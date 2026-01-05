Un atac al SUA asupra Groenlandei ar însemna sfârșitul NATO, avertizează premierul danez
Adevarul.ro, 5 ianuarie 2026 21:45
Un atac al Statelor Unite asupra unui aliat NATO ar însemna sfârșitul atât al alianței militare, cât și al „securității post-Al Doilea Război Mondial”, a avertizat liderul Danemarcei, după ce Donald Trump a amenințat din nou că va prelua Groenlanda.
• • •
Acum 15 minute
22:00
Amenințările repetate ale președintelui rus Vladimir Putin la adresa Europei se bazează pe o presupunere esențială: că adversarul nu va verifica realitatea din spatele declarațiilor.
Acum 30 minute
21:45
Acum o oră
21:30
Atenție la poziția în care dormi: specialiștii avertizează că poate provoca leziuni nervoase permanente # Adevarul.ro
Poate părea confortabil să dormi în această poziție, dar experții în sănătate avertizează că amorțeala temporară se poate transforma în daune nervoase permanente.
21:30
Curtea de Apel București respinge auzațiile din documentarul Recorder: cum explică modificările completurilor de judecată # Adevarul.ro
Currea de Apel București a transmis luni o informare publică „menită să clarifice faptele și să asigure o corectă înțelegere a realității instituționale”, în contextul afirmațiilor formulate în documentarul Recorder care vizează modul de constituire și modificare a completurilor de judecată din CAB
Acum 2 ore
21:00
Șoșoacă spune că situația din Venezuela amintește de eliminarea soților Ceaușescu: „Mâine poate fi oricine” # Adevarul.ro
Diana Iovanovici-Șoșoacă a susținut, luni, că a avut duminică o convorbire „directă cu membri marcanți ai puterii legitime din Venezuela” și a comparat situația din această țară cu arestarea soților Ceaușescu în decembrie 1989.
21:00
Hectarul agricol în România, de 23 de ori mai ieftin decât în țara cu cel mai scump teren din UE. Cum stăm în clasamentul european # Adevarul.ro
Prețurile medii ale terenurilor agricole au continuat să crească, în 2024, în UE. În țara noastră prețul de vânzare pentru un hectar de teren agricol este de 23 ori mai mic decât prețul mediu înregistrat în țara care și în 2023 a deținut supremația.
20:45
Statele Unite par să fie foarte interesate de dezarmarea Venezuelei, care deține una dintre cele mai puternice armate din America de Sud.
20:45
Liderii europeni au părut divizați și ezitanți în reacțiile lor la înlăturarea președintelui autoritar al Venezuelei, Nicolás Maduro, încercând să salute sfârșitul regimului său, dar și să apere principiile dreptului internațional, care nu par să permită Statelor Unite să-l captureze pe Maduro, să p
20:15
Absorbția fondurilor UE s-a dublat în ultimele 6 luni. Dragoș Pîslaru: „2026 este Anul PNRR” # Adevarul.ro
Ministrul fondurilor europene, Dragoș Pîslaru, a prezentat luni, 5 ianuarie, cifrele reale ale absorbției fondurilor europene și ale PNRR în ultimele luni, arătând că în ultimele șase luni ritmul plăților și rambursărilor s-a dublat și s-au deblocat mai multe programe.
Acum 4 ore
20:00
Autoritățile din Lituania și Letonia investighează avarierea unui cablu optic submarin care leagă cele două țări, incident confirmat luni.
20:00
Dacă ai aflat că adolescentul tău vapează, este firesc să simți mai multe emoții negative de la frustrare la furie sau dezamăgire. Totuși, un copil are nevoie de ajutor pentru a renunța definitiv la vaping (asta dacă își dorește).
20:00
Un medic stomatolog din Călărași, în vârstă de 35 de ani, a fost găsit fără viață duminică dimineață, în cabinetul său.
19:15
Președintele îndepărtat al Venezuelei a fost adus la tribunal sub escortă militară. Experții suspectează însă posibile încălcări ale dreptului internațional în modul în care a fost capturat de către Statele Unite.
19:15
Un mort într-o coliziune în lanț în Japonia, provocată de frunze de ceai căzute dintr-un camion # Adevarul.ro
O coliziune în lanț provocată de frunze de ceai căzute dintr-un camion a dus la moartea unei persoane și la rănirea altor trei în Japonia.
19:15
Mai mulți deţinuţi de la Penitenciarul Aiud au intervenit luni, alături de beneficiari de ajutor social şi angajaţi ai Primăriei Aiud, la deszăpezirea trotuarelor, parcărilor, podurilor şi zonelor pietonale din municipiu.
19:15
Doi români, reținuți după ce au fost surprinși cărând un seif furat pe o pârtie de schi în Austria # Adevarul.ro
Doi cetățeni români au fost reținuți în Austria după ce au furat un seif dintr-un restaurant din Fieberbrunn, pe care l-au cărat apoi pe o pârtie de schi până la mașina cu care au încercat să fugă. Bărbații sunt acuzați și că au furat anterior uneltele folosite la spargere.
19:00
Președinta Mexicului: „Respingem categoric intervenția militară în afacerile interne ale altor state” # Adevarul.ro
Claudia Sheinbaum, președinta Mexicului, a reafirmat luni opoziția țării sale față de atacul Statelor Unite asupra Venezuelei și față de capturarea președintelui Nicolas Maduro, transmite Reuters.
19:00
Treningul purtat de Maduro la aducerea în SUA face furori. „Arată ca un om în vacanța de Crăciun”. Cum a fost denumită nuanța # Adevarul.ro
Un „câștigător” neașteptat al Operațiunii Absolute Resolve de capturare a lui Nicolas Maduro a fost echipamentul Nike Tech Fleece putrat de liderul venezuelean la aducerea în SUA, potrivit Fortune.
18:45
O eventuală invazie ar începe, cel mai probabil, pe așa-numitele „plaje roșii” – considerate astăzi printre cele mai periculoase locuri de pe glob, scrie The Telegraph.
18:45
Președintele Columbiei răspunde dur amenințărilor lui Trump: „Pentru patria mea voi lua din nou armele” # Adevarul.ro
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a reacționat vehement după declarațiile și sancțiunile impuse de administrația Trump.
18:30
Furia crește în Elveția după incendiul mortal din Crans-Montana: de ce proprietarii barului nu au fost arestați? # Adevarul.ro
Nemulțumirea publică ia amploare în Elveția, la câteva zile după incendiul devastator izbucnit într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana, soldat cu 40 de morți.
18:30
Un avion de supraveghere al SUA a survolat ore întregi o zonă controlată de cartelurile din Mexic # Adevarul.ro
Avionul P-8 Poseidon al Marinei SUA a fost observat luni dimineață survolând repetat o zonă cunoscută pentru traficul de droguri din largul coastelor Mexicului.
Acum 6 ore
18:00
În prima zi lucrătoare în care românii au putut merge să își plătească taxele locale, după majorările decise de Guvern, au fost cozi la ghișee.
18:00
Omagiul emoționant adus de schiorii din Crans-Montana celor 40 de morți în incendiul din barul „Constellation” # Adevarul.ro
Crans-Montana este o stațiune din Elveția renumită pentru pârtiile sale de schi.
18:00
Cu cât a redus Nicușor Dan cheltuielile de funcționare ale Președinției: Este mai mult decât m-am angajat # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat luni o reducere semnificativă a cheltuielilor destinate Administrației Prezidențiale pentru anul în 2025.
17:45
Cum dansul public al lui Maduro a dus la căderea sa. Trump s-a săturat de „nonșalanța” sa, în ciuda avertismentelor # Adevarul.ro
Nicolas Maduro i-a provocat pe colaboratorii președintelui Trump să treacă la acțiune, după ce mișcările sale de dans și atitudinea nonșalantă au fost percepute ca o batjocură în ultimele săptămâni, susțin mai multe surse.
17:45
Comoara invizibilă din Africa de Sud: heliu vechi de miliarde de ani, descoperit în rocile antice # Adevarul.ro
Un gaz esențial pentru medicina modernă și cercetarea științifică a fost descoperit în concentrații excepționale sub câmpurile aurifere din Africa de Sud.
17:30
Expertul în planificare strategică Nicu Iancu, fost rector al Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”, explică, într-o analiză detaliată, motivele pentru care Uniunea Europeană și ONU sunt „retrogradate” prin Strategia Națională de Securitate a SUA.
17:15
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, luni, Legea privind plata pensiilor private, după ce Parlamentul a pus în acord prevederile cu decizia Curţii Constituţionale care a stabilit că articolul care exceptează de la regulă persoanele care suferă de afecţiuni oncologice, care pot primi suma integrală.
17:15
Un bărbat a cerut 13.000 de euro pretinzând că va influenţa poliţişti şi magistrați pentru o soluţie „favorabilă” # Adevarul.ro
Procurorii DNA – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a unui bărbat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, în formă continuată, după ce a pretins că poate influenţa, contra cost, polițiști, procurori și judecători.
17:15
Impozitul pe terenuri stârnește proteste în rândul fermierilor. Un avocat a inițiat proces colectiv # Adevarul.ro
Pachetul 2 de măsuri fiscale a majorat substanțial impozitele pe proprietate, inclusiv cele pe terenuri agricole. Fermierii care au mers să-și plătească deja taxele și impozitele către stat au fost șocați când au văzut suma, potrivit presei de specialitate.
17:15
Tot mai multe companii adoptă politica „fără încălțăminte” la birou. De ce aleg angajații să lucreze desculți # Adevarul.ro
Un nou trend prinde tot mai mult contur în Statele Unite: mersul desculț la birou.
17:00
Șumudică s-a dus s-o resusciteze pe penultima clasată din Arabia Saudită. Prezentare de gală pentru român # Adevarul.ro
Al-Okhdood sper să scape de retrogradare cu Șumi pe bancă.
16:45
Mesajul Patriarhului Daniel în Ajunul Bobotezei: „Înnoim botezul nostru prin gustarea apei sfinţite a Aghesmei Mari” # Adevarul.ro
Patriarhul Daniel a spus, luni, după binecuvântarea cu Agheasma Mare a slujitorilor Catedralei Patriarhale, că Botezul Domnului este temelia tuturor Sfintelor Taine, fiind poarta de intrare atât în Biserică, cât şi în Împărăţia Cerurilor.
16:45
Cum le-a dat Laura Cosoi vestea celei de-a cincea sarcini fiicelor sale. „Oamenii cred că ne dorim băiat” # Adevarul.ro
Laura Cosoi a făcut un anunț emoționant chiar de ziua ei de naștere: vedeta este însărcinată pentru a cincea oară.
16:45
Louis Munteanu (23 de ani) este golgheterul sezonului trecut de campionat în România.
16:30
Colegiul Medicilor cere ca garda să fie recunoscută ca vechime în muncă și evaluări profesionale axate pe actul medical # Adevarul.ro
Colegiul Medicilor din România (CMR) propune recunoaşterea activităţii de gardă ca vechime în muncă, argumentând că efortul depus de medici în astfel de ture, adesea extinse şi foarte solicitante în multe situaţii, trebuie reflectat în mod corect în parcursul profesional.
16:30
Liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, s-ar putea refugia la Moscova pe fondul protestelor de amploare # Adevarul.ro
Există indicii potrivit cărora liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ar putea lua în calcul părăsirea țării, în cazul în care protestele în desfășurare scapă de sub control, susțin surse citate de presa internațională.
16:30
România a primit un miliard de euro de la Comisia Europeană pentru plățile în avans către fermieri # Adevarul.ro
România a încasat în data de 5 ianuarie 2026 suma de 988,7 milioane euro din fonduri FEGA, reprezentând rambursarea plăților în avans efectuate fermierilor în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2025.
16:15
Femeie înjunghiată de soț în casa lor, în Constanța. Bărbatul a fost arestat preventiv # Adevarul.ro
Un bărbat din municipiul Constanța a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de violență în familie, după ce și-ar fi înjunghiat soția cu cuțit.
16:15
Un tânăr de 26 de ani a ajuns la spital după ce a fost înjunghiat de mai multe ori, în urma unui conflict pe care tot el l-ar fi iniţiat, într-un bar din localitatea Mârşa, județul Sibiu.
Acum 8 ore
16:00
Rapid a anunțat primul transfer din 2026.
16:00
Proprietarii de mici benzinării din Bulgaria avertizează că perioada de o lună, în care ar urma să se facă tranziţia de la leva la euro, este prea scurtă şi ar putea provoca dificultăţi tehnice şi întârzieri în prestarea de servicii.
15:45
Gemenele de la Cheeky Girls, la 20 de ani de la succesul european: cum s-au reinventat și ce fac acum. „Ziua suntem îmbrăcate la costum” # Adevarul.ro
La mai bine de două decenii de la hitul care le-a făcut celebre în întreaga Europă, gemenele de la Cheeky Girls, Monica și Gabriela Irimia, demonstrează că succesul poate fi reinventat.
15:45
Opt persoane, dintre care cinci copii, au fost rănite într-un accident rutier în județul Argeș. Victimele, duse la spital # Adevarul.ro
Opt persoane, trei adulți și cinci copii, au fost transportate la spital, luni după-amiază, în urma unui accident rutier în care au fost implicate două autoturisme, produs în județul Argeș. Accidentul a avut loc în comuna Pietroșani, satul Retevoești.
15:45
MAE, atenționare de călătorie pentru Bosnia și Herțegovina. Cod portocaliu de ploi și ninsori în mai multe zone ale țării # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează că, între 5 și 7 ianuarie, în Bosnia și Herțegovina sunt în vigoare mai multe coduri portocalii pentru ploi torențiale și ninsori abundente.
15:30
Raed Arafat, despre județele aflate sub avertizări de vreme severă: „Situația este sub control. Există risc ca unele persoane să rămână blocate pe drumuri montane” # Adevarul.ro
Secretarul de stat Raed Arafat, șeful DSU, a făcut luni după-amiază, mai multe precizări în contextul avertizărilor meteorologice de vreme severă.
15:30
Un zbor München–Cluj a aterizat de urgență la Budapesta după ce a lovit un stol de păsări # Adevarul.ro
Un avion al companiei germane Lufthansa a fost nevoit să aterizeze de urgență la Budapesta, după ce a lovit un stol de păsări. Aeronava era programată să ajungă la Cluj-Napoca.
15:15
Cei 40 de tineri uciși în incendiul din Elveția au fost identificați. Ce acuzații aduc foștii angajați ai barului # Adevarul.ro
Autoritățile elvețiene care investighează incendiul izbucnit într-un bar din Elveția, în noaptea de Revelion, au anunțat că au identificat toate cele 40 de victime.
15:00
Nicolas Maduro, dus cu elicopterul la instanță. Fiul liderului venezuelean: „Istoria va spune cine au fost trădătorii” # Adevarul.ro
Liderul venezuelean Nicolas Maduro a fost transportat luni, cu un SUV, un elicopter și un alt vehicul blindat, de la închisoarea din New York către Curtea Federală din Manhattan, unde va fi pus sub acuzare.
