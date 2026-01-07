Ucraina şi SUA vor discuta la Paris despre centrala Zaporijjia şi chestiuni teritoriale, afirmă Zelenski

11:40

Nu scăpăm de vremea rea până spre finalul săptămânii. Meteorologii au actualizat prognoza cu puțin timp în urmă. Avem cod galben de precipitații însemnate cantitativ, ninsori, strat de zăpadă, polei și vânt în toată țara, cu excepția sudului, până joi la prânz. Iar o informare ce vizează aceleași fenomene, dar și ger, este valabilă până […]