Rafinăriile chineze ar urma să înlocuiască petrolul venezuelean cu țiței iranian, spun traderii
Financial Intelligence, 7 ianuarie 2026 19:20
Rafinăriile independente chinezești vor trece la țiței greu din surse precum Iranul în lunile următoare, pentru a înlocui […]
Acum o oră
19:20
Rafinăriile independente chinezești vor trece la țiței greu din surse precum Iranul în lunile următoare, pentru a înlocui […]
19:10
Marea Britanie confirmă sprijinul acordat SUA în confiscarea petrolierului sub pavilion rus # Financial Intelligence
Ministerul Apărării din Marea Britanie a confirmat că Marea Britanie a acordat „sprijin facilitat" SUA în timpul operațiunii […]
Acum 2 ore
18:40
Revoluția lui Trump asupra vechii ordini mondiale provoacă valuri de șoc în Europa – CNBC # Financial Intelligence
Europa se grăbește să găsească un răspuns la acțiunile SUA, într-o săptămână în care Trump l-a răsturnat pe […]
18:30
SUA confiscă petrolierul rus M/V Bella 1, vizat de sancţiuni americane, în Atlanticul de Nord # Financial Intelligence
Departamentele americane al Justiţiei şi Securităţii Interne, în coordonare cu Departamentul Apărării, anunţă miercuri confiscarea petrolierului M/V Bella […]
18:30
Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în Berlin după cea mai lungă pană de curent de după cel de-al Doilea Război Mondial # Financial Intelligence
Curentul electric a fost restabilit miercuri în sud-vestul Berlinului, după ce un presupus atac ce a provocat un […]
18:30
Zelenski spune că europenii nu i-au “răspuns clar” cum vor reacţiona în cazul unui nou război # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că, în discuţiile cu aliaţii europeni asupra garanţiilor de securitate postbelice […]
18:30
Acțiunile companiilor europene din domeniul apărării cresc pe fondul deciziei Danemarcei de a reînarma Groenlanda # Financial Intelligence
Acțiunile europene se aflau în teritoriu negativ miercuri după-amiază, pe fondul creșterii nervozității piețelor regionale în legătură cu […]
18:20
Warner Bros respinge oferta de preluare de 108,4 miliarde de dolari a Paramount # Financial Intelligence
Consiliul de Administraţie al Warner Bros Discovery (WBD) a respins miercuri, în unanimitate, oferta de preluare a Paramount […]
Acum 4 ore
16:00
OMV primește o finanțare de 123 de milioane de euro pentru cel mai mare proiect de hidrogen verde din Austria # Financial Intelligence
OMV și Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) au semnat un acord de finanțare care va garanta finanțarea, de până […]
Acum 6 ore
15:40
Piața unică a fondurilor de investiții rămâne fragmentată, iar greenwashing-ul persistă, arată raportul ESMA # Financial Intelligence
Diferențele naționale în regulile de marketing ale fondurilor de investiții și utilizarea înșelătoare a mesajelor ESG continuă să fragmenteze […]
15:30
Chevron şi Quantum Capital Group oferă 22 miliarde de dolari pentru activele internaţionale ale Lukoil (FT) # Financial Intelligence
Companiile energetice americane Chevron şi Quantum Capital Group pregătesc o ofertă de 22 miliarde de dolari (20,3 miliarde […]
14:50
Administraţia Trump a încercat să şteargă înregistrările despre atacul de la Capitoliu (presă) # Financial Intelligence
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a încercat să şteargă înregistrările evenimentelor din 6 ianuarie 2021, când, în urmă […]
Acum 8 ore
13:50
Rata anuală a inflaţiei în zona euro a scăzut în decembrie, fiind în linie cu ţinta pe termen […]
13:40
Şeful de cabinet al lui Zelenski salută “rezultate concrete” în a doua zi a discuţiilor de la Paris # Financial Intelligence
Şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Kirilo Budanov, a vorbit miercuri despre "rezultate concrete", în timp […]
12:40
Ghişeul.ro în această dimineaţă: Momentan se efectuează lucrări de mentenanţă asupra Sistemului Naţional Electronic de Plată online cu cardul a taxelor şi impozitelor # Financial Intelligence
Momentan se efectuează lucrări de mentenanţă asupra Sistemului Naţional Electronic de Plată online cu cardul a taxelor şi […]
12:00
Judecătorul din cazul de corupție al lui Netanyahu a fost ucis, „după ce un vehicul care circula în afara drumului a intrat pe autostradă și a lovit motocicleta sa” # Financial Intelligence
Un judecător israelian de rang înalt, implicat în cazul de corupție al prim-ministrului Benjamin Netanyahu, a fost ucis […]
Acum 12 ore
11:20
Maduro şi soţia sa au suferit răni în timp ce încercau să fugă de forţele americane (presă) # Financial Intelligence
Fostul preşedinte venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au fost răniţi în timp ce fugeau de […]
11:10
China condamnă cererea SUA de acces exclusiv la petrolul venezuelean, considerând-o o formă de intimidare # Financial Intelligence
Mao Ning a subliniat că astfel de acțiuni încalcă grav dreptul internațional și drepturile poporului venezuelean Beijingul condamnă […]
11:00
Trump i-a avertizat pe directorii din industria petrolieră cu o lună înainte de capturarea lui Maduro: Pregătiţi-vă!(presă) # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a trimis un mesaj vag unui grup de directori din industria petrolieră americană, cu […]
11:00
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a informat-o pe preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, că ţara sa trebuie […]
10:50
Un trader misterios a câştigat peste 400.000 de dolari din capturarea lui Maduro # Financial Intelligence
Un trader necunoscut a obţinut un profit de aproximativ 410.000 de dolari, după ce a pariat că preşedintele […]
10:50
Rusia trimite un submarin pentru a escorta un petrolier pe care SUA încearcă să-l confişte în Venezuela (media) # Financial Intelligence
Rusia a trimis un submarin pentru a escorta un petrolier pe care SUA a încercat să-l captureze în […]
10:40
Nicuşor Dan despre numirile la SRI şi SIE: Discutăm astfel încât să fie validate de Parlament # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a reiterat marţi seara că numirile pentru funcţiile de directori de la Serviciul Român de […]
10:40
Preşedintele Nicuşor Dan: Angajamentele României pentru Ucraina – trecute prin Parlament # Financial Intelligence
Angajamentele României pentru Ucraina privind garanţiile de securitate vor fi trecute prin Parlament, a afirmat, marţi seara, preşedintele […]
09:30
Josep Borrell: Trump îşi doreşte un guvern marionetă în Venezuela, la fel ca Putin în Ucraina # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump "doreşte un guvern marionetă în Venezuela, precum cel pe care (preşedintele rus Vladimir) Putin […]
09:10
Trump: SUA vor primi până la 50 de milioane de barili de petrol venezuelean “sancţionat” # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că guvernul interimar al Venezuelei va preda Statelor Unite între 30 […]
09:00
Danemarca şi Groenlanda solicită o întâlnire cu Rubio pe tema interesului SUA pentru insula arctică # Financial Intelligence
Guvernele Danemarcei şi Groenlandei, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, au solicitat marţi o întâlnire cu secretarul de […]
08:40
Înlocuitorul lui Warren Buffett va primi de la Berkshire Hathaway un salariu majorat la 25 de milioane de dolari anual # Financial Intelligence
Greg Abel, noul director executiv al Berkshire Hathaway, care îl înlocuiește pe legendarul investitor Warren Buffett, va primi […]
08:30
Uniunea Europeană avansează implementarea mecanismului SAFE și a proiectelor-fanion din domeniul apărării, cu sume potențiale de zeci de miliarde de euro identificate de statele membre pentru consolidarea capacităților militare până în 2030 # Financial Intelligence
Uniunea Europeană a confirmat că mecanismul SAFE și cele patru proiecte-fanion din domeniul apărării avansează în faza de […]
08:10
Casa Albă: Trump discută despre cum să dobândească Groenlanda, iar armata americană ‘este întotdeauna o opțiune’ # Financial Intelligence
Președintele american Donald Trump și echipa sa discută opțiuni despre cum să dobândească Groenlanda, iar utilizarea armatei americane […]
Acum 24 ore
22:20
Nicușor Dan: Situația de la CCR este un conflict social; nu vreau să punem patimă # Financial Intelligence
Situația de la Curtea Constituțională este 'un conflict social', a afirmat, marți, președintele Nicușor Dan, potrivit Agerpres. El […]
22:20
Președintele Nicușor Dan: În privința Groenlandei nu vorbim de o intenție oficială a administrației americane # Financial Intelligence
Președintele Nicușor Dan a afirmat, marți seara, că pe subiectul Groenlanda nu se poate vorbi despre 'o intenție […]
22:20
Nicușor Dan: ‘Coaliția de Voință’ a definit un document militar care prevede garanțiile de securitate pentru Ucraina # Financial Intelligence
Președintele Nicușor Dan a afirmat marți seara, la Paris, că în cadrul reuniunii 'Coaliției de Voință' (Coalition of […]
22:20
“Declaraţie de intenţie” a liderilor Franţei, Marii Britanii şi Ucrainei privind desfăşurarea unei forţe multinaţionale # Financial Intelligence
Liderii Franţei, Marii Britanii şi Ucrainei au semnat marţi la Paris o "declaraţie de intenţie" privind desfăşurarea viitoare […]
Ieri
17:10
Ucraina:SUA vor oferi “sprijin” forţei multinaţionale europene “în cazul unui atac rus”(proiect de declaraţie) # Financial Intelligence
"Coaliţia de voinţă", aliaţii predominant europeni ai Kievului, se pregăteşte să afirme că viitoarea sa "forţă multinaţională pentru […]
17:10
Olguţa Vasilescu: Electrocentrale Craiova are probleme serioase de funcţionare şi se fac eforturi disperate să trecem iarna # Financial Intelligence
Primarul municipiului Craiova, Olguţa Vasilescu, afirmă că Electrocentrale Craiova, producătorul de energie termică pentru oraş, are probleme serioase […]
17:10
Escrocheriile de tip “brushing” iau avânt pe fondul creşterii vânzărilor online (specialist) # Financial Intelligence
Escrocheriile de tip "brushing", prin care un vânzător fals trimite un colet la adresa unei persoane alese la […]
17:00
Președintele Nicușor își dorește să facă numiri pentru șefia SRI și cea a SIE, au precizat surse apropiate […]
16:30
Spaniolul Hernandez de Cos şi olandezul Klass Knot sunt favoriţii economiştilor pentru postul de preşedinte BCE # Financial Intelligence
Economiştii care au participat la un sondaj realizat de cotidianul Financial Times (FT) înclină spre spaniolul Pablo Hernandez […]
15:50
Orban: Ucraina prezintă o nouă factură, de data aceasta în valoare de 800 de miliarde de dolari # Financial Intelligence
Ucraina a prezentat încă o factură, de data aceasta în valoare de 800 de miliarde de dolari americani, […]
15:50
Doar Groenlanda şi Danemarca îşi pot decide viitorul, afirmă lideri europeni într-o declaraţie comună # Financial Intelligence
Guvernele Spaniei, Franţei, Germaniei, Italiei, Regatului Unit, Poloniei şi Danemarcei au apărat marţi suveranitatea Groenlandei împotriva pretenţiilor SUA, […]
15:50
Suveranitatea economică a Europei este “ameninţată” fără un euro digital, avertizează guvernatorul Băncii Franţei # Financial Intelligence
Suveranitatea economică pe care moneda euro o garantează Europei ar putea fi "ameninţată" dacă Europa nu adoptă un […]
15:50
China acuză SUA că acordă prioritate legilor interne în detrimentul dreptului internaţional în privinţa Venezuelei # Financial Intelligence
China a acuzat marţi Statele Unite că acordă prioritate legilor interne în detrimentul dreptului internaţional în cazul Venezuelei, […]
15:10
UE salută acordul OECD privind impozitul minim global și promite aplicare coerentă în UE # Financial Intelligence
Comisia Europeană a salutat acordul OECD privind simplificarea regulilor impozitului minim global, considerându-l un pas cheie pentru stabilitatea […]
15:00
Barul elvețian care a ars de Revelion nu a fost inspectat, în ultimii cinci ani (primar) # Financial Intelligence
Nicolas Féraud spune că nu știe de ce barul din Crans-Montana nu a fost inspectat anual, așa cum […]
14:30
Dosarul de autorizare a Contrapărții Centrale, instituție necesară pentru a putea lansa derivate la BVB, a fost depus pe 31 decembrie # Financial Intelligence
*Echipă nouă de administratori; Alexandru Dobrev a preluat funcţia de director de management al riscului la CCP Dosarul […]
12:50
Venezuela în schimbul Ucrainei. Kremlinul speră la o înțelegere cu Trump după răsturnarea lui Maduro (Moscow Times) # Financial Intelligence
Moscova speră să profite de operațiunea americană din Venezuela, care a demonstrat disponibilitatea administrației Donald Trump de a […]
12:40
Un atac al SUA asupra Groenlandei ar însemna sfârșitul NATO, afirmă premierul danez # Financial Intelligence
Un atac al Statelor Unite asupra unui aliat NATO ar însemna sfârșitul atât al alianței militare, cât și […]
12:20
Trump anunţă că Rubio, Hegseth şi Stephen Miller vor coordona tranziţia în Venezuela # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că secretarul de stat, Marco Rubio, secretarul apărării, Pete Hegseth, şi […]
12:20
DEER: 32 localități/comune afectate de condițiile meteo extreme; Recomandăm utilizatorilor canalele alternative puse la dispoziție pentru informații privind starea rețelei de energie (vezi modalitățile de informare) # Financial Intelligence
DEER a anunțat în această dimineață, la ora 8.15: "La această oră, în arealul DEER, sunt 32 localități/comune […]
