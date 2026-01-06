Rusia pierde un aliat în Venezuela, dar speră să câştige din politica realistă „a Vestului sălbatic” promovată de Trump. Naţionaliştii ruşi compară Venezuela şi Ucraina
News.ro, 6 ianuarie 2026 02:40
Capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro de către Statele Unite l-a privat pe Vladimir Putin de un aliat şi ar putea creşte „influenţa petrolieră” a SUA, dar Moscova urmăreşte potenţialele avantaje ale divizării lumii în sfere de influenţă pe care pare să o promoveze preşedintele Donald Trump, comentează Reuters.
• • •
Acum 15 minute
03:50
Summit al „Coaliţiei de Voinţă”, marţi, la Paris. Liderii europeni, ucraineni şi americani trebuie să convină asupra garanţiilor de securitate în cazul unui armistiţiu în Ucraina # News.ro
Ţările care susţin Kievul se reunesc marţi la Paris în încercarea de a avansa către o soluţionare a războiului din Ucraina, care va intra în curând în al cincilea an. Summitul „Coaliţiei de Voinţă” va reuni 35 de ţări care sprijină Ucraina şi are ca scop afişarea „convergenţei” dintre Washington, europeni şi Kiev cu privire la „modalităţile operaţionale” ale garanţiilor de securitate pentru Ucraina, a anunţat luni Palatul Élysée, relatează AFP.
Acum o oră
03:20
Fostul vicepremier canadian Chrystia Freeland a fost numită consilier economic de către Zelenski # News.ro
Chrystia Freeland, fost viceprim-ministru şi fost ministru al finanţelor şi afacerilor externe al Canadei, a anunţat luni că demisionează din funcţiile pe care le deţine în prezent după numirea sa în funcţia de consilier pentru dezvoltare economică de către preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP.
Acum 2 ore
03:00
Diplomatul chinez cu rangul cel mai înalt a acuzat SUA că acţionează ca un „judecător mondial” prin capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro pentru a-l aduce în faţa instanţei la New York, iar Beijingul este pregătit să se confrunte cu Washingtonul la Naţiunile Unite cu privire la legalitatea acestei acţiuni, relatează Reuters.
02:40
02:10
Forţele de ordine din Regatul Unit vor putea confisca telefoanele imigranţilor care traversează Canalul Mânecii # News.ro
Forţele de ordine din Marea Britanie sunt autorizate, începând de luni, să confişte telefoanele mobile ale imigranţilor care au ajuns în Regatul Unit traversând Canalul Mânecii cu ambarcaţiuni mici, în virtutea noilor competenţe menite să combată reţelele de traficanţi, relatează AFP.
02:10
De la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro de către forţele americane, în weekend, preşedintele american Donald Trump şi membri ai administraţiei sale au emis avertismente către mai multe alte guverne - cele din Columbia, Cuba, Mexic, Iran şi Groenlanda, un teritoriu autonom al Danemarcei - că ar putea urma la rând, relatează CNN.
Acum 4 ore
01:50
Inamici şi aliaţi ai SUA denunţă, deopotrivă, la ONU „crima de agresiune” a lui Trump în Venezuela. Ambasadorul SUA apără atacul ca fiind o acţiune de „aplicare a legii” împotriva unui lider „ilegal”, nu un act de război # News.ro
SUA s-au confruntat luni cu condamnări pe scară largă pentru „crima de agresiune” din Venezuela la o reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, relatează The Guardian.
01:20
01:00
Departamentul Sănătăţii din Statele Unite, condus de Robert Kennedy Jr, cunoscut pentru scepticismul său faţă de vaccinuri, a anunţat luni reducerea numărului de vaccinuri recomandate pentru toţi copiii, o decizie cu consecinţe grave, deja criticată de specialişti, relatează AFP.
00:50
Zboruri întârziate sau anulate în principalele aeroporturi europene, trenurile Eurostar oprite, camioane blocate - zăpada, căzută abundent luni, a perturbat transporturile în Franţa, Marea Britanie şi Olanda şi ameninţă să o facă şi marţi, relatează AFP şi Reuters.
Acum 6 ore
23:50
Martin O'Neill se întoarce la Celtic ca antrenor pentru restul sezonului, după demiterea lui Wilfried Nancy.
23:40
UPDATE - Alexandru Rogobete: Vom da posibilitatea spitalelor de urgenţă ca, pentru anumite secţii din interiorul acestor spitale, gărzile să fie organizate în 12 ore / Sindicatele şi societăţile profesionale, invitate sâptămna viitoare # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că îşi propune să dea posibilitatea spitalelor de urgenţă ca, pentru anumite secţii, gărzile să fie organizate în 12 ore. El a precizat că nu exclude nici posibilitatea acordării unui tarif fix pe gardă.
23:40
Echipa naţională a Nigeriei a învins luni seara, la Fès, în Maroc, scor 4-0, echipa naţională a Mozambicului, în optimile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni, calificându-se în sferturi.
23:40
Ministrul Sănătăţii invită sindicatele şi societăţile profesionale, sâptămna viitoare, la discuţii pe tema gărzilor de 12 ore în spitalele de urgenţă # News.ro
Ministrul Sănătăţii anunţă, luni seară, că a cerut echipei din instituţie, sindicatelor şi societăţilor profesionale ca, sâptămâna viitoare, să demareze discuţiile pentru a se putea implementa, în sputalele de urgenţă care au multe cazuri, găzile de 12 ore, nu 24 ca în prezent.
23:30
Washingtonul şi-a exprimat luni satisfacţia pentru faptul că a obţinut „scutirea” multinaţionalelor americane de la rata minimă de impozitare de 15% prevăzută de un acord internaţional, relatează AFP.
23:30
Echipa turcă Galatasaray Istanbul a învins luni seara, la Gaziantep, scor 4-1, formaţia Trabzonspor, în semifinalele Supercupei Turciei.
23:20
Cupa Africii pe Naţiuni: Nigeria e ultima echipă calificată în sferturi, după 4-0 cu Mozambic # News.ro
Echipa naţională a Nigeriei a învins luni seara, la Fès, în Maroc, scor 4-0, echipa naţională a Mozambicului, în optimile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni, calificându-se în sferturi.
23:20
Risc mare de producere a avalanşelor în Munţii Făgăraş, Bucegi şi Ţarcu-Godeanu, până miercuri seară / Strat de zăpadă de 154 de centimetri la Vârfu Omu şi 88 de centimetri la Bâlea Lac # News.ro
Meteorologii anunţă că, la altitudini de peste 1.800 de metri, în masivele Făgăraş, Bucegi şi Ţarcu-Godeanu, riscul producerii de avaşanşe este mare, fiind încadrat la gradul 4 din 5. Avertizarea este valabilă până miercuri seară, la ora 20.00.
22:50
Rogobete: Îmi doresc să introducem plata pe performanţă / Sunt contra celor care au impresia că trebuie să-i plătim doar pentru că există # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, luni seară, că intenţionează să introducă plata pentru performanţă în sistemul de sănătate, deoarece sunt medici care pleacă la ora 10 din spitalul public la cabinetul privat sau care îşi mută pacienţii din spitalul public la cabinetul lor privat, iar această prectică ar trebui să înceteze.
22:40
Peste 8.200 de consumatori, în continuare nealimentaţi cu energie electrică în judeţul Alba / Pe toate drumurile se circulă în condiţii de iarnă # News.ro
Autorităţile din judeţul Alba anunţă că, luni seară, peste 8.200 de consumatori sunt în continuare nealimentaţi cu energie electrică, în teren fiind zeci de echipe care lucrează.
22:40
Alexandru Rogobete: Vom da posibilitatea spitalelor de urgenţă ca, pentru anumite secţii din interiorul acestor spitale, gărzile să fie organizate în 12 ore # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că îşi propune să dea posibilitatea spitalelor de urgenţă ca, pentru anumite secţii, gărzile să fie organizate în 12 ore. El a precizat că nu exclude nici posibilitatea acordării unui tarif fix pe gardă.
22:30
Medicul Gindrovel Dumitra: Recomandăm ca orice persoană care prezintă simptomatologie respiratorie, indiferent că e vorba de gripă sau altceva, în momentul în care merge în colectivitate să-şi pună mască # News.ro
Dr. Gindrovel Dumitra, medic de familie, coordonator al Grupului de Vaccinologie din cadrul Societăţii Naţionale de Medicina Familiei a recomandat celor cu probleme respiratorii să poarte mască, atunci când ies în colectivitate, dar mai ales atunci când sunt în contact cu persoane vârstnice, vulnerabile.
22:20
22:20
Fotbal: Newcastle denunţă filtrele de moderare Meta, după ameninţările rasiste adresate, pe Instagram, lui Joe Willock # News.ro
Clubul englez Newcastle a criticat luni filtrele de moderare utilizate de compania Meta, în special pe Instagram, după ameninţările rasiste primite de jucătorul echipei, Joe Willock.
22:10
Dezvoltarea Ambulatorului şi extinderea reţelei de centre de tratare a AVC, printre priorităţile Ministerului Sănătăţii # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, luni seară, că printre priorităţile sale în acest an se numără dezvoltarea Ambulatorului, dar şi extinderea reţelei de centre de tratare a pacienţilor diagnosticaţi cu AVC.
22:10
Medicul Gindrovel Dumitra: Vaccinarea anti-HPV este pe o pantă ascendentă / În România, din păcate, încă mor aproximativ 1.700 de femei în fiecare an de cancer de col uterin # News.ro
Dr. Gindrovel Dumitra, medic de familie, coordonator al Grupului de Vaccinologie din cadrul Societăţii Naţionale de Medicina Familiei, a declarat, luni seară, că vaccinarea anti-HPV se află pe un trend ascendent, însă, anual în România mor 1.700 de femei de carcer de col uterin.
22:10
„Nu trebuie să intrăm în panică!”. Prim-ministrul Groenlandei doreşte să restabilească comunicarea cu Statele Unite # News.ro
Prim-ministrul Groenlandei a declarat luni că doreşte să restabilească comunicarea cu Statele Unite după declaraţiile preşedintelui american Donald Trump cu privire la intenţia sa de a trece teritoriul autonom danez sub drapel american.
Acum 8 ore
22:00
UPDATE - Delcy Rodriguez a depus jurământul oficial în calitate de preşedinte interimar al Venezuelei. „Sunt profund îndurerată de răpirea a doi eroi care sunt ţinuţi ostatici: preşedintele Nicolás Maduro şi prima-doamnă Cilia Flores, a spus ea # News.ro
Vicepreşedintele şi ministrul petrolului din Venezuela, Delcy Rodriguez, a depus luni jurământul oficial în calitate de preşedinte interimar al ţării, în timp ce preşedintele Nicolas Maduro a comparut în faţa unui tribunal din New York sub acuzaţia de trafic de droguri, după ce administraţia Trump l-a îndepărtat de la putere printr-o acţiune militară dramatică desfăşurată în weekend, relatează Reuters.
22:00
Nicu Ştefănuţă, analiză despre instabilitatea securităţii mondiale - Trăim doar începutul redesenării mondiale / Relaţiile internaţionale sunt o lume gri, a intereselor, rar a dreptăţii / Europa fie se ia în serios, fie dispare # News.ro
Vicepreşedintele Parlamentului European, independentul Nicu Ştefănuţă, face, luni seară, o analiză în zece puncte despre instabilitatea securităţii mondiale şi avertizează că trăim doar începutul redesenării mondiale. ”Militez pentru calm şi înţelepciune”, transmite Ştefănuţă, precizând că deciziile nu se iau niciodată pripit. În plus, Ştefănuţă afirmă că puterile mari se vor comporta cum se comportă puterile mari, iar relaţiile internaţionale sunt o lume gri, a intereselor, rar a dreptăţii.
21:50
UPDATE - Curtea de Apel Bucureşti, statistică a modificărilor de completuri, în ultimii 3 ani - 361 cazuri / Modificările intervenite în componenţa completurilor au avut exclusiv cauze obiective / Ce spun magistraţii despre achitarea lui Vanghelie # News.ro
Curtea de Apel Bucureşti anunţă, luni seară, că, în ultimii trei ani s-au operat modificări ale completurilor dde judecată în 361 de cazuri, motivate de pensionări, retrageri din activitate, promovare la instanţe supferioare sau integrarea noilor magistraţi. ”Modificările intervenite în componenţa completurilor au avut exclusiv cauze obiective”, au transmis reprezentanţii instanţei.
21:50
21:50
Medicul Gindrovel Dumitra: Avem un trend în creştere în ceea ce priveşte acceptarea vaccinării antigripale, dar este insuficient, încă insuficient # News.ro
Dr. Gindrovel Dumitra, medic de familie, coordonator al Grupului de Vaccinologie din cadrul Societăţii Naţionale de Medicina Familiei, a declarat, luni seară, că numărul celor care s-au vaccinat antigripal a crescut în acest an, fiind administrate cu 100.000 de doze mai mult decât anul trecut. Până în 28 decembrie, peste 1,2 milioane de români s-au vaccinat antigripal.
21:40
21:40
CAB, după afirmaţiile din documentarul Recorder referitoare la achitarea definitivă a lui Marian Vanghelie: Asocierea modificărilor de complet cu soluţia pronunţată, o confuzie voită între elemente administrative şi efecte juridice inevitabile # News.ro
Curtea de Apel Bucureşti a comentat, luni seară, cele trei dosare care apar explicit în documentarul recorder, începând cu achitarea definitivă a lui Marian Vanghelie. ”Asocierea modificărilor de complet cu soluţia pronunţată, o confuzie voită între elemente administrative şi efecte juridice inevitabile”, transmis magistraţii. Aceştia s-au referit şi la celelalte două dosare menţionate în documentar şi susţin că, ”prin asocierea sugestivă, dar neprobată, dintre dosare prescrise şi modificări de completuri legale, s-a creat impresia unei influenţe «sistemice» fără niciun suport factual”.
21:40
Novak Djokovici a anunţat, luni, pe Instagram că nu va participa la turneul ATP 250 de la Adelaide (12-17 ianuarie), care începe cu o săptămână înainte de startul Openului Australiei (18 ianuarie - 1 februarie).
21:30
CAB, după documentarul Recorder: Termenele de prescripţie erau deja împlinite anterior datei înregistrării cauzei / Pasivitatea legislativului şi durata urmării penale, cauzele prescrierii # News.ro
Reprezentanţii Curţii de Apel Bucureşti afirmă, luni seară, că analiza dosarelor de corupţie din ultimii trei ani arată că termenele de prescripţie erau deja împlinite anterior datei înregistrării cauzei la CAB sau au intervenit imediat după ce dosarul a intrat pe rolul CAB. Magistraţii apreciază că pasivitatea legislativului şi durata urmării penale sunt cauzele prescrierii.
21:20
Echipa naţională a Egiptului a învins luni seara, la Agadir, scor 3-1, echipa naţională din Benin, în optimile Cupei Africii pe Naţiuni, calificându-se astfel în sferturile competiţiei.
21:00
Antrenorul român Marius Şumudică a fost anunţat oficial luni ca fiind noul tehnician al echipei Al-Akhdoud, din Saudi Pro League.
21:00
„Asta este emisfera NOASTRĂ”, spune Departamentul de Stat într-o postare însoţită de imaginea preşedintelui Donald Trump # News.ro
Departamentul de Stat al SUA, condus de Marco Rubio, a postat luni pe reţelele sociale o imagine a preşedintelui Donald Trump, peste care a fost suprapusă menţiunea „Asta este emisfera NOASTRĂ”.
20:50
20:20
UPDATE - Nicolás Maduro a pledat nevinovat la prima apariţie în faţa justiţiei din SUA. Soţia sa a apărut cu bandaj la tâmplă. Următoarea înfăţişare, stabilită pentru 17 martie. Şedinţa a fost prezidată de un judecător în vârstă de 92 de ani # News.ro
Preşedintele venezuelean destituit Nicolás Maduro a apărut pentru prima dată după capturarea sa într-o sală de judecată din SUA, unde a pledat nevinovat la acuzaţiile aduse, în special de conspiraţie la narcoterorism.
20:20
Angiograf de ultimă generaţie, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti / Investiţie de peste un milion de euro - FOTO # News.ro
Consiliul Judeţean Argeş, instituţie care are în administrare Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, anunţă finalizarea unei investiţii majore în infrastructura medicală, respectiv un angiograf de ultimă generaţie, în valoare de peste un milion de euro, destinat diagnosticării şi tratării bolilor cardiovasculare.
20:20
Cupa Africii pe Naţiuni: 30.000 de euro pentru fiecare jucător camerunez după calificarea în sferturi # News.ro
Ministrul Sportului şi Educaţiei Fizice din Camerun a anunţat luni că fiecare jucător din echipa naţională a Camerunului va primi un bonus de 30.000 de euro după victoria împotriva Africii de Sud, în optimile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni.
Acum 12 ore
20:00
Dacă preşedintele SUA, Donald Trump, invadează Groenlanda, acest lucru va însemna sfârşitul NATO, a avertizat într-un interviu liderul danez Mette Frederiksen, relatează POLITICO.
20:00
Dragoş Pîslaru: Ţinta României pentru 2026 este atragerea a cel puţin 15 miliarde de euro fonduri europene, bani ce vor fi investiţi în spitale, şcoli, autostrăzi, infrastructură locală/ Performanţele ultimelor şase luni ale anului trecut # News.ro
Ţinta României pentru 2026 este atragerea a cel puţin 15 miliarde de euro fonduri europene, sumă ce reprezintă dublarea maximului istoric de atragere a unor astfel de fonduri, anunţă, luni, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, potrivit căruia aceşti bani vor fi investiţi în spitale, şcoli, autostrăzi, infrastructură locală şi competitivitate economică. Ministrul afirmă că, înainte de iunie 2025, statul plătea în medie 86,6 milioane de euro pe lună din fonduri europene, iar în ultimele 6 luni a ajuns la 456,2 milioane de euro pe lună – adică de peste 5 ori mai mult. În primele şase luni ale anului 2025, România trimisese la Bruxelles cereri de plată de 3 miliarde de euro, iar în ultimele şase luni suma a urcat la 6,3 miliarde de euro. De asemenea, la banii europeni deja încasaţi, s-a trecut de la 2,9 miliarde de euro la 5,2 miliarde de euro, mai spune ministrul.
19:50
Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, care a candidat la vicepreşedinţie alături de Kamala Harris, nu va cere un al treilea mandat, în contextul scandalului generat de administraţia Trump care îl acuză de fraude în domeniul asistenţei sociale # News.ro
Guvernatorul statului Minnesota, democratul Tim Walz, a anunţat luni că nu va candida pentru un al treilea mandat, spunând că se va concentra în schimb pe acuzaţiile de fraudă din sistemul de asistenţă socială al statului, care au devenit o criză politică pentru el după presiunile exercitate de administraţia preşedintelui american Donald Trump, relatează Reuters.
19:30
UPDATE - Preşedintele venezuelean Nicolás Maduro şi-a făcut apariţia în sala de judecată şi a pledat nevinovat. Şedinţa este prezidată de un judecător în vârstă de 92 de ani # News.ro
Preşedintele venezuelean destituit Nicolás Maduro a apărut pentru prima dată după capturarea sa într-o sală de judecată din SUA, unde a pledat nevinovat la acuzaţiile aduse, în special de conspiraţie la narcoterorism.
19:30
Propunere de zi liberă în Scoţia pentru a se bucura de primul meci al echipei naţionale la Cupa Mondială din 1998 # News.ro
Prim-ministrul Scoţiei, John Swinney, a propus, luni, ca ziua de 15 iunie 2026 să fie declarată zi liberă, pentru a permite tuturor scoţienilor să urmărească debutul echipei naţionale la Cupa Mondială împotriva Haiti, programat în noaptea de 14 spre 15 iunie, la ora 2 dimineaţa (ora Scoţiei).
19:20
UPDATE - Preşedintele venezuelean Nicolás Maduro şi-a făcut apariţia în sala de judecată. Şedinţa este prezidată de un judecător în vârstă de 92 de ani # News.ro
Preşedintele venezuelean destituit Nicolás Maduro a apărut pentru prima dată după capturarea sa într-o sală de judecată din SUA.
18:50
Atacantul Louis Munteanu va juca în MLS. El a semnat un contract pe trei sezoane şi jumătate cu D.C. United # News.ro
D.C. United, echipă din Major Soccer League (MLS), l-a transferat definitiv pe atacantul internaţional român Louis Munteanu de la CFR Cluj.
