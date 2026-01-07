Moscova a denunțat confiscarea de către SUA a unui petrolier ce naviga sub pavilion rusesc

15:20

Ninsorile masive şi gheaţa din Europa au dus la anularea a sute de zboruri pe mai multe aeroporturi. Peste 600 de zboruri au fost anulate miercuri pe Aeroportul Schiphol din Amsterdam. Perturbări similare s-au înregistrat pe aeroporturi din Paris şi Bruxelles, dar şi în Marea Britanie. Autorităţile de la Aeroportul Charles de Gaulle au fost […]