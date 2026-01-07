Cod portocaliu de inundaţii în judeţele Dolj şi Mehedinţi/ Alte opt judeţe, sub atenţionare Cod galben/ Până joi seară, sunt posibile inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri în şase bazine hidrografice

11:40

Înmormântarea fostei actriţe Brigitte Bardot are loc, miercuri, la Saint-Tropez, în biserica Notre-Dame de l'Assomption. Înainte de acest moment solemn, ultimul soţ al actriţei, Bernard d'Ormale, s-a confesat revistei Paris Match şi a mărturisit că actriţa suferea de cancer. A fost internată de mai multe ori în spital. „A rezistat foarte bine celor două operaţii suferite pentru tratarea cancerului care i-a cauzat moartea. Dar voia neapărat să se întoarcă la La Madrague. Şi acolo era mai complicat, mai ales din cauza durerilor de spate care nu treceau şi o epuizau”, şi-a amintit Bernard d'Ormale.