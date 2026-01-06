Apple ar putea să nu lanseze iPhone 18 în 2026
Primanews.ro, 6 ianuarie 2026 12:50
Apple ar putea să nu lanseze iPhone 18 în 2026
• • •
Acum 30 minute
12:50
Apple ar putea să nu lanseze iPhone 18 în 2026
Acum o oră
12:40
Delcy Rodriguez a fost învestită drept preşedinte interimar al Venezuelei
12:20
Casa Albă: Nimeni nu s-ar lupta cu SUA pentru Groenlanda
Acum 2 ore
12:00
Summit al „Coaliţiei de Voinţă”, la Paris. Liderii europeni, ucraineni şi americani trebuie să convină asupra garanţiilor de securitate în cazul unui armistiţiu în Ucraina
Acum 24 ore
22:50
Avertisment dur din Europa: O invazie a Groenlandei de către Trump ar putea însemna sfârşitul NATO
22:50
Schimbări majore în sistemul de sănătate: Gărzi de 12 ore şi tarif fix pentru medici, anunţate de ministrul Sănătăţii
22:40
Curtea de Apel Bucureşti explică schimbările de completuri: 361 de modificări în trei ani, invocate ca fiind justificate legal
22:40
Dragoş Pîslaru: România vizează minimum 15 miliarde de euro fonduri europene în 2026, după o accelerare fără precedent a absorbţiei
22:30
VIDEO. Nicolas Maduro, prima apariţie în instanţă: acuzat de narcoterorism, pledează nevinovat
22:20
VIDEO. Nicolas Maduro, în faţa unui judecător din New York: acuzat de narcoterorism, pledează nevinovat
17:20
FOTO. Nicolas Maduro, dus cu elicopterul la tribunal şi păzit cu mitraliere de soldaţi
15:10
Daniel Paraschiv a semnat cu Rapid. Prima reacţie a atacantului
15:00
Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping 'orice tentativă de control' asupra Venezuelei
14:50
OPEC+ anunţă că producţia de petrol rămâne neschimbată în ciuda tensiunilor politice
14:50
VIDEO. Care sunt cele mai aşteptate filme în 2026
14:40
După Groenlanda, Trump trimite avertismente către alte două state
14:40
George Puşcaş şi-a găsit echipă. Cu cine semnează internaţionalul român
14:20
OPEC+ anunţă că menţine producţia de petrol neschimbată în ciuda tensiunilor politice
14:20
O persoană arestată după un incident la reşedinţa vicepreşedintelui american din Ohio
14:20
Clever Group, performanţe solide de audienţă pe 4 ianuarie. Prima TV şi Cinemaraton, în top 10 televiziuni din România
14:10
Comandament de iarnă convocat la MAI: autorităţile acţionează pentru remedierea efectelor ninsorilor şi vântului puternic
13:50
Manchester United l-a demis pe Ruben Amorim. Cine va conduce echipa în partida următoare
13:20
ANALIZĂ. ”Vom măsura succesul nostru prin războaiele în care nu ne implicăm niciodată.” Va schimba intervenţia militară din Venezuela agenda MAGA?
13:20
Samsung lansează frigiderele care operează uşa la comandă vocală
Ieri
13:10
AUR va ataca în instanţă taxele pe proprietate şi automobile: ”O inginerie fiscală ilegală”
12:50
Legalitatea capturării lui Maduro din Venezuela de către SUA, în centrul atenţiei la ONU
12:40
Exporturile de petrol ale Venezuelei sunt blocate. Ţara are cele mai mari rezerve din lume
11:40
VIDEO. Filmul care a depăşit venituri de un miliard de dolari după doar 18 zile de la lansare
11:20
Mesajul lui Viktor Orban după operaţiunea SUA din Venezuela: Ordinea liberală mondială se destramă
11:00
ANALIZĂ. De la doctrina Monroe la ‘Donroe’: revenirea SUA la logica sferelor de influenţă
11:00
Curtea de apel Bucureşti va judeca solicitarea unei avocate de suspendare a decretelor prin care două persoane au fost numite judecători la CCR
10:30
Ministrul Sănătăţii vrea schimbarea strategiei gărzilor din spitale
10:30
Cele 40 de persoane decedate în incendiul din Crans-Montana au fost identificate
10:20
Trump nu exclude şi alte intervenţii: Avem nevoie de Groenlanda, absolut
4 ianuarie 2026
16:00
Nicolas Maduro, încarcerat în SUA. Trump promite să gestioneze tranziţia şi resursele petroliere ale Venezuelei
15:50
Cod portocaliu de ninsori abundente şi viscol în mai multe zone ale ţării. Vânt puternic şi vizibilitate redusă la munte
15:50
Românul dat iniţial dispărut după incendiul de la Crans-Montana a fost declarat decedat/ Nicuşor Dan: Am sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit
15:40
Cetăţeanul român presupus iniţial dispărut în urma incendiului de la Crans-Montana este decedat/ Nicuşor Dan: Am sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
Ucraina şi aliaţii săi europeni au convenit la Kiev să continue negocierile de pace
19:50
VIDEO. Trump: Vom conduce Venezuela până când va avea loc o tranziţie corespunzătoare şi sigură
12:50
Incendiul devastator din Crans-Montana ar fi fost provocat de artificii ataşate sticlelor de şampanie / Tânăr român, dat dipărut
12:50
BREAKING NEWS: SUA a atacat Venezuela. Trump anunţă capturarea preşedintelui Nicolas Maduro / Reacţii internaţionale
12:50
Cod galben de ninsori şi vânt puternic până luni seară. Viscol la munte şi polei în mai multe regiuni
12:40
BREAKING NEWS: SUA a atacat Venezuela. Trump anunţă capturarea preşedintelui Nicolas Maduro
12:30
BREAKING NEWS: SUA atacă Venezuela. Trump anunţă capturarea preşedintelui Nicolas Maduro
12:30
BREAKING NEWS. SUA a atacat Venezuela. Trump anunţă capturarea lui Maduro. Venezuela declară stare de urgenţă
08:10
Fostul ministru de externe al Ucrainei avertizează: „Şansele de armistiţiu până la sfârşitul iernii sunt zero. Războiul nu se va încheia în 2026"
2 ianuarie 2026
23:40
Ministerul Apărării: Ridicările de F-16 au devenit aproape zilnice pe fondul ameninţărilor cu drone la frontiera cu Ucraina
23:30
Protestele din Iran continuă pentru a şasea zi, din cauza scumpirilor. SUA au avertizat că ar putea interveni în ajutorul populaţiei
23:30
Zelenski schimbă şeful Apărării: un ministru de 34 de ani, specialist în tehnologie, propus la conducerea armatei
