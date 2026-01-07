Moscova a denunțat confiscarea de către SUA a unui petrolier ce naviga sub pavilion rusesc
Rador, 7 ianuarie 2026 22:50
Moscova a denunțat confiscarea de către SUA a unui petrolier ce naviga sub pavilion rusesc, anunțând că niciun stat nu are dreptul de a folosi forța împotriva navelor înregistrate corespunzător în jursidicția altor țări. Rusia a solicitat, de asemenea, ca SUA să trateze în mod corespunzător rușii aflați la bordul petrolierului și să le permită […]
Acum 30 minute
22:50
GALA PREMIILOR MUSICRIT – singura gală ce recompensează Excelența – atât în domeniul artistic, cât şi în domeniile jurnalismului şi managementului din muzica clasică – va avea loc miercuri, 14 ianuarie 2026, de la ora 19:00, la Ateneul Român. Organizat de Uniunea Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor Muzicali din România (UCRRM), în parteneriat cu Filarmonica „George Enescu”, Centrul Național […]
22:50
Acum 2 ore
21:20
Aeronava militară Spartan, cu care a călătorit în Franța președintele Nicuşor Dan, a aterizat la București # Rador
Aeronava militară Spartan, cu care a călătorit în Franța președintele Nicuşor Dan, a aterizat la București acum aproximativ 30 de minute. Președintele, delegația oficială și echipa de jurnaliști au fost nevoiți să rămână în capitala Franței circa o jumătate de zi în plus din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, întrucât în regiunea pariziană ningea abundent, iar […]
Acum 4 ore
20:40
Administraţia SUA va interzice investitorilor să cumpere case unifamiliale, a anunțat Donald Trump # Rador
Președintele american Donald Trump a anunţat miercuri că administrația sa ia măsuri pentru a interzice marilor investitori instituționali să cumpere locuințe unifamiliale (proprietăți dedicate exclusiv unei singure gospodării, oferind intimitate, spațiu și adesea curte proprie – n.r.) în încercarea de a reduce prețurile locuințelor. Într-o postare pe platforma sa socială, Truth Social, dl Trump a […]
20:40
Guvernul ucrainean a salutat confiscarea unui petrolier sub pavilion rusesc de către forţele SUA, în Atlanticul de Nord # Rador
Ministrul ucrainean de externe a afirmat miercuri că guvernul de la Kiev salută confiscarea unui petrolier sub pavilion rusesc având legătură cu Venezuela de către forţele SUA, adăugând că acţiunea este un bun exemplu de acțiune împotriva Rusiei. „Confiscarea unei nave sub pavilion rusesc în Atlanticul de Nord subliniază conducerea fermă a SUA și a […]
20:30
O persoană a murit după ce ofițeri ai Agenţiei pentru Imigrație și Control Vamal al Statelor Unite – ICE – aflați într-o operațiune din Minneapolis privind imigraţia pe scară largă au împușcat o persoană despre care Departamentul de Securitate Internă al SUA a precizat că „îşi transformase vehiculul în armă”, potrivit purtătoarei de cuvânt a […]
20:00
SUA are un plan în trei etape pentru Venezuela, care va începe cu stabilizarea țării după ce forțele americane l-au capturat sâmbătă pe preşedintele Nicolas Maduro, continuând cu supravegherea redresării țării și, în final, cu o tranziție, a declarat miercuri secretarul de stat Marco Rubio. „Nu vrem ca aceasta să se prăbușească în haos”, a […]
19:50
Comisia Europeană îi notifică de miercuri pe câștigătorii celei de-a doua runde a programului Discover EU din 2025 # Rador
Comisia Europeană îi notifică de astăzi pe câștigătorii celei de-a doua runde a programului Discover EU din 2025, prin care tinerii de 18 ani din statele membre s-au înscris pentru a obține un permis de călătorie gratuit și un card care oferă reduceri la activități culturale, cazare, transport local, alimente și alte servicii. Sunt distribuite […]
19:40
Autorităţile de la Moscova au reacţionat după ce forţele SUA au confiscat un petrolier rusesc # Rador
Guvernul rus a transmis miercuri că acţiunea de confiscare a unui petrolier sub pavilion rusesc în Atlanticul de Nord de către forţele SUA a fost o încălcare a dreptului maritim, iar un parlamentar de rang înalt a descris-o drept „pur şi simplu piraterie”. Ministerul rus al Transporturilor a comunicat că orice contact cu nava „Marinera” […]
19:20
Marco Rubio a declarat că se va întâlni cu oficiali danezi săptămâna viitoare, pe fondul tensiunilor legate de Groenlanda # Rador
Secretarul american de stat Marco Rubio a declarat miercuri că se va întâlni cu oficiali danezi săptămâna viitoare, în condiţiile în care președintele american Donald Trump a repetat în ultimele zile că dorește să preia controlul asupra Groenlandei. „Dacă președintele identifică o amenințare la adresa securității naționale a SUA, fiecare președinte își rezervă opțiunea de […]
19:10
România ar putea avea la Constanța un centru european de securitate maritimă la Marea Neagră # Rador
România ar putea avea la Constanța un Centru european de securitate maritimă la Marea Neagră. Proiectul a primit sprijinul oficial al Comisiei Europene și este rezultatul unui demers al eurodeputatului PSD Victor Negrescu. El a explicat azi la Radio România Actualități că acest centru ar asigura coordonarea între Uniunea Europeană, NATO și țările din zonă, […]
Acum 6 ore
19:00
Confiscarea unui petrolier sub pavilion rusesc de către forţele SUA este un act de piraterie, a declarat un parlamentar rus # Rador
Conform unui important parlamentar rus din partea partidului de guvernământ Rusia Unită, Andrei Klişas, confiscarea de miercuri a unui petrolier sub pavilion rusesc de către forţele SUA a fost pur şi simplu un act de piraterie, a relatat agenția de presă de stat TASS. Ministerul rus al Transporturilor a anunţat că a pierdut orice contact […]
18:50
SUA a anunţat confiscarea a două petroliere având legătură cu Venezuela. O navă, fără încărcătură, a fost abordată în Atlanticul de Nord după ce Paza de Coastă a SUA o urmărise mai multe săptămâni după ce o interceptase în largul Venezuelei. În timpul urmăririi, nava şi-a schimbat denumirea şi a trecut sub pavilion rusesc. Compania […]
18:50
Preşedintele Putin şi-a lăudat soldaţii, pe care i-a descris ca pe nişte „războinici sfinţi” care apără patria-mamă. Vorbind după o slujbă creştină ortodoxă desfăşurată la Moscova, preşedintele a spus că ruşii consideră că soldaţii lor înfăptuiesc o misiune sfântă, ca şi cum ar fi o cerere a lui Dumnezeu: „Deseori îl numim pe Dumnezeu ‘Salvatorul’, […]
18:30
Studiu Nature: Cercetare cu contribuția Universității din București care rescrie istoria dinozaurilor de pe continentul european # Rador
Revista Nature, cel mai important jurnal științific internațional, a publicat astăzi un studiu care rescrie istoria ceratopsienilor, „dinozauri cu coarne” aparținând Cretacicului târziu. Studiul a fost realizat de o echipă de cercetători coordonată de prof. Susannah Maidment de la Natural History Museum din Londra, alături de specialiști din instituții de cercetare de prestigiu din Marea […]
17:20
Orice modificare a statutului Groenlandei necesită consimțământul Danemarcei și Groenlandei, a transmis guvernul elveţian # Rador
Orice modificare a statutului Groenlandei necesită consimțământul Danemarcei și Groenlandei, a transmis miercuri Ministerul elvețian de Externe, în urma unei noi amenințări din partea președintelui american Donald Trump de a prelua teritoriul danez. Întrebat despre poziția sa cu privire la remarcile recente ale oficialilor guvernului american cu privire la Groenlanda, Ministerul elvețian de Externe a […]
Acum 8 ore
17:00
Discriminarea israeliană sistematică a palestinienilor din Cisiordania s-a intensificat, se afirmă într-un nou raport al ONU # Rador
Conform unui nou raport al Oficiului ONU pentru drepturile omului, „discriminarea israeliană sistematică a palestinienilor din Cisiordania ocupată” s-a intensificat. Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, a descris situaţia de acolo ca pe o formă deosebit de gravă de discriminare rasială şi segregaţie asemănătoare apartheidului. Într-o declaraţie video, dl Turk a cerut ca […]
17:00
La microfon, Angelica Dan
16:50
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Franceză că autoritățile locale au emis un cod portocaliu de ninsori abundente și polei pentru data de 7 ianuarie 2026. Astfel, vor fi afectate următoarele regiuni: Hauts-de-France, Île-de-France, Centre-Val-de-Loire, Poitou-Charentes, Limousin, Vendée, Maine-et-Loire, Eure-et-Loir, Orne, Haute-Normandie, Allier, vestul […]
16:40
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că speră să se întâlnească în curând cu omologul său american, Donald Trump, posibil la Washington, în timp ce discuțiile privind un proiect de acord menit a pune capăt războiului de aproape patru ani din Ucraina continuă la Paris. Dl Zelenski, care a solicitat garanții solide de securitate postbelice […]
15:40
O altă problemă în trafic este generată de ceața densă, prezentă în mai multe zone din sudul României. Meteorologii au emis mai multe alerte de tip nowcasting în această după-amiază. Astfel de avertizări sunt în vigoare în mai multe localități din județele Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Constanța și Tulcea. Polițiștii rutieri atrag atenția că în […]
15:20
Ninsorile masive şi gheaţa din Europa au dus la anularea a sute de zboruri pe mai multe aeroporturi. Peste 600 de zboruri au fost anulate miercuri pe Aeroportul Schiphol din Amsterdam. Perturbări similare s-au înregistrat pe aeroporturi din Paris şi Bruxelles, dar şi în Marea Britanie. Autorităţile de la Aeroportul Charles de Gaulle au fost […]
15:10
Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat că, în noaptea de 6 spre 7 ianuarie, unitățile Forțelor de Apărare au lovit un depozit de petrol în regiunea Belgorod a Rusiei, precum și un depozit de materiale și echipamente ale ocupanților în regiunea Donețk. Amintim că, seara zilei de 6 ianuarie, guvernatorul regiunii Belgorod […]
Acum 12 ore
14:50
Majoritatea covârșitoare a ucrainenilor consideră că este rău pentru Ucraina faptul că funcția de președinte al Statelor Unite este deținută de Donald Trump – potrivit unui sondaj al Institutului Internațional de Sociologie din Kiev (KMIS). Ucraineenii participanţi la sondaj au fost întrebați dacă este bine sau rău pentru Ucraina că Trump este președinte al SUA. […]
14:40
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Crăciunului pe stil vechi, adresat cetățenilor care sărbătoresc Nașterea Domnului. Într-un mesaj pe rețelele sociale, șefa statului a îndemnat cetățenii R. Moldova „să avem pace în suflet și oameni dragi aproape”. „Crăciun fericit celor care sărbătoresc astăzi Nașterea Domnului! Să avem pace […]
13:20
Ucraina şi SUA vor discuta la Paris despre centrala Zaporijjia şi chestiuni teritoriale, afirmă Zelenski # Rador
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri că se așteaptă ca centrala nucleară de la Zaporijie, aflată sub ocupație rusă, precum și chestiunile teritoriale să fie abordate în discuțiile pe care echipa sa le poartă la Paris cu negociatorii americani. El a precizat pe platforma X că vor fi analizate și posibile formate pentru viitoare […]
13:20
Cipru a preluat miercuri președinția rotativă a Uniunii Europene, marcând debutul mandatului de șase luni printr‑o reuniune la Nicosia, la care au participat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European, Antonio Costa. Este pentru a doua oară când insula din estul Mediteranei deține președinția UE. O ceremonie […]
12:40
„Înainte, băieți! Nu vă lăsați, sunteți cu mine!” cuvinte atribuite Ecaterinei Teodoroiu, devenite simbol al sacrificiului suprem pentru România. Introducere La 7 ianuarie 1931, cinematografia românească trăia un moment istoric. În sala Femina din București avea loc premiera filmului „Ecaterina Teodoroiu”, una dintre primele producții românești de anvergură dedicate unui erou național și, totodată, unul […]
12:30
Teatrul Național Radiofonic Radio România lansează noul eteatru.ro, de Ziua Culturii Naționale # Rador
Teatrul Național Radiofonic Radio România lansează noul eteatru.ro, cea mai mare colecție on-demand de teatru radiofonic din România, într-o zi cu profundă semnificație: Ziua Culturii Naționale. Din 15 ianuarie, noua versiune a platformei va oferi o experiență digitală modernizată și acces în timp real la mii de producții din arhiva Teatrului Național Radiofonic, de la […]
10:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit, miercuri, într-o vizită oficială în Cipru. Purtătorul de cuvânt al președintelui, Serhi Nikiforov, a transmis că, potrivit planurilor preliminare, Zelenski urmează să aibă întâlniri cu președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, cu şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, precum și cu președintele Consiliului European, António Costa. De asemenea, sunt programate […]
10:40
Există „unele progrese” în sprijinul diplomatic acordat operaţiunii speciale militare ruse din Ucraina (Serghei Lavrov) # Rador
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a anunțat că există ‘”unele progrese”‘ în sprijinul diplomatic acordat operaţiunii speciale militare ruse din Ucraina. Există unele progrese în sprijinul diplomatic acordat operaţiunii speciale militare ruse din Ucraina, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. „Sper că în diplomația rusă, sub conducerea președintelui, vom atinge toate obiectivele […]
10:40
În postarea sa de miercuri dimineață pe rețelele de socializare, premierul Viktor Orbán a reacționat la evenimentele geopolitice recente. Premierul a abordat problema privind războiul din Ucraina, criza din Venezuela și situația din Groenlanda, Taiwan și Iran. După cum a menţionat: „Așa a început anul 2026. Transformarea lumii este aici, pe capul nostru„. Viktor Orbán […]
Acum 24 ore
09:50
România ar putea găzdui un centru strategic de securitate maritimă pentru întărirea măsurilor de protejare a Mării Negre și a infrastructurii critice a regiunii, în contextul amenințării din partea Rusiei – scrie RBC-Ucraina, citand publicația RomaniaJournal. Potrivit sursei de la Bucureşti, România ar putea găzdui acest centru european de securitate maritimă în urma unei propuneri […]
09:50
Şeful Centrului pentru Combaterea Dezinformării din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare de la Kiev, Andri Kovalenko, susţine că Ucraina joacă un rol esențial în garantarea stabilității în Europa, având o armată cu experiență reală în conflictele moderne. Într-un mesaj postat pe Telegram, Kovalenko a subliniat că evenimentele recente la nivel global fac ca […]
09:50
Teatrul Național Radiofonic Radio România lansază cea mai mare colecție de teatru radiofonic din România # Rador
Teatrul Național Radiofonic Radio România lansează noul eteatru.ro, cea mai mare colecție, la cerere, de teatru radiofonic din România de Ziua Culturii Naționale. Din 15 ianuarie, noua versiune a platformei va oferi gratuit o experiență digitală modernizată și acces în timp real la mii de producții din arhiva Teatrului Național Radiofonic, de la spectacole clasice […]
09:50
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că va relua dialogul cu Putin, în următoarele săptămâni # Rador
Președintele Franţei, Emmanuel Macron, a anunțat că intenționează să susţină o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin, în următoarele săptămâni. ”În momentul de faţă se lucrează la reluarea acestui contact, care va fi organizat în următoarele săptămâni”, a declarat el într-un interviu acordat postului de televiziune France 2, marți. Președintele francez și-a exprimat dorința […]
09:50
Peste 1.000 de militari ruşi au fost ucişi pe frontul din Ucraina, în luptele din ultimele 24 de ore (armata ucraineană) # Rador
Armata ucraineană raportează că, în ultimele 24 de ore, ocupanții ruși au pierdut pe frontul din Ucraina 1.040 de soldați. Astfel, de la începutul războiului, forţele ucrainene au lichidat, în total, 1.214.500 de militari ruşi – potrivit unui comunicat remis, miercuri, de Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei. De asemenea, de la începutul invaziei […]
09:00
Autorităţile din Venezuela vor preda Statelor Unite zeci de milioane de barili de „petrol vizat de sancţiuni”, afirmă Donald Trump # Rador
Preşedintele american, Donald Trump, a afirmat că autorităţile interimare din Venezuela vor preda Statelor Unite între 30 şi 50 de milioane de barili de ceea ce Trump a numit drept „petrol vizat de sancţiuni”. Autorităţile de la Caracas nu au confirmat această concesie. Preşedintele Trump a afirmat că petrolul va fi adus din Venezuela cu […]
09:00
Casa Albă a confirmat discuţiile privind preluarea controlului asupra Groenlandei de către SUA # Rador
Casa Albă a confirmat că preşedintele Donald Trump şi echipa sa au discutat despre o serie de opţiuni pentru a prelua controlul asupra Groenlandei, specificând că utilizarea forţei militare este o astfel de posibilitate. Anterior, premierul Groenlandei a salutat o declaraţie comună a liderilor europeni ce promit că vor apăra principiul universal al integrităţii teritoriale […]
09:00
Vladimir Putin asistă la liturghia dedicată Nașterii Domnului într-o biserică din regiunea Moscova (Dmitri Peskov) # Rador
Președintele rus Vladimir Putin asistă la slujba de Crăciun (Crăciunul ortodox de rit vechi, n.r.) într-o biserică din regiunea Moscova, a precizat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Vladimir Putin. ‘Vladimir Putin asistă la slujba de Crăciun într-o biserică din regiunea Moscova, împreună cu un grup de militari ruşi și cu membrii familiilor […]
08:50
Mercedes va aduce şi producția A-Class în Ungaria începând cu acest an, a anunțat marți pe Facebook ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártó. Ungaria realizează performanțe economice într-o perioadă în care întreaga Europă suferă din cauza războiului și a consecințelor economice ale politicii eronate de la Bruxelles. Este dificil să contrazici faptele, așa că, […]
05:10
Președintele Nicușor Dan a evidențiat rezultatele reuniunii „Coaliției de voință” găzduită la Paris # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (6 ianuarie) – „Radiojurnal” – Realizator: Laurențiu Văduva – Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat în această seară elaborarea unor documente de fond privind garanțiile de securitate occidentale pentru Ucraina, în urma summit-ului așa-numitei „Coaliții de Voință”, găzduit la Paris. Într-o conferință de presă, Zelenski a evidențiat conținutul concret al documentelor care […]
03:10
24CHASA (Bulgaria), 6 ianuarie 2026 – Comisia Europeană (CE) susține înființarea unui Hub de Securitate Maritimă la Marea Neagră în România. Acest lucru reiese clar dintr-o scrisoare a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, adresată europarlamentarului român și vicepreședinte al Parlamentului European, Victor Negrescu, publicată pe profilul său oficial de Facebook, relatează BTA. […]
00:20
S-au intensificat protestele anti-ayatollahul Ali Khamenei în Marele Bazar din Teheran, în Iran # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 ianuarie) – Demonstraţiile antiguvernamentale au luat amploare în capitala Iranului, Teheran. Mari mulţimi de oameni s-au adunat în Marele Bazar, piaţă istorică uriaşă din Teheran, scandând sloganuri împotriva liderului suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei. Potrivit informaţiilor, s-au produs mai multe ciocniri între forţele de poliţie şi demonstranţi. Forţele de securitate […]
00:10
Asociația Pacienților Cronici din România cere exceptarea de la decizia guvernului de a nu mai plăti prima zi de concediu medical # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (6 ianuarie) – „Radiojurnal” – Realizator: Laurențiu Văduva – Asociația Pacienților Cronici din România susține că decizia guvernului de a nu mai plăti prima zi de concediu medical afectează mai ales persoanele cu boli grave. Organizația solicită într-o scrisoare deschisă adresată premierului Ilie Bolojan exceptarea bolnavilor cronic și oncologic de la această […]
Ieri
22:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 ianuarie) – Premierul britanic Keir Starmer a declarat marți că pacea în Ucraina este mai aproape ca niciodată, deși „cel mai greu drum” încă nu a fost parcurs. Keir Starmer, care a vorbit după o întâlnire la Paris cu liderii aşa-numitei ”Coaliţii de voinţă” din rândul aliaților Ucrainei, a mai spus […]
22:10
Procurorul general al Venezuelei a numit trei oficiali care vor investiga decesele înregistrate în timpul atacului SUA la Caracas # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 ianuarie) – Procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, a anunțat marți numirea a trei oficiali pentru a investiga „zeci” de decese rezultate în urma atacului de sâmbătă al Statelor Unite care a dus la capturarea președintelui Nicolas Maduro și a soției sale, Cilia Flores. „Noi, Biroul Procurorului General, am numit […]
21:20
Un senator american a anunţat că va introduce o rezoluţie pentru a împiedica SUA să invadeze Groenlanda # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 ianuarie) – Senatorul american Ruben Gallego a declarat marţi că va introduce o rezoluție pentru a împiedica Statele Unite să invadeze Groenlanda. „TREZIȚI-VĂ. Trump ne spune exact ce vrea să facă. Trebuie să-l oprim înainte să invadeze o altă țară din capriciu. Voi introduce o rezoluție pentru a-l împiedica pe Trump […]
21:20
Președintele Nicușor Dan a făcut o serie de declarații pe timpul deplasării la reuniunea Coaliției de voință de la Paris # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 ianuarie) – Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la bordul avionului Spartan cu care s-a deplasat la Paris, că este un context internațional dificil și că nu este momentul pentru revoluții și destabilizare. Șeful statului a afirmat că din acest motiv își dorește o schimbare graduală în România; totodată, el a […]
