în urma unui refuz al medicului poliţiei # News.ro
Fostul preşedinte brazilian de extremă dreapta Jair Bolsonaro, care ispăşeşte o pedeapsă de 27 de ani de închisoare, condamnat cu privire la o tentativă de lovitură de stat, a căzut în celulă şi a suferit ”răni uşoare”, care nu au necesitat un transfer la spital, anunţă poliţia, relatează AFP.
Actorul american de origine română Sebastian Stan, câştigător al Globului de Aur şi nominalizat la Oscar pentru rolul din „The Apprentice”, este în negocieri pentru a se alătura lui Robert Pattinson în filmul „The Batman Part II” al DC Studios.
„Micuţa Amelie” şi „Arco”, două filme de animaţie multipremiate, vor putea fi văzute la începutul lui 2026 în cinematografele din România/ VIDEO # News.ro
„Micuţa Amélie” şi „Arco”, două producţii de animaţie multipremiate, vor putea fi văzute în cinematografele din ţară din 23 ianuarie şi 27 martie. Ambele filme sunt distribuite de Independenţa film în colaborare cu Freealize şi vor fi disponibile în cinematografe în versiuni dublate în limba română. Cele două producţii sunt disponibile la nivel naţional pentru programele şcolare din 2026.
Variant Bio lansează o platformă de descoperire de medicamente bazată pe inteligenţă artificială şi date genetice # News.ro
Compania de biotehnologie Variant Bio, deţinută privat, a anunţat marţi lansarea unei platforme care utilizează inteligenţa artificială aplicată datelor genetice pentru a identifica noi candidaţi de medicamente ce pot fi trimişi în studii clinice pe oameni, transmite Reuters.
Într-o lume în care timpul este tot mai limitat, gătitul rapid devine o necesitate. Totuşi, viteza nu trebuie să însemne renunţarea la calitate sau la gust. Din fericire, tehnologia culinară oferă soluţii care îmbină eficienţa cu sănătatea, iar oale sub presiune sunt printre cele mai apreciate.
Emma Răducanu, optimistă în ciuda înfrângerii suferite în faţa lui Sakkari la United Cup, la revenirea după accidentare # News.ro
Emma Răducanu a declarat că s-a simţit ciudat să revină pe teren după o pauză de peste două luni şi că meciul de trei seturi disputat împotriva Mariei Sakkari în cadrul United Cup i-a dat încredere că poate creşte în siguranţă volumul de antrenament, relatează Reuters.
Grupul sud-coreean Hyundai Motor Group a anunţat că intenţionează să implementeze roboţi umanoizi în fabrica sa din statul american Georgia începând cu anul 2028, într-un pas important către automatizarea sarcinilor repetitive şi cu risc ridicat din producţia auto, transmite Reuters.
Meta amână lansarea globală a ochelarilor Ray-Ban Display, din cauza cererii ridicate din SUA şi a limitărilor de producţie # News.ro
Meta Platforms a anunţat marţi că va amâna extinderea internaţională a ochelarilor săi inteligenţi Ray-Ban Meta Display, invocând o combinaţie de cerere foarte puternică în Statele Unite şi constrângeri de ofertă, transmite Reuters.
Crăciun în Rusia - Putin a participat la o slujbă care a durat toată noaptea / Preşedintele rus a transmis urări credincioşilor care sărbătoresc Crăciunul pe rit vechi # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a transmis felicitări întregului popor rus cu ocazia sărbătorii Crăciunului pe rit vechi, transmite agenţia rusă de ştiri TASS, citând biroul de presă al Kremlinului. Putin a participat la o slujbă care a durat toată noaptea, la Biserica Marelui Mucenic Gheorghe Învingătorul din regiunea Moscovei.
Globurile de Aur - Prima ceremonie majoră de premii de la Hollywood are loc duminică. Date importante # News.ro
Cea de-a 83-a ceremonie a Globurilor de Aur, care are loc duminică, va începe la ora 20:00, ora estică, la Beverly Hilton din Beverly Hills, şi va fi transmisă în direct de CBS şi în streaming live pe Paramount+. La începutul sezonului de premii de la Hollywood vor participa nominalizaţi precum Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Ariana Grande, Cynthia Erivo şi Emma Stone.
Germania: Emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut prea lent în 2025, avertizează experţii / Obiectivul de a reduce emisiile cu 65% faţă de 1990, până în 2030, ”este ameninţat” # News.ro
Emisiile de gaze cu efect de seră din Germania au scăzut cu 1,5% în 2025, potrivit unui grup de experţi, un ritm şi mai lent decât cel din ultimii doi ani, punând în pericol obiectivele climatice ale Germaniei, transmite Le Figaro.
SUA ”lucrează intens” la licenţele pentru livrările de cipuri ale Nvidia către China, dar termenul rămâne incert # News.ro
Guvernul Statelor Unite ”lucrează febril” la analizarea cererilor de licenţă care ar permite companiei Nvidia să livreze procesoarele sale H200 către China, însă aprobările nu au fost încă acordate, iar data efectivă a livrărilor rămâne necunoscută, a declarat marţi directoarea financiară a companiei, Colette Kress, citată de Reuters.
UPDATE - Iranul execută un bărbat acuzat de spionaj în favoarea Israelului / Ar fi fost recrutat de Mossad şi ar fi furnizat imagini ale unor locaţii specifice şi informaţii despre mai multe persoane / A fost plătit în criptomonede # News.ro
Iranul a executat un bărbat acuzat de spionaj în favoarea Israelului, transmite Reuters. El ar fi fost recrutat de Mossad prin intermediul spaţiului cibernetic şi a îndeplinit misiuni atribuite în schimbul unor plăţi în criptomonede. În timpul procesului, ar fi recunoscut că era pe deplin conştient de comunicarea sa directă cu ofiţerii Mossad.
