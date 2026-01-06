Summit decisiv pentru Ucraina: Macron, Starmer şi Zelenski semnează acordul pentru o forţă multinaţională / SUA vor coordona monitorizarea armistiţiului

Primanews.ro, 6 ianuarie 2026 23:20

Summit decisiv pentru Ucraina: Macron, Starmer şi Zelenski semnează acordul pentru o forţă multinaţională / SUA vor coordona monitorizarea armistiţiului

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primanews.ro

Acum 30 minute
23:40
Cum ar putea decurge procesul lui Maduro. Precedentul Noriega: ce ne spune cazul dictatorului panamez capturat de SUA pentru trafic de droguri Primanews.ro
Cum ar putea decurge procesul lui Maduro. Precedentul Noriega: ce ne spune cazul dictatorului panamez capturat de SUA pentru trafic de droguri
23:30
Nicuşor Dan spune că vrea să facă în perioada următoare numirile la conducerea SRI şi SIE şi va negocia cu PSD / Ce priorităţi are pentru începutul anului Primanews.ro
Nicuşor Dan spune că vrea să facă în perioada următoare numirile la conducerea SRI şi SIE şi va negocia cu PSD / Ce priorităţi are pentru începutul anului
23:30
Ucraina, mai aproape de garanţii ferme: Declaraţia de la Paris deschide calea unei forţe multinaţionale / Ce au decis liderii Primanews.ro
Ucraina, mai aproape de garanţii ferme: Declaraţia de la Paris deschide calea unei forţe multinaţionale / Ce au decis liderii
Acum o oră
23:20
Alertă MAE pentru românii din Franţa: Cod portocaliu de ninsori şi polei în zeci de regiuni / Zboruri anulate pe aeroporturile din Paris Primanews.ro
Alertă MAE pentru românii din Franţa: Cod portocaliu de ninsori şi polei în zeci de regiuni / Zboruri anulate pe aeroporturile din Paris
23:20
VIDEO. Nicuşor Dan, după summitul decisiv pentru Ucraina: SUA intră în garanţiile de securitate / Document militar, trimis în Parlamente / „Am nişte oameni în cap” pentru şefia serviciilor Primanews.ro
VIDEO. Nicuşor Dan, după summitul decisiv pentru Ucraina: SUA intră în garanţiile de securitate / Document militar, trimis în Parlamente / „Am nişte oameni în cap” pentru şefia serviciilor
23:20
Summit decisiv pentru Ucraina: Macron, Starmer şi Zelenski semnează acordul pentru o forţă multinaţională / SUA vor coordona monitorizarea armistiţiului Primanews.ro
Summit decisiv pentru Ucraina: Macron, Starmer şi Zelenski semnează acordul pentru o forţă multinaţională / SUA vor coordona monitorizarea armistiţiului
Acum 8 ore
16:30
Trump anunţă cine se va ocupa de coordonarea tranziţiei în Venezuela Primanews.ro
Trump anunţă cine se va ocupa de coordonarea tranziţiei în Venezuela
16:20
CFR Cluj se desparte de jucătorul adus în toamnă de la Nantes Primanews.ro
CFR Cluj se desparte de jucătorul adus în toamnă de la Nantes
16:10
Front comun împotriva lui Trump: şapte puteri europene apără suveranitatea Groenlandei Primanews.ro
Front comun împotriva lui Trump: şapte puteri europene apără suveranitatea Groenlandei
16:10
ULTIMA ORĂ. Summit Paris: Aliaţii Ucrainei avansează spre garanţii de securitate juridic obligatorii Primanews.ro
ULTIMA ORĂ. Summit Paris: Aliaţii Ucrainei avansează spre garanţii de securitate juridic obligatorii
Acum 12 ore
15:50
Trump anunţă că Rubio, Hegseth şi Stephen Miller vor coordona tranziţia în Venezuela Primanews.ro
Trump anunţă că Rubio, Hegseth şi Stephen Miller vor coordona tranziţia în Venezuela
15:40
Antrenor nou pentru Chelsea Primanews.ro
Antrenor nou pentru Chelsea
13:30
Un grup de hackeri susţine că a accesat datele medicale a peste 100.000 de utilizatori ai unei platforme din Noua Zeelandă Primanews.ro
Un grup de hackeri susţine că a accesat datele medicale a peste 100.000 de utilizatori ai unei platforme din Noua Zeelandă
12:50
Apple ar putea să nu lanseze iPhone 18 în 2026 Primanews.ro
Apple ar putea să nu lanseze iPhone 18 în 2026
12:40
Delcy Rodriguez a fost învestită drept preşedinte interimar al Venezuelei Primanews.ro
Delcy Rodriguez a fost învestită drept preşedinte interimar al Venezuelei
12:20
Casa Albă: Nimeni nu s-ar lupta cu SUA pentru Groenlanda Primanews.ro
Casa Albă: Nimeni nu s-ar lupta cu SUA pentru Groenlanda
12:00
Summit al „Coaliţiei de Voinţă”, la Paris. Liderii europeni, ucraineni şi americani trebuie să convină asupra garanţiilor de securitate în cazul unui armistiţiu în Ucraina Primanews.ro
Summit al „Coaliţiei de Voinţă”, la Paris. Liderii europeni, ucraineni şi americani trebuie să convină asupra garanţiilor de securitate în cazul unui armistiţiu în Ucraina
Ieri
22:50
Avertisment dur din Europa: O invazie a Groenlandei de către Trump ar putea însemna sfârşitul NATO Primanews.ro
Avertisment dur din Europa: O invazie a Groenlandei de către Trump ar putea însemna sfârşitul NATO
22:50
Schimbări majore în sistemul de sănătate: Gărzi de 12 ore şi tarif fix pentru medici, anunţate de ministrul Sănătăţii Primanews.ro
Schimbări majore în sistemul de sănătate: Gărzi de 12 ore şi tarif fix pentru medici, anunţate de ministrul Sănătăţii
22:40
Curtea de Apel Bucureşti explică schimbările de completuri: 361 de modificări în trei ani, invocate ca fiind justificate legal Primanews.ro
Curtea de Apel Bucureşti explică schimbările de completuri: 361 de modificări în trei ani, invocate ca fiind justificate legal
22:40
Dragoş Pîslaru: România vizează minimum 15 miliarde de euro fonduri europene în 2026, după o accelerare fără precedent a absorbţiei Primanews.ro
Dragoş Pîslaru: România vizează minimum 15 miliarde de euro fonduri europene în 2026, după o accelerare fără precedent a absorbţiei
22:30
VIDEO. Nicolas Maduro, prima apariţie în instanţă: acuzat de narcoterorism, pledează nevinovat Primanews.ro
VIDEO. Nicolas Maduro, prima apariţie în instanţă: acuzat de narcoterorism, pledează nevinovat
22:20
VIDEO. Nicolas Maduro, în faţa unui judecător din New York: acuzat de narcoterorism, pledează nevinovat Primanews.ro
VIDEO. Nicolas Maduro, în faţa unui judecător din New York: acuzat de narcoterorism, pledează nevinovat
17:20
FOTO. Nicolas Maduro, dus cu elicopterul la tribunal şi păzit cu mitraliere de soldaţi Primanews.ro
FOTO. Nicolas Maduro, dus cu elicopterul la tribunal şi păzit cu mitraliere de soldaţi
15:10
Daniel Paraschiv a semnat cu Rapid. Prima reacţie a atacantului Primanews.ro
Daniel Paraschiv a semnat cu Rapid. Prima reacţie a atacantului
15:00
Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping 'orice tentativă de control' asupra Venezuelei Primanews.ro
Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping 'orice tentativă de control' asupra Venezuelei
14:50
OPEC+ anunţă că producţia de petrol rămâne neschimbată în ciuda tensiunilor politice Primanews.ro
OPEC+ anunţă că producţia de petrol rămâne neschimbată în ciuda tensiunilor politice
14:50
VIDEO. Care sunt cele mai aşteptate filme în 2026 Primanews.ro
VIDEO. Care sunt cele mai aşteptate filme în 2026
14:40
După Groenlanda, Trump trimite avertismente către alte două state Primanews.ro
După Groenlanda, Trump trimite avertismente către alte două state
14:40
George Puşcaş şi-a găsit echipă. Cu cine semnează internaţionalul român Primanews.ro
George Puşcaş şi-a găsit echipă. Cu cine semnează internaţionalul român
14:20
OPEC+ anunţă că menţine producţia de petrol neschimbată în ciuda tensiunilor politice Primanews.ro
OPEC+ anunţă că menţine producţia de petrol neschimbată în ciuda tensiunilor politice
14:20
O persoană arestată după un incident la reşedinţa vicepreşedintelui american din Ohio Primanews.ro
O persoană arestată după un incident la reşedinţa vicepreşedintelui american din Ohio
14:20
Clever Group, performanţe solide de audienţă pe 4 ianuarie. Prima TV şi Cinemaraton, în top 10 televiziuni din România Primanews.ro
Clever Group, performanţe solide de audienţă pe 4 ianuarie. Prima TV şi Cinemaraton, în top 10 televiziuni din România
14:10
Comandament de iarnă convocat la MAI: autorităţile acţionează pentru remedierea efectelor ninsorilor şi vântului puternic Primanews.ro
Comandament de iarnă convocat la MAI: autorităţile acţionează pentru remedierea efectelor ninsorilor şi vântului puternic
13:50
Manchester United l-a demis pe Ruben Amorim. Cine va conduce echipa în partida următoare Primanews.ro
Manchester United l-a demis pe Ruben Amorim. Cine va conduce echipa în partida următoare
13:20
ANALIZĂ. ”Vom măsura succesul nostru prin războaiele în care nu ne implicăm niciodată.” Va schimba intervenţia militară din Venezuela agenda MAGA? Primanews.ro
ANALIZĂ. ”Vom măsura succesul nostru prin războaiele în care nu ne implicăm niciodată.” Va schimba intervenţia militară din Venezuela agenda MAGA?
13:20
Samsung lansează frigiderele care operează uşa la comandă vocală Primanews.ro
Samsung lansează frigiderele care operează uşa la comandă vocală
13:10
AUR va ataca în instanţă taxele pe proprietate şi automobile: ”O inginerie fiscală ilegală” Primanews.ro
AUR va ataca în instanţă taxele pe proprietate şi automobile: ”O inginerie fiscală ilegală”
12:50
Legalitatea capturării lui Maduro din Venezuela de către SUA, în centrul atenţiei la ONU Primanews.ro
Legalitatea capturării lui Maduro din Venezuela de către SUA, în centrul atenţiei la ONU
12:40
Exporturile de petrol ale Venezuelei sunt blocate. Ţara are cele mai mari rezerve din lume Primanews.ro
Exporturile de petrol ale Venezuelei sunt blocate. Ţara are cele mai mari rezerve din lume
11:40
VIDEO. Filmul care a depăşit venituri de un miliard de dolari după doar 18 zile de la lansare Primanews.ro
VIDEO. Filmul care a depăşit venituri de un miliard de dolari după doar 18 zile de la lansare
11:20
Mesajul lui Viktor Orban după operaţiunea SUA din Venezuela: Ordinea liberală mondială se destramă Primanews.ro
Mesajul lui Viktor Orban după operaţiunea SUA din Venezuela: Ordinea liberală mondială se destramă
11:00
ANALIZĂ. De la doctrina Monroe la ‘Donroe’: revenirea SUA la logica sferelor de influenţă Primanews.ro
ANALIZĂ. De la doctrina Monroe la ‘Donroe’: revenirea SUA la logica sferelor de influenţă
11:00
Curtea de apel Bucureşti va judeca solicitarea unei avocate de suspendare a decretelor prin care două persoane au fost numite judecători la CCR Primanews.ro
Curtea de apel Bucureşti va judeca solicitarea unei avocate de suspendare a decretelor prin care două persoane au fost numite judecători la CCR
10:30
Ministrul Sănătăţii vrea schimbarea strategiei gărzilor din spitale Primanews.ro
Ministrul Sănătăţii vrea schimbarea strategiei gărzilor din spitale
10:30
Cele 40 de persoane decedate în incendiul din Crans-Montana au fost identificate Primanews.ro
Cele 40 de persoane decedate în incendiul din Crans-Montana au fost identificate
10:20
Trump nu exclude şi alte intervenţii: Avem nevoie de Groenlanda, absolut Primanews.ro
Trump nu exclude şi alte intervenţii: Avem nevoie de Groenlanda, absolut
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Nicolas Maduro, încarcerat în SUA. Trump promite să gestioneze tranziţia şi resursele petroliere ale Venezuelei Primanews.ro
Nicolas Maduro, încarcerat în SUA. Trump promite să gestioneze tranziţia şi resursele petroliere ale Venezuelei
15:50
Cod portocaliu de ninsori abundente şi viscol în mai multe zone ale ţării. Vânt puternic şi vizibilitate redusă la munte Primanews.ro
Cod portocaliu de ninsori abundente şi viscol în mai multe zone ale ţării. Vânt puternic şi vizibilitate redusă la munte
15:50
Românul dat iniţial dispărut după incendiul de la Crans-Montana a fost declarat decedat/ Nicuşor Dan: Am sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit Primanews.ro
Românul dat iniţial dispărut după incendiul de la Crans-Montana a fost declarat decedat/ Nicuşor Dan: Am sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.