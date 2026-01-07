Donald Trump a semnat miercuri o proclamație prin care retrage SUA din mai multe organizații, transmite Casa Albă

09:00

Preşedintele american, Donald Trump, a afirmat că autorităţile interimare din Venezuela vor preda Statelor Unite între 30 şi 50 de milioane de barili de ceea ce Trump a numit drept „petrol vizat de sancţiuni”. Autorităţile de la Caracas nu au confirmat această concesie. Preşedintele Trump a afirmat că petrolul va fi adus din Venezuela cu […]