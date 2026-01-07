Dacia, în TOP 5 la Dakar Pe ce poziții au încheiat piloții producătorului din România etapa #4 » Cum arată clasamentul general
Golazo.ro, 7 ianuarie 2026 22:30
Șoferii Dacia, Sébastien Loeb (51 de ani) și Nasser Al-Attiyah (55 de ani) se află pe poziții fruntașe, după cea de-a patra etapă a Raliului Dakar.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
22:30
Acum o oră
22:10
Nicolescu, impresionat de Dinamo Jucătorul remarcat după victoria cu Young Boys: „A fost spectaculos!” » Când vor juca Musi și Țicu # Golazo.ro
Young Boys - Dinamo 0-2. Andrei Nicolescu (49 de ani) a oferit câteva reacții după succesul echipei sale din primul meci de pregătire din acest an.
22:00
Acord pentru Drăguș Atacantul naționalei se desparte de Eyupspor! S-a înțeles deja cu noua echipă # Golazo.ro
Denis Drăguș, 26 de ani, nu mai continuă la Eyupspor. „Există un acord verbal între jucător și Gaziantep”, susțin sursele GOLAZO.ro din Turcia.
Acum 2 ore
21:20
Parma - Inter LIVE de la 21:45, în etapa #19 din Serie A » Cristi Chivu își înfruntă fosta echipă # Golazo.ro
Inter, formația antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), o va înfrunta în această seară, de la 21:45, pe Parma, în etapa #19 din Serie A.
21:20
Transfer din Olanda pentru Dinamo? „Câinii” au ofertat un jucător dorit și de adversara FCSB din Europa League » De ce ar putea eșua mutarea # Golazo.ro
Pascal Mulder (26 de ani), jucătorul celor de la FC Emmen, ar putea ajunge la Dinamo în această iarnă.
Acum 4 ore
20:20
Râmnicu Vâlcea, de neoprit Clubul a transferat o campioană olimpică, mondială și europeană! » Are peste 550 de goluri în Liga Campionilor # Golazo.ro
Grace Zaadi Deuna (32 de ani), fostă campioană mondială cu Franța, a semnat cu SCM Râmnicu Vâlcea.
20:10
Transfer cu scandal în Liga 1 Acuzații la adresa jucătorului: „Ne-a mințit!” » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Christ Afalna (27 de ani) este noul atacant al celor de la Hermannstadt, după ce s-a despărțit de Unirea Slobozia.
19:30
Kopic, încântat de jucătorii săi Antrenorul lui Dinamo, după victoria cu Young Boys: „N-ai cum să nu fii mulțumit” » Ce spune despre transferuri # Golazo.ro
Young Boys - Dinamo 0-2. Victorie în primul amical al anului pentru formația lui Zeljko Kopic.
19:30
„Nimeni nu poate juca veșnic” Ioan Varga, după ce Deac a fost mazilit de CFR Cluj: „De mult nu m-am mai supărat atât de tare” # Golazo.ro
Ioan Varga (67 de ani), finanțatorul lui CFR Cluj, a explicat motivele pentru care Ciprian Deac (39 de ani) nu a fost luat în cantonamentul de iarnă al formației din Gruia.
19:10
„100% mă gândesc la națională” Andrei Coubiș, prima reacție după transferul la U Cluj: „Sper ca domnul Lucescu să mă cheme” # Golazo.ro
Andrei Coubiș (22 de ani) a vorbit despre planurile sale, odată cu transferul la Universitatea C
19:00
Neymar și-a etalat flota de 50 mil. € FOTO. Avion privat, elicopter și o replică a mașinii lui Batman! Ce mai include colecția # Golazo.ro
Neymar (33 de ani) a postat câteva fotografii cu flota de sa de vehicule, care include un avion privat, dar și o copie a unei mașini dintr-un film cu Batman.
Acum 6 ore
18:40
Becali, dezvăluiri despre trădarea care l-a șocat Patronul FCSB explică pentru GOLAZO.ro cum a fost blocat proiectul său anti-U21: „Spun totul în premieră” # Golazo.ro
Gigi Becali povestește cum proiectul său anti-U21 a fost respins în Senat și cine l-a dezamăgit.
18:00
„Evident că mă doare” Ciprian Deac rupe tăcerea, după ce a fost lăsat acasă de CFR Cluj: „Am prea mult respect ca să mă consider jignit” # Golazo.ro
Ciprian Deac (39 de ani), unul dintre jucătorii emblematici din istoria clubului CFR Cluj, a vorbit despre decizia clubului de a nu-l lua în cantonamentul din această iarnă.
17:50
Încăierare între parlamentari Ciprian Paraschiv, atac dur la liberalul Ionuț Stroe pe tema reformării legii sportului: „Ești sifon de manual!” # Golazo.ro
Un schimb dur de replici a izbucnit în Parlamentul României între deputații Ciprian Paraschiv (51 de ani) și Ionuț Stroe (46 de ani). Cei doi politicieni s-au confruntat pe tema modificării Legii 4, proiect legislativ care vizează reformarea cadrului legal al sportului românesc.
17:10
AI sau a tras la sală? FOTO: Un jucător din La Liga a avut chef de glume după ultimul meci al echipei sale # Golazo.ro
Ruben Garcia (32 de ani), mijlocașul Osasunei, a postat pe rețelele de socializare o poză care a stârnit un val de comentarii.
17:00
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre „Întoarcere în Bucureștiul interbelic”.
Acum 8 ore
16:40
Cursa înarmării în tenis Australian Open 2026 anunță un fond-record de 75 de milioane de dolari , dar US Open rămâne „regele” banilor # Golazo.ro
Creșterea agresivă de la Melbourne confirmă o tendință clară: tenisul a devenit o bătălie a milioanelor, unde prestigiul trofeului este dublat de cecuri din ce în ce mai grele
16:30
„Mi s-a părut scandalos” Diego Costa, gest dezgustător în fața unei reportere care îi lua interviu: „Nu știam ce mi se întâmplă” # Golazo.ro
Helene Hendriks (45 de ani), reporter TV în Olanda, a dezvăluit gestul dezgustător pe care l-a făcut Diego Costa (37 de ani) către ea.
16:20
CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Universitatea Craiova a închis degeaba testul de azi cu Konya. Dinamo joacă fix pe terenul de alături cu Young Boys.
16:20
Formula 1 2026 Tot ce trebuie să știi înainte de noul sezon » Cadillac intră în competiție, FIA a introdus reguli noi # Golazo.ro
Echipele din Formula 1 se pregătesc pentru sezonul 2026, care aduce schimbări tehnice majore și echipe noi pe grilă. Pentru prima dată în ultimii patru ani, grila de start va include patru campioni mondiali: Lando Norris, Lewis Hamilton, Max Verstappen și Fernando Alonso. Prima cursă a sezonului 2026, Marele Premiu al Australiei, va avea loc la Melbourne între 6 și 8 martie.
16:10
„O să fie meciul anului” Florin Tănase, încrezător înaintea duelului cu Turcia de la barajul pentru CM 2026 » Marele avantaj al adversarilor # Golazo.ro
Florin Tănase, fotbalistul celor de la FCSB, a vorbit despre meciul României cu Turcia de la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial.
16:00
„Am crezut că e ligă de războinici” Tomas Soucek, ironii la adresa Premier League, după ce Nottingham a primit penalty, pe finalul meciului cu West Ham # Golazo.ro
West Ham - Nottingham Forest 1-2. Tomas Soucek, mijlocașul „ciocănarilor”, a criticat dur decizia acordării penalty-ului oaspeților.
15:30
Cât cere Antena 1 de la TVR pentru CM 2026 GOLAZO.ro are informații privind oferta pe care A1 a făcut-o postului public, pentru a-i ceda meciuri la Mondial # Golazo.ro
În decembrie 2024, GOLAZO.ro dezvăluia în exclusivitate că Antena 1 a inițiat discuții cu TVR, propunându-i să-i sublicențieze o parte din Mondialul din vară.
15:00
„A trecut prin toate etapele” Mihai Stoichiță, despre o eventuală revenire a lui Florinel Coman la FCSB # Golazo.ro
Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a vorbit despre o potențială revenire a lui Florinel Coman la FCSB.
Acum 12 ore
14:40
Fost campion, fără wildcard Belinda Bencic sare în apărarea lui Wawrinka, după ce elvețianul nu a fost invitat la Australian Open 2026 # Golazo.ro
Stan Wawrinka (40 de ani, locul #157 ATP) așteaptă invitația pentru a participa la Australian Open.
14:20
Man. City pregătește o nouă lovitură „Cetățenii” au pus ochii pe căpitanul unei rivale din Premier League # Golazo.ro
Manchester City ar dori să-l transfere pe fundașul Marc Guehi, căpitanul lui Crystal Palace.
14:20
Duce numele Messi mai departe FOTO: Unul dintre fiii lui Lionel Messi, gol din foarfecă pentru echipa de juniori a lui Inter Miami # Golazo.ro
Mateo Messi (10 ani), fiul lui Lionel Messi (38 de ani), a înscris un gol excepțional din foarfecă pentru echipa de juniori a lui Inter Miami.
14:00
„Chivu să vorbească despre Scudetto” Cesc Fabregas, despre lupta la titlu în Serie A și obiectivul lui Como # Golazo.ro
Cesc Fabregas (38 de ani), antrenorul echipei Como, a comentat perspectiva sa asupra luptei pentru titlu în Serie A, după victoria cu Pisa, scor 3-0. Fabregas nu se gândește la titlu, dar consideră că antrenorul de la Inter, Cristian Chivu (45 de ani), are motive întemeiate să o facă.
13:50
Lucescu, inspirat Ce le-a cerut jucătorilor de la PAOK, înainte de calificarea în sferturile Cupei Greciei, la penalty-uri # Golazo.ro
PAOK Salonic - Atromitos 1-1, 5-4 la penalty-uri. Răzvan Lucescu (56 de ani), antrenorul gazdelor, a pregătit scenariul calificării la loviturile de departajare.
13:40
Young Boys - Dinamo LIVE, de la ora 16:00 » Primul test din Antalya pentru elevii lui Zeljko Kopic # Golazo.ro
Dinamo va întâlni pe Young Boys Berna, astăzi, de la ora 16:00, în primul amical disputat din cantonamentul din Antalya.
13:30
Trădătorul indicat de Becali e alt Virgil Cel despre care patronul FCSB a spus că „m-a făcut să nu mai am încredere în oameni” nu e vărul său, ci un senator AUR # Golazo.ro
O mărturisire făcută de Gigi Becali zilele trecute a avut impact mare în mass-media. Însă nu vărul său, Virgil Becali, e cel despre care patronul FCSB a susținut că l-a trădat.
13:00
Ter Stegen s-a accidentat iar! A fost trimis de urgență la Barcelona » Catalanii se află în Arabia Saudită, pentru Supercupa Spaniei # Golazo.ro
Marc Andre ter Stegen s-a accidentat la antrenamentul Barcelonei din Arabia Saudită și se va întoarce în Spania.
12:50
„Pot să vorbesc engleza” Messi explică de ce preferă să comunice în spaniolă, deși evoluează în SUA din 2023 # Golazo.ro
Lionel Messi (38 de ani), starul de la Inter Miami, a explicat de ce preferă să vorbească în spaniolă, chiar dacă evoluează în Statele Unite, o țară unde engleza este limba principală.
12:40
I-a cerut explicații Cine e jucătorul care l-a înfruntat pe Ruben Amorim pentru că nu primea suficiente minute + Reacția neașteptată a portughezului # Golazo.ro
Ruben Amorim (40 de ani), fostul antrenor al lui Manchester United, ar fi avut un conflict cu Lisandro Martinez (27 de ani), în urmă cu o lună, în timpul unui antrenament.
12:10
Trump râde de sportivii transgender Președintele SUA, discurs batjocoritor: „Soția mea spune că este neprezidențial” # Golazo.ro
Donald Trump (79 de ani), președintele SUA, a ironizat sportivele transgender în timpul unui discurs susținut la Kennedy Center, adresat membrilor republicani ai Camerei Reprezentanților.
11:50
Man. United are 3 variante de antrenor Cine sunt legendele de pe „Old Trafford” aflate pe lista „diavolilor roșii” # Golazo.ro
Manchester United se află în căutarea unui antrenor interimar, după demiterea lui Ruben Amorim.
11:40
Mihai Popescu, revenire incredibilă! GOLAZO.ro l-a văzut azi pe stoperul FCSB antrenându-se în Antalya. Când ar putea reveni pe teren # Golazo.ro
Mihai Popescu, 32 de ani, va juca din nou la FCSB mult mai repede decât se estima după ce a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior pe 12 octombrie, la România - Austria 1-0
11:00
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 84.
11:00
Transferul lui Semenyo, iminent Manchester City este pe punctul de a oficia prima mutare a iernii » Cât plătește echipa lui Guardiola # Golazo.ro
Manchester City este tot mai aproape să realizeze transferul lui Antoine Semenyo de la Bournemouth.
10:40
„Anthony Joshua s-a retras!” Anunțul vine după ce boxerul a fost implicat într-un tragic accident în Nigeria # Golazo.ro
Anthony Joshua (36 de ani), pugilistul britanic cu origini nigeriene, a decis să se retragă din box, după accidentul rutier în care a fost rănit, iar doi dintre bunii săi prieteni au murit, anunță unchiul sportivului.
10:30
„Ce amenzi mari?!” Chipciu a plătit mii de euro în perioada petrecută la Anderlecht: „Nu mă uitam pe ce scria acolo” # Golazo.ro
Alexandru Chipciu (36 de ani), fundașul celor de la U Cluj, a rememorat o întâmplare din perioada în care evolua în Belgia, la Anderlecht.
10:10
Transfer-fulger Marcus Coco, prezentat la noua sa echipă, la mai puțin de 24 de ore de când a plecat de la CFR Cluj # Golazo.ro
Marcus Coco (29 de ani), fostul jucător de la CFR Cluj, a fost prezentat la noua sa echipă.
10:10
„Mi-e frică de retrogradare” Paul Papp, vocea puternică din vestiarul Petrolului, interviu pentru GOLAZO.ro în Antalya # Golazo.ro
CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Paul Papp vorbește despre situația dificilă a Petrolului, spune cât de mult suferă la înfrângeri, cum se implică în vestiar și ce trebuie să facă echipa pentru a depăși această perioadă complicată
10:00
Negocieri blocate în Superliga De ce a eșuat transferul de la UTA la Rapid: „Nu suntem presați să facem transferuri” # Golazo.ro
Tratativele dintre Rapid București și UTA Arad pentru transferul atacantului Marinos Tzionis (24 de ani) nu s-au concretizat. Anunțul a fost făcut de Alexandru Meszar, conducătorul clubului arădean.
Acum 24 ore
09:50
„Nu am vrut să fiu doar un trecător la Dinamo” Leo Grozavu explică de ce le-a spus „NU” alb-roșiilor de două ori # Golazo.ro
Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul clubului FC Botoșani, a dezvăluit că a primit două oferte din partea lui Dinamo în trecut, pe care le-a refuzat.
09:10
„Toți mă urmează” Kennedy Boateng, pentru GOLAZO.ro. Calitățile care l-au impus la Dinamo și în Liga 1 # Golazo.ro
Kennedy Boateng face ceva foarte bine. Nu se consideră un lider, dar acționează ca un lider. Ce a spus el în interviul pentru GOLAZO.ro.
6 ianuarie 2026
23:20
Oțelul insistă pentru Caragea Promisiunea făcută de gălățeni pentru a-l tenta pe fotbalistul lui Dinamo # Golazo.ro
Oțelul Galați insistă pentru împrumutul lui Adrian Caragea (20 de ani), extrema stângă a celor de la Dinamo, până la finalul sezonului.
23:20
„Simt că sunt o bestie” Kennedy Boateng avertizează rivalii lui Dinamo în interviul pentru GOLAZO.ro # Golazo.ro
Kennedy Boateng povestește în interviul pentru GOLAZO.ro cum s-a schimbat în ultima perioadă și care e transformarea esențială ce explică ascensiunea apărătorului de la Dinamo.
23:20
Scandal pe bani publici Un club de fotbal a câștigat procesul cu primăria pentru fonduri nerambursabile: „Cazuri clare de DNA” # Golazo.ro
Distribuirea banilor publici pentru sport provoacă tensiuni mari în România.
Ieri
22:00
„Sunt pregătit să merg la Rapid” VIDEO Modul inedit în care fotbalistul a aflat de interesul giuleștenilor: „Am văzut o postare pe Instagram” # Golazo.ro
CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Robert Sălceanu (21 de ani) este unul dintre țintele celor de la Rapid din această vară.
