Machado ar împărți Premiul Nobel pentru Pace cu Trump
Cotidianul de Hunedoara, 6 ianuarie 2026 09:50
Lidera opoziției din Venezuela a fost întrebată dacă motivul pentru care Trump nu o susține ar putea fi faptul că a acceptat Premiul Nobel pentru Pace, pe care liderul american și-l dorea. The post Machado ar împărți Premiul Nobel pentru Pace cu Trump appeared first on Cotidianul RO.
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 15 minute
10:00
Ministerul Culturii lansează reguli noi de finanțare pentru 2026, gestionate printr-o platformă digitală. The post Ministerul Culturii schimbă regulile de finanțare în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
09:50
Acum 2 ore
08:40
Poate atunci nu am afla din presă, între un dumicat de friptură și o sorbitură de vin, de faptul că guvernul a decis să ia „încă 50 de milioane euro de la gura românilor” să le dea Ucrainei! The post Ce, cum și de unde trebuie să știe românii despre ce se întâmplă în lume? appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Lucian Heiuș, fost șef ANAF, s-a filmat făcând baie în zăpadă la bustul gol, în timpul unei pene de curent de două zile, într-un videoclip viral pe rețelele sociale. The post Fostul șef ANAF s-a filmat făcând baie în zăpadă, la bustul gol appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
08:00
SUA cer marilor companii petroliere americane să investească masiv în Venezuela # Cotidianul de Hunedoara
SUA cer marilor companii petroliere americane să investească în Venezuela pentru a-și recupera datoriile istorice rezultate din naționalizările din era Cháve The post SUA cer marilor companii petroliere americane să investească masiv în Venezuela appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Summit la Paris al Coaliției de Voință. Liderii europeni, ucraineni și americani discută garanții de securitate pentru Ucraina în cazul unui armistițiu cu Rusia. The post Summit al „Coaliţiei de Voinţă”, marţi, la Paris appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Toate cele 116 persoane rănite în incendiul de Anul Nou din Crans-Montana au fost identificate # Cotidianul de Hunedoara
Toate cele 116 persoane rănite în incendiul de Anul Nou din Crans-Montana au fost identificate. Tragedia a provocat 40 de morți iar ancheta continuă. The post Toate cele 116 persoane rănite în incendiul de Anul Nou din Crans-Montana au fost identificate appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
06:10
Motivul mai puternic decât petrolul al deciziei lui Trump în Venezuela – Vladimir Tismăneanu Interviu # Cotidianul de Hunedoara
Politologul Vladimir Tismăneanu, profesor în SUA, analizează, într-un interviu pentru Cotidianul, intervenția lui Donald Trump în Venezuela The post Motivul mai puternic decât petrolul al deciziei lui Trump în Venezuela – Vladimir Tismăneanu Interviu appeared first on Cotidianul RO.
05:50
Apa devine purtătoare de har, firea se sfințește, iar omul primește din nou chemarea de a fi lumină prin lucrarea harului divin. The post Botezul Domnului, sărbătoarea prin care Cerul se deschide appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
22:20
Cum motivează CAB schimbarea completurilor. Peste 300 de cazuri în ultimii 3 ani # Cotidianul de Hunedoara
Curtea de Apel București a înaintat în document oficial în care motivează de a fost nevoită să schimbe completurile de judecată. The post Cum motivează CAB schimbarea completurilor. Peste 300 de cazuri în ultimii 3 ani appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Rogobete, supărat pe medicii care nu stau la program: Se pleacă la ora 10 din spitalul public, la cel privat # Cotidianul de Hunedoara
Prezent în studioul Medika TV, Alexandru Rogobete a criticat public atitudinea medicilor care lasă neacoperit programul din spitalele publice, pentru a profesa în clinicile private. The post Rogobete, supărat pe medicii care nu stau la program: Se pleacă la ora 10 din spitalul public, la cel privat appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Mesajul din Parlament al fiului lui Maduro: Patria este pe mâini bune, tată VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Nicolas Maduro Guerra, fiul președintelui Venezuelei, a transmis astăzi un mesaj în congresul venezuelean. The post Mesajul din Parlament al fiului lui Maduro: Patria este pe mâini bune, tată VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
21:00
Unul dintre avocații care îi reprezintă în instanță pe Nicolas Maduro și soția sa a obținut eliberarea lui Julian Assange, fondatorul platformei WikiLeaks. The post Nicolas Maduro, apărat în SUA de avocatul fondatorului WikiLeaks appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Aterizare ratată din cauza unui stol de păsări, pe pista aeroportului Cluj-Napoca. Avionul, deviat la Budapesta # Cotidianul de Hunedoara
Un avion Lufthansa ce venea din Germania și avea ca destinație Cluj-Napoca a lovit un stol de păsări în momentul în care se pregătea să aterizeze. The post Aterizare ratată din cauza unui stol de păsări, pe pista aeroportului Cluj-Napoca. Avionul, deviat la Budapesta appeared first on Cotidianul RO.
19:30
A fost operațiune de succes a SUA, o înțelegere cu Rusia? Sau fost trădat Maduro oameni săi, prin negocieri în Qatar? The post Maduro: capturat de SUA sau predat de ai săi? appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Apelul a fost lansat în conexul noilor amenințări ale lui Donald Trump privind anexarea Groenlandei. The post Cântăreața Björk cere Groenlandei să-și declare independența appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Ajutoarele financiare au fost acordate de Comisia Europeană în baza Fondului European de Garantare Agricolă (FEGA). The post Plăți în avans pentru fermierii români de aproape 1 miliard de lei appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Dezvăluire Die Zeit: Obama, ascultat de spionajul german la bordul Air Force One # Cotidianul de Hunedoara
Într-o amplă anchetă, săptămânalul german Die Zeit dezvăluie cum spionajul german a ascultat conversațiile telefonice ale fostului lider de la Casa Albă. The post Dezvăluire Die Zeit: Obama, ascultat de spionajul german la bordul Air Force One appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Acuzat de narcoterorism, liderul venezuelan Nicolas Maduro a fost scos din închisoare și prezentat instanței. The post VIDEO Nicolas Maduro, scos din închisoare și dus în instanță appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Tronsonul final, de la Bălcăuți până la Punctul de Trecere a Frontierei Siret, va face obiectul unei conexiuni separate pentru a gestiona fluxul de camioane de la vamă. The post Licitație pentru drumul care face joncțiunea cu Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
17:50
A aminti despre revenirea la sferele de influență este un fel de apostazie față de singura carte după cere par să fi educate elitele est-europene The post Lumea revine la sferele de influență appeared first on Cotidianul RO.
17:10
România a atras doar 15 miliarde de euro din 80, un eșec de țară ridicat la un nivel epic. The post PREVIZIUNI PNRR, de la „proiect de țară” la „dezastru de țară” appeared first on Cotidianul RO.
17:10
„Democratizarea (Venezuelei - n.red.) nu poate fi impusă din exterior. Ea trebuie să vină din interiorul societății, prin forțele proprii ale acesteia, prin participarea reală a cetățenilor și prin reconstrucția treptată a încrederii publice”, spune Hajdu Gábor, președintele Comisiei de politică externă din Camera Deputaților într-un interviu acrodat Cotidianul. The post Cazul Maduro. Ce spune șeful Comisiei de politică externă INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Președintele a promulgat legea pensiilor private. Beneficiarii nu mai pot retrage toți banii. Nici bolnavii de cancer nu fac excepție de la regulă # Cotidianul de Hunedoara
Beneficiarii vor putea retrage doar 30% din suma acumulată în cont. The post Președintele a promulgat legea pensiilor private. Beneficiarii nu mai pot retrage toți banii. Nici bolnavii de cancer nu fac excepție de la regulă appeared first on Cotidianul RO.
17:00
CMR cere drepturi salariale sporite și recunoașterea orelor suplimentare ca vechime. The post Noi cerințe ale medicilor legate de gărzi appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Trimis în judecată de DNA. Mii de euro pentru a interveni pe lângă magistrații din Capitală # Cotidianul de Hunedoara
Un bărbat a ajuns în fața judecătorilor după ce a pretins că poate „cumpăra” bunăvoința unor magistrați și polițiști. The post Trimis în judecată de DNA. Mii de euro pentru a interveni pe lângă magistrații din Capitală appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Pe parcursul anului 2025, România a avut trei președinți. Anul a început cu Klaus Iohannis. Fotoliul de președinte interimar a fost preluat apoi de Ilie Bolojan între mijloc de februarie și final de mai. Din 26 mai, Nicușor Dan ocupă fotoliul de la Cotroceni. The post Nicușor Dan a anunțat cu cât a redus cheltuielile prezidențiale appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Postul a rămas liber după demisia lui Florin Ghiță, cauzată de problemele cu apa potabilă din Prahova. The post Se caută șef la Apele Române appeared first on Cotidianul RO.
16:00
După ce Trump a anunțat că a pus ochii pe Groenlanda, oficialii europeni cer aliaților să respecte suveranitatea statelor membre. The post Planul lui Trump pentru Groenlanda aprinde spiritele la Bruxelles appeared first on Cotidianul RO.
15:50
„Toți pentru unul și unul pentru toți”, a transmis premierul polonez. The post Tusk, despre UE: Trebuie să fim uniți sau suntem terminați appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Maduro, judecat de veteranul Alvin Hellerstein. Cine este judecătorul de 92 de ani # Cotidianul de Hunedoara
Procesul lui Maduro va fi prezidat de un veteran. Are 92 de ani și este omul care a luat decizii împotriva lui Donald Trump, în trecut. The post Maduro, judecat de veteranul Alvin Hellerstein. Cine este judecătorul de 92 de ani appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Partidul condus de George Simion a anunțat luni că va declara 2026 drept „Anul SUA în România” și a cerut același lucru de la statul român. Anamaria Gavrilă a ironizat acest anunț. The post Dihonie între suveraniști. Șefa POT îi dă peste nas AUR appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Pentru o locuință pentru care impozitul era 200 de lei în 2025, unii bucureșteni ar putea ajunge să plătească până la 500 de lei, conform Profit.ro. Între timp, aplicația pe care se pot achita aceste taxe, Ghișeul.ro, a picat pentru a doua oară în 2026. The post Impozitele pe locuințe au explodat appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Alocațiile pentru copii nu cresc nici în 2026. Decizia care sfidează legea # Cotidianul de Hunedoara
Alocațiile pentru copii rămân înghețate și în 2026. Cuantumul acestora va fi similar celui înregistrat la final de 2024. The post Alocațiile pentru copii nu cresc nici în 2026. Decizia care sfidează legea appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Peste 28.000 de gospodării nu au curent electric. Care sunt cele mai afectate județe # Cotidianul de Hunedoara
173 de echipe de intervenție ale operatorilor de distribuție, însumând peste 500 de electricieni, acționează în teren pentru reconectarea la rețeaua de energie electrică a gospodăriilor afectate, transmite Ministerul Energiei. The post Peste 28.000 de gospodării nu au curent electric. Care sunt cele mai afectate județe appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Rezervele valutare au scăzut în decembrie la 64,8 miliarde euro, dar BNR susține că situația nu e gravă. Oficialii se bazează pe aur. The post Rezervele României au scăzut, anunță BNR appeared first on Cotidianul RO.
14:40
În acest an, România s-ar putea confrunta din nou cu o inflație de peste 8%, caz în care puterea de cumpărare a românilor poate fi pusă la încercare. Află cum să recunoști semnele unei scăderi a puterii tale de cumpărare și cum să îți protejezi bugetul. The post Cum să-ți dai seama dacă ți-a scăzut puterea de cumpărare în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Cum s-a pregătit CNAIR pentru sezonul rece. Sute de mii de tone de sare și mii de utilaje # Cotidianul de Hunedoara
CNAIR a încheiat cu Societatea Nationala a Sarii S.A. un contract pentru furnizarea a 200.000 tone de sare. The post Cum s-a pregătit CNAIR pentru sezonul rece. Sute de mii de tone de sare și mii de utilaje appeared first on Cotidianul RO.
14:10
De la 1 ianuarie 2026, toate cărțile de muncă din România vor fi transferate în Reges Online. Sistemul Revisal dispare complet. The post Schimbare radicală pentru toate cărțile de muncă din România appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Campania de „fake news” care a vizat-o pe Prima Doamnă a Franței a ajuns la final în instanță. The post Soția lui Macron triumfă în instanță appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Pensiile speciale, legate de soarta judecătorilor CCR contestați. Cine este judecătoarea CAB care se ocupă de dosare. A dat achitare în dosarul „Mită la PSD” # Cotidianul de Hunedoara
Olimpiea Crețeanu a dat achitare, în 2013, în dosarul „Mită la PSD”. The post Pensiile speciale, legate de soarta judecătorilor CCR contestați. Cine este judecătoarea CAB care se ocupă de dosare. A dat achitare în dosarul „Mită la PSD” appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Gazetarul a comentat captura făcută de „conquistadorul” Trump în Venezuela. CTP avertizează că s-ar putea crea un precedent periculos, de care ar putea profita Rusia lui Putin. Totodată, el spune că acțiunea lui Trump ignoră oamenii din Venezuela. The post CTP: Rusia e capabilă oricând să facă o „operațiune Maduro” cu Maia Sandu appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Pensiile speciale, adevărata miză a proceselor de la Curtea de Apel București – OPINIE # Cotidianul de Hunedoara
„Mergând mai departe pe firul problemei, am putea crede că miza e Dacian Dragoș. Mihai Busuioc e băgat la pachet doar la derută. Pentru că Dacian Dragoș este de partea celor care ar vota pentru legea pensiilor speciale. Scoaterea lui din joc ar putea însemna distrugerea majorității de 5 la 4 care s-a creat la CCR în favoarea legii Guvernului Bolojan." The post Pensiile speciale, adevărata miză a proceselor de la Curtea de Apel București – OPINIE appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a taxat imediat numirea. The post Zelenski și-a luat consilier un fost vicepremier canadian appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Activiștii de stânga revendică atacul care a lăsat zeci de mii de locuințe fără curent # Cotidianul de Hunedoara
Incendiul care a izbucnit sâmbătă dimineață pe un pod din sud-vestul Berlinului a lăsat 45.500 de locuințe și 2.200 de afaceri fără electricitate. În multe cazuri, aceste locuințe ar putea rămâne și fără căldură cel puțin până la 8 ianuarie, a declarat compania de rețea Stromnetz Berlin. The post Activiștii de stânga revendică atacul care a lăsat zeci de mii de locuințe fără curent appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Anul începe cu probleme pentru Luvru, după ce 2025 a fost considerat un an dificil. The post Luvru începe anul cu ușile închise appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Gonzalez Urrutia, opozantul lui Maduro, spune că e importantă capturarea, dar nu și suficientă # Cotidianul de Hunedoara
Opoziția venezueleană și mai multe guverne străine l-au considerat pe Edmundo Gonzalez Urrutia câștigătorul legitim al alegerilor prezidențiale. The post Gonzalez Urrutia, opozantul lui Maduro, spune că e importantă capturarea, dar nu și suficientă appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Guvernul coordonează intervențiile pentru efectele vremii severe. Comandament de iarnă la MAI utilaje de deszăpezire mobilizate și acțiuni pentru remedierea pagubelor din județele afectate. The post Comandament de iarnă, la MAI appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Mai mulți jandarmi ar fi fost puși să monteze gresie și să muncească în ture de 19 ore # Cotidianul de Hunedoara
Jandarmi din Constanța ar fi obligați să muncească mult peste program, cu pauze scurte, acuză sindicatul „Diamantul”. Totodată, sindicatele acuză că jandarmii ar fi fost trimiși la montat de gresie. Conducerea neagă acuzațiile. The post Mai mulți jandarmi ar fi fost puși să monteze gresie și să muncească în ture de 19 ore appeared first on Cotidianul RO.
12:40
O cursă cu telecabina de la Bâlea dus – întors costă 160 de lei, pentru un adult. Telecabina funcţionează cu minimum 10 persoane. The post Zăpadă de peste un metru la Bâlea Lac. Risc mare de producere de avalanşe appeared first on Cotidianul RO.
