Fostul vicepremier canadian Chrystia Freeland a fost numită consilier economic de către Zelenski

19:50

Guvernatorul statului Minnesota, democratul Tim Walz, a anunţat luni că nu va candida pentru un al treilea mandat, spunând că se va concentra în schimb pe acuzaţiile de fraudă din sistemul de asistenţă socială al statului, care au devenit o criză politică pentru el după presiunile exercitate de administraţia preşedintelui american Donald Trump, relatează Reuters.