Barcelona a făcut spectacol Catalanii au zdrobit Athletic Bilbao și s-au calificat în finala Supercupei Spaniei

Golazo.ro, 7 ianuarie 2026 23:40

Barcelona - Bilbao 5-0. Victorie categorică a catalanilor în semifinala Supercupei Spaniei.

Acum o oră
23:40
„A fost complicat” VIDEO. De ce a ales Lisav Eissat să joace pentru România + Ce spun părinții săi despre transferul la Dinamo Golazo.ro
Părinții lui Lisav Eissat (20 de ani), fundașul de origine israeliană care a debutat la naționala României în această toamnă, au vorbit despre modul în care acesta a decis să reprezinte naționala condusă de Mircea Lucescu (80 de ani).
23:40
Acum 2 ore
23:10
Andrei Rațiu, printre staruri Românul a fost nominalizat pentru echipa EA Sports a anului » Ce jucători uriași sunt pe listă Golazo.ro
Andrei Rațiu (27 de ani) a fost nominalizat de EA Sports pentru echipa anului.
23:00
CFR, o nouă lovitură! Încă un jucător e la un pas de a se transfera în SUA: „E o chestiune de zile” » Ce sumă vor încasa clujenii Golazo.ro
Ioan Varga (67 de ani), finanțatorul lui CFR Cluj, a vorbit despre posibila plecare a lui Meriton Korenica (29 de ani) la DC United, în Statele Unite ale Americii.
22:30
Dacia, în TOP 5 la Dakar Pe ce poziții au încheiat piloții producătorului din România etapa #4 » Cum arată clasamentul general Golazo.ro
Șoferii Dacia,  Sébastien Loeb (51 de ani) și Nasser Al-Attiyah (55 de ani) se află pe poziții fruntașe, după cea de-a patra etapă a Raliului Dakar.
Acum 4 ore
22:10
Nicolescu, impresionat de Dinamo Jucătorul remarcat după victoria cu Young Boys: „A fost spectaculos!” » Când vor juca Musi și Țicu Golazo.ro
Young Boys - Dinamo 0-2. Andrei Nicolescu (49 de ani) a oferit câteva reacții după succesul echipei sale din primul meci de pregătire din acest an.
22:00
Acord pentru Drăguș Atacantul naționalei se desparte de Eyupspor! S-a înțeles deja cu noua echipă Golazo.ro
Denis Drăguș, 26 de ani, nu mai continuă la Eyupspor. „Există un acord verbal între jucător și Gaziantep”, susțin sursele GOLAZO.ro din Turcia.
21:20
Parma - Inter LIVE de la 21:45, în etapa #19 din Serie A » Cristi Chivu își înfruntă fosta echipă Golazo.ro
Inter, formația antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), o va înfrunta în această seară, de la 21:45, pe Parma, în etapa #19 din Serie A.
21:20
Transfer din Olanda pentru Dinamo? „Câinii”  au ofertat un jucător dorit și de adversara FCSB din Europa League » De ce ar putea eșua mutarea Golazo.ro
Pascal Mulder (26 de ani), jucătorul celor de la FC Emmen, ar putea ajunge la Dinamo în această iarnă.
Acum 6 ore
20:20
Râmnicu Vâlcea, de neoprit Clubul a transferat o campioană olimpică, mondială și europeană! » Are peste 550 de goluri în Liga Campionilor Golazo.ro
Grace Zaadi Deuna (32 de ani), fostă campioană mondială cu Franța, a semnat cu SCM Râmnicu Vâlcea.
20:10
Transfer cu scandal în Liga 1 Acuzații la adresa jucătorului: „Ne-a mințit!” » Ce s-a întâmplat Golazo.ro
Christ Afalna (27 de ani) este noul atacant al celor de la Hermannstadt, după ce s-a despărțit de Unirea Slobozia.
19:30
Kopic, încântat de jucătorii săi Antrenorul lui Dinamo, după victoria cu Young Boys: „N-ai cum să nu fii mulțumit” » Ce spune despre transferuri Golazo.ro
Young Boys - Dinamo 0-2. Victorie în primul amical al anului pentru formația lui Zeljko Kopic.
19:30
„Nimeni nu poate juca veșnic” Ioan Varga, după ce Deac a fost mazilit de CFR Cluj: „De mult nu m-am mai supărat atât de tare” Golazo.ro
Ioan Varga (67 de ani), finanțatorul lui CFR Cluj, a explicat motivele pentru care Ciprian Deac (39 de ani) nu a fost luat în cantonamentul de iarnă al formației din Gruia.
19:10
„100% mă gândesc la națională” Andrei Coubiș, prima reacție după transferul la U Cluj: „Sper ca domnul Lucescu să mă cheme” Golazo.ro
Andrei Coubiș (22 de ani) a vorbit despre planurile sale, odată cu transferul la Universitatea C
19:00
Neymar și-a etalat flota de 50 mil. € FOTO. Avion privat, elicopter și o replică a mașinii lui Batman! Ce mai include colecția Golazo.ro
Neymar (33 de ani) a postat câteva fotografii cu flota de sa de vehicule, care include un avion privat, dar și o copie a unei mașini dintr-un film cu Batman.
18:40
Becali, dezvăluiri despre trădarea care l-a șocat Patronul FCSB explică pentru GOLAZO.ro cum a fost blocat proiectul său anti-U21: „Spun totul în premieră” Golazo.ro
Gigi Becali povestește cum proiectul său anti-U21 a fost respins în Senat și cine l-a dezamăgit.
Acum 8 ore
18:00
„Evident că mă doare” Ciprian Deac rupe tăcerea, după ce a fost lăsat acasă de CFR Cluj:  „Am prea mult respect ca să mă consider jignit” Golazo.ro
Ciprian Deac (39 de ani), unul dintre jucătorii emblematici din istoria clubului CFR Cluj, a vorbit despre decizia clubului de a nu-l lua în cantonamentul din această iarnă.
17:50
Încăierare între parlamentari  Ciprian Paraschiv, atac dur la liberalul Ionuț Stroe pe tema reformării legii sportului:  „Ești sifon de manual!” Golazo.ro
Un schimb dur de replici a izbucnit în Parlamentul României între deputații Ciprian Paraschiv (51 de ani) și Ionuț Stroe (46 de ani). Cei doi politicieni s-au confruntat pe tema modificării Legii 4, proiect legislativ care vizează reformarea cadrului legal al sportului românesc.
17:10
AI sau a tras la sală? FOTO: Un jucător din La Liga a avut chef de glume după ultimul meci al echipei sale Golazo.ro
Ruben Garcia (32 de ani), mijlocașul Osasunei, a postat pe rețelele de socializare o poză care a stârnit un val de comentarii.
17:00
Cristian Geambașu „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?" Golazo.ro
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre „Întoarcere în Bucureștiul interbelic”.
16:40
Cursa înarmării în tenis  Australian Open 2026 anunță un fond-record de 75 de milioane de dolari , dar US Open rămâne „regele” banilor Golazo.ro
Creșterea agresivă de la Melbourne confirmă o tendință clară: tenisul a devenit o bătălie a milioanelor, unde prestigiul trofeului este dublat de cecuri din ce în ce mai grele
16:30
„Mi s-a părut scandalos” Diego Costa, gest dezgustător în fața unei reportere care îi lua interviu: „Nu știam ce mi se întâmplă” Golazo.ro
Helene Hendriks (45 de ani), reporter TV în Olanda, a dezvăluit gestul dezgustător pe care l-a făcut Diego Costa (37 de ani) către ea.
Acum 12 ore
16:20
LIVE U Craiova - Konyaspor » Patronul echipei se află la meci Golazo.ro
CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Universitatea Craiova a închis degeaba testul de azi cu Konya. Dinamo joacă fix pe terenul de alături cu Young Boys.
16:20
Formula 1 2026 Tot ce trebuie să știi înainte de noul sezon » Cadillac intră în competiție, FIA a introdus reguli noi Golazo.ro
Echipele din Formula 1 se pregătesc pentru sezonul 2026, care aduce schimbări tehnice majore și echipe noi pe grilă. Pentru prima dată în ultimii patru ani, grila de start va include patru campioni mondiali: Lando Norris, Lewis Hamilton, Max Verstappen și Fernando Alonso. Prima cursă a sezonului 2026, Marele Premiu al Australiei, va avea loc la Melbourne între 6 și 8 martie.
16:10
„O să fie meciul anului”  Florin Tănase,  încrezător înaintea duelului cu Turcia de la barajul pentru CM 2026 » Marele avantaj al adversarilor Golazo.ro
Florin Tănase, fotbalistul celor de la FCSB, a vorbit despre meciul României cu Turcia de la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial.
16:00
„Am crezut că e ligă de războinici” Tomas Soucek, ironii la adresa Premier League, după ce Nottingham a primit penalty, pe finalul meciului cu West Ham Golazo.ro
West Ham - Nottingham Forest 1-2. Tomas Soucek, mijlocașul „ciocănarilor”, a criticat dur decizia acordării penalty-ului oaspeților.
15:30
Cât cere Antena 1 de la TVR pentru CM 2026 GOLAZO.ro are informații privind oferta pe care A1 a făcut-o postului public, pentru a-i ceda meciuri la Mondial Golazo.ro
În decembrie 2024, GOLAZO.ro dezvăluia în exclusivitate că Antena 1 a inițiat discuții cu TVR, propunându-i să-i sublicențieze o parte din Mondialul din vară.
15:00
„A trecut prin toate etapele”  Mihai Stoichiță, despre o eventuală revenire a lui Florinel Coman la FCSB Golazo.ro
Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a vorbit despre o potențială revenire a lui Florinel Coman la FCSB.
14:40
Fost campion, fără wildcard Belinda Bencic sare în apărarea lui Wawrinka, după ce elvețianul nu a fost invitat la Australian Open 2026 Golazo.ro
Stan Wawrinka (40 de ani, locul #157 ATP) așteaptă invitația pentru a participa la Australian Open.
14:20
Man. City pregătește o nouă lovitură  „Cetățenii” au pus ochii pe căpitanul unei rivale din Premier League  Golazo.ro
Manchester City ar dori să-l transfere pe fundașul Marc Guehi, căpitanul lui Crystal Palace.
14:20
Duce numele Messi mai departe FOTO: Unul dintre fiii lui Lionel Messi,  gol din foarfecă pentru echipa de juniori a lui Inter Miami Golazo.ro
Mateo Messi (10 ani), fiul lui Lionel Messi (38 de ani), a înscris un gol excepțional din foarfecă pentru echipa de juniori a lui Inter Miami.
14:00
„Chivu să vorbească despre Scudetto” Cesc Fabregas, despre lupta la titlu în Serie A și obiectivul lui Como Golazo.ro
Cesc Fabregas (38 de ani), antrenorul echipei Como, a comentat perspectiva sa asupra luptei pentru titlu în Serie A, după victoria cu Pisa, scor 3-0. Fabregas nu se gândește la titlu, dar consideră că antrenorul de la Inter, Cristian Chivu (45 de ani), are motive întemeiate să o facă.
13:50
Lucescu, inspirat Ce le-a cerut jucătorilor de la PAOK, înainte de calificarea în sferturile Cupei Greciei, la penalty-uri Golazo.ro
PAOK Salonic - Atromitos 1-1, 5-4 la penalty-uri. Răzvan Lucescu (56 de ani), antrenorul gazdelor, a pregătit scenariul calificării la loviturile de departajare.
13:40
Young Boys - Dinamo LIVE, de la ora 16:00 » Primul test din Antalya pentru elevii lui Zeljko Kopic Golazo.ro
Dinamo va întâlni pe Young Boys Berna, astăzi, de la ora 16:00, în primul amical disputat din cantonamentul din Antalya.
13:30
Trădătorul indicat de Becali e alt Virgil Cel despre care patronul FCSB a spus că „m-a făcut să nu mai am încredere în oameni” nu e vărul său, ci un senator AUR Golazo.ro
O mărturisire făcută de Gigi Becali zilele trecute a avut impact mare în mass-media. Însă nu vărul său, Virgil Becali, e cel despre care patronul FCSB a susținut că l-a trădat.
13:00
Ter Stegen s-a accidentat iar!  A fost trimis de urgență la Barcelona » Catalanii se află în Arabia Saudită, pentru Supercupa Spaniei  Golazo.ro
Marc Andre ter Stegen s-a accidentat la antrenamentul Barcelonei din Arabia Saudită și se va întoarce în Spania.
12:50
„Pot să vorbesc engleza” Messi explică de ce preferă să comunice în spaniolă, deși evoluează în SUA din 2023 Golazo.ro
Lionel Messi (38 de ani), starul de la Inter Miami, a explicat de ce preferă să vorbească în spaniolă, chiar dacă evoluează în Statele Unite, o țară unde engleza este limba principală.
12:40
I-a cerut explicații Cine e jucătorul care l-a înfruntat pe Ruben Amorim pentru că nu primea suficiente minute + Reacția neașteptată a portughezului Golazo.ro
Ruben Amorim (40 de ani), fostul antrenor al lui Manchester United, ar fi avut un conflict cu Lisandro Martinez (27 de ani), în urmă cu o lună, în timpul unui antrenament.
12:10
Trump râde de sportivii transgender Președintele SUA, discurs batjocoritor: „Soția mea spune că este neprezidențial” Golazo.ro
Donald Trump (79 de ani), președintele SUA, a ironizat sportivele transgender în timpul unui discurs susținut la Kennedy Center, adresat membrilor republicani ai Camerei Reprezentanților.
11:50
Man. United are 3 variante de antrenor  Cine sunt legendele de pe „Old Trafford” aflate pe lista „diavolilor roșii” Golazo.ro
Manchester United se află în căutarea unui antrenor interimar, după demiterea lui Ruben Amorim.
11:40
Mihai Popescu, revenire incredibilă! GOLAZO.ro l-a văzut azi pe stoperul FCSB antrenându-se în Antalya.  Când ar putea reveni pe teren Golazo.ro
Mihai Popescu, 32 de ani, va juca din nou la FCSB mult mai repede decât se estima după ce a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior pe 12 octombrie, la România - Austria 1-0
Acum 24 ore
11:00
Business Drops #84 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv Golazo.ro
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 84.
11:00
Transferul lui Semenyo, iminent  Manchester City este pe punctul de a oficia prima mutare a iernii » Cât plătește echipa lui Guardiola Golazo.ro
Manchester City este tot mai aproape să realizeze transferul lui Antoine Semenyo de la Bournemouth.
10:40
„Anthony Joshua s-a retras!” Anunțul vine după ce boxerul a fost implicat într-un tragic accident în Nigeria Golazo.ro
Anthony Joshua (36 de ani), pugilistul britanic cu origini nigeriene, a decis să se retragă din box, după accidentul rutier în care a fost rănit, iar doi dintre bunii săi prieteni au murit, anunță unchiul sportivului.
10:30
„Ce amenzi mari?!” Chipciu a plătit mii de euro în perioada petrecută la Anderlecht: „Nu mă uitam pe ce scria acolo” Golazo.ro
Alexandru Chipciu (36 de ani), fundașul celor de la U Cluj, a rememorat o întâmplare din perioada în care evolua în Belgia, la Anderlecht.
10:10
Transfer-fulger Marcus Coco, prezentat la noua sa echipă, la mai puțin de 24 de ore de când a plecat de la CFR Cluj Golazo.ro
Marcus Coco (29 de ani), fostul jucător de la CFR Cluj, a fost prezentat la noua sa echipă.
10:10
„Mi-e frică de retrogradare” Paul Papp, vocea puternică din vestiarul Petrolului, interviu pentru GOLAZO.ro în Antalya Golazo.ro
CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Paul Papp vorbește despre situația dificilă a Petrolului, spune cât de mult suferă la înfrângeri, cum se implică în vestiar și ce trebuie să facă echipa pentru a depăși această perioadă complicată
10:00
Negocieri blocate în Superliga De ce a eșuat transferul de la UTA la Rapid: „Nu suntem presați să facem transferuri” Golazo.ro
Tratativele dintre Rapid București și UTA Arad pentru transferul atacantului Marinos Tzionis (24 de ani) nu s-au concretizat. Anunțul a fost făcut de Alexandru Meszar, conducătorul clubului arădean.
09:50
„Nu am vrut să fiu doar un trecător la Dinamo”  Leo Grozavu explică de ce le-a spus „NU” alb-roșiilor de două ori Golazo.ro
Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul clubului FC Botoșani, a dezvăluit că a primit două oferte din partea lui Dinamo în trecut, pe care le-a refuzat.
09:10
„Toți mă urmează” Kennedy Boateng, pentru GOLAZO.ro. Calitățile care l-au impus la Dinamo și în Liga 1 Golazo.ro
Kennedy Boateng face ceva foarte bine. Nu se consideră un lider, dar acționează ca un lider. Ce a spus el în interviul pentru GOLAZO.ro.
