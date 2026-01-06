Toate cele 116 persoane rănite în incendiul de Anul Nou din Crans-Montana au fost identificate

03:50

Ţările care susţin Kievul se reunesc marţi la Paris în încercarea de a avansa către o soluţionare a războiului din Ucraina, care va intra în curând în al cincilea an. Summitul „Coaliţiei de Voinţă” va reuni 35 de ţări care sprijină Ucraina şi are ca scop afişarea „convergenţei” dintre Washington, europeni şi Kiev cu privire la „modalităţile operaţionale” ale garanţiilor de securitate pentru Ucraina, a anunţat luni Palatul Élysée, relatează AFP.