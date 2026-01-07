Trădătorul indicat de Becali e alt Virgil Cel despre care patronul FCSB a spus că „m-a făcut să nu mai am încredere în oameni” nu e vărul său, ci un senator AUR
Golazo.ro, 7 ianuarie 2026 13:30
O mărturisire făcută de Gigi Becali zilele trecute a avut impact mare în mass-media. Însă nu vărul său, Virgil Becali, e cel despre care patronul FCSB a susținut că l-a trădat.
• • •
Acum 5 minute
13:50
Lucescu, inspirat Ce le-a cerut jucătorilor de la PAOK, înainte de calificarea în sferturile Cupei Greciei, la penalty-uri # Golazo.ro
PAOK Salonic - Atromitos 1-1, 5-4 la penalty-uri. Răzvan Lucescu (56 de ani), antrenorul gazdelor, a pregătit scenariul calificării la loviturile de departajare.
Acum 15 minute
13:40
Young Boys - Dinamo LIVE, de la ora 16:00 » Primul test din Antalya pentru elevii lui Zeljko Kopic # Golazo.ro
Dinamo va întâlni pe Young Boys Berna, astăzi, de la ora 16:00, în primul amical disputat din cantonamentul din Antalya.
Acum 30 minute
13:30
Acum o oră
13:00
Ter Stegen s-a accidentat iar! A fost trimis de urgență la Barcelona » Catalanii se află în Arabia Saudită, pentru Supercupa Spaniei # Golazo.ro
Marc Andre ter Stegen s-a accidentat la antrenamentul Barcelonei din Arabia Saudită și se va întoarce în Spania.
Acum 2 ore
12:50
„Pot să vorbesc engleza” Messi explică de ce preferă să comunice în spaniolă, deși evoluează în SUA din 2023 # Golazo.ro
Lionel Messi (38 de ani), starul de la Inter Miami, a explicat de ce preferă să vorbească în spaniolă, chiar dacă evoluează în Statele Unite, o țară unde engleza este limba principală.
12:40
I-a cerut explicații Cine e jucătorul care l-a înfruntat pe Ruben Amorim pentru că nu primea suficiente minute + Reacția neașteptată a portughezului # Golazo.ro
Ruben Amorim (40 de ani), fostul antrenor al lui Manchester United, ar fi avut un conflict cu Lisandro Martinez (27 de ani), în urmă cu o lună, în timpul unui antrenament.
12:10
Trump râde de sportivii transgender Președintele SUA, discurs batjocoritor: „Soția mea spune că este neprezidențial” # Golazo.ro
Donald Trump (79 de ani), președintele SUA, a ironizat sportivele transgender în timpul unui discurs susținut la Kennedy Center, adresat membrilor republicani ai Camerei Reprezentanților.
Acum 4 ore
11:50
Man. United are 3 variante de antrenor Cine sunt legendele de pe „Old Trafford” aflate pe lista „diavolilor roșii” # Golazo.ro
Manchester United se află în căutarea unui antrenor interimar, după demiterea lui Ruben Amorim.
11:40
Mihai Popescu, revenire incredibilă! GOLAZO.ro l-a văzut azi pe stoperul FCSB antrenându-se în Antalya. Când ar putea reveni pe teren # Golazo.ro
Mihai Popescu, 32 de ani, va juca din nou la FCSB mult mai repede decât se estima după ce a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior pe 12 octombrie, la România - Austria 1-0
11:00
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 84.
11:00
Transferul lui Semenyo, iminent Manchester City este pe punctul de a oficia prima mutare a iernii » Cât plătește echipa lui Guardiola # Golazo.ro
Manchester City este tot mai aproape să realizeze transferul lui Antoine Semenyo de la Bournemouth.
10:40
„Anthony Joshua s-a retras!” Anunțul vine după ce boxerul a fost implicat într-un tragic accident în Nigeria # Golazo.ro
Anthony Joshua (36 de ani), pugilistul britanic cu origini nigeriene, a decis să se retragă din box, după accidentul rutier în care a fost rănit, iar doi dintre bunii săi prieteni au murit, anunță unchiul sportivului.
10:30
„Ce amenzi mari?!” Chipciu a plătit mii de euro în perioada petrecută la Anderlecht: „Nu mă uitam pe ce scria acolo” # Golazo.ro
Alexandru Chipciu (36 de ani), fundașul celor de la U Cluj, a rememorat o întâmplare din perioada în care evolua în Belgia, la Anderlecht.
10:10
Transfer-fulger Marcus Coco, prezentat la noua sa echipă, la mai puțin de 24 de ore de când a plecat de la CFR Cluj # Golazo.ro
Marcus Coco (29 de ani), fostul jucător de la CFR Cluj, a fost prezentat la noua sa echipă.
10:10
„Mi-e frică de retrogradare” Paul Papp, vocea puternică din vestiarul Petrolului, interviu pentru GOLAZO.ro în Antalya # Golazo.ro
CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Paul Papp vorbește despre situația dificilă a Petrolului, spune cât de mult suferă la înfrângeri, cum se implică în vestiar și ce trebuie să facă echipa pentru a depăși această perioadă complicată
10:00
Negocieri blocate în Superliga De ce a eșuat transferul de la UTA la Rapid: „Nu suntem presați să facem transferuri” # Golazo.ro
Tratativele dintre Rapid București și UTA Arad pentru transferul atacantului Marinos Tzionis (24 de ani) nu s-au concretizat. Anunțul a fost făcut de Alexandru Meszar, conducătorul clubului arădean.
Acum 6 ore
09:50
„Nu am vrut să fiu doar un trecător la Dinamo” Leo Grozavu explică de ce le-a spus „NU” alb-roșiilor de două ori # Golazo.ro
Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul clubului FC Botoșani, a dezvăluit că a primit două oferte din partea lui Dinamo în trecut, pe care le-a refuzat.
09:10
„Toți mă urmează” Kennedy Boateng, pentru GOLAZO.ro. Calitățile care l-au impus la Dinamo și în Liga 1 # Golazo.ro
Kennedy Boateng face ceva foarte bine. Nu se consideră un lider, dar acționează ca un lider. Ce a spus el în interviul pentru GOLAZO.ro.
Acum 24 ore
23:20
Oțelul insistă pentru Caragea Promisiunea făcută de gălățeni pentru a-l tenta pe fotbalistul lui Dinamo # Golazo.ro
Oțelul Galați insistă pentru împrumutul lui Adrian Caragea (20 de ani), extrema stângă a celor de la Dinamo, până la finalul sezonului.
23:20
„Simt că sunt o bestie” Kennedy Boateng avertizează rivalii lui Dinamo în interviul pentru GOLAZO.ro # Golazo.ro
Kennedy Boateng povestește în interviul pentru GOLAZO.ro cum s-a schimbat în ultima perioadă și care e transformarea esențială ce explică ascensiunea apărătorului de la Dinamo.
23:20
Scandal pe bani publici Un club de fotbal a câștigat procesul cu primăria pentru fonduri nerambursabile: „Cazuri clare de DNA” # Golazo.ro
Distribuirea banilor publici pentru sport provoacă tensiuni mari în România.
22:00
„Sunt pregătit să merg la Rapid” VIDEO Modul inedit în care fotbalistul a aflat de interesul giuleștenilor: „Am văzut o postare pe Instagram” # Golazo.ro
CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Robert Sălceanu (21 de ani) este unul dintre țintele celor de la Rapid din această vară.
21:30
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb # Golazo.ro
Florinel Coman (27 de ani), atacantul celor de la Al-Gharafa, a marcat primul său gol din sezonului curent în victoria, 3-2, cu Umm-Salal, în etapa #12 din Qatar.
21:20
Mesaj pentru fanii dinamoviști Patrick Olsen, la 6 luni de la plecare: „O experiență incredibilă să mi se ofere șansa asta” # Golazo.ro
Regretat de fanii dinamoviști, mijlocașul Patrick Olsen, 31 de ani, le-a transmis un mesaj suporterilor, la peste 6 luni de la plecarea din Ștefan cel Mare
20:40
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici” # Golazo.ro
CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Alexandru Maxim (35 de ani), fotbalistul celor de la Gaziantep, a vorbit despre o posibilă revenire la echipa națională pentru semifinala barajului la CM 2026, cu Turcia.
20:10
Afacerea Daniel Paraschiv Suma infimă plătită de Rapid pentru împrumutul fostului atacant de la Hermannstadt # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președinte și acționar minoritar la Rapid, a oferit detalii despre transferul lui Daniel Paraschiv (26 de ani).
19:10
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR: „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa” # Golazo.ro
Dan Nistor a comentat situația delicată prin care trece Ciprian Deac (39 de ani), veteranul de la CFR Cluj.
18:40
„Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică : „Ce concediu? Totul pentru acest vis” # Golazo.ro
CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Deian Sorescu (28 de ani), jucătorul celor de la Gaziantep, a vorbit semifinala barajului pentru CM 2026, cu Turcia
18:30
„Aș rămâne fără cuvinte” Kevin Ciubotaru, interviu la GOLAZO.ro în Antalya pe axa națională, Mondial, Hermannstadt, FCSB # Golazo.ro
Kevin Ciubotaru, 21 de ani, aflat în cantonament în Turcia cu Hermannstadt, a spus ce ținte are pentru 2026 într-un dialog pentru cititorii GOLAZO.ro.
18:30
„I-a zis lui MM” Motivul pentru care Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Asta voiam să-l întreb” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că a vrut să se consulte cu finul său, Mirel Rădoi (44 de ani), dar acesta nu îi mai răspunde la telefon.
17:50
Artă vs fotbal! Cel mai scump tablou vândut în 2025, în România, la licitațiile Artmark, valorează cât salariul anual al lui Gino Iorgulescu # Golazo.ro
Casa de licitații de artă Artmark a avut anul trecut vânzări de 12,8 milioane de euro, sub media veniturilor operaționale ale FCSB din precedenții 2 ani
17:50
Noi detalii despre starea lui Lucescu Ce le-a transmis selecţionerul colaboratorilor săi # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) se confruntă cu noi probleme de sănătate, motiv pentru care a fost nevoit să-și anuleze deplasarea în Turcia.
17:10
Steaua, amical cu Dinamo Ce partide de pregătire vor mai disputa echipa din Ghincea în această iarnă # Golazo.ro
Jucătorii Stelei urmează să se reunească la începutul săptămânii viitoare. Formația din Ghencea va disputa 5 partide amicale în această pauză de iarnă, dintre care unul contra rivalei CS Dinamo.
17:00
Au început plecările de la CFR Unul dintre fotbaliștii aflați pe lista neagră a clujenilor și-a făcut deja bagajele # Golazo.ro
CFR Cluj a anunțat, marți, despărțirea oficială de Marcus Coco, după doar patru luni.
16:40
Și-a vândut golgheterul Atacantul echipei din Liga 1 merge în liga secundă din Polonia » Sumă surprinzătoare de transfer # Golazo.ro
Oțelul Galați l-a vândut pe Paulinho la Wieczysta Cracovia, formație din liga a doua din Polonia.
16:30
Certat pe stradă de Becali Fostul jucător de la FCSB, luat la rost de patron: „20 de milioane de euro! Toată viața o să te țin minte” # Golazo.ro
Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvăluit că s-a întâlnit cu Lukasz Szukala, fostul fundaș al echipei, și l-a certat pentru un gol primit de roș-albaștri în 2014.
16:10
„Vă bateți joc!” FOTO: Au uitat că e amical! Eugen Neagoe și Burak Yilmaz, nervoși la Petrolul - Gaziantep: „De ce lăsați mingea să iasă?” # Golazo.ro
CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Amicalul dintre Petrolul și Gaziantep a adus mai multe tensiuni în joc, dar și reacții dure din partea antrenorilor Eugen Neagoe și Burak Yilmaz.
15:50
Unde merge Tudorie Atacantul român și-a găsit echipă, după despărțirea de Wuhan Three Towns # Golazo.ro
Alexandru Tudorie (29 de ani) ar putea ajunge la Guangdong GZ-Power, formație din liga a doua a Chinei.
15:40
„Naționala nu e o obsesie” A venit în România din Spania și surprinde: „Câteva sute de mii sau câteva milioane de euro, este același lucru” # Golazo.ro
Daniel Paraschiv, noul atacant al celor de la Rapid, a vorbit despre o potențială convocare la echipa națională.
15:40
15:20
Revedere savuroasă FOTO-VIDEO. Maxim și Sorescu, îmbrățișări zgomotoase cu Grozav și Hanca și glume pe teren înainte de Gaziantep - Petrolul # Golazo.ro
CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Doi români, Alex Maxim și Deian Sorescu, au infruntat marți după-amiază Petrolul cu echipa lor turcă, Gaziantep.
15:00
Ciorba reîncălzită a Superligii Număr record de jucători care sunt acum în campionat , după ce au fost în străinătate. Cine e liderul surpriză la acest capitol # Golazo.ro
În actualul campionat există nu mai puțin de 60 de jucători care s-au întors să joace în România, după ce au avut experiențe în străinătate.
14:20
„Poate că va avea de suferit” Mircea Lucescu, despre transferul lui Louis Munteanu în MLS: „Nu-l poți obliga să facă ce nu-și dorește” # Golazo.ro
Mircea Lucescu, selecționerul României, a vorbit în premieră despre transferul lui Louis Munteanu la D.C. United.
14:10
„Am intrat cu teamă” Ce l-a determinat pe Costel Gâlcă să ceară întăriri după ultimele meciuri din 2025 + Ce spune despre Stanciu # Golazo.ro
Costel Gâlcă a susținut o primă conferință de presă din cantonament. Antrenorul lui Rapid a abordat mai multe subiecte, printre care nemulțumirile din ultima vreme legate de joc, transferurile pe care le plănuiește clubul și problema arbitrajului din Liga 1.
14:00
A pariat pe necazul lui Maduro și a câștigat o avere Decizia luată în SUA după tranzacțiile suspecte făcute pe o platformă interzisă în România # Golazo.ro
Un utilizator al Polymarket, o platformă de pariuri, a câștigat o avere după ce a pariat, cu o zi înainte de a fi capturat Nicolas Maduro, că președintele Venezuelei nu va mai fi în funcție până pe 31 ianuarie 2026.
Ieri
13:20
Antrenament atipic FOTO: Locul inedit în care s-a pregătit o echipă care vrea să promoveze în Liga 1 # Golazo.ro
Lotul celor de la Metalul Buzău s-a reunit luni, după pauza competițională.
13:00
Chelsea a găsit antrenor Și-a luat rămas bun de la suporteri și a anunțat că merge în Premier League: „E ceva ce nu pot refuza” # Golazo.ro
Liam Rosenior, antrenorul lui Strasbourg, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă de marți că va fi noul tehnician al lui Chelsea.
12:30
Barcelona îi dă planurile peste cap lui Chivu Fotbalistul care se înțelesese cu Inter semnează cu formația catalană » Decizia românului # Golazo.ro
Joao Cancelo va fi noul jucător al Barcelonei. Catalanii au bătut palma cu Al-Hilal pentru un înprumut al lusitanului, după un sezon petrecut în Arabia Saudită.
12:10
Eyupspor vrea să scape de Drăguș Decizia luată de club în privința atacantului pe care l-a împrumutat de la Trabzonspor # Golazo.ro
Denis Drăguș nu a fost luat în cantonamentul lui Eyupspor, atacantul fiind aproape să se despartă de echipa turcă.
12:00
Djokovic s-a retras de la Adelaide! Întrebarea care chinuie: este în pericol participarea sa la Australian Open 2026? # Golazo.ro
Lumea tenisului este în stare de șoc după ce Novak Djokovic, cel mai titrat jucător din istoria circuitului masculin, și-a anunțat retragerea neașteptată de la turneul Adelaide International
