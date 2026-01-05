Zăpada perturbă transporturile în Franţa, Regatul Unit şi Ţările de Jos

20:00

Ţinta României pentru 2026 este atragerea a cel puţin 15 miliarde de euro fonduri europene, sumă ce reprezintă dublarea maximului istoric de atragere a unor astfel de fonduri, anunţă, luni, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, potrivit căruia aceşti bani vor fi investiţi în spitale, şcoli, autostrăzi, infrastructură locală şi competitivitate economică. Ministrul afirmă că, înainte de iunie 2025, statul plătea în medie 86,6 milioane de euro pe lună din fonduri europene, iar în ultimele 6 luni a ajuns la 456,2 milioane de euro pe lună – adică de peste 5 ori mai mult. În primele şase luni ale anului 2025, România trimisese la Bruxelles cereri de plată de 3 miliarde de euro, iar în ultimele şase luni suma a urcat la 6,3 miliarde de euro. De asemenea, la banii europeni deja încasaţi, s-a trecut de la 2,9 miliarde de euro la 5,2 miliarde de euro, mai spune ministrul.