UPDATE - Curtea de Apel Bucureşti, statistică a modificărilor de completuri, în ultimii 3 ani - 361 cazuri / Modificările intervenite în componenţa completurilor au avut exclusiv cauze obiective / Ce spun magistraţii despre achitarea lui Vanghelie
5 ianuarie 2026
Curtea de Apel Bucureşti anunţă, luni seară, că, în ultimii trei ani s-au operat modificări ale completurilor dde judecată în 361 de cazuri, motivate de pensionări, retrageri din activitate, promovare la instanţe supferioare sau integrarea noilor magistraţi. ”Modificările intervenite în componenţa completurilor au avut exclusiv cauze obiective”, au transmis reprezentanţii instanţei.
• • •
Dezvoltarea Ambulatorului şi extinderea reţelei de centre de tratare a AVC, printre priorităţile Ministerului Sănătăţii
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, luni seară, că printre priorităţile sale în acest an se numără dezvoltarea Ambulatorului, dar şi extinderea reţelei de centre de tratare a pacienţilor diagnosticaţi cu AVC.
Medicul Gindrovel Dumitra: Vaccinarea anti-HPV este pe o pantă ascendentă / În România, din păcate, încă mor aproximativ 1.700 de femei în fiecare an de cancer de col uterin
Dr. Gindrovel Dumitra, medic de familie, coordonator al Grupului de Vaccinologie din cadrul Societăţii Naţionale de Medicina Familiei, a declarat, luni seară, că vaccinarea anti-HPV se află pe un trend ascendent, însă, anual în România mor 1.700 de femei de carcer de col uterin.
„Nu trebuie să intrăm în panică!". Prim-ministrul Groenlandei doreşte să restabilească comunicarea cu Statele Unite
Prim-ministrul Groenlandei a declarat luni că doreşte să restabilească comunicarea cu Statele Unite după declaraţiile preşedintelui american Donald Trump cu privire la intenţia sa de a trece teritoriul autonom danez sub drapel american.
UPDATE - Delcy Rodriguez a depus jurământul oficial în calitate de preşedinte interimar al Venezuelei. „Sunt profund îndurerată de răpirea a doi eroi care sunt ţinuţi ostatici: preşedintele Nicolás Maduro şi prima-doamnă Cilia Flores, a spus ea
Vicepreşedintele şi ministrul petrolului din Venezuela, Delcy Rodriguez, a depus luni jurământul oficial în calitate de preşedinte interimar al ţării, în timp ce preşedintele Nicolas Maduro a comparut în faţa unui tribunal din New York sub acuzaţia de trafic de droguri, după ce administraţia Trump l-a îndepărtat de la putere printr-o acţiune militară dramatică desfăşurată în weekend, relatează Reuters.
Nicu Ştefănuţă, analiză despre instabilitatea securităţii mondiale - Trăim doar începutul redesenării mondiale / Relaţiile internaţionale sunt o lume gri, a intereselor, rar a dreptăţii / Europa fie se ia în serios, fie dispare
Vicepreşedintele Parlamentului European, independentul Nicu Ştefănuţă, face, luni seară, o analiză în zece puncte despre instabilitatea securităţii mondiale şi avertizează că trăim doar începutul redesenării mondiale. ”Militez pentru calm şi înţelepciune”, transmite Ştefănuţă, precizând că deciziile nu se iau niciodată pripit. În plus, Ştefănuţă afirmă că puterile mari se vor comporta cum se comportă puterile mari, iar relaţiile internaţionale sunt o lume gri, a intereselor, rar a dreptăţii.
Delcy Rodriguez a depus jurământul oficial în calitate de preşedinte interimar al Venezuelei
Vicepreşedintele şi ministrul petrolului din Venezuela, Delcy Rodriguez, a depus luni jurământul oficial în calitate de preşedinte interimar al ţării, în timp ce preşedintele Nicolas Maduro a comparut în faţa unui tribunal din New York sub acuzaţia de trafic de droguri, după ce administraţia Trump l-a îndepărtat de la putere printr-o acţiune militară dramatică desfăşurată în weekend, relatează Reuters.
Medicul Gindrovel Dumitra: Avem un trend în creştere în ceea ce priveşte acceptarea vaccinării antigripale, dar este insuficient, încă insuficient
Dr. Gindrovel Dumitra, medic de familie, coordonator al Grupului de Vaccinologie din cadrul Societăţii Naţionale de Medicina Familiei, a declarat, luni seară, că numărul celor care s-au vaccinat antigripal a crescut în acest an, fiind administrate cu 100.000 de doze mai mult decât anul trecut. Până în 28 decembrie, peste 1,2 milioane de români s-au vaccinat antigripal.
CAB, după afirmaţiile din documentarul Recorder referitoare la achitarea definitivă a lui Marian Vanghelie: Asocierea modificărilor de complet cu soluţia pronunţată, o confuzie voită între elemente administrative şi efecte juridice inevitabile
Curtea de Apel Bucureşti a comentat, luni seară, cele trei dosare care apar explicit în documentarul recorder, începând cu achitarea definitivă a lui Marian Vanghelie. ”Asocierea modificărilor de complet cu soluţia pronunţată, o confuzie voită între elemente administrative şi efecte juridice inevitabile”, transmis magistraţii. Aceştia s-au referit şi la celelalte două dosare menţionate în documentar şi susţin că, ”prin asocierea sugestivă, dar neprobată, dintre dosare prescrise şi modificări de completuri legale, s-a creat impresia unei influenţe «sistemice» fără niciun suport factual”.
Novak Djokovici a anunţat, luni, pe Instagram că nu va participa la turneul ATP 250 de la Adelaide (12-17 ianuarie), care începe cu o săptămână înainte de startul Openului Australiei (18 ianuarie - 1 februarie).
CAB, după documentarul Recorder: Termenele de prescripţie erau deja împlinite anterior datei înregistrării cauzei / Pasivitatea legislativului şi durata urmării penale, cauzele prescrierii
Reprezentanţii Curţii de Apel Bucureşti afirmă, luni seară, că analiza dosarelor de corupţie din ultimii trei ani arată că termenele de prescripţie erau deja împlinite anterior datei înregistrării cauzei la CAB sau au intervenit imediat după ce dosarul a intrat pe rolul CAB. Magistraţii apreciază că pasivitatea legislativului şi durata urmării penale sunt cauzele prescrierii.
Echipa naţională a Egiptului a învins luni seara, la Agadir, scor 3-1, echipa naţională din Benin, în optimile Cupei Africii pe Naţiuni, calificându-se astfel în sferturile competiţiei.
Antrenorul român Marius Şumudică a fost anunţat oficial luni ca fiind noul tehnician al echipei Al-Akhdoud, din Saudi Pro League.
„Asta este emisfera NOASTRĂ", spune Departamentul de Stat într-o postare însoţită de imaginea preşedintelui Donald Trump
Departamentul de Stat al SUA, condus de Marco Rubio, a postat luni pe reţelele sociale o imagine a preşedintelui Donald Trump, peste care a fost suprapusă menţiunea „Asta este emisfera NOASTRĂ”.
UPDATE - Nicolás Maduro a pledat nevinovat la prima apariţie în faţa justiţiei din SUA. Soţia sa a apărut cu bandaj la tâmplă. Următoarea înfăţişare, stabilită pentru 17 martie. Şedinţa a fost prezidată de un judecător în vârstă de 92 de ani
Preşedintele venezuelean destituit Nicolás Maduro a apărut pentru prima dată după capturarea sa într-o sală de judecată din SUA, unde a pledat nevinovat la acuzaţiile aduse, în special de conspiraţie la narcoterorism.
Angiograf de ultimă generaţie, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti / Investiţie de peste un milion de euro - FOTO
Consiliul Judeţean Argeş, instituţie care are în administrare Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, anunţă finalizarea unei investiţii majore în infrastructura medicală, respectiv un angiograf de ultimă generaţie, în valoare de peste un milion de euro, destinat diagnosticării şi tratării bolilor cardiovasculare.
Cupa Africii pe Naţiuni: 30.000 de euro pentru fiecare jucător camerunez după calificarea în sferturi
Ministrul Sportului şi Educaţiei Fizice din Camerun a anunţat luni că fiecare jucător din echipa naţională a Camerunului va primi un bonus de 30.000 de euro după victoria împotriva Africii de Sud, în optimile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni.
Dacă preşedintele SUA, Donald Trump, invadează Groenlanda, acest lucru va însemna sfârşitul NATO, a avertizat într-un interviu liderul danez Mette Frederiksen, relatează POLITICO.
Dragoş Pîslaru: Ţinta României pentru 2026 este atragerea a cel puţin 15 miliarde de euro fonduri europene, bani ce vor fi investiţi în spitale, şcoli, autostrăzi, infrastructură locală/ Performanţele ultimelor şase luni ale anului trecut
Ţinta României pentru 2026 este atragerea a cel puţin 15 miliarde de euro fonduri europene, sumă ce reprezintă dublarea maximului istoric de atragere a unor astfel de fonduri, anunţă, luni, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, potrivit căruia aceşti bani vor fi investiţi în spitale, şcoli, autostrăzi, infrastructură locală şi competitivitate economică. Ministrul afirmă că, înainte de iunie 2025, statul plătea în medie 86,6 milioane de euro pe lună din fonduri europene, iar în ultimele 6 luni a ajuns la 456,2 milioane de euro pe lună – adică de peste 5 ori mai mult. În primele şase luni ale anului 2025, România trimisese la Bruxelles cereri de plată de 3 miliarde de euro, iar în ultimele şase luni suma a urcat la 6,3 miliarde de euro. De asemenea, la banii europeni deja încasaţi, s-a trecut de la 2,9 miliarde de euro la 5,2 miliarde de euro, mai spune ministrul.
Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, care a candidat la vicepreşedinţie alături de Kamala Harris, nu va cere un al treilea mandat, în contextul scandalului generat de administraţia Trump care îl acuză de fraude în domeniul asistenţei sociale
Guvernatorul statului Minnesota, democratul Tim Walz, a anunţat luni că nu va candida pentru un al treilea mandat, spunând că se va concentra în schimb pe acuzaţiile de fraudă din sistemul de asistenţă socială al statului, care au devenit o criză politică pentru el după presiunile exercitate de administraţia preşedintelui american Donald Trump, relatează Reuters.
UPDATE - Preşedintele venezuelean Nicolás Maduro şi-a făcut apariţia în sala de judecată şi a pledat nevinovat. Şedinţa este prezidată de un judecător în vârstă de 92 de ani
Preşedintele venezuelean destituit Nicolás Maduro a apărut pentru prima dată după capturarea sa într-o sală de judecată din SUA, unde a pledat nevinovat la acuzaţiile aduse, în special de conspiraţie la narcoterorism.
Propunere de zi liberă în Scoţia pentru a se bucura de primul meci al echipei naţionale la Cupa Mondială din 1998
Prim-ministrul Scoţiei, John Swinney, a propus, luni, ca ziua de 15 iunie 2026 să fie declarată zi liberă, pentru a permite tuturor scoţienilor să urmărească debutul echipei naţionale la Cupa Mondială împotriva Haiti, programat în noaptea de 14 spre 15 iunie, la ora 2 dimineaţa (ora Scoţiei).
UPDATE - Preşedintele venezuelean Nicolás Maduro şi-a făcut apariţia în sala de judecată. Şedinţa este prezidată de un judecător în vârstă de 92 de ani
Preşedintele venezuelean destituit Nicolás Maduro a apărut pentru prima dată după capturarea sa într-o sală de judecată din SUA.
Atacantul Louis Munteanu va juca în MLS. El a semnat un contract pe trei sezoane şi jumătate cu D.C. United
D.C. United, echipă din Major Soccer League (MLS), l-a transferat definitiv pe atacantul internaţional român Louis Munteanu de la CFR Cluj.
Daniel Paraschiv, atacant român în vârstă de 26 de ani, va evolua pentru echipa Rapid sub formă de împrumut până la finalul sezonului, cu opţiune de transfer definitiv.
Curtea de Apel Bucureşti judecă în 16 ianuarie contestaţia în cazul judecătorilor CCR Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş, în ziua în care CCR e aşteptată să se pronunţe asupra pensiilor magistraţilor/ Ce spune fostul preşedinte al CCR Augustin Zegrean
Curtea de Apel Bucureşti judecă în 16 ianuarie contestaţia care îi vizează pe judecătorii Curţii Constituţionale Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş, şedinţa fiind programată în aceeaşi zi în care CCR este aşteptată să se pronunţe asupra pensiilor magistraţilor. Fostul preşedinte al CCR Augustin Zegrean consideră că această situaţie le „convine”, „probabil”, celor de la Curtea Constituţională şi vor avea „un bun motiv să nu judece nici de data aceasta”.
Salvamont Argeş: Toate traseele turistice din zona montană a judeţului care urcă spre traseele de creastă sau traseele de creastă propriu-zise ale munţilor Făgăraş, Piatra Craiului, Leaota şi masivul Iezer- Păpuşa integral sunt închise
Salvamontiştii din Argeş anunţă că toate traseele turistice din zona montană a judeţului care urcă spre traseele de creastă sau traseele de creastă propriu-zise ale munţilor Făgăraş, Piatra Craiului, Leaota şi masivul Iezer-Păpuşa integral sunt închise, întrucât la altitudini de peste 1.800 de metri riscul de avalanşe este mare, iar din cauza ninsorilor linia potecilor traseelor marcate nu este vizibilă, punând probleme de orientare şi de siguranţă.
Pentagonul îi va reduce gradul şi pensia militară senatorului democrat Mark Kelly, fost astronaut, pentru „conduită necorespunzătoare imprudentă"
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunţat luni că îl va retrograda pe senatorul Mark Kelly din gradul său de căpitan în rezervă al Marinei pentru „conduită necorespunzătoare imprudentă”, după ce acesta şi alţi congresmeni democraţi au îndemnat trupele să refuze ordinele ilegale date de superiorii lor, relatează Reuters.
Antrenorul francez Wilfried Nancy a fost concediat de clubul scoţian Celtic Glasgow, a anunţat luni gruparea din Scottish Premiership.
Muzeul Luvru a primit 9 milioane de vizitatori în 2025, cu 300.000 mai mulţi decât în 2024. Cel mai mare muzeu din lume revine astfel la nivelul de dinaintea Jocurilor Olimpice de la Paris.
Autorităţile lituaniene au confirmat luni că un cablu optic submarin care leagă această ţară de Letonia vecină a fost avariat, fără a provoca perturbări imediate, relatează agenţiile internaţionale de presă.
Obama, ascultat timp de ani de zile la bordul Air Force One de spionajul german, dezvăluie Die Zeit
Serviciul federal german de informaţii (Bundesnachrichtendienst, BND) a ascultat conversaţiile telefonice ale preşedintelui american Barack Obama timp de ani de zile - fără vreo autorizaţie a Cancelariei -, dezvăluie săptămânalul german Die Zeit.
Douăzeci de butoaie cu apă sfinţită de câte 500 de litri au fost pregătite, de Bobotează, pentru credincioşi, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei a pregătit 20 de butoaie de câte 500 de litri cu apă sfinţită, urmând ca agheasma să fie oferită, marţi, credincioşilor de către 50 de voluntari.
Ludovic Orban: Renate Weber a fost mai degrabă avocatul puterii, decât avocatul cetăţenilor/ Aştept ca preşedintele Nicuşor Dan, PNL, USR, UDMR să se implice serios pentru a rezolva această problemă odată cu reluarea activităţii Parlamentului
Liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban, afirmă că, de 18 luni, Parlamentul ”se face că plouă” şi nu a declanşat procedurile pentru numirea unei alte persoane ca Avocat al Poporului, după ce mandatul legal al lui Renate Weber s-a încheiat. El susţine că Renate Weber ”a fost mai degrabă avocatul puterii, decât avocatul cetăţenilor” şi că, ”de când a fost menţinută abuziv la conducere, Avocatul Poporului aproape că nu mai există”. ”Aştept ca preşedintele Nicuşor Dan, PNL, USR, UDMR să se implice serios pentru a rezolva această problemă odată cu reluarea activităţii Parlamentului”, adaugă Orban.
Tragedia de la Crans-Montana: Fiul unui conducător de la FC Sochaux a murit la doar 14 ani
La cinci zile după incendiul unui bar din Crans-Montana (Elveţia) în noaptea de Anul Nou, gruparea franceză FC Sochaux-Montbéliard a anunţat moartea lui Noa Thévenot El Kaim Billah, fiul lui Xavier Thévenot, „membru al consiliului de supraveghere şi liderul echipei care a salvat FCSM în 2023”.
Volodimir Zelenski îl înlocuieşte pe şeful serviciului de securitate naţională Vassil Maliuk, cunoscut pentru operaţiunile spectaculoase împotriva Rusiei
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni înlocuirea popularului şef al Serviciului Naţional de Securitate (SBU), Vassil Maliuk, cunoscut pentru operaţiunile spectaculoase împotriva Rusiei, în cadrul unei ample remanieri, relatează AFP.
Touroperatorul IRI Travel estimează o creştere de 25% a rezervărilor early booking, pentru ianuarie-februarie 2026, faţă de acelaşi interval al anului trecut. Bulgaria şi Grecia vor rămâne principalele destinaţii estivale ale românilor, urmate de Turcia
Touroperatorul IRI Travel estimează o creştere de 25% a rezervărilor early booking pentru perioada ianuarie – februarie 2026, faţă de acelaşi interval al anului precedent, şi anunţă reduceri early booking de până la 35% pentru întreaga gamă de destinaţii, atât pe litoralul românesc şi bulgăresc, cât şi în Grecia şi Turcia. Bulgaria şi Grecia vor rămâne principalele destinaţii estivale ale românilor, urmate de Turcia, în timp ce Spania şi Egipt vor continua să crească rapid. Compania mai arată că turismul balnear şi city-break-urile interne vor avea o evoluţie constantă, alimentate de nevoia de escapade scurte, dar de calitate.
Cântăreaţa Björk solicită Groenlandei să-şi declare independenţa, în contextul ameninţărilor de preluare a controlului de către SUA
Cântăreaţa Björk i-a îndemnat pe groenlandezi să-şi declare independenţa, în contextul ameninţărilor reînnoite ale lui Donald Trump cu privire la o posibilă preluare a controlului de către SUA.
România a încasat aproape 1 miliard de euro, bani rambursaţi de Comisia Europeană pentru plăţile în avans către fermieri
România a încasat luni 988,7 milioane euro din fonduri FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă), reprezentând rambursarea plăţilor în avans efectuate fermierilor în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2025, anunţă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).
Viktor Orban afirmă că intervenţia SUA în Venezuela este benefică pentru pieţele energetice
Decizia SUA de a-l înlătura pe liderul venezuelean Nicolas Maduro ar trebui să aibă un impact pozitiv asupra pieţelor mondiale de energie, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, adăugând că SUA şi Venezuela controlează până la jumătate din rezervele mondiale de petrol, relatează Reuters.
Echipa Corona Braşov a învins luni, pe teren propriu, formaţia SCM Rm. Vâlcea, scor 34-33 (19-19), în primul meci din 2026, contând pentru etapa a XI-a a Ligii Naţionale. Sorina Grozav a marcat 12 goluri pentru gazde.
Colegiul Medicilor din România susţine recunoaşterea gărzilor ca vechime în muncă, plata orelor de gardă la nivelul grilelor actuale de salarizare, dar şi introducerea de gărzi cu o durată de 12 ore în spitalele cu un număr mare de cazuri complexe
Colegiul Medicilor din România (CMR) susţine recunoaşterea gărzilor ca vechime în muncă, plata orelor de gardă la nivelul grilelor actuale de salarizare, dar şi introducerea de gărzi cu o durată de 12 ore în spitalele cu un număr mare de cazuri complexe. ”Trebuie înţeles de către toţi factorii implicaţi că activitatea într-un spital este una continuă ce trebuie asigurată. Este nevoie de implicare pe toate palierele şi de responsabilitate, astfel încât situaţia gărzilor să se rezolve atât în beneficiul pacienţilor, al medicilor, cât şi pentru buna funcţionare a sistemului sanitar”, arată reprezentanţii CMR.
Autorităţile americane anchetează un incident care a avut loc la domiciliul vicepreşedintelui american J. D. Vance, în statul Ohio, în timp ce acesta nu era acasă, iar o persoană a fost arestată, scrie presa americană
Preşedintele Nicuşor Dan: Cheltuielile Administraţiei Prezidenţiale în 2025 au fost reduse cu 30%, adică 30 de milioane de lei, mai mult decât m-am angajat în iulie
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, luni, că cheltuielile Administraţiei Prezidenţiale în 2025 au fost reduse cu 30%, adică 30 de milioane de lei, mai mult decât s-a angajat în iulie. Şeful statului declara, în luna septembrie, că la rectificarea bugetară a transmis Guvernului că Administraţia Prezidenţială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025, aproximativ 17% din creditele bugetare.
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, luni, Legea privind plata pensiilor private, după ce Parlamentul a pus în acord prevederile cu decizia Curţii Constituţionale care a stabilit că articolul care exceptează de la regulă persoanele care suferă de afecţiuni oncologice, care pot primi, la cerere, 100% din valoarea activului pensiei private, încalcă principiul egalităţii în drepturi.
Franţa "nu aprobă" "metoda" prin care SUA l-au răsturnat de la putere pe Maduro, declară Macron, criticat de stânga din cauza primei reacţii, în weekend
Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni, într-o şedinţă de Guvern, că ”metoda folosită” de către Statele Unite în vederea capturării preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro nu este ”nici susţinută şi aprobată” de către Franţa, a anunţat o purtătoare de cuvânt a Guvernului francez, Maud Bregeon, relatează AFP.
