Machado ar împărți Premiul Nobel pentru Pace cu Trump

Incendiul care a izbucnit sâmbătă dimineață pe un pod din sud-vestul Berlinului a lăsat 45.500 de locuințe și 2.200 de afaceri fără electricitate. În multe cazuri, aceste locuințe ar putea rămâne și fără căldură cel puțin până la 8 ianuarie, a declarat compania de rețea Stromnetz Berlin.