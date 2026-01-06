„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”
Golazo.ro, 6 ianuarie 2026 09:50
Kennedy Boateng, 29 de ani, a intrat în ultimele șase luni de contract și ar putea semna cu orice alt club. Așteaptă întâi propunerea de prelungire a lui Dinamo. Ce a spus el despre acest subiect în interviul din Antalya pentru GOLAZO.ro.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 5 minute
10:10
Ce se întâmplă cu Nsimba? Mario Felgueiras a lămurit situația atacantului de la Craiova: „Am avut o discuție cu el” # Golazo.ro
Mario Felgueiras, directorul sportiv al celor de la Universitatea Craiova, a venit cu explicații în cazul lui Steven Nsimba (29 de ani).
Acum 30 minute
09:50
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta” # Golazo.ro
Kennedy Boateng, 29 de ani, a intrat în ultimele șase luni de contract și ar putea semna cu orice alt club. Așteaptă întâi propunerea de prelungire a lui Dinamo. Ce a spus el despre acest subiect în interviul din Antalya pentru GOLAZO.ro.
Acum o oră
09:40
„De ce să mă bag eu?” Gigi Becali a aflat câți bani a încasat CFR Cluj pentru Louis Munteanu și a reacționat: „Nu cred” # Golazo.ro
Gigi Becali, patronul FCSB, a oferit o primă reacție după transferul lui Louis Munteanu la D.C. United.
Acum 2 ore
09:10
Transferul lui Louis în Top 10 Cu 6 milioane de euro, atacantul intră în istoria CFR Cluj + Îi egalează pe Rădoi și Traore # Golazo.ro
Golgheterul sezonului trecut al Ligii 1 a făcut pasul în MLS și completează lista celor mai scumpe transferuri din campionatul intern.
Acum 12 ore
23:40
Musi, ofertat din Turcia Răspunsul dat de Dinamo + Pentru ce sumă l-ar lăsa Dinamo pe Cîrjan să plece și câți jucători au clauză de reziliere # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a explicat de ce Alexandru Musi (21 de ani) este netransferabil în acest moment.
23:10
„Dorințe realizabile nu aveți?” Marius Lăcătuș a început să fredoneze în studio când a auzit ce a zis Balint. Radu Naum s-a amuzat pe seama lor # Golazo.ro
Gabi Balint (62 de ani) și Marius Lăcătuș (61 de ani), au fost supuși unei provocări inedite.
22:20
FCSB, gata să scape de Tavi Popescu Becali i l-a propus lui Șumudică în Golf pentru o sumă ridicolă: „Îl vrea pe Thiam, dar i-am zis să-l ia și pe Tavi” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că a vorbit cu impresarul lui Marius Șumudică (54 de ani) pentru un posibil împrumut al lui Octavian Popescu (23 de ani) la Al Okhdood.
22:20
Clauzele lui Țicu De ce a luat Dinamo decizia de a-l transfera + cum va fi evaluat: „S-a discutat de ce am ținut secret asta” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, a dezvăluit clauzele din contractul lui Valentin Țicu (25 de ani).
22:00
Primit cu flori în Golf VIDEO. Prima reacție a lui Șumudică, după ce a semnat cu noua sa echipă: „Mereu v-am spus asta” # Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani) a oferit o primă reacție, după ce a fost prezentat oficial ca antrenor principal la Al-Okhdood, penultima clasată din Arabia Saudită.
21:30
Bonus uriaș pentru Epassy Suma uriașă încasată de portarul lui Dinamo, după calificarea în sferturile Cupei Africii # Golazo.ro
Devis Epassy (32 de ani), portarul camerunez al lui Dinamo, a primit un bonus de 30.000 de euro după calificarea „leilor neîmblânziți” în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni.
21:20
Roche și Kiki, învinși de Salah Benin, eliminată în prelungiri de Egipt în optimile Cupei Africii # Golazo.ro
Egipt - Benin 2-1. Yohan Rochje și David Kiki părăsesc Cupa Africii după un meci pierdut în reprizele de prelungiri.
Acum 24 ore
21:10
Victor Angelescu (41 de ani), președintele și acționarul minoritar de la Rapid, a dezvăluit că giuleștenii sunt interesați de doi titulari din Liga 1.
20:40
„Pot mai mult de atât” Florin Niță trage tare pentru a-și găsi echipă » Ce a zis despre o revenire în România # Golazo.ro
Florin Niță (38 de ani), portarul României de la EURO 2024, așteaptă oferte din străinătate.
20:20
Voyo scumpește abonamentul Cât vor plăti în plus românii pentru a putea urmări Premier League # Golazo.ro
Voyo a anunțat abonații, printr-un email, că va crește prețul abonamentului.
20:00
Portar cu Liga Campionilor în CV Mutare surpriză la Rapid! Fostul portar al lui Real Madrid ar fi dorit de Gâlcă # Golazo.ro
Rapid ar fi pus ochii pe Jesus Fernandez (37 de ani), portarul lui Poli Iași, după despărțirea de Franz Stolz (24 de ani).
19:30
20 de milioane € pentru grupele UCL Andrei Nicolescu despre revenirea lui Dinamo în cupele europene: „Gestionat foarte corect” # Golazo.ro
Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit despre obiectivul din acest sezon, calificarea într-o cupă europeană, și extinderea acestuia în sezoanele viitoare, la niveluri superioare
19:30
„Nu vreau să mă operez” Probleme de sănătate pentru atacantul care făcea furori în anii '80 # Golazo.ro
Marcel Coraș (66 de ani), unul dintre cei mai mari atacanți ai fotbalului românesc, are probleme de sănătate.
19:20
Lucrările la noul stadion Dinamo vor începe în acest an.
19:10
Transfer surpriză în Bănie Craiova a bifat prima mutare a iernii: „Unul dintre cei mai valoroși” # Golazo.ro
Alexandru Iamandache (26 de ani) este noul jucător al celor de la Universitatea Craiova.
19:00
Cutremur la CFR Cluj! Daniel Pancu ar fi exclus doi veterani din lot! Nu au plecat în cantonamentul din Spania # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a lăsat doi jucători de bază în afara lotului deplasat în cantonament.
18:40
A murit la doar 34 de ani! Mikloș Dudaș, fostul campion mondial la kaiac-canoe, a fost găsit fără suflare în casă # Golazo.ro
Mikloş Dudaş, campion mondial la canoe, a fost găsit mort în casă în dimineaţa zilei de luni.
18:40
Chivu, din nou viral VIDEO Imaginile cu antrenorul român, publicate de Inter: „Șeful încă le are cu mingea” # Golazo.ro
Cristi Chivu e lider în Italia cu Inter Milano, după victoria cu Bologna, 3-1
18:20
„M-am temut. Au fost gânduri negre” Valentin Țicu, conferință în Antalya despre accidentarea gravă, provocarea Dinamo și dezamăgirea Petrolul # Golazo.ro
Valentin Țicu, 25 de ani, noul fundaș stânga al lui Dinamo, dialog cu ziariștii luni după-amiază, la hotelul Nirvana Cosmopolitan din Belek, acolo unde Dinamo e în cantonament în Antalya.
18:00
Transfer în Vest A plecat în Spania după numai 6 luni la Oțelul! Balint îl pusese pe lista neagră # Golazo.ro
Vadik Murria (25 de ani), fostul fundaș central al Oțelului, a semnat cu Unionistas de Salamanca, formație care ocupă locul 15 în Liga 3 din Spania.
17:50
„Lipsit de respect” FOTO. Pierre Gasly, pus la zid de fani după gestul făcut de ziua lui Michael Schumacher # Golazo.ro
Pierre Gasly (29 de ani), pilotul echipei Alpine, a fost puternic contestat pentru gestul făcut de ziua lui Michael Schumacher (57 de ani).
17:40
Meciul anului: Voyo vs Netflix! CEO-ul Pro TV vrea ca Voyo să fie #1 în România. Câți abonați a adus Premier League, ce încasări face, cu cât plătește comentatorii # Golazo.ro
În vara lui 2025, Pro TV a anunțat achiziționarea drepturilor TV pentru Premier League, pe care le-a difuzat doar pe platforma de streaming Voyo. Prețul, unul exorbitant: peste 10 milioane euro pe an
17:00
FCSB continuă curățenia în lot Vlăsceanu a fost împrumutat la o echipă din Superliga » Încă un jucător ar urma să plece # Golazo.ro
Robert Necşulescu (18 ani) ar urma să se despartă de FCSB și să semneze cu o formație din Liga 2, care luptă pentru play-off. Campioana României a renunțat recent și la serviciile lui Laurențiu Vlăsceanu (20 de ani).
16:50
Louis, prezentare de star la DC United Americanii au anunțat suma transferului , care stabilește un record pentru club + Ce a spus atacantul # Golazo.ro
Louis Munteanu a fost prezentat oficial de D.C. United! Atacantul român, în vârstă de 23 de ani, a semnat un contract pe trei ani și jumătate.
16:30
Pe scurt, povestea a doi tineri fotbaliști. Unul este rezerva lui Kylian Mbappe, celălalt s-a transformat în rezerva lui însuși
16:20
Șumudică, în Arabia Saudită Antrenorul român a preluat-o pe Al-Okhdood, penultima clasată în Saudi Pro League # Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani) a fost prezentat oficial ca antrenor principal la Al-Okhdood, formație din Arabia Saudită. Noua echipă a tehnicianului român este penultima clasată în Saudi Pro League.
16:00
Confuzie în Premier League FOTO: Până și marcatorul golului a crezut că e în ofsaid: „Nici nu am sărbătorit” » De ce a fost validată reușita # Golazo.ro
Florian Wirtz (22 de ani) a înscris golul de 2-1 în meciul Fulham - Liverpool, în etapa #20 din Premier League. Inițial, golul părea că va fi anulat pentru offside, așa că fotbalistul neamț nu a celebrat reușita. După o analiză îndelungată VAR, golul a fost validat, spre surprinderea fotbalistului și a fanilor.
15:10
Daniel Paraschiv, oficial la Rapid Atacantul s-a alăturat lotului lui Gâlcă în Antalya » Primele declarații # Golazo.ro
Rapid a anunțat oficial că a realizat împrumutul lui Daniel Paraschiv (26 de ani), atacantul de la Real Oviedo. Atacantul a aterizat în cantonamentul echipei lui Costel Gâlcă (53 de ani) din Antalya și a semnat cu giuleștenii.
14:30
Anul începe neașteptat la echipa națională, cu antrenorul anulându-și, la cererea medicilor săi, prima acțiune. Mircea Lucescu intră acum în pauza pe care și-a refuzat-o când noi, ceilalți, am avut pauză.
14:10
„Pentru 90 de minute nu vom fi prieteni” Virgil Ghiță, despre barajul cu Turcia: „Victoria României n-ar fi un șoc pentru mine” # Golazo.ro
Virgil Ghiță (27 de ani), internaționalul român de la Hannover, a vorbit despre echipa națională și meciul din semifinalele barajului pentru CM 2026.
12:40
Chivu, apreciat în vestiar Unul dintre jucătorii lui Inter spune care e diferența dintre antrenorul român și Simone Inzaghi # Golazo.ro
Piotr Zielinski (31 de ani), marcatorul primului gol din meciul Inter - Bologna 3-1, l-a lăudat pe tehnicianul român Cristian Chivu (45 de ani).
12:20
Ruben Amorim (40 de ani), antrenorul lui Manchester United, a fost concediat de conducerea clubului de pe Old Trafford.
12:10
A dat fluierul pe chitară VIDEO: Interzis de FIFA și UEFA, un arbitru celebru a urcat pe scenă și a uimit pe toată lumea # Golazo.ro
Arbitrul Sergey Karasev (46 de ani) a urcat pe scenă la un festival de rock din Rusia.
12:00
Toți ochii pe Andre Duarte! GOLAZO.ro l-a urmărit azi pe stoperul portughez la antrenamentul FCSB din Antalya. Ce a făcut stoperul lusitan # Golazo.ro
Andre Duarte, 28 de ani, a făcut luni al doilea antrenament cu FCSB la centrul Gloria Sports Arena și GOLAZO.ro l-a urmărit pas cu pas.
11:40
Ciubotaru, răspuns pentru FCSB Fotbalistul de la FC Hermannstadt a luat o decizie: „Mă concentrez doar la asta. Sută la sută” # Golazo.ro
Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul lateral de la FC Hermannstadt, a vorbit despre negocierile cu FCSB, campioana României.
11:30
Lucescu, mizează pe Liga 1 ANALIZĂ. FCSB, Craiova și Rapid formează nucleul de jucători din campionatul intern pentru barajul cu Turcia # Golazo.ro
Mircea Lucescu pune accent pe Liga 1 pentru barajul cu Turcia, în drumul spre CM 2026.
10:50
Maduro, îmbrăcat ca FCSB FOTO: Treningul purtat de președintele capturat de SUA a ajuns la mare căutare » Cât costă # Golazo.ro
În primele imagini distribuite pe scară largă, Nicolas Maduro apare încătușat și îmbrăcat într-un trening gri Nike.
Ieri
10:00
„Chivu pare calm, dar nu e” Antrenorul lui Inter și-a trimis „secundul” la interviu, după victoria cu Bologna: „Face asta mai mult decât Inzaghi” # Golazo.ro
Aleksandar Kolarov, „secundul” lui Inter, a vorbit în locul tehnicianului Cristian Chivu la finalul partidei cu Bologna, scor 3-1.
09:10
În 2026, Răzvan Burleanu va candida și, cu mare probabilitate, va câștiga al 4-lea mandat. La venirea în funcție, actualul președinte al FRF a promis că va limita funcția la două cicluri.
01:20
Derby istoric PSG a învins-o pe Paris FC, la prima confruntare directă după aproape 5 decenii! # Golazo.ro
PSG - Paris FC 2-1. Elevii lui Luis Enrique au câștigat derby-ul capitalei Franței, disputat după o pauză de 47 de ani.
00:20
Ngezana, out de la Cupa Africii Fundașul campioanei, eliminat de rivalul Epassy! Duel tare pentru dinamovist în sferturi # Golazo.ro
Africa de Sud - Camerun 1-2. Siyabonga Ngezana (28 de ani), părăsește Cupa Africii, după ce Devis Epassy (32 de ani) a impresionat.
00:10
Start de an perfect pentru Chivu Inter și-a luat revanșa cu Bologna și e pe primul loc în Serie A # Golazo.ro
INTER - BOLOGNA 3-1. Echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani) a început cu dreptul anul 2026.
00:00
Ruben Amorim a răbufnit Reacție acidă la adresa conducerii lui Manchester United: „Am venit să fiu manager, nu antrenor! Nu plec!” # Golazo.ro
Ruben Amorim (40 de ani) a răbufnit la conferința de presă de la finalul meciului Leeds - Manchester United 1-1.
4 ianuarie 2026
23:50
Transferat de campioană FC Argeș își vinde vedeta în Europa! Ce sumă vor încasa piteștenii # Golazo.ro
Caio Martins (25 de ani), atacantul-vedetă al celor de la FC Argeș, va semna cu echipa letonă FC Riga.
23:40
Sergio Ramos, patron în La Liga Fundașul vrea să-și cumpere fosta echipă, alături de un grup de investitori! Ofertă uriașă # Golazo.ro
Sergio Ramos (39 de ani), câștigătorul Cupei Mondiale din 2010 și EURO 2012, a lansat, împreună cu un grup de investitori, o ofertă pentru a cumpăra clubul Sevilla.
23:20
Rapid și-a găsit atacant FOTO. Transferul din La Liga a aterizat în cantonamentul din Antalya # Golazo.ro
Daniel Paraschiv (26 de ani), jucătorul celor de la Real Oviedo, va fi împrumutat la Rapid până în această vară, cu opțiune de transfer definitiv.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.