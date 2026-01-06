Unde merge Tudorie Atacantul român și-a găsit echipă, după despărțirea de Wuhan Three Towns

Golazo.ro, 6 ianuarie 2026 15:50

Alexandru Tudorie (29 de ani) ar putea ajunge la Guangdong GZ-Power, formație din liga a doua a Chinei.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Golazo.ro

Acum 10 minute
16:10
„Vă bateți joc!” FOTO: Au uitat că e amical! Eugen Neagoe și Burak Yilmaz, nervoși la Petrolul - Gaziantep: „De ce lăsați mingea să iasă?” Golazo.ro
CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Amicalul dintre Petrolul și Gaziantep a adus mai multe tensiuni în joc, dar și reacții dure din partea antrenorilor Eugen Neagoe și Burak Yilmaz.
Acum 30 minute
15:50
Unde merge Tudorie Atacantul român și-a găsit echipă, după despărțirea de Wuhan Three Towns Golazo.ro
Alexandru Tudorie (29 de ani) ar putea ajunge la Guangdong GZ-Power, formație din liga a doua a Chinei.
Acum o oră
15:40
„Naționala nu e o obsesie”  A venit în România din Spania și surprinde: „Câteva sute de mii sau câteva milioane de euro, este același lucru” Golazo.ro
Daniel Paraschiv, noul atacant al celor de la Rapid, a vorbit despre o potențială convocare la echipa națională.
15:40
Produs 100% al Academiei Povestea lui Bogdan Țîru, de la primul pas făcut în Academia Hagi , când avea 14 ani: “Aici am învățat să nu mă dau bătut” Golazo.ro
15:20
Revedere savuroasă FOTO-VIDEO. Maxim și Sorescu, îmbrățișări zgomotoase cu Grozav și Hanca și glume pe teren înainte de Gaziantep - Petrolul Golazo.ro
CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Doi români, Alex Maxim și Deian Sorescu, au infruntat marți după-amiază Petrolul cu echipa lor turcă, Gaziantep.
Acum 2 ore
15:00
Ciorba reîncălzită a Superligii Număr record de jucători care sunt acum în campionat , după ce au fost în străinătate. Cine e liderul surpriză la acest capitol Golazo.ro
În actualul campionat există nu mai puțin de 60 de jucători care s-au întors să joace în România, după ce au avut experiențe în străinătate.
14:20
„Poate că va avea de suferit” Mircea Lucescu, despre transferul lui Louis Munteanu în MLS: „Nu-l poți obliga să facă ce nu-și dorește” Golazo.ro
Mircea Lucescu, selecționerul României, a vorbit în premieră despre transferul lui Louis Munteanu la D.C. United.
Acum 4 ore
14:10
„Am intrat cu teamă” Ce l-a determinat pe Costel Gâlcă să ceară întăriri după ultimele meciuri din 2025 + Ce spune despre Stanciu Golazo.ro
Costel Gâlcă a susținut o primă conferință de presă din cantonament. Antrenorul lui Rapid a abordat mai multe subiecte, printre care nemulțumirile din ultima vreme legate de joc, transferurile pe care le plănuiește clubul și problema arbitrajului din Liga 1.
14:00
A pariat pe necazul lui Maduro și a câștigat o avere Decizia luată în SUA după  tranzacțiile suspecte făcute pe o platformă interzisă în România Golazo.ro
Un utilizator al Polymarket, o platformă de pariuri, a câștigat o avere după ce a pariat, cu o zi înainte de a fi capturat Nicolas Maduro, că președintele Venezuelei nu va mai fi în funcție până pe 31 ianuarie 2026.
13:20
Antrenament atipic FOTO: Locul inedit în care s-a pregătit o echipă care vrea să promoveze în Liga 1 Golazo.ro
Lotul celor de la Metalul Buzău s-a reunit luni, după pauza competițională.
13:00
Chelsea a găsit antrenor  Și-a luat rămas bun de la suporteri și a anunțat că merge în Premier League: „E ceva ce nu pot refuza” Golazo.ro
Liam Rosenior, antrenorul lui Strasbourg, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă de marți că va fi noul tehnician al lui Chelsea.
12:30
Barcelona îi dă planurile peste cap lui Chivu Fotbalistul care se înțelesese cu Inter semnează cu formația catalană » Decizia românului Golazo.ro
Joao Cancelo va fi noul jucător al Barcelonei. Catalanii au bătut palma cu Al-Hilal pentru un înprumut al lusitanului, după un sezon petrecut în Arabia Saudită.
Acum 6 ore
12:10
Eyupspor vrea să scape de Drăguș Decizia luată de club în privința atacantului pe care l-a împrumutat de la Trabzonspor Golazo.ro
Denis Drăguș nu a fost luat în cantonamentul lui Eyupspor, atacantul fiind aproape să se despartă de echipa turcă.
12:00
Djokovic s-a retras de la Adelaide! Întrebarea care chinuie: este în pericol participarea sa la Australian Open 2026? Golazo.ro
Lumea tenisului este în stare de șoc după ce Novak Djokovic, cel mai titrat jucător din istoria circuitului masculin, și-a anunțat retragerea neașteptată de la turneul Adelaide International
11:40
Atenție la Paraschiv! Noul jucător transferat de Rapid, văzut de GOLAZO.ro la antrenament. Ce a descoperit atacantul Golazo.ro
Daniel Paraschiv, 26 de ani, începe să simtă ce înseamnă pregătirea la Rapid, cu Costel Gâlcă antrenor. GOLAZO.ro a asistat marți dimineață la antrenamentul noului atacant vișiniu în baza hotelului Titanic Deluxe Belek.
11:40
FCSB caută un nou jucător Postul pe care campioana vrea să-l întărească și avertisment pentru un titular: „Vedeți cum se prezintă” Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a transmis că are în plan să mai transfere un jucător, de această dată la mijlocul terenului.
11:20
Entuziasmul lui Daniel Paraschiv Atacantul e nerăbdător să joace pentru Rapid: „Cred că a fost predestinat” Golazo.ro
Daniel Paraschiv a oferit un prim interviu după ce a semnat cu Rapid. Atacantul venit din Spania este entuziasmat de revenirea în țară și așteaptă cu nerăbdare să evolueze sub comanda lui Costel Gâlcă.
11:10
Sorana Cîrstea, în optimi la Brisbane  Românca a eliminat o campioană de Grand Slam și va avea un duel de foc cu liderul WTA Golazo.ro
Sorana Cîrstea a învins-o pe Jelena Ostapenko cu scorul de 6-2, 7-6, în turul al doilea de la WTA Brisbane.
10:50
„Fotbalul fără presiune nu e fotbal” GOLAZO.ro, la prima conferință a lui Andre Duarte la FCSB , în Antalya. Ce a spus portughezul de Becali Golazo.ro
Andre Duarte, 28 de ani, a apărut prima oară în fața presei ca jucător al lui FCSB. Calm, relaxat, a răspuns la toate întrebările despre echipă, presiune, Gigi Becali. Doar de conflictul cu Ujpest nu a vrut să discute!
10:30
Vinicius, ofertă din Premier League Starul brazilian, dorit de un  club uriaș din Anglia » Suma colosală propusă lui Real Madrid Golazo.ro
Vinicius Junior (25 de ani), starul lui Real Madrid, ar fi dorit de Chelsea, echipa de pe locul 5 din Premier League.
Acum 8 ore
10:10
Ce se întâmplă cu Nsimba? Mario Felgueiras a lămurit situația atacantului de la Craiova: „Am avut o discuție cu el” Golazo.ro
Mario Felgueiras, directorul sportiv al celor de la Universitatea Craiova, a venit cu explicații în cazul lui Steven Nsimba (29 de ani).
09:50
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta” Golazo.ro
Kennedy Boateng, 29 de ani, a intrat în ultimele șase luni de contract și ar putea semna cu orice alt club. Așteaptă întâi propunerea de prelungire a lui Dinamo. Ce a spus el despre acest subiect în interviul din Antalya pentru GOLAZO.ro.
09:40
„De ce să mă bag eu?” Gigi Becali a aflat câți bani a încasat CFR Cluj pentru Louis Munteanu și a reacționat: „Nu cred” Golazo.ro
Gigi Becali, patronul FCSB, a oferit o primă reacție după transferul lui Louis Munteanu la D.C. United.
09:10
Transferul lui Louis în Top 10 Cu  6 milioane de euro, atacantul intră în istoria CFR Cluj + Îi egalează pe Rădoi și Traore Golazo.ro
Golgheterul sezonului trecut al Ligii 1 a făcut pasul în MLS și completează lista celor mai scumpe transferuri din campionatul intern.
Acum 24 ore
23:40
Musi, ofertat din Turcia Răspunsul dat de Dinamo  + Pentru ce sumă l-ar lăsa Dinamo pe Cîrjan să plece și câți jucători au clauză de reziliere Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a explicat de ce Alexandru Musi (21 de ani) este netransferabil în acest moment.
23:10
„Dorințe realizabile nu aveți?” Marius Lăcătuș a început să fredoneze în studio când a auzit ce a zis Balint. Radu Naum  s-a amuzat pe seama lor Golazo.ro
Gabi Balint (62 de ani) și Marius Lăcătuș (61 de ani), au fost supuși unei provocări inedite.
22:20
FCSB, gata să scape de Tavi Popescu Becali i l-a propus lui Șumudică în Golf pentru o sumă ridicolă: „Îl vrea pe Thiam, dar i-am zis să-l ia și pe Tavi” Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că a vorbit cu impresarul lui Marius Șumudică (54 de ani) pentru un posibil împrumut al lui Octavian Popescu (23 de ani) la Al Okhdood.
22:20
Clauzele lui Țicu De ce a luat Dinamo decizia de a-l transfera + cum va fi evaluat: „S-a discutat de ce am ținut secret asta” Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, a dezvăluit clauzele din contractul lui Valentin Țicu (25 de ani).
22:00
Primit cu flori în Golf VIDEO. Prima reacție a lui Șumudică, după ce a semnat cu noua sa echipă: „Mereu v-am spus asta” Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani) a oferit o primă reacție, după ce a fost prezentat oficial ca antrenor principal la Al-Okhdood, penultima clasată din Arabia Saudită.
21:30
Bonus uriaș pentru Epassy Suma uriașă încasată de portarul lui Dinamo, după calificarea în sferturile Cupei Africii Golazo.ro
Devis Epassy (32 de ani), portarul camerunez al lui Dinamo, a primit un bonus de 30.000 de euro după calificarea „leilor neîmblânziți” în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni.
21:20
Roche și Kiki, învinși de Salah Benin, eliminată în prelungiri de Egipt în optimile Cupei Africii Golazo.ro
Egipt - Benin 2-1. Yohan Rochje și David Kiki părăsesc Cupa Africii după un meci pierdut în reprizele de prelungiri.
21:10
Rapid țintește sus Giuleștenii au pus ochii pe doi titulari din Liga 1: „Avem discuții” Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele și acționarul minoritar de la Rapid, a dezvăluit că giuleștenii sunt interesați de doi titulari din Liga 1.
20:40
„Pot mai mult de atât” Florin Niță trage tare pentru a-și găsi echipă » Ce a zis despre o revenire în România  Golazo.ro
Florin Niță (38 de ani), portarul României de la EURO 2024, așteaptă oferte din străinătate.
20:20
Voyo scumpește abonamentul Cât vor plăti în plus românii pentru a putea urmări Premier League Golazo.ro
Voyo a anunțat abonații, printr-un email, că va crește prețul abonamentului.
20:00
Portar cu Liga Campionilor în CV Mutare surpriză la Rapid! Fostul portar al lui Real Madrid ar fi dorit de Gâlcă Golazo.ro
Rapid ar fi pus ochii pe Jesus Fernandez (37 de ani), portarul lui Poli Iași, după despărțirea de Franz Stolz (24 de ani).
19:30
20 de milioane € pentru grupele UCL  Andrei Nicolescu despre revenirea lui Dinamo în cupele europene: „Gestionat foarte corect” Golazo.ro
Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit despre obiectivul din acest sezon, calificarea într-o cupă europeană, și extinderea acestuia în sezoanele viitoare, la niveluri superioare
19:30
„Nu vreau să mă operez” Probleme de sănătate pentru atacantul care făcea furori în anii '80 Golazo.ro
Marcel Coraș (66 de ani), unul dintre cei mai mari atacanți ai fotbalului românesc, are probleme de sănătate.
19:20
Încă un pas spre noul stadion Dinamo Anunțul făcut azi: ce a decis CNI Golazo.ro
Lucrările la noul stadion Dinamo vor începe în acest an.
19:10
Transfer surpriză în Bănie Craiova a bifat prima mutare a iernii: „Unul dintre cei mai valoroși” Golazo.ro
Alexandru Iamandache (26 de ani) este noul jucător al celor de la Universitatea Craiova.
19:00
Cutremur la CFR Cluj! Daniel Pancu ar fi exclus doi veterani din lot! Nu au plecat în cantonamentul din Spania Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a lăsat doi jucători de bază în afara lotului deplasat în cantonament.
18:40
A murit la doar 34 de ani!  Mikloș Dudaș, fostul campion mondial la kaiac-canoe, a fost găsit fără suflare în casă Golazo.ro
Mikloş Dudaş, campion mondial la canoe, a fost găsit mort în casă în dimineaţa zilei de luni.
18:40
Chivu, din nou viral VIDEO Imaginile cu antrenorul român, publicate de Inter: „Șeful încă le are cu mingea” Golazo.ro
Cristi Chivu e lider în Italia cu Inter Milano, după victoria cu Bologna, 3-1
18:20
„M-am temut. Au fost gânduri negre” Valentin Țicu, conferință în Antalya despre accidentarea gravă, provocarea Dinamo și dezamăgirea Petrolul Golazo.ro
Valentin Țicu, 25 de ani, noul fundaș stânga al lui Dinamo, dialog cu ziariștii luni după-amiază, la hotelul Nirvana Cosmopolitan din Belek, acolo unde Dinamo e în cantonament în Antalya.
18:00
Transfer în Vest A plecat în Spania după numai 6 luni la Oțelul! Balint îl pusese pe lista neagră Golazo.ro
Vadik Murria (25 de ani), fostul fundaș central al Oțelului, a semnat cu Unionistas de Salamanca, formație care ocupă locul 15 în Liga 3 din Spania.
17:50
„Lipsit de respect” FOTO. Pierre Gasly, pus la zid de fani după gestul făcut de ziua lui Michael Schumacher Golazo.ro
Pierre Gasly (29 de ani), pilotul echipei Alpine, a fost puternic contestat pentru gestul făcut de ziua lui Michael Schumacher (57 de ani).
17:40
Meciul anului: Voyo vs Netflix! CEO-ul Pro TV vrea ca Voyo să fie  #1 în România. Câți abonați a adus Premier League, ce încasări face, cu cât plătește comentatorii Golazo.ro
În vara lui 2025, Pro TV a anunțat achiziționarea drepturilor TV pentru Premier League, pe care le-a difuzat doar pe platforma de streaming Voyo. Prețul, unul exorbitant: peste 10 milioane euro pe an
17:00
FCSB continuă curățenia în lot Vlăsceanu a fost împrumutat la o echipă din Superliga » Încă un jucător ar urma să plece Golazo.ro
Robert Necşulescu (18 ani) ar urma să se despartă de FCSB și să semneze cu o formație din Liga 2, care luptă pentru play-off. Campioana României a renunțat recent și la serviciile lui Laurențiu Vlăsceanu (20 de ani).
16:50
Louis, prezentare de star la DC United Americanii au anunțat suma transferului , care stabilește un record pentru club + Ce a spus atacantul Golazo.ro
Louis Munteanu a fost prezentat oficial de D.C. United! Atacantul român, în vârstă de 23 de ani, a semnat un contract pe trei ani și jumătate.
16:30
Cristian Geambașu Gonzalo și Octavian Golazo.ro
Pe scurt, povestea a doi tineri fotbaliști. Unul este rezerva lui Kylian Mbappe, celălalt s-a transformat în rezerva lui însuși
16:20
Șumudică, în Arabia Saudită Antrenorul român a preluat-o pe Al-Okhdood, penultima clasată în Saudi Pro League Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani) a fost prezentat oficial ca antrenor principal la Al-Okhdood, formație din Arabia Saudită. Noua echipă a tehnicianului român este penultima clasată în Saudi Pro League.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.