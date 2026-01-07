Rafinăriile chineze ar urma să înlocuiască petrolul venezuelean cu țiței iranian, spun traderii

Financial Intelligence, 7 ianuarie 2026 19:20

Rafinăriile independente chinezești vor trece la țiței greu din surse precum Iranul în lunile următoare, pentru a înlocui […]

Alte ştiri de Financial Intelligence

Acum o oră
19:20
Rafinăriile chineze ar urma să înlocuiască petrolul venezuelean cu țiței iranian, spun traderii Financial Intelligence
Rafinăriile independente chinezești vor trece la țiței greu din surse precum Iranul în lunile următoare, pentru a înlocui […]
19:10
Marea Britanie confirmă sprijinul acordat SUA în confiscarea petrolierului sub pavilion rus Financial Intelligence
Ministerul Apărării din Marea Britanie a confirmat că Marea Britanie a acordat „sprijin facilitat" SUA în timpul operațiunii […]
Acum 2 ore
18:40
Revoluția lui Trump asupra vechii ordini mondiale provoacă valuri de șoc în Europa – CNBC Financial Intelligence
Europa se grăbește să găsească un răspuns la acțiunile SUA, într-o săptămână în care Trump l-a răsturnat pe […]
18:30
SUA confiscă petrolierul rus M/V Bella 1, vizat de sancţiuni americane, în Atlanticul de Nord Financial Intelligence
Departamentele americane al Justiţiei şi Securităţii Interne, în coordonare cu Departamentul Apărării, anunţă miercuri confiscarea petrolierului M/V Bella […]
18:30
Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în Berlin după cea mai lungă pană de curent de după cel de-al Doilea Război Mondial Financial Intelligence
Curentul electric a fost restabilit miercuri în sud-vestul Berlinului, după ce un presupus atac ce a provocat un […]
18:30
Zelenski spune că europenii nu i-au “răspuns clar” cum vor reacţiona în cazul unui nou război Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că, în discuţiile cu aliaţii europeni asupra garanţiilor de securitate postbelice […]
18:30
Acțiunile companiilor europene din domeniul apărării cresc pe fondul deciziei Danemarcei de a reînarma Groenlanda Financial Intelligence
Acțiunile europene se aflau în teritoriu negativ miercuri după-amiază, pe fondul creșterii nervozității piețelor regionale în legătură cu […]
18:20
Warner Bros respinge oferta de preluare de 108,4 miliarde de dolari a Paramount Financial Intelligence
Consiliul de Administraţie al Warner Bros Discovery (WBD) a respins miercuri, în unanimitate, oferta de preluare a Paramount […]
Acum 4 ore
16:00
OMV primește o finanțare de 123 de milioane de euro pentru cel mai mare proiect de hidrogen verde din Austria Financial Intelligence
OMV și Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) au semnat un acord de finanțare care va garanta finanțarea, de până […]
Acum 6 ore
15:40
Piața unică a fondurilor de investiții rămâne fragmentată, iar greenwashing-ul persistă, arată raportul ESMA Financial Intelligence
Diferențele naționale în regulile de marketing ale fondurilor de investiții și utilizarea înșelătoare a mesajelor ESG continuă să fragmenteze […]
15:30
Chevron şi Quantum Capital Group oferă 22 miliarde de dolari pentru activele internaţionale ale Lukoil (FT) Financial Intelligence
Companiile energetice americane Chevron şi Quantum Capital Group pregătesc o ofertă de 22 miliarde de dolari (20,3 miliarde […]
14:50
Administraţia Trump a încercat să şteargă înregistrările despre atacul de la Capitoliu (presă) Financial Intelligence
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a încercat să şteargă înregistrările evenimentelor din 6 ianuarie 2021, când, în urmă […]
Acum 8 ore
13:50
Eurostat: Rata inflaţiei în zona euro s-a atenuat la 2% în decembrie Financial Intelligence
Rata anuală a inflaţiei în zona euro a scăzut în decembrie, fiind în linie cu ţinta pe termen […]
13:40
Şeful de cabinet al lui Zelenski salută “rezultate concrete” în a doua zi a discuţiilor de la Paris Financial Intelligence
Şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Kirilo Budanov, a vorbit miercuri despre "rezultate concrete", în timp […]
12:40
Ghişeul.ro în această dimineaţă: Momentan se efectuează lucrări de mentenanţă asupra Sistemului Naţional Electronic de Plată online cu cardul a taxelor şi impozitelor Financial Intelligence
Momentan se efectuează lucrări de mentenanţă asupra Sistemului Naţional Electronic de Plată online cu cardul a taxelor şi […]
12:00
Judecătorul din cazul de corupție al lui Netanyahu a fost ucis, „după ce un vehicul care circula în afara drumului a intrat pe autostradă și a lovit motocicleta sa” Financial Intelligence
Un judecător israelian de rang înalt, implicat în cazul de corupție al prim-ministrului Benjamin Netanyahu, a fost ucis […]
Acum 12 ore
11:20
Maduro şi soţia sa au suferit răni în timp ce încercau să fugă de forţele americane (presă) Financial Intelligence
Fostul preşedinte venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au fost răniţi în timp ce fugeau de […]
11:10
China condamnă cererea SUA de acces exclusiv la petrolul venezuelean, considerând-o o formă de intimidare Financial Intelligence
Mao Ning a subliniat că astfel de acțiuni încalcă grav dreptul internațional și drepturile poporului venezuelean Beijingul condamnă […]
11:00
Trump i-a avertizat pe directorii din industria petrolieră cu o lună înainte de capturarea lui Maduro: Pregătiţi-vă!(presă) Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a trimis un mesaj vag unui grup de directori din industria petrolieră americană, cu […]
11:00
Trump cere Venezuelei să pună capăt relaţiilor cu China şi Rusia (presă) Financial Intelligence
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a informat-o pe preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, că ţara sa trebuie […]
10:50
Un trader misterios a câştigat peste 400.000 de dolari din capturarea lui Maduro Financial Intelligence
Un trader necunoscut a obţinut un profit de aproximativ 410.000 de dolari, după ce a pariat că preşedintele […]
10:50
Rusia trimite un submarin pentru a escorta un petrolier pe care SUA încearcă să-l confişte în Venezuela (media) Financial Intelligence
Rusia a trimis un submarin pentru a escorta un petrolier pe care SUA a încercat să-l captureze în […]
10:40
Nicuşor Dan despre numirile la SRI şi SIE: Discutăm astfel încât să fie validate de Parlament Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a reiterat marţi seara că numirile pentru funcţiile de directori de la Serviciul Român de […]
10:40
Preşedintele Nicuşor Dan: Angajamentele României pentru Ucraina – trecute prin Parlament Financial Intelligence
Angajamentele României pentru Ucraina privind garanţiile de securitate vor fi trecute prin Parlament, a afirmat, marţi seara, preşedintele […]
09:30
Josep Borrell: Trump îşi doreşte un guvern marionetă în Venezuela, la fel ca Putin în Ucraina Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump "doreşte un guvern marionetă în Venezuela, precum cel pe care (preşedintele rus Vladimir) Putin […]
09:10
Trump: SUA vor primi până la 50 de milioane de barili de petrol venezuelean “sancţionat” Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că guvernul interimar al Venezuelei va preda Statelor Unite între 30 […]
09:00
Danemarca şi Groenlanda solicită o întâlnire cu Rubio pe tema interesului SUA pentru insula arctică Financial Intelligence
Guvernele Danemarcei şi Groenlandei, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, au solicitat marţi o întâlnire cu secretarul de […]
08:40
Înlocuitorul lui Warren Buffett va primi de la Berkshire Hathaway un salariu majorat la 25 de milioane de dolari anual Financial Intelligence
Greg Abel, noul director executiv al Berkshire Hathaway, care îl înlocuiește pe legendarul investitor Warren Buffett, va primi […]
08:30
Uniunea Europeană avansează implementarea mecanismului SAFE și a proiectelor-fanion din domeniul apărării, cu sume potențiale de zeci de miliarde de euro identificate de statele membre pentru consolidarea capacităților militare până în 2030 Financial Intelligence
Uniunea Europeană a confirmat că mecanismul SAFE și cele patru proiecte-fanion din domeniul apărării avansează în faza de […]
08:10
Casa Albă: Trump discută despre cum să dobândească Groenlanda, iar armata americană ‘este întotdeauna o opțiune’ Financial Intelligence
Președintele american Donald Trump și echipa sa discută opțiuni despre cum să dobândească Groenlanda, iar utilizarea armatei americane […]
Acum 24 ore
22:20
Nicușor Dan: Situația de la CCR este un conflict social; nu vreau să punem patimă Financial Intelligence
Situația de la Curtea Constituțională este 'un conflict social', a afirmat, marți, președintele Nicușor Dan, potrivit Agerpres. El […]
22:20
Președintele Nicușor Dan: În privința Groenlandei nu vorbim de o intenție oficială a administrației americane Financial Intelligence
 Președintele Nicușor Dan a afirmat, marți seara, că pe subiectul Groenlanda nu se poate vorbi despre 'o intenție […]
22:20
Nicușor Dan: ‘Coaliția de Voință’ a definit un document militar care prevede garanțiile de securitate pentru Ucraina Financial Intelligence
 Președintele Nicușor Dan a afirmat marți seara, la Paris, că în cadrul reuniunii 'Coaliției de Voință' (Coalition of […]
22:20
“Declaraţie de intenţie” a liderilor Franţei, Marii Britanii şi Ucrainei privind desfăşurarea unei forţe multinaţionale Financial Intelligence
Liderii Franţei, Marii Britanii şi Ucrainei au semnat marţi la Paris o "declaraţie de intenţie" privind desfăşurarea viitoare […]
Ieri
17:10
Ucraina:SUA vor oferi “sprijin” forţei multinaţionale europene “în cazul unui atac rus”(proiect de declaraţie) Financial Intelligence
"Coaliţia de voinţă", aliaţii predominant europeni ai Kievului, se pregăteşte să afirme că viitoarea sa "forţă multinaţională pentru […]
17:10
Olguţa Vasilescu: Electrocentrale Craiova are probleme serioase de funcţionare şi se fac eforturi disperate să trecem iarna Financial Intelligence
Primarul municipiului Craiova, Olguţa Vasilescu, afirmă că Electrocentrale Craiova, producătorul de energie termică pentru oraş, are probleme serioase […]
17:10
Escrocheriile de tip “brushing” iau avânt pe fondul creşterii vânzărilor online (specialist) Financial Intelligence
Escrocheriile de tip "brushing", prin care un vânzător fals trimite un colet la adresa unei persoane alese la […]
17:00
Nicușor Dan vrea să facă numirile la SRI și SIE (Digi 24) Financial Intelligence
Președintele Nicușor își dorește să facă numiri pentru șefia SRI și cea a SIE, au precizat surse apropiate […]
16:30
Spaniolul Hernandez de Cos şi olandezul Klass Knot sunt favoriţii economiştilor pentru postul de preşedinte BCE Financial Intelligence
Economiştii care au participat la un sondaj realizat de cotidianul Financial Times (FT) înclină spre spaniolul Pablo Hernandez […]
15:50
Orban: Ucraina prezintă o nouă factură, de data aceasta în valoare de 800 de miliarde de dolari Financial Intelligence
Ucraina a prezentat încă o factură, de data aceasta în valoare de 800 de miliarde de dolari americani, […]
15:50
Doar Groenlanda şi Danemarca îşi pot decide viitorul, afirmă lideri europeni într-o declaraţie comună Financial Intelligence
Guvernele Spaniei, Franţei, Germaniei, Italiei, Regatului Unit, Poloniei şi Danemarcei au apărat marţi suveranitatea Groenlandei împotriva pretenţiilor SUA, […]
15:50
Suveranitatea economică a Europei este “ameninţată” fără un euro digital, avertizează guvernatorul Băncii Franţei Financial Intelligence
Suveranitatea economică pe care moneda euro o garantează Europei ar putea fi "ameninţată" dacă Europa nu adoptă un […]
15:50
China acuză SUA că acordă prioritate legilor interne în detrimentul dreptului internaţional în privinţa Venezuelei Financial Intelligence
China a acuzat marţi Statele Unite că acordă prioritate legilor interne în detrimentul dreptului internaţional în cazul Venezuelei, […]
15:10
UE salută acordul OECD privind impozitul minim global și promite aplicare coerentă în UE Financial Intelligence
Comisia Europeană a salutat acordul OECD privind simplificarea regulilor impozitului minim global, considerându-l un pas cheie pentru stabilitatea […]
15:00
Barul elvețian care a ars de Revelion nu a fost inspectat, în ultimii cinci ani (primar) Financial Intelligence
Nicolas Féraud spune că nu știe de ce barul din Crans-Montana nu a fost inspectat anual, așa cum […]
14:30
Dosarul de autorizare a Contrapărții Centrale, instituție necesară pentru a putea lansa derivate la BVB, a fost depus pe 31 decembrie Financial Intelligence
*Echipă nouă de administratori; Alexandru Dobrev a preluat funcţia de director de management al riscului la CCP Dosarul […]
12:50
Venezuela în schimbul Ucrainei. Kremlinul speră la o înțelegere cu Trump după răsturnarea lui Maduro (Moscow Times) Financial Intelligence
Moscova speră să profite de operațiunea americană din Venezuela, care a demonstrat disponibilitatea administrației Donald Trump de a […]
12:40
Un atac al SUA asupra Groenlandei ar însemna sfârșitul NATO, afirmă premierul danez Financial Intelligence
Un atac al Statelor Unite asupra unui aliat NATO ar însemna sfârșitul atât al alianței militare, cât și […]
12:20
Trump anunţă că Rubio, Hegseth şi Stephen Miller vor coordona tranziţia în Venezuela Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că secretarul de stat, Marco Rubio, secretarul apărării, Pete Hegseth, şi […]
12:20
DEER: 32 localități/comune afectate de condițiile meteo extreme; Recomandăm utilizatorilor canalele alternative puse la dispoziție pentru informații privind starea rețelei de energie (vezi modalitățile de informare) Financial Intelligence
DEER a anunțat în această dimineață, la ora 8.15: "La această oră, în arealul DEER, sunt 32 localități/comune […]
